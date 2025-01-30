برامج أمن البيانات السحابية - التطبيقات الأكثر شعبية - بنين

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يتم استخدام برنامج أمان البيانات السحابية لحماية المعلومات المخزنة في الخدمات السحابية أو التطبيقات المستندة إلى السحابة. تعمل هذه الأدوات على تحسين أمان البيانات من خلال فرض السياسات المتعلقة بالتحكم في الوصول إلى السحابة والتخزين. تستخدمها المؤسسات لتنفيذ إجراءات الأمان ومراقبة الوصول وحماية البيانات داخل التطبيقات السحابية وأثناء نقلها. يمكن للمسؤولين الإشراف على الإدارة وتعيين الأذونات وتتبع كيفية الوصول إلى التطبيقات. بالإضافة إلى ذلك، توفر العديد من حلول الأمان السحابية ميزات التشفير ومنع فقدان البيانات لتوفير حماية إضافية للمستندات والبيانات المخزنة في السحابة.
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Pro Backup
probackup.io
Pro Backup هو تطبيق نسخ احتياطي آمن وسهل الاستخدام للتطبيقات السحابية الشائعة مثل Airtable وAsana وClickUp وmonday.com وTrello. قد يكون استخدام تطبيق سحابي لإدارة أعمالك أمرًا مخيفًا للغاية، حيث أنه غالبًا ما يكون من السهل جدًا حذف المعلومات المهمة للأعمال. من خلال الحصول على نسخة احتياطية قوية ومستقلة لبياناتك السحابية، فإنك تحمي فريقك من عمليات الحذف العرضية أو الضارة أو غيرها من السيناريوهات الأسوأ. الميزات الرئيسية: * سهولة الاستخدام: قم بإعداد اتصال مع التطبيق السحابي الخاص بك ونحن نهتم بكل شيء آخر. يستغرق إعداد النسخ الاحتياطية وتشغيلها دقيقة واحدة فقط. * اللقطات: ابحث عن لقطات لأنواع مختلفة من البيانات وقم بتنزيلها مثل المهام والمشاريع والتعليقات والحقول المخصصة وما إلى ذلك. * الاسترداد: استعادة البيانات عن طريق إنشاء نسخ من بياناتك الاحتياطية ببضع نقرات فقط. * آمن: نقوم بتخزين بياناتك في ملفات مشفرة. نقوم بتخزين كل شيء في الاتحاد الأوروبي ونلتزم بجميع قوانين اللائحة العامة لحماية البيانات.
Open Raven
openraven.com
Open Raven هي شركة إدارة وضع أمن البيانات التي تمنع التسريبات والانتهاكات وحوادث الامتثال. بالنسبة لفرق الأمان ذات البنى التحتية السحابية الحديثة لتحديد موقع البيانات الحساسة والسامة والمكشوفة وتأمينها عبر السحابات ضمن مئات أو آلاف الحسابات ومليارات الكائنات وبيتابايت من البيانات، فإن الأدوات الحالية لا تعمل. إن منصة Open Raven Data Security Platform هي الحل الآمن والخاص والميزانية الذي يسد فجوات رؤية البيانات - ويعمل فقط.
