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برنامج الكشف عن السحابة والاستجابة لها (CDR). - التطبيقات الأكثر شعبية - ميكرونيزيا
يوفر برنامج الكشف والاستجابة السحابية (CDR) أمانًا شاملاً للبيئات السحابية من خلال أتمتة اكتشاف التهديدات والاستجابة لها. تضمن هذه التقنية أن تتمتع الشركات برؤية كاملة لأنظمتها السحابية وتتضمن آليات لمعالجة التهديدات والهجمات عبر كل من التطبيقات السحابية (SaaS) والبنية التحتية (IaaS). من خلال تحليل سجلات الأحداث واستخلاص الرؤى من الهجمات، يساعد CDR فرق الأمان على تحسين وضعهم الأمني العام. في حين أن برنامج CDR يشترك في الميزات مع حلول الكشف عن التهديدات والاستجابة لها الأخرى مثل اكتشاف نقطة النهاية والاستجابة لها (EDR)، والكشف والاستجابة الموسعة (XDR)، واكتشاف الشبكة والاستجابة لها (NDR)، إلا أنه يظل متميزًا في تركيزه. يستهدف EDR مراقبة النشاط عند نقاط نهاية النظام، ويخصص NDR لتأمين بيئات الشبكة. يقوم XDR، بنطاقه الأوسع، بمراقبة الشبكات ونقاط النهاية والخدمات السحابية والبيئات الافتراضية. وفي المقابل، فإن مجلس الإنماء والإعمار مخصص فقط لمراقبة وتأمين البيئة السحابية بأكملها.
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Wiz
wiz.io
تقوم Wiz بتحويل الأمان السحابي للعملاء - بما في ذلك 40% من Fortune 100 - من خلال تمكين نموذج تشغيل جديد. باستخدام Wiz، يمكن للمؤسسات إضفاء الطابع الديمقراطي على الأمن عبر دورة الحياة السحابية، وتمكين فرق التطوير من البناء بسرعة وأمان. تعمل منصة حماية التطبيقات السحابية الأصلية (CNAPP) على تعزيز الرؤ...
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop هي مؤسسة شريكة في مجال الأمن السيبراني تثق بها للكشف عن المخاطر السيبرانية وبناء مرونة الأعمال. توفر منصة ExtraHop RevealX للكشف عن الشبكة والاستجابة لها وإدارة أداء الشبكة بشكل فريد الرؤية الفورية وقدرات فك التشفير التي لا مثيل لها والتي تحتاجها المؤسسات للكشف عن المخاطر السيبرانية ومشاكل ...
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure هي منصة CNAPP الخاصة بنا والتي يستخدمها أكثر من 700 عميل من المؤسسات لمعالجة CNAPP وVM وCSPM وCIEM وأمن الحاويات والمزيد - على مستوى المؤسسة. يمتد نظامنا الأساسي إلى نطاق الوقاية والكشف والاستجابة حتى يتمكن العملاء من تأمين الحاويات وKubernetes والمضيفين/الخوادم والخدمات السحابية بثقة....
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security هي شركة رائدة في مجال توفير حلول الهوية السحابية العامة وإدارة الوصول. من خلال مهمة تمكين المؤسسات من جميع الأحجام من الابتكار بأمان وثقة، توفر Sonrai Security أمان الهوية والوصول والأذونات للشركات التي تعمل على منصات AWS وAzure وGoogle Cloud. تشتهر الشركة بريادتها في جدار حماية الأذ...
Orca Security
orca.security
يقوم Orca Cloud Security Platform بتحديد المخاطر ومشكلات الامتثال وترتيب أولوياتها ومعالجتها في أعباء العمل والتكوينات والهويات عبر البنية السحابية الخاصة بك والتي تشمل AWS وAzure وGoogle Cloud وKubernetes وAlibaba Cloud وOracle Cloud. تقدم Orca حل الأمان السحابي الأكثر شمولاً في الصناعة في نظام أسا...