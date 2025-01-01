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يعمل برنامج التعاون في المحتوى السحابي كحلول مخصصة للتخزين السحابي ومشاركة الملفات لمستندات الشركة والصور ومقاطع الفيديو وجداول البيانات والملفات الأخرى. تعمل هذه الأدوات كمستودعات مرنة وقابلة للمزامنة لجميع محتويات الشركة، بهدف دمج جميع الاحتياجات المتعلقة بالمحتوى في منصة واحدة. يمكن للمستخدمين تخزين المحتوى ومشاركته وإنشائه والتعاون فيه وتحديد موقعه بسهولة عبر الأجهزة المختلفة. على الرغم من استخدامها بشكل أساسي لإدارة المستندات، فإن حلول التعاون في المحتوى السحابي تمتد إلى ما هو أبعد من معالجة الملفات البسيطة، حيث تقدم مجموعة واسعة من الميزات. وهي تشترك في العديد من الوظائف مع برنامج إدارة محتوى المؤسسة (ECM)، وإن كانت مصممة خصيصًا لإمكانية وصول أوسع. تركز أدوات إدارة المحتوى المؤسسي، المصممة للمؤسسات الأكبر حجمًا، على إجراءات الأمان الصارمة وقدرات التخزين الموسعة وخيارات النشر محليًا. يمكن لأدوات التعاون في المحتوى السحابي أن تتكامل بسلاسة مع ECM وأنظمة إدارة المحتوى الأخرى، مما يتيح نظامًا بيئيًا موحدًا لتخزين المحتوى وإدارته.
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Microsoft OneDrive
onedrive.com
مايكروسوفت وان درايف هو خدمة تخزين سحابية لرفع ومشاركة الملفات، مع مزامنة تلقائية عبر الأجهزة وميزات التعاون. يوفر مساحة مجانية 5 جيجابايت.
Dropbox
dropbox.com
Dropbox هو تطبيق لتخزين الملفات ومزامنتها ومشاركتها عبر السحابة، يتيح الوصول إلى الملفات من أي جهاز. يوفر أدوات تعاون وآمان قوي.
WeTransfer
wetransfer.com
Wetransfer هو تطبيق لمشاركة الملفات عبر الإنترنت، يسمح بإرسال ملفات كبيرة بسرعة وأمان، مع واجهة بسيطة وخيارات مجانية ومدفوعة.
Box
box.com
Box هو تطبيق لتخزين الملفات السحابي والتعاون، يتيح للمستخدمين إدارة ومشاركة الملفات بشكل آمن وعبر أجهزة متعددة.
Zoho WorkDrive
zoho.com
تطبيق Zoho WorkDrive لإدارة الملفات والتعاون بين الفرق، يوفر مساحة آمنة لتخزين ومشاركة الملفات وتعزيز الإنتاجية.
pCloud
pcloud.com
pCloud هي خدمة تخزين سحابية تتيح لك الوصول إلى المحتوى الرقمي وتخزينه بأمان ومشاركته عبر الأجهزة، مع خيارات تشفير متعددة.
Nextcloud
nextcloud.org
Nextcloud هو تطبيق تخزين سحابي مفتوح المصدر يتيح للمستخدمين استضافة بياناتهم وإدارتها بأمان عبر أجهزة متعددة.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 هو برنامج يساعد الشركات في إدارة علاقات العملاء، إدارة المشاريع، التسويق، والتعاون بين الفرق بسهولة.
Koofr
koofr.net
Koofr هو تطبيق تخزين سحابي يتيح للمستخدمين إدارة ملفاتهم عبر عدة خدمات سحابية مع توفير تخزين مجاني آمن ومزايا مشاركة ونسخ احتياطي.
Zoho Docs
zoho.com
تطبيق Zoho Docs يوفر إدارة مستندات آمنة وتعاونية، يتيح للمستخدمين إنشاء، تعديل، ومشاركة الملفات في الوقت الفعلي.
Copilot
copilot.com
تقدم تطبيق كوبايلوت حلاً متكاملاً للتواصل مع العملاء، والمدفوعات، ومشاركة الملفات، والعقود، والدعم الفني، مع بوابة مخصصة للعميل.
Sync
sync.com
Sync هو تطبيق لتخزين ومشاركة الملفات يعمل على توفير أمان وخصوصية عاليين، مع إمكانية التعاون عبر منصات متعددة.
Digiboxx
digiboxx.com
تطبيق Digiboxx هو منصة تخزين سحابية لإدارة الملفات الرقمية بشكل آمن وفعال، توفر سهولة الوصول والمشاركة لمستخدميها.
odrive
odrive.com
Odrive هو تطبيق لإدارة التخزين السحابي يتيح للمستخدمين الوصول إلى ملفاتهم ومزامنتها بين عدة خدمات سحابية من واجهة واحدة.
ShareFile
sharefile.com
ShareFile هو تطبيق آمن لمشاركة الملفات والتعاون يسمح للمستخدمين بالوصول إلى الملفات ومشاركتها بشكل آمن من أي جهاز ومكان.