Normalyze
normalyze.ai
تساعد شركة Normalyze، من خلال تقييماتها غير الوكيلة، واكتشاف البيانات، وتحديد أولويات المخاطر المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، ورؤى العلاج الشاملة والقابلة للتنفيذ، المؤسسات على فهم النطاق الكامل للمخاطر الموجودة ضد بياناتها السحابية. تتخذ Normalyze نهجًا يعتمد على البيانات أولاً فيما يتعلق بالأمان. تعد شركة Normalyze رائدة في مجال إدارة وضع أمن البيانات (DSPM)، حيث تساعد المؤسسات على تأمين بياناتها عبر SaaS وPaaS والبيئات العامة أو السحابية المتعددة والمحلية والمختلطة. باستخدام Normalyze، يمكن لفرق الأمان والبيانات تحسين جهود الأمان والامتثال الشاملة مع تمكين الشركة من الاستفادة من أغلى أصولها: البيانات. تساعد منصة Normalyze DSPM على اكتشاف مخازن البيانات وتصنيفها، وتحديد أولويات ما هو مهم، وتحديد الوصول الخطير والمفرط، واكتشاف مخاطر التعرض ومعالجتها، وتحسين عمليات الامتثال والتدقيق. يوجد في قلب منصة Normalyze ماسح ضوئي أحادي المرور حاصل على براءة اختراع، والذي يعزز الذكاء الاصطناعي لتحديد وتصنيف البيانات القيمة والحساسة بدقة على نطاق واسع، عبر بيئات مختلفة. تم تصميم النظام الأساسي حول بنية تقوم بالمسح في مكانه، بحيث لا تترك البيانات الموقع الذي توجد فيه أبدًا. يبقي هذا النهج البيانات تحت سيطرة تكنولوجيا المعلومات، ويدعم الامتثال للوائح حماية البيانات الصارمة ويعزز الكفاءة التشغيلية. تظهر النتائج الممسوحة ضوئيًا في تصورات متعددة لمساعدة الفرق على تحديد أولويات المخاطر. يُظهر متصفح مخاطر البيانات مسارات الهجوم التي يمكن أن تؤدي إلى اختراق البيانات أو فقدانها. توضح الرسوم البيانية للوصول إلى البيانات كيفية وصول الأشخاص والموارد إلى البيانات. يتم إنشاء المرئيات وتحديثها في الوقت الفعلي، مما يوفر الرؤية عند حدوث تغييرات في البنية التحتية للعميل أو البيئات. يقوم DataValuator الخاص بتعيين قيمة نقدية للبيانات، مع تصنيف لمساعدة فرق الأمان والبيانات على تقييم التأثير التجاري النسبي لفقدان البيانات المحتمل. تجعل عمليات سير عمل الاستعلام والمعالجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تجربة المستخدم Normalyze بديهية وفعالة. من خلال تقديم رؤى حول البيانات والوصول إليها والمخاطر في مكان واحد، يمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات فهم الوضع العام لأمن البيانات لديهم والتعاون في اتخاذ تدابير أمنية وخطط عمل فعالة.
Protegrity
protegrity.com
يمكن لحلول ومنتجات حماية البيانات من Protegrity تحسين قدرات عملك من خلال مشاركة البيانات المحمية والديناميكية. تمكنك مجموعتنا الشاملة من الأساليب من فتح بياناتك وإضفاء الحيوية عليها. يوفر برنامج حماية البيانات Protegrity النطاق الأكثر شمولاً من الحماية بغض النظر عن مكان بقاء بياناتك أو نقلها أو استخدامها، بما في ذلك داخل الشركة وفي السحابة وفي كل مكان بينهما.
Satori
satoricyber.com
Satori عبارة عن منصة لأمن البيانات تسمح لفرق البيانات بتمكين مستخدميها من التعامل بسرعة مع بياناتهم مع تلبية متطلبات الأمان والامتثال. وهذا بدوره يساعد الشركات على الفوز بالبيانات، وتصبح جاهزة للذكاء الاصطناعي بشكل أسرع. يكتشف Satori باستمرار البيانات الحساسة عبر قواعد البيانات والبحيرات والمستودعات الخاصة بك، ويتتبع استخدام البيانات ويطبق سياسات الأمان ديناميكيًا. يدير DSP الشامل من Satori سياسات الوصول والأذونات والأمان والامتثال - كل ذلك من وحدة تحكم واحدة. يكتشف Satori باستمرار البيانات الحساسة عبر مخازن البيانات ويتتبع استخدام البيانات ديناميكيًا أثناء تطبيق سياسات الأمان ذات الصلة. يمكّن Satori فرق البيانات من توسيع نطاق الاستخدام الفعال للبيانات عبر المؤسسة مع تلبية جميع متطلبات أمان البيانات والامتثال.
Guardz
guardz.com
يعد Guardz حلاً رائدًا للأمن السيبراني الموحد مصممًا لمقدمي الخدمات المُدارة (MSPs)، مما يمكّنهم من حماية عملائهم من التهديدات الرقمية المتطورة من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي ونهج متعدد الطبقات لمكافحة التصيد الاحتيالي وهجمات برامج الفدية وفقدان البيانات ومخاطر المستخدم. تعمل تقنيتنا على تبسيط الأمن السيبراني من خلال أتمتة عملية الكشف والاستجابة عبر بيانات المستخدم والأجهزة ورسائل البريد الإلكتروني والأدلة السحابية، كل ذلك في لوح زجاجي واحد. في Guardz، نحن ملتزمون براحة البال واستمرارية العمل. يضمن دمج تكنولوجيا الأمن السيبراني عالية المستوى مع خبرة التأمين العميقة مراقبة إجراءات الأمان الخاصة بك وإدارتها وتحسينها باستمرار.
Solvo
solvo.cloud
Solvo عبارة عن منصة أمان سحابية متعددة الأبعاد تعمل على تقسيم صوامع التطبيقات والهوية والبيانات لاكتشاف التكوينات السحابية ونقاط الضعف الخاطئة والتخفيف منها بشكل استباقي. يعتمد نهج الأمان التكيفي الخاص بـ Solvo على دورة مستمرة من اكتشاف التهديدات وتحليلها وتحديد الأولويات، يليها تحسين سياسة الامتيازات الأقل والتحقق من صحتها ومراقبتها. احجز عرضًا تجريبيًا مجانيًا: https://www.solvo.cloud/request-a-demo/ جرّب Solvo مجانًا لمدة 14 يومًا: https://www.solvo.cloud/freetrial/
Coro
coro.net
Coro هو جيل جديد من منصات الأمن السيبراني. منصة واحدة تؤمن شركتك بأكملها. عند استخدام Coro، فإنك تحمي البريد الإلكتروني والبيانات وأجهزة نقطة النهاية والتطبيقات السحابية وحتى نشاط المستخدم. مع Coro، يمكن لأي شخص أن يصبح خبيرًا في الأمن السيبراني. يستغرق Coro دقائق لإتقانه وهو مصمم لإزالة الأمن السيبراني من قائمة المهام الخاصة بك. يتم تشغيل Coro بواسطة الذكاء الاصطناعي الذي يقوم بالعمل نيابة عنك. يعالج الذكاء الاصطناعي الخاص بنا 95% من التهديدات، ويمكنك التعامل مع الباقي من خلال الحل الفريد بنقرة واحدة من Coro. تعتقد Coro أن لديك الحق في التمتع بالأمن السيبراني على مستوى المؤسسة، بغض النظر عن حجمك. احصل على الأمن السيبراني كما لم تشاهده من قبل. جرب كورو اليوم.
Nightfall AI
nightfall.ai
تُعد Zendesk DLP الخاصة بـ Nightfall AI أداة ذكاء اصطناعي أصلية مصممة لمنع تسرب البيانات. إنه مصمم لتقليل مخاطر مشاركة المحتوى السري أو الضار أو الذي يحدد الهوية الشخصية في Zendesk. يتم وصف الأداة، وهي أيضًا سحابية أصلية، بأنها دقيقة وسهلة الاستخدام. وظيفتها المركزية هي منع تعرض البيانات في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وخطوط البيانات، وتوفر ميزة معينة تسمى Nightfall's Firewall for AI. إنه مصمم لمجموعة متنوعة من قنوات الاتصال بما في ذلك SaaS والبريد الإلكتروني والمتصفحات والتطبيقات المخصصة. علاوة على ذلك، يمكن دمجه مع مجموعة من التطبيقات مثل Slack وJira وConfluence وSalesforce وGithub وغيرها الكثير. يوفر Nightfall AI حلولاً لأمن الذكاء الاصطناعي والمخاطر الداخلية وأمن SaaS والحوكمة والمخاطر والتهديدات الخارجية. من أجل الامتثال، فإنه يغطي مجالات مثل HIPAA، وPCI، وGDPR/CCPA، وISO 27001، وSOC 2، وSOX. توفر الأداة بداية سريعة لواجهة برمجة التطبيقات (API) وميزات مثل GenAI Detection. يتم استخدام Nightfall DLP لاكتشاف ومعالجة البيانات الحساسة وبيانات التعريف الشخصية في Zendesk تلقائيًا. فهو يوفر تنبيهات في الوقت الفعلي وإجراءات معالجة تلقائية لتقليل عبء عمل الامتثال، مع توفير أجهزة كشف قائمة على التعلم الآلي لتحديد مخاطر الأمان والامتثال المحتملة بدقة عالية.
Arpio
arpio.io
Arpio هو النظام الأساسي الوحيد للتعافي من الكوارث المصمم خصيصًا لـ AWS. على عكس الحلول القديمة، تم تصميم Arpio للسحابة. فهو يقوم تلقائيًا بنسخ البيئة السحابية بأكملها - البيانات والخوادم والبنية التحتية - بحيث تحصل على الحماية الكاملة والتعافي الفوري في حالة وقوع كارثة. الميزات الرئيسية: - استرداد البيئة الإجمالية (البيانات والبنية التحتية): على عكس أدوات DR التقليدية، يتعرف Arpio على كل ما تحتاج أحمال العمل السحابية الخاصة بك إلى تشغيله ويكرره - النسخ المتماثل الآلي والديناميكي للبيئة: يفهم Arpio كيفية تكرار البيئة بأكملها - البيانات والبنية التحتية - و أعد بناءه في بيئة بديلة، حتى تتمكن من التعافي بسهولة من أي كارثة. - الاختبار: يقوم Arpio بتدوير بيئة الاسترداد الخاصة بك باستخدام الأتمتة، بالتوازي بينما لا تزال بيئة الإنتاج الخاصة بك تستقبل حركة المرور بشكل نشط. - استرداد برامج الفدية: يستخدم Arpio بروتوكولًا متعدد الحسابات، مما يعني أنه يتم تخزين النسخ الاحتياطية في حساب "مخبأ" غير قابل للتغيير. يدعم Arpio النسخ المتماثل عبر المناطق وعبر الحسابات لجميع أعباء العمل الخاصة بك ويوفر حماية مقببة ومفصلة للبيانات والبنية التحتية المهمة لأعمالك. يدعم Arpio أكثر من 105 من موارد AWS عبر ما يقرب من 30 خدمة، مع إضافة دعم للخدمات الجديدة بانتظام.
Druva
druva.com
Druva هي منصة SaaS الرائدة في الصناعة فيما يتعلق بمرونة البيانات، والمورد الوحيد الذي يضمن حماية البيانات عبر مخاطر البيانات الأكثر شيوعًا والمدعومة بضمان قدره 10 ملايين دولار. لقد أدى نهج Druva المبتكر للنسخ الاحتياطي والاسترداد إلى تغيير كيفية تأمين البيانات وحمايتها واستخدامها من قبل آلاف المؤسسات. تلغي Druva Data Resiliency Cloud الحاجة إلى الأجهزة والبرامج والخدمات المكلفة من خلال بنية سحابية أصلية بسيطة ورشيقة توفر أمانًا وتوافرًا ونطاقًا لا مثيل لهما.
Redstor
redstor.com
Redstor هي شركة رائدة في مجال توفير خدمات النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات السحابية والمحلية والمختلطة، وتتمثل مهمتها في جعل إدارة البيانات أكثر بساطة وسهولة وأكثر متعة، وتوفير الوصول الفوري إلى جميع البيانات - أينما تم تخزينها، من خلال عنصر تحكم واحد مركز. إنها تساعد الآلاف من الشركات في جميع أنحاء العالم (التي يستخدمها الدفاع والحكومات) لحماية أحد أصولها الأكثر قيمة: بياناتهم. فهو يساعد الشركات على الامتثال للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) - يتوافق مع أعلى المعايير (شهادة ISO27001 و9001) لضمان سلامة البيانات وأمنها. تحتاج الشركات الصغيرة إلى حل آمن وقوي وسهل الإدارة للنسخ الاحتياطي والاسترداد: * 50% لم يتمكنوا من تحمل أي قدر من فقدان البيانات على الإطلاق * يعاني حوالي 80% من المستخدمين من انقطاع الخدمة إذا لم يتمكنوا من الوصول إلى بياناتهم تتيح لك حلول النسخ الاحتياطي والاسترداد من Redstor MSP، متعددة المستأجرين والمصممة للسحابة، تلبية توقعات كل مستخدم بشكل مربح للوصول الفوري إلى البيانات والملفات وأنظمة التشغيل التي يحتاجون إليها، متى احتاجوا إليها - محليًا وفي السحابة.
Rewind
rewind.com
منذ عام 2015، تعمل Rewind على مساعدة الشركات على حماية SaaS والبيانات السحابية الخاصة بها. تثق أكثر من 25000 مؤسسة في تطبيقات Rewind الأعلى مراجعة ودعمًا لضمان تشغيل منتجاتها البرمجية كخدمة دون انقطاع. تتيح منصة Rewind للشركات إمكانية إجراء نسخ احتياطي واستعادة ونسخ البيانات المهمة التي تقود أعمالها. تشمل الأنظمة الأساسية المدعومة GitHub، وJira، وConfluence، وBitbucket، وShopify، وShopify Plus، وTrello، وBigCommerce، وJira Service Management، وQuickBooks Online، وKlaviyo، وMailchimp، وMiro، وAzure DevOps.
nOps
nops.io
nOps عبارة عن نظام أساسي لتحسين السحابة من AWS يجعل من السهل تخصيص وإدارة استخدامك السحابي والتزاماتك وإنفاقك. تعمل منصتنا على توفير جميع حواسك تلقائيًا بشكل ذكي حتى تحصل على أفضل الأسعار المتاحة دون التضحية بأي موثوقية. تستفيد nOps من نماذج تعلم الآلة الخاصة استنادًا إلى ما يزيد عن مليار دولار أمريكي من إنفاق AWS لوضع مؤسستك على المزيج الصحيح من المثيلات المحجوزة وخطط التوفير وSpot. كل ذلك دون الاضطرار إلى توفير الموارد يدويًا حتى يتمكن فريقك من التركيز على البناء والابتكار. سياقات الأعمال تعمل إدارة السحابة nOps على تسهيل الحصول على رؤية كاملة لتكاليف السحابة واستخدامها بحيث لا تكون فواتيرك مفاجئة أو غامضة أبدًا. كما أنه يجعل من السهل تخصيص التكاليف عبر عملك. إدارة الالتزام تعمل إدارة الالتزام nOps على تسهيل إدارة جميع التزاماتك المستمرة في AWS والاستفادة منها بشكل كامل. نحن نضمن الاستفادة بنسبة 100% من التزاماتك وإلا سنعيدها إليك. Compute Copilot يعد Compute Copilot مزودًا ذكيًا لأحمال العمل لجميع تطبيقاتك السحابية. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، فإنه يوفر موارد الحوسبة بأفضل الأسعار الممكنة دون التضحية بأي موثوقية. تخيل عالمًا حيث يمكنك الحصول على موثوقية الخدمة عند الطلب على حساب Spot. أساسيات تحسين السحابة مجموعة من أدوات التشغيل الآلي وأدوات nOps المعدة مسبقًا لمعالجة العناصر ذات الصلة بالتحسينات المملة والمستمرة للبنية التحتية لـ AWS بسرعة
Dig
dig.security
أمن البيانات بسرعة السحابة. الرؤية في الوقت الفعلي، والتحكم، وحماية أصول البيانات عبر أي بيئة سحابية من خلال إدارة موقف أمان البيانات (DSPM). يتيح لك Dig حماية جميع البيانات المهمة دون التخلي عن سرعة السحابة وخفة الحركة.
