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برامج أمن البيانات السحابية - التطبيقات الأكثر شعبية - المملكة المتحدة
يتم استخدام برنامج أمان البيانات السحابية لحماية المعلومات المخزنة في الخدمات السحابية أو التطبيقات المستندة إلى السحابة. تعمل هذه الأدوات على تحسين أمان البيانات من خلال فرض السياسات المتعلقة بالتحكم في الوصول إلى السحابة والتخزين. تستخدمها المؤسسات لتنفيذ إجراءات الأمان ومراقبة الوصول وحماية البيانات داخل التطبيقات السحابية وأثناء نقلها. يمكن للمسؤولين الإشراف على الإدارة وتعيين الأذونات وتتبع كيفية الوصول إلى التطبيقات. بالإضافة إلى ذلك، توفر العديد من حلول الأمان السحابية ميزات التشفير ومنع فقدان البيانات لتوفير حماية إضافية للمستندات والبيانات المخزنة في السحابة.
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Duo Admin
duosecurity.com
Cisco Duo عبارة عن نظام أساسي لإدارة الوصول قائم على السحابة، ويعمل على تأمين الوصول إلى جميع التطبيقات، لأي مستخدم وجهاز، من أي مكان. لقد تم تصميمه ليكون سهل الاستخدام والنشر مع توفير حماية الهوية ورؤية نقطة النهاية. يتحقق Duo من هويات المستخدمين من خلال مصادقة قوية بدون كلمة مرور ومصادقة متعددة ال...
Virtru
virtru.com
يجعل Virtru التشفير من الدرجة العسكرية سهلاً بشكل ملحوظ. من أكبر البنوك في العالم إلى أصغر ممارسات الرعاية الصحية، تساعد Virtru المؤسسات من جميع الأحجام على التحكم في بياناتها من خلال تشفير مرن وشامل لتطبيقات الأعمال اليومية الخاصة بك. تم تصميم برنامج Virtru استنادًا إلى تنسيق البيانات الموثوقة مفتو...
Sprinto
sprinto.com
# 1 منصة أتمتة الامتثال الأمني المصنفة تحرك بسرعة دون كسر الأشياء تثق الشركات السحابية الطموحة في جميع أنحاء العالم في Sprinto لتشغيل برامج الامتثال الأمني الخاصة بها والسرعة من خلال عمليات التدقيق الأمني دون كسر خطوتها. التكامل أولاً - تمكين الأتمتة - محاذاة التدقيق - يتم تقييم أكثر من مليون ...
Coro
coro.net
Coro هو جيل جديد من منصات الأمن السيبراني. منصة واحدة تؤمن شركتك بأكملها. عند استخدام Coro، فإنك تحمي البريد الإلكتروني والبيانات وأجهزة نقاط النهاية والتطبيقات السحابية وحتى نشاط المستخدم. مع Coro، يمكن لأي شخص أن يصبح خبيرًا في الأمن السيبراني. يستغرق Coro دقائق لإتقانه وهو مصمم لإزالة الأمن السيب...
Solvo
solvo.cloud
Solvo عبارة عن منصة أمان سحابية متعددة الأبعاد تعمل على تقسيم صوامع التطبيقات والهوية والبيانات لاكتشاف التكوينات السحابية ونقاط الضعف الخاطئة والتخفيف منها بشكل استباقي. يعتمد نهج الأمان التكيفي الخاص بـ Solvo على دورة مستمرة من اكتشاف التهديدات وتحليلها وتحديد الأولويات، يليها تحسين سياسة الامتياز...
Pro Backup
probackup.io
Pro Backup هو تطبيق نسخ احتياطي آمن وسهل الاستخدام للتطبيقات السحابية الشائعة مثل Airtable وAsana وClickUp وmonday.com وTrello. قد يكون استخدام تطبيق سحابي لإدارة أعمالك أمرًا مخيفًا للغاية، حيث أنه غالبًا ما يكون من السهل جدًا حذف المعلومات المهمة للأعمال. من خلال الحصول على نسخة احتياطية قوية وم...
Dig
dig.security
أمن البيانات بسرعة السحابة. الرؤية في الوقت الفعلي، والتحكم، وحماية أصول البيانات عبر أي بيئة سحابية من خلال إدارة موقف أمان البيانات (DSPM). يتيح لك Dig حماية جميع البيانات المهمة دون التخلي عن سرعة السحابة وخفة الحركة.
Imperva
imperva.com
توفر Imperva Incapsula جدار حماية لتطبيقات الويب على مستوى المؤسسات لحماية موقعك من أحدث التهديدات، وحلول ذكية وفعالة على الفور لمكافحة DDoS بزاوية 360 درجة (الطبقات 3-4 و7)، وشبكة CDN عالمية لتسريع سرعة تحميل موقع الويب الخاص بك وتقليل استخدام النطاق الترددي ومجموعة من خدمات مراقبة الأداء والتحليل ...
Guardz
guardz.com
يعد Guardz حلاً رائدًا للأمن السيبراني الموحد مصممًا لمقدمي الخدمات المُدارة (MSPs)، مما يمكّنهم من حماية عملائهم من التهديدات الرقمية المتطورة من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي ونهج متعدد الطبقات لمكافحة التصيد الاحتيالي وهجمات برامج الفدية وفقدان البيانات ومخاطر المستخدم. تعمل تقنيتنا على تبسي...
Rewind
rewind.com
منذ عام 2015، تعمل Rewind على مساعدة الشركات على حماية SaaS والبيانات السحابية الخاصة بها. تثق أكثر من 25000 مؤسسة في تطبيقات Rewind الأعلى مراجعة ودعمًا لضمان تشغيل منتجاتها البرمجية كخدمة دون انقطاع. تتيح منصة Rewind للشركات إمكانية إجراء نسخ احتياطي واستعادة ونسخ البيانات المهمة التي تقود أعمالها...
Druva
druva.com
Druva هي منصة SaaS الرائدة في الصناعة فيما يتعلق بمرونة البيانات، والمورد الوحيد الذي يضمن حماية البيانات عبر مخاطر البيانات الأكثر شيوعًا والمدعومة بضمان قدره 10 ملايين دولار. لقد أدى نهج Druva المبتكر للنسخ الاحتياطي والاسترداد إلى تغيير كيفية تأمين البيانات وحمايتها واستخدامها من قبل آلاف المؤسسا...
Open Raven
openraven.com
Open Raven هي شركة إدارة وضع أمن البيانات التي تمنع التسريبات والانتهاكات وحوادث الامتثال. بالنسبة لفرق الأمان ذات البنى التحتية السحابية الحديثة لتحديد موقع البيانات الحساسة والسامة والمكشوفة وتأمينها عبر السحابات ضمن مئات أو آلاف الحسابات ومليارات الكائنات وبيتابايت من البيانات، فإن الأدوات الحالي...
Nightfall AI
nightfall.ai
تُعد Zendesk DLP الخاصة بـ Nightfall AI أداة ذكاء اصطناعي أصلية مصممة لمنع تسرب البيانات. إنه مصمم لتقليل مخاطر مشاركة المحتوى السري أو الضار أو الذي يحدد الهوية الشخصية في Zendesk. يتم وصف الأداة، وهي أيضًا سحابية أصلية، بأنها دقيقة وسهلة الاستخدام. وظيفتها المركزية هي منع تعرض البيانات في تطبيقات...
nOps
nops.io
nOps عبارة عن نظام أساسي لتحسين السحابة من AWS يجعل من السهل تخصيص وإدارة استخدامك السحابي والتزاماتك وإنفاقك. تعمل منصتنا على توفير جميع حواسك تلقائيًا بشكل ذكي حتى تحصل على أفضل الأسعار المتاحة دون التضحية بأي موثوقية. تستفيد nOps من نماذج تعلم الآلة الخاصة استنادًا إلى ما يزيد عن مليار دولار أمري...
Normalyze
normalyze.ai
تساعد شركة Normalyze، من خلال تقييماتها غير الوكيلة، واكتشاف البيانات، وتحديد أولويات المخاطر المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، ورؤى العلاج الشاملة والقابلة للتنفيذ، المؤسسات على فهم النطاق الكامل للمخاطر الموجودة ضد بياناتها السحابية.
Protegrity
protegrity.com
يمكن لحلول ومنتجات حماية البيانات من Protegrity تحسين قدرات عملك من خلال مشاركة البيانات المحمية والديناميكية. تمكنك مجموعتنا الشاملة من الأساليب من فتح بياناتك وإضفاء الحيوية عليها. يوفر برنامج حماية البيانات Protegrity النطاق الأكثر شمولاً من الحماية بغض النظر عن مكان بقاء بياناتك أو نقلها أو استخ...
Satori
satoricyber.com
Satori عبارة عن منصة لأمن البيانات (DSP) تتيح بيانات وتحليلات الخدمة الذاتية. على عكس عملية الوصول اليدوية التقليدية إلى البيانات، مع Satori، يمتلك المستخدمون بوابة بيانات شخصية حيث يمكنهم رؤية جميع مجموعات البيانات المتاحة والوصول إليها فورًا. يطبق DSP الخاص بـ Satori سياسات الأمان والوصول المناسبة...
Arpio
arpio.io
Arpio هو النظام الأساسي الوحيد للتعافي من الكوارث المصمم خصيصًا لـ AWS. على عكس الحلول القديمة، تم تصميم Arpio للسحابة. فهو يقوم تلقائيًا بنسخ البيئة السحابية بأكملها - البيانات والخوادم والبنية التحتية - بحيث تحصل على الحماية الكاملة والتعافي الفوري في حالة وقوع كارثة. الميزات الرئيسية: - استرداد ا...
Redstor
redstor.com
Redstor هي شركة رائدة في مجال توفير خدمات النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات السحابية والمحلية والمختلطة، وتتمثل مهمتها في جعل إدارة البيانات أكثر بساطة وسهولة وأكثر متعة، وتوفير الوصول الفوري إلى جميع البيانات - أينما تم تخزينها، من خلال عنصر تحكم واحد مركز. إنها تساعد الآلاف من الشركات في جميع أنح...