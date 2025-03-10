برامج أمن البيانات السحابية - التطبيقات الأكثر شعبية

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يتم استخدام برنامج أمان البيانات السحابية لحماية المعلومات المخزنة في الخدمات السحابية أو التطبيقات المستندة إلى السحابة. تعمل هذه الأدوات على تحسين أمان البيانات من خلال فرض السياسات المتعلقة بالتحكم في الوصول إلى السحابة والتخزين. تستخدمها المؤسسات لتنفيذ إجراءات الأمان ومراقبة الوصول وحماية البيانات داخل التطبيقات السحابية وأثناء نقلها. يمكن للمسؤولين الإشراف على الإدارة وتعيين الأذونات وتتبع كيفية الوصول إلى التطبيقات. بالإضافة إلى ذلك، توفر العديد من حلول الأمان السحابية ميزات التشفير ومنع فقدان البيانات لتوفير حماية إضافية للمستندات والبيانات المخزنة في السحابة.
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Duo Admin
duosecurity.com
Duo Admin هو تطبيق لإدارة السياسات الأمنية والوصول، يتيح للمسؤولين تحديد وتنفيذ قواعد الوصول للتطبيقات للمستخدمين والأجهزة.
Sprinto
sprinto.com
Sprinto هي منصة لأتمتة الامتثال الأمني، تساعد المؤسسات على مراقبة وإدارة الامتثال عبر معايير مختلفة وتبسيط عمليات التدقيق.
Virtru
virtru.com
تساعد Virtru المؤسسات على تشفير البيانات الحساسة وإدارة الوصول بمرونة، مع التكامل مع تطبيقات مثل Gmail وMicrosoft 365.
Pro Backup
probackup.io
تطبيق Pro Backup يوفر نسخ احتياطية آمنة وسهلة للاستخدام لتطبيقات السحابية مثل Airtable و Asana و ClickUp و monday.com و Trello.
Solvo
solvo.cloud
تمتاز تطبيق Solvo كمنصة أمان سحابية متعددة الأبعاد تكشف وتخفف من إعدادات السحاب الخاطئة والثغرات من خلال اكتشاف التهديدات وتحليلها.
Imperva
imperva.com
تقدم إمبروفا حماية شاملة للتطبيقات والشبكات والبيانات عبر تقنيات متنوعة مثل جدران الحماية وحماية DDOS وتحليل الأداء.
Guardz
guardz.com
Guardz هو تطبيق أمان سيبراني موحد مصمم لمقدمي الخدمات المدارة، يوفر حماية ضد التهديدات الرقمية ويعزز إدارة الأمان بشكل فعال.
Coro
coro.net
Coro هي منصة أمان سيبراني شاملة تحمي البريد الإلكتروني والبيانات والأجهزة والتطبيقات السحابية. تتيح إدارة الأمن بسهولة وبدون حاجة لخبرة تقنية واسعة.
Rewind
rewind.com
Rewind هو تطبيق يتيح للشركات نسخ احتياطي واستعادة وحفظ بياناتها الهامة عبر منصات مختلفة مثل GitHub وShopify وQuickBooks.
Dig
dig.security
تطبيق DIG يركز على أمان البيانات من خلال مراقبتها وحمايتها عبر السحابة، مع تسهيل إدارة المعلومات الحساسة بكفاءة.
Druva
druva.com
Druva هي منصة سحابية لحماية البيانات، توفر خدمات النسخ الاحتياطي والاستعادة بدون الحاجة إلى الأجهزة، وتدعم التكامل مع خدمات سحابية وتطبيقات رئيسية.
Open Raven
openraven.com
Open Raven هي منصة لإدارة أمان البيانات، تساعد الفرق الأمنية في تحديد وتأمين البيانات الحساسة عبر السحب السحابية.
nOps
nops.io
nOps هي منصة لتحسين استخدام السحابة على AWS، تسهل إدارة التكاليف والموارد وتحسين الالتزامات دون الحاجة للتدخل اليدوي.
Protegrity
protegrity.com
تطبيق Protegrity يتيح حماية البيانات الحساسة، ويضمن خصوصيتها وامتثالها للمعايير التنظيمية مع توفير أدوات للتحكم في الوصول والمراقبة.
Nightfall AI
nightfall.ai
تطبيق Nightfall AI يهدف إلى منع تسرب البيانات الحساسة في Zendesk من خلال كشف البيانات وتصنيفها، ويوفر تنبيهات وإجراءات استجابة تلقائية.
Normalyze
normalyze.ai
تساعد شركة Normalyze، من خلال تقييماتها غير الوكيلة، واكتشاف البيانات، وتحديد أولويات المخاطر المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، ورؤى العلاج الشاملة والقابلة للتنفيذ، المؤسسات على فهم النطاق الكامل للمخاطر الموجودة ضد بياناتها السحابية. تتخذ Normalyze نهجًا يعتمد على البيانات أولاً فيما يتعلق بالأمان. تعد شركة Normalyze رائدة في مجال إدارة وضع أمن البيانات (DSPM)، حيث تساعد المؤسسات على تأمين بياناتها عبر SaaS وPaaS والبيئات العامة أو السحابية المتعددة والمحلية والمختلطة. باستخدام Normalyze، يمكن لفرق الأمان والبيانات تحسين جهود الأمان والامتثال الشاملة مع تمكين الشركة من الاستفادة من أغلى أصولها: البيانات. تساعد منصة Normalyze DSPM على اكتشاف مخازن البيانات وتصنيفها، وتحديد أولويات ما هو مهم، وتحديد الوصول الخطير والمفرط، واكتشاف مخاطر التعرض ومعالجتها، وتحسين عمليات الامتثال والتدقيق. يوجد في قلب منصة Normalyze ماسح ضوئي أحادي المرور حاصل على براءة اختراع، والذي يعزز الذكاء الاصطناعي لتحديد وتصنيف البيانات القيمة والحساسة بدقة على نطاق واسع، عبر بيئات مختلفة. تم تصميم النظام الأساسي حول بنية تقوم بالمسح في مكانه، بحيث لا تترك البيانات الموقع الذي توجد فيه أبدًا. يبقي هذا النهج البيانات تحت سيطرة تكنولوجيا المعلومات، ويدعم الامتثال للوائح حماية البيانات الصارمة ويعزز الكفاءة التشغيلية. تظهر النتائج الممسوحة ضوئيًا في تصورات متعددة لمساعدة الفرق على تحديد أولويات المخاطر. يُظهر متصفح مخاطر البيانات مسارات الهجوم التي يمكن أن تؤدي إلى اختراق البيانات أو فقدانها. توضح الرسوم البيانية للوصول إلى البيانات كيفية وصول الأشخاص والموارد إلى البيانات. يتم إنشاء المرئيات وتحديثها في الوقت الفعلي، مما يوفر الرؤية عند حدوث تغييرات في البنية التحتية للعميل أو البيئات. يقوم DataValuator الخاص بتعيين قيمة نقدية للبيانات، مع تصنيف لمساعدة فرق الأمان والبيانات على تقييم التأثير التجاري النسبي لفقدان البيانات المحتمل. تجعل عمليات سير عمل الاستعلام والمعالجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تجربة المستخدم Normalyze بديهية وفعالة. من خلال تقديم رؤى حول البيانات والوصول إليها والمخاطر في مكان واحد، يمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات فهم الوضع العام لأمن البيانات لديهم والتعاون في اتخاذ تدابير أمنية وخطط عمل فعالة.
