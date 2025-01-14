برامج أمن البيانات السحابية - التطبيقات الأكثر شعبية - بورتوريكو

Normalyze

normalyze.ai

تساعد شركة Normalyze، من خلال تقييماتها غير الوكيلة، واكتشاف البيانات، وتحديد أولويات المخاطر المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، ورؤى العلاج الشاملة والقابلة للتنفيذ، المؤسسات على فهم النطاق الكامل للمخاطر الموجودة ضد بياناتها السحابية. تتخذ Normalyze نهجًا يعتمد على البيانات أولاً فيما يتعلق بالأمان. تعد شركة Normalyze رائدة في مجال إدارة وضع أمن البيانات (DSPM)، حيث تساعد المؤسسات على تأمين بياناتها عبر SaaS وPaaS والبيئات العامة أو السحابية المتعددة والمحلية والمختلطة. باستخدام Normalyze، يمكن لفرق الأمان والبيانات تحسين جهود الأمان والامتثال الشاملة مع تمكين الشركة من الاستفادة من أغلى أصولها: البيانات. تساعد منصة Normalyze DSPM على اكتشاف مخازن البيانات وتصنيفها، وتحديد أولويات ما هو مهم، وتحديد الوصول الخطير والمفرط، واكتشاف مخاطر التعرض ومعالجتها، وتحسين عمليات الامتثال والتدقيق. يوجد في قلب منصة Normalyze ماسح ضوئي أحادي المرور حاصل على براءة اختراع، والذي يعزز الذكاء الاصطناعي لتحديد وتصنيف البيانات القيمة والحساسة بدقة على نطاق واسع، عبر بيئات مختلفة. تم تصميم النظام الأساسي حول بنية تقوم بالمسح في مكانه، بحيث لا تترك البيانات الموقع الذي توجد فيه أبدًا. يبقي هذا النهج البيانات تحت سيطرة تكنولوجيا المعلومات، ويدعم الامتثال للوائح حماية البيانات الصارمة ويعزز الكفاءة التشغيلية. تظهر النتائج الممسوحة ضوئيًا في تصورات متعددة لمساعدة الفرق على تحديد أولويات المخاطر. يُظهر متصفح مخاطر البيانات مسارات الهجوم التي يمكن أن تؤدي إلى اختراق البيانات أو فقدانها. توضح الرسوم البيانية للوصول إلى البيانات كيفية وصول الأشخاص والموارد إلى البيانات. يتم إنشاء المرئيات وتحديثها في الوقت الفعلي، مما يوفر الرؤية عند حدوث تغييرات في البنية التحتية للعميل أو البيئات. يقوم DataValuator الخاص بتعيين قيمة نقدية للبيانات، مع تصنيف لمساعدة فرق الأمان والبيانات على تقييم التأثير التجاري النسبي لفقدان البيانات المحتمل. تجعل عمليات سير عمل الاستعلام والمعالجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تجربة المستخدم Normalyze بديهية وفعالة. من خلال تقديم رؤى حول البيانات والوصول إليها والمخاطر في مكان واحد، يمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات فهم الوضع العام لأمن البيانات لديهم والتعاون في اتخاذ تدابير أمنية وخطط عمل فعالة.