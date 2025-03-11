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برنامج تعاون المحتوى السحابي
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برنامج تعاون المحتوى السحابي - التطبيقات الأكثر شعبية

يعمل برنامج التعاون في المحتوى السحابي كحلول مخصصة للتخزين السحابي ومشاركة الملفات لمستندات الشركة والصور ومقاطع الفيديو وجداول البيانات والملفات الأخرى. تعمل هذه الأدوات كمستودعات مرنة وقابلة للمزامنة لجميع محتويات الشركة، بهدف دمج جميع الاحتياجات المتعلقة بالمحتوى في منصة واحدة. يمكن للمستخدمين تخزين المحتوى ومشاركته وإنشائه والتعاون فيه وتحديد موقعه بسهولة عبر الأجهزة المختلفة. على الرغم من استخدامها بشكل أساسي لإدارة المستندات، فإن حلول التعاون في المحتوى السحابي تمتد إلى ما هو أبعد من معالجة الملفات البسيطة، حيث تقدم مجموعة واسعة من الميزات. وهي تشترك في العديد من الوظائف مع برنامج إدارة محتوى المؤسسة (ECM)، وإن كانت مصممة خصيصًا لإمكانية وصول أوسع. تركز أدوات إدارة المحتوى المؤسسي، المصممة للمؤسسات الأكبر حجمًا، على إجراءات الأمان الصارمة وقدرات التخزين الموسعة وخيارات النشر محليًا. يمكن لأدوات التعاون في المحتوى السحابي أن تتكامل بسلاسة مع ECM وأنظمة إدارة المحتوى الأخرى، مما يتيح نظامًا بيئيًا موحدًا لتخزين المحتوى وإدارته.

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Microsoft OneDrive

Microsoft OneDrive

onedrive.com

مايكروسوفت وان درايف هو خدمة تخزين سحابية لرفع ومشاركة الملفات، مع مزامنة تلقائية عبر الأجهزة وميزات التعاون. يوفر مساحة مجانية 5 جيجابايت.

Dropbox

Dropbox

dropbox.com

Dropbox هو تطبيق لتخزين الملفات ومزامنتها ومشاركتها عبر السحابة، يتيح الوصول إلى الملفات من أي جهاز. يوفر أدوات تعاون وآمان قوي.

WeTransfer

WeTransfer

wetransfer.com

Wetransfer هو تