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برامج أمن البيانات السحابية
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برامج أمن البيانات السحابية - التطبيقات الأكثر شعبية

يتم استخدام برنامج أمان البيانات السحابية لحماية المعلومات المخزنة في الخدمات السحابية أو التطبيقات المستندة إلى السحابة. تعمل هذه الأدوات على تحسين أمان البيانات من خلال فرض السياسات المتعلقة بالتحكم في الوصول إلى السحابة والتخزين. تستخدمها المؤسسات لتنفيذ إجراءات الأمان ومراقبة الوصول وحماية البيانات داخل التطبيقات السحابية وأثناء نقلها. يمكن للمسؤولين الإشراف على الإدارة وتعيين الأذونات وتتبع كيفية الوصول إلى التطبيقات. بالإضافة إلى ذلك، توفر العديد من حلول الأمان السحابية ميزات التشفير ومنع فقدان البيانات لتوفير حماية إضافية للمستندات والبيانات المخزنة في السحابة.

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Duo Admin

Duo Admin

duosecurity.com

Duo Admin هو تطبيق لإدارة السياسات الأمنية والوصول، يتيح للمسؤولين تحديد وتنفيذ قواعد الوصول للتطبيقات للمستخدمين والأجهزة.

Sprinto

Sprinto

sprinto.com

Sprinto هي منصة لأتمتة الامتثال الأمني، تساعد المؤسسات على مراقبة وإدارة الامتثال عبر معايير مختلفة وتبسيط عمليات التدقيق.

Virtru

Virtru

virtru.com

تساعد Virtru المؤسسات على تشفير البيانات الحساسة وإدارة الوصول بمرونة، مع التكامل مع تطبيقات مثل Gmail وMicrosoft 365.

Solvo

Solvo

solvo.cloud

تمتاز تطبيق Solvo كمنصة أمان سحابية متعددة الأبعاد تكشف وتخفف من إعدادات السحاب الخاطئة والثغرات من خلال اكتشاف التهديدات وتحليلها.

Pro Backup

Pro Backup

probackup.io

تطبيق Pro Backup يوفر نسخ احتياطية آمنة وسهلة للاستخدام لتطبيقات السحابية مثل Airtable و Asana و ClickUp و monday.com و Trello.

Imperva

Imperva

imperva.com

تقدم إمبروفا حماية شاملة للتطبيقات والشبكات والبيانات عبر تقنيات متنوعة مثل جدران الحماية وحماية DDOS وتحليل الأداء.

Guardz

Guardz

guardz.com

Guardz هو تطبيق أمان سيبراني موحد مصمم لمقدمي الخدمات المدارة، يوفر حماية ضد التهديدات الرقمية ويعزز إدارة الأمان بشكل فعال.

Coro

Coro

coro.net

Coro هي منصة أمان سيبراني شاملة تحمي البريد الإلكتروني والبيانات والأجهزة والتطبيقات السحابية. تتيح إدارة الأمن بسهولة وبدون حاجة لخبرة تقنية واسعة.

Rewind

Rewind

rewind.com

Rewind هو تطبيق يتيح للشركات نسخ احتياطي واستعادة وحفظ بياناتها الهامة عبر منصات مختلفة مثل GitHub وShopify وQuickBooks.

Dig

Dig

dig.security

تطبيق DIG يركز على أمان البيانات من خلال مراقبتها وحمايتها عبر السحابة، مع تسهيل إدارة المعلومات الحساسة بكفاءة.

Druva

Druva

druva.com

Druva هي منصة سحابية لحماية البيانات، توفر خدمات النسخ الاحتياطي والاستعادة بدون الحاجة إلى الأجهزة، وتدعم التكامل مع خدمات سحابية وتطبيقات رئيسية.

Open Raven

Open Raven

openraven.com

Open Raven هي منصة لإدارة أمان البيانات، تساعد الفرق الأمنية في تحديد وتأمين البيانات الحساسة عبر السحب السحابية.

nOps

nOps

nops.io

nOps هي منصة لتحسين استخدام السحابة على AWS، تسهل إدارة التكاليف والموارد وتحسين الالتزامات دون الحاجة للتدخل اليدوي.

Protegrity

Protegrity

protegrity.com

تطبيق Protegrity يتيح حماية البيانات الحساسة، ويضمن خصوصيتها وامتثالها للمعايير التنظيمية مع توفير أدوات للتحكم في الوصول والمراقبة.

Nightfall AI

Nightfall AI

nightfall.ai

تطبيق Nightfall AI يهدف إلى منع تسرب البيانات الحساسة في Zendesk من خلال كشف البيانات وتصنيفها، ويوفر تنبيهات وإجراءات استجابة تلقائية.

Normalyze

Normalyze

normalyze.ai

تساعد Normalyze المؤسسات على تقييم وتحديد المخاطر المتعلقة بالبيانات السحابية، مع تقديم رؤى لتحسين الأمان والامتثال دون مغادرة البيانات مواقعها.

Satori

Satori

satoricyber.com

Satori هو منصة أمان البيانات تساعد الفرق على إدارة البيانات الحساسة وضبط الوصول إليها مع الامتثال للمعايير الأمنية والتنظيمية.

Arpio

Arpio

arpio.io

أربيو هو منصة لاستعادة البيانات مصممة خصيصًا لـ AWS، تعمل على تكرار البيئة السحابية بالكامل لضمان حماية شاملة وسريعة في حالة الكوارث.

Redstor

Redstor

redstor.com

Redstor هو تطبيق نسخ احتياطي سحابي يحمي بيانات الأعمال في مساحة عمل Google، مع سهولة الاستعادة وإدارة النسخ الاحتياطية، وضمان الامتثال التنظيمي.

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