برنامج الكشف عن السحابة والاستجابة لها (CDR). - التطبيقات الأكثر شعبية

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يوفر برنامج الكشف والاستجابة السحابية (CDR) أمانًا شاملاً للبيئات السحابية من خلال أتمتة اكتشاف التهديدات والاستجابة لها. تضمن هذه التقنية أن تتمتع الشركات برؤية كاملة لأنظمتها السحابية وتتضمن آليات لمعالجة التهديدات والهجمات عبر كل من التطبيقات السحابية (SaaS) والبنية التحتية (IaaS). من خلال تحليل سجلات الأحداث واستخلاص الرؤى من الهجمات، يساعد CDR فرق الأمان على تحسين وضعهم الأمني العام. في حين أن برنامج CDR يشترك في الميزات مع حلول الكشف عن التهديدات والاستجابة لها الأخرى مثل اكتشاف نقطة النهاية والاستجابة لها (EDR)، والكشف والاستجابة الموسعة (XDR)، واكتشاف الشبكة والاستجابة لها (NDR)، إلا أنه يظل متميزًا في تركيزه. يستهدف EDR مراقبة النشاط عند نقاط نهاية النظام، ويخصص NDR لتأمين بيئات الشبكة. يقوم XDR، بنطاقه الأوسع، بمراقبة الشبكات ونقاط النهاية والخدمات السحابية والبيئات الافتراضية. وفي المقابل، فإن مجلس الإنماء والإعمار مخصص فقط لمراقبة وتأمين البيئة السحابية بأكملها.
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Wiz
wiz.io
Wiz هو تطبيق لتحسين أمان السحابة يوفر رؤية شاملة ويساعد المؤسسات في إدارة المخاطر والضعف في بيئاتها السحابية.
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop هي منصة لتحليل الشبكة تعمل على كشف التهديدات وتحسين أداء الشبكة من خلال جمع وتحليل بيانات الشبكة، وتوفير رؤى مفيدة للمستخدمين.
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure هي منصة CNAPP الخاصة بنا والتي يستخدمها أكثر من 700 عميل من المؤسسات لمعالجة CNAPP وVM وCSPM وCIEM وأمن الحاويات والمزيد - على مستوى المؤسسة. يمتد نظامنا الأساسي إلى نطاق الوقاية والكشف والاستجابة حتى يتمكن العملاء من تأمين الحاويات وKubernetes والمضيفين/الخوادم والخدمات السحابية بثقة. يوفر Sysdig رؤية في الوقت الفعلي على نطاق واسع عبر السحابات المتعددة، مما يزيل النقاط الأمنية العمياء. نحن نستخدم المعلومات الذكية من وقت التشغيل لتحديد أولويات التنبيهات حتى تتمكن الفرق من التركيز على الأحداث الأمنية عالية التأثير وتحسين الكفاءة. من خلال فهم المصدر بالكامل لتدفق الاستجابة واقتراح العلاج الموجه، يمكن للعملاء إصلاح المشكلات في الإنتاج دون إضاعة الوقت وكذلك اكتشاف التهديدات والاستجابة لها في الوقت الفعلي. باستخدام Sysdig Secure، يمكنك: - إيقاف الهجمات بشكل أسرع بما يصل إلى 10 مرات - تقليل نقاط الضعف بنسبة تصل إلى 95% - اكتشاف تغييرات المخاطر على الفور - إغلاق فجوات الأذونات في أقل من دقيقتين Sysdig. تأمين كل ثانية.
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security هي شركة رائدة في مجال توفير حلول الهوية السحابية العامة وإدارة الوصول. من خلال مهمة تمكين المؤسسات من جميع الأحجام من الابتكار بأمان وثقة، توفر Sonrai Security أمان الهوية والوصول والأذونات للشركات التي تعمل على منصات AWS وAzure وGoogle Cloud. تشتهر الشركة بريادتها في جدار حماية الأذونات السحابية، مما يتيح امتيازًا أقل بنقرة واحدة مع دعم احتياجات وصول المطورين دون انقطاع. تحظى شركة Sonrai Security بثقة الشركات الرائدة في مختلف الصناعات، وهي ملتزمة بقيادة الابتكار والتميز في مجال الأمن السحابي. تحظى الشركة بثقة فرق العمليات السحابية والتطوير والأمن. يقوم جدار حماية الأذونات السحابية بإزالة جميع الأذونات الحساسة غير المستخدمة، ويعزل الهويات غير المستخدمة، ويعطل الخدمة والمناطق غير المستخدمة - كل ذلك بنقرة واحدة. لا يوجد أي انقطاع في العمل لأن جميع الهويات التي تستخدم الأذونات الحساسة تحافظ على وصولها ويتم منح أي وصول جديد بسلاسة من خلال سير عمل chatops الآلي. تقضي فرق SecOps وقتًا أقل بنسبة 97% في تحقيق أقل قدر من الامتيازات وتقليل سطح الهجوم بنسبة 92%. بعد الوصول إلى أقل امتياز على مستوى النظام الأساسي، يكتشف حل Sonrai CIEM+ مجموعات سامة من الأذونات ويغلق مسارات الهجوم غير المقصودة التي ينشئونها من خلال المعالجة الآلية أو التفصيلية.
Orca Security
orca.security
يقوم Orca Cloud Security Platform بتحديد المخاطر ومشكلات الامتثال وترتيب أولوياتها ومعالجتها في أعباء العمل والتكوينات والهويات عبر البنية السحابية الخاصة بك والتي تشمل AWS وAzure وGoogle Cloud وKubernetes وAlibaba Cloud وOracle Cloud. تقدم Orca حل الأمان السحابي الأكثر شمولاً في الصناعة في نظام أساسي واحد، مما يلغي الحاجة إلى نشر حلول متعددة النقاط وصيانتها. Orca هي خدمة بدون وكيل أولاً، وتتصل ببيئتك في دقائق باستخدام تقنية SideScanning™ الحاصلة على براءة اختراع من Orca والتي توفر رؤية عميقة وواسعة النطاق لبيئتك السحابية، دون الحاجة إلى وكلاء. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ Orca التكامل مع وكلاء الطرف الثالث للرؤية أثناء التشغيل والحماية لأحمال العمل الهامة. تعتبر Orca في طليعة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لإجراء تحقيقات مبسطة وتسريع المعالجة - مما يقلل مستويات المهارات المطلوبة ويوفر الأمان السحابي وDevOps وفرق التطوير الوقت والجهد، مع تحسين النتائج الأمنية بشكل كبير. باعتبارها منصة لحماية التطبيقات السحابية الأصلية (CNAPP)، تقوم Orca بدمج العديد من حلول النقاط في نظام أساسي واحد، بما في ذلك: CSPM، وCWPP، وCIEM، وإدارة الثغرات الأمنية، وأمن الحاويات وKubernetes، وDSPM، وأمن API، وCDR، والامتثال للسحابة المتعددة، وShift Left. الأمن و AI-SPM.
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