Sprinto
sprinto.com
# 1 منصة أتمتة الامتثال الأمني المصنفة تحرك بسرعة دون كسر الأشياء تثق الشركات السحابية الطموحة في جميع أنحاء العالم في Sprinto لتشغيل برامج الامتثال الأمني الخاصة بها والسرعة من خلال عمليات التدقيق الأمني دون كسر خطوتها. التكامل أولاً - تمكين الأتمتة - محاذاة التدقيق - يتم تقييم أكثر من مليون فحص امتثال كل شهر. لا يجب أن تكون الامتثالات الأمنية صعبة. الطبيعة الواسعة...
Virtru
virtru.com
يجعل Virtru التشفير من الدرجة العسكرية سهلاً بشكل ملحوظ. من أكبر البنوك في العالم إلى أصغر ممارسات الرعاية الصحية، تساعد Virtru المؤسسات من جميع الأحجام على التحكم في بياناتها من خلال تشفير مرن وشامل لتطبيقات الأعمال اليومية الخاصة بك. تم تصميم برنامج Virtru استنادًا إلى تنسيق البيانات الموثوقة مفتوح المعايير، وهو سهل الاستخدام ويتكامل بسلاسة مع Google Workspace/Gmail وMicrosoft 365/Outlook وGoogle Drive وتطبيقات المؤسسات مثل Salesforce وConfluence وZendesk. تساعد عناصر التحكم في الوصول التفصيلية وخيارات إدارة المفاتيح المستضافة ذاتيًا وDLP والتدقيق عملائنا على تلبية متطلبات الخصوصية والامتثال الأكثر صرامة، بما في ذلك إجراءات ITAR وCMMC 2.0 وCJIS وHIPAA وGLBA/FTC. قم بتشفير المعلومات الحساسة بنقرة واحدة، دون مغادرة سير العمل الحالي لديك، لأن Virtru يتكامل مباشرة مع التطبيقات التي تستخدمها بالفعل كل يوم.
Imperva
imperva.com
توفر Imperva Incapsula جدار حماية لتطبيقات الويب على مستوى المؤسسات لحماية موقعك من أحدث التهديدات، وحلول ذكية وفعالة على الفور لمكافحة DDoS بزاوية 360 درجة (الطبقات 3-4 و7)، وشبكة CDN عالمية لتسريع سرعة تحميل موقع الويب الخاص بك وتقليل استخدام النطاق الترددي ومجموعة من خدمات مراقبة الأداء والتحليل لتوفير رؤى حول أمان وأداء موقع الويب الخاص بك.
Duo Admin
duosecurity.com
Cisco Duo عبارة عن نظام أساسي لإدارة الوصول قائم على السحابة، ويعمل على تأمين الوصول إلى جميع التطبيقات، لأي مستخدم وجهاز، من أي مكان. لقد تم تصميمه ليكون سهل الاستخدام والنشر مع توفير حماية الهوية ورؤية نقطة النهاية. يتحقق Duo من هويات المستخدمين من خلال مصادقة قوية بدون كلمة مرور ومصادقة متعددة العوامل (MFA) الرائدة في الصناعة. يقترن Duo برؤى عميقة حول أجهزة المستخدمين، ويمنحك السياسات والتحكم لتقييد الوصول بناءً على نقطة النهاية أو مخاطر المستخدم.
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