Satori
satoricyber.com
Satori عبارة عن منصة لأمن البيانات تسمح لفرق البيانات بتمكين مستخدميها من التعامل بسرعة مع بياناتهم مع تلبية متطلبات الأمان والامتثال. وهذا بدوره يساعد الشركات على الفوز بالبيانات، وتصبح جاهزة للذكاء الاصطناعي بشكل أسرع. يكتشف Satori باستمرار البيانات الحساسة عبر قواعد البيانات والبحيرات والمستودعات الخاصة بك، ويتتبع استخدام البيانات ويطبق سياسات الأمان ديناميكيًا. يدير DSP الشامل من Satori سياسات الوصول والأذونات والأمان والامتثال - كل ذلك من وحدة تحكم واحدة. يكتشف Satori باستمرار البيانات الحساسة عبر مخازن البيانات ويتتبع استخدام البيانات ديناميكيًا أثناء تطبيق سياسات الأمان ذات الصلة. يمكّن Satori فرق البيانات من توسيع نطاق الاستخدام الفعال للبيانات عبر المؤسسة مع تلبية جميع متطلبات أمان البيانات والامتثال.
Arpio
arpio.io
Arpio هو النظام الأساسي الوحيد للتعافي من الكوارث المصمم خصيصًا لـ AWS. على عكس الحلول القديمة، تم تصميم Arpio للسحابة. فهو يقوم تلقائيًا بنسخ البيئة السحابية بأكملها - البيانات والخوادم والبنية التحتية - بحيث تحصل على الحماية الكاملة والتعافي الفوري في حالة وقوع كارثة. الميزات الرئيسية: - استرداد البيئة الإجمالية (البيانات والبنية التحتية): على عكس أدوات DR التقليدية، يتعرف Arpio على كل ما تحتاج أحمال العمل السحابية الخاصة بك إلى تشغيله ويكرره - النسخ المتماثل الآلي والديناميكي للبيئة: يفهم Arpio كيفية تكرار البيئة بأكملها - البيانات والبنية التحتية - و أعد بناءه في بيئة بديلة، حتى تتمكن من التعافي بسهولة من أي كارثة. - الاختبار: يقوم Arpio بتدوير بيئة الاسترداد الخاصة بك باستخدام الأتمتة، بالتوازي بينما لا تزال بيئة الإنتاج الخاصة بك تستقبل حركة المرور بشكل نشط. - استرداد برامج الفدية: يستخدم Arpio بروتوكولًا متعدد الحسابات، مما يعني أنه يتم تخزين النسخ الاحتياطية في حساب "مخبأ" غير قابل للتغيير. يدعم Arpio النسخ المتماثل عبر المناطق وعبر الحسابات لجميع أعباء العمل الخاصة بك ويوفر حماية مقببة ومفصلة للبيانات والبنية التحتية المهمة لأعمالك. يدعم Arpio أكثر من 105 من موارد AWS عبر ما يقرب من 30 خدمة، مع إضافة دعم للخدمات الجديدة بانتظام.
Redstor
redstor.com
Redstor هي شركة رائدة في مجال توفير خدمات النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات السحابية والمحلية والمختلطة، وتتمثل مهمتها في جعل إدارة البيانات أكثر بساطة وسهولة وأكثر متعة، وتوفير الوصول الفوري إلى جميع البيانات - أينما تم تخزينها، من خلال عنصر تحكم واحد مركز. إنها تساعد الآلاف من الشركات في جميع أنحاء العالم (التي يستخدمها الدفاع والحكومات) لحماية أحد أصولها الأكثر قيمة: بياناتهم. فهو يساعد الشركات على الامتثال للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) - يتوافق مع أعلى المعايير (شهادة ISO27001 و9001) لضمان سلامة البيانات وأمنها. تحتاج الشركات الصغيرة إلى حل آمن وقوي وسهل الإدارة للنسخ الاحتياطي والاسترداد: * 50% لم يتمكنوا من تحمل أي قدر من فقدان البيانات على الإطلاق * يعاني حوالي 80% من المستخدمين من انقطاع الخدمة إذا لم يتمكنوا من الوصول إلى بياناتهم تتيح لك حلول النسخ الاحتياطي والاسترداد من Redstor MSP، متعددة المستأجرين والمصممة للسحابة، تلبية توقعات كل مستخدم بشكل مربح للوصول الفوري إلى البيانات والملفات وأنظمة التشغيل التي يحتاجون إليها، متى احتاجوا إليها - محليًا وفي السحابة.
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