Tresorit
tresorit.com
Tresorit هو تطبيق للتخزين السحابي ومشاركة الملفات مع تشفير شامل، يضمن أمان وخصوصية البيانات للمستخدمين.
Moxo
moxo.com
Moxo هي منصة لإدارة المشاريع والتفاعل مع العملاء والشركاء، تهدف إلى تسريع سير العمل وتنسيق المهام المختلفة.
Trimble Connect
connect.trimble.com
تطبيق Trimble Connect يتيح التنسيق بين المشاريع باستخدام الواقع المختلط، ويسمح بمراجعة نماذج العمل في السياق الفعلي للموقع.
Starchive
starchive.io
Starchive هو تطبيق لإدارة الأصول الرقمية يساعد المبدعين على تنظيم ومشاركة واستثمار محتواهم بسهولة وكفاءة.
Cubbit
cubbit.io
تطبيق Cubbit لفِرق هو خدمة تخزين سحابية تعتمد على بنية تحتية peer-to-peer مع خصوصية عالية، تتيح تخزين ومشاركة الملفات بشكل آمن وسهل.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook هو تطبيق لتحويل PDFs إلى منشورات تفاعلية عبر الإنترنت، داعماً إنشاء محتوى رقمي مع عناصر متعددة ودعم التحليلات.
Datto
datto.com
Datto هو تطبيق لإدارة تكنولوجيا المعلومات يوفر حلول النسخ الاحتياطي، التعافي من الكوارث، والمراقبة عن بُعد لحماية البيانات وكفاءة الأعمال.
CAYA
getcaya.com
CAYA هي منصة لإدارة وتنظيم المستندات المالية والعقود بشكل رقمي آمن، مما يساعد المستخدمين على تبسيط المهام الإدارية.
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense هو تطبيق يوفر معلومات سوقية موثوقة لتحسين اتخاذ القرارات التجارية عبر تحليل البيانات من مصادر متعددة.
DropSend
dropsend.com
Dropsend هي أداة لنقل الملفات الكبيرة عبر البريد الإلكتروني بسهولة، تتيح للمستخدمين تحميل ومشاركة الملفات من خلال رابط تنزيل.
Cloudup
cloudup.com
يمكنك مشاركة الفيديوهات والصور والموسيقى والروابط والملفات بسهولة وسرعة باستخدام تطبيق Cloudup.
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync هو تطبيق لمزامنة الملفات ومشاركتها والنسخ الاحتياطي عبر السحابة، يدعم إدارة الملفات ويضمن الأمان من خلال تشفير البيانات.
Smint.io
smint.io
Smint.io هو تطبيق لإدارة الأصول الرقمية، يتيح إنشاء بوابات محتوى متكاملة بوسائط محسنة من أنظمة مختلفة لتحسين التخزين والتسليم.
FilesAnywhere
filesanywhere.com
FileMane Where هو تطبيق لإدارة ومشاركة الملفات عبر السحاب، يوفر تخزين، مزامنة، وتحكم في الوصول لحماية البيانات.
EZ File Drop
ezfiledrop.com
EZ File Drop هو تطبيق يتيح للمستخدمين استلام الملفات بسهولة دون الحاجة لتحميل تطبيق أو إنشاء حساب، مع تنظيم الملفات في خدمات التخزين السحابية.
Onehub
onehub.com
Onehub هو خدمة تخزين ومشاركة ملفات آمنة للأعمال، توفر ميزات مثل غرف البيانات، التحكم في الوصول، وأدوات التعاون لتحسين الإنتاجية.
Egnyte
egnyte.com
Egnyte هو منصة آمنة للسحابة المتعددة لمشاركة المحتوى والتعاون، تتيح للمؤسسات حماية بياناتها وتحقيق الامتثال مع تعزيز الإنتاجية.
DRACOON
dracoon.com
DRACOON هو تطبيق يتيح مشاركة وإدارة الملفات بشكل آمن، مع أدوات تعاون متقدمة وتحكم في الوصول، مناسب للمؤسسات والأفراد.
Laserfiche
laserfiche.com
Laserfiche هو تطبيق لإدارة محتوى المؤسسات وأتمتة الأعمال، يقدم أدوات فعالة لإدارة المستندات وتحسين الكفاءة عبر سير العمل.
Scan123
scan123.com
يتيح تطبيق Scan123 رقمنة المستندات وإدارتها بفعالية، مما يسهل تخزينها ومشاركتها بأمان في السحابة.
Virtru
virtru.com
تساعد Virtru المؤسسات على تشفير البيانات الحساسة وإدارة الوصول بمرونة، مع التكامل مع تطبيقات مثل Gmail وMicrosoft 365.
JUMBOmail
jumbomail.me
JUMBOmail هو تطبيق يتيح للمستخدمين نقل وإرسال الملفات بكفاءة مع أدوات تسويقية متكاملة، مما يسهل إدارة وتوزيع المحتوى الرقمي.
CloudFiles
cloudfiles.io
CloudFiles يتيح الوصول إلى مكتبات الوثائق وإنشاء روابط آمنة للملفات، مع إمكانية التحليلات والأمان والتلقائية في بيئات HubSpot وSalesforce.
Wimi
wimi-teamwork.com
Wimi هي أداة تعاون شاملة تساعد الفرق على إدارة المشاريع وتنظيم المهام وتبادل الملفات بطريقة فعالة.
Samepage
samepage.io
Samepage هي منصة تعاون تتيح الاتصال وإدارة المشاريع والاجتماعات والتعاون عبر الإنترنت بأدوات مثل الدردشة ومشاركة الملفات ومؤتمرات الفيديو.
Clinked
clinked.com
Clinked هو تطبيق سحابي يسهل التعاون بين الفرق والعملاء عبر بوابة آمنة، مما يتيح مشاركة الملفات وإدارة المشاريع والاتصالات.
SuiteFiles
suitefiles.com
SuiteFiles هو تطبيق لإدارة المستندات يتيح إنشاءها والتعاون عليها وتوقيعها. مصمم لشركات الخدمات المهنية لتحسين الكفاءة والتواصل مع العملاء.
TitanFile
titanfile.com
تقدم TitanFile منصة آمنة لمشاركة الملفات والتعاون مع ميزات حماية متقدمة لضمان أمان البيانات خلال الإرسال والتخزين.
LucidLink
lucidlink.com
يتيح LucidLink التعاون مع الملفات وتحريرها بشكل فوري وآمن من أي مكان عبر مساحة ملفات مشتركة، مع ضمان أمان البيانات.
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe تطبيق يعمل على تأمين وأتمتة التواصل مع العملاء وتبادل المستندات وتوقيع العقود، مع تحسين الامتثال والإجراءات الإدارية.
Ftopia
ftopia.io
Ftopia هو حل لمشاركة المستندات عبر الإنترنت يتيح للشركات إنشاء مساحة خاصة للتعاون ومشاركة الملفات بشكل آمن مع عدة مستخدمين.
TransferChain
transferchain.io
تطبيق TransferChain يوفر تخزيناً سحابياً آمناً، وتحويل الملفات، وطلب الملفات للأعمال مع تشفير قوي وحماية للبيانات.
AvePoint
avepoint.com
يقدم تطبيق AvePoint أدوات لتحسين إدارة العمليات السحابية والأمن في بيئات مثل Microsoft وGoogle، مع ميزات للحماية والنسخ الاحتياطي للبيانات.
AODocs
aodocs.com
AODocs هو نظام سحابي لإدارة المستندات يتيح أتمتة العمليات وتحسين التعاون بين الفرق، مع تكامل سهل مع الأنظمة الأخرى.
Cocoon Data
cocoondata.com
تطبيق Cocoon Data يوفر منصة لإدارة ومشاركة البيانات الحساسة بشكل آمن ومتوافق، مما يساعد المؤسسات على تعزيز أمان بياناتها.
Kloud
kloud.com
Kloud هي منصة تفاعلية لتحويل المستندات والعروض إلى محادثات متعددة الوسائط، تتيح التعاون الفعّال بين الفرق مع تقنيات مثل LiveDoc.
TakeTurns
taketurns.com
TakeTurns هو تطبيق يسهل التعاون على الوثائق والملفات بين الأطراف المختلفة من خلال مشاركة وتنظيم التحديثات بشكل متعاقب.
FileString
filestring.com
Filestring هو تطبيق لإدارة الملفات يسمح بقراءة وكتابة وتعديل المحتويات بتنسيقات متعددة، مفيد للمطورين والمستخدمين في تنظيم البيانات.
Aeroplicity
aeroplicity.com
أيروبليسيت هو تطبيق رقمي لإدارة الوثائق في صناعة الفضاء والدفاع، يوفر تتبعًا آمنًا وميزانية منخفضة عبر تقنية blockchain.
FutureVault
futurevault.com
FutureVault هو منصة آمنة لتخزين وإدارة المستندات الرقمية، تدعم المستشارين في تقديم خدماتهم بشكل أكثر فعالية وامتثالًا في إدارة الثروات.
ShareDocView
sharedocview.com
ShareDocView هو أداة لتمكين المبيعات تسمح بمشاركة الوثائق عبر الروابط للحصول على leads عبر البريد الإلكتروني وتحليل البيانات.
My MX Data
mymxdata.com
تطبيق My MX Data هو منصة متقدمة لمشاركة الملفات موجهة للأعمال، تدعم رفع الملفات الكبيرة وتوفر أدوات للتحكم في النسخ والمحادثات المرتبطة بالبيانات.
Everleagues
everleagues.com
Everleagues هو تطبيق للتواصل والتعاون يوفر ميزات مثل الدردشة والمكالمات الصوتية والفيديو ونقل الملفات في مساحة عمل افتراضية آمنة.
Pigeon
pigeondocuments.com
تطبيق Pigeon يسهل جمع مستندات العميل بشكل منظم وآمن، ويعجل عملية جمع المستندات دون الحاجة لمتابعات مرهقة.
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