برامج أمن البيانات السحابية - التطبيقات الأكثر شعبية

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يتم استخدام برنامج أمان البيانات السحابية لحماية المعلومات المخزنة في الخدمات السحابية أو التطبيقات المستندة إلى السحابة. تعمل هذه الأدوات على تحسين أمان البيانات من خلال فرض السياسات المتعلقة بالتحكم في الوصول إلى السحابة والتخزين. تستخدمها المؤسسات لتنفيذ إجراءات الأمان ومراقبة الوصول وحماية البيانات داخل التطبيقات السحابية وأثناء نقلها. يمكن للمسؤولين الإشراف على الإدارة وتعيين الأذونات وتتبع كيفية الوصول إلى التطبيقات. بالإضافة إلى ذلك، توفر العديد من حلول الأمان السحابية ميزات التشفير ومنع فقدان البيانات لتوفير حماية إضافية للمستندات والبيانات المخزنة في السحابة.
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Duo Admin
duosecurity.com
Duo Admin هو تطبيق لإدارة السياسات الأمنية والوصول، يتيح للمسؤولين تحديد وتنفيذ قواعد الوصول للتطبيقات للمستخدمين والأجهزة.
Sprinto
sprinto.com
Sprinto هي منصة لأتمتة الامتثال الأمني، تساعد المؤسسات على مراقبة وإدارة الامتثال عبر معايير مختلفة وتبسيط عمليات التدقيق.
Virtru
virtru.com
تساعد Virtru المؤسسات على تشفير البيانات الحساسة وإدارة الوصول بمرونة، مع التكامل مع تطبيقات مثل Gmail وMicrosoft 365.
Solvo
solvo.cloud
تمتاز تطبيق Solvo كمنصة أمان سحابية متعددة الأبعاد تكشف وتخفف من إعدادات السحاب الخاطئة والثغرات من خلال اكتشاف التهديدات وتحليلها.
Pro Backup
probackup.io
تطبيق Pro Backup يوفر نسخ احتياطية آمنة وسهلة للاستخدام لتطبيقات السحابية مثل Airtable و Asana و ClickUp و monday.com و Trello.
Imperva
imperva.com
تقدم إمبروفا حماية شاملة للتطبيقات والشبكات والبيانات عبر تقنيات متنوعة مثل جدران الحماية وحماية DDOS وتحليل الأداء.
Guardz
guardz.com
Guardz هو تطبيق أمان سيبراني موحد مصمم لمقدمي الخدمات المدارة، يوفر حماية ضد التهديدات الرقمية ويعزز إدارة الأمان بشكل فعال.
Coro
coro.net
Coro هي منصة أمان سيبراني شاملة تحمي البريد الإلكتروني والبيانات والأجهزة والتطبيقات السحابية. تتيح إدارة الأمن بسهولة وبدون حاجة لخبرة تقنية واسعة.
Rewind
rewind.com
Rewind هو تطبيق يتيح للشركات نسخ احتياطي واستعادة وحفظ بياناتها الهامة عبر منصات مختلفة مثل GitHub وShopify وQuickBooks.
Dig
dig.security
تطبيق DIG يركز على أمان البيانات من خلال مراقبتها وحمايتها عبر السحابة، مع تسهيل إدارة المعلومات الحساسة بكفاءة.
Druva
druva.com
Druva هي منصة سحابية لحماية البيانات، توفر خدمات النسخ الاحتياطي والاستعادة بدون الحاجة إلى الأجهزة، وتدعم التكامل مع خدمات سحابية وتطبيقات رئيسية.
Open Raven
openraven.com
Open Raven هي منصة لإدارة أمان البيانات، تساعد الفرق الأمنية في تحديد وتأمين البيانات الحساسة عبر السحب السحابية.
nOps
nops.io
nOps هي منصة لتحسين استخدام السحابة على AWS، تسهل إدارة التكاليف والموارد وتحسين الالتزامات دون الحاجة للتدخل اليدوي.
Protegrity
protegrity.com
تطبيق Protegrity يتيح حماية البيانات الحساسة، ويضمن خصوصيتها وامتثالها للمعايير التنظيمية مع توفير أدوات للتحكم في الوصول والمراقبة.
Nightfall AI
nightfall.ai
تطبيق Nightfall AI يهدف إلى منع تسرب البيانات الحساسة في Zendesk من خلال كشف البيانات وتصنيفها، ويوفر تنبيهات وإجراءات استجابة تلقائية.
Normalyze
normalyze.ai
تساعد Normalyze المؤسسات على تقييم وتحديد المخاطر المتعلقة بالبيانات السحابية، مع تقديم رؤى لتحسين الأمان والامتثال دون مغادرة البيانات مواقعها.
Satori
satoricyber.com
Satori هو منصة أمان البيانات تساعد الفرق على إدارة البيانات الحساسة وضبط الوصول إليها مع الامتثال للمعايير الأمنية والتنظيمية.
Arpio
arpio.io
أربيو هو منصة لاستعادة البيانات مصممة خصيصًا لـ AWS، تعمل على تكرار البيئة السحابية بالكامل لضمان حماية شاملة وسريعة في حالة الكوارث.
Redstor
redstor.com
Redstor هو تطبيق نسخ احتياطي سحابي يحمي بيانات الأعمال في مساحة عمل Google، مع سهولة الاستعادة وإدارة النسخ الاحتياطية، وضمان الامتثال التنظيمي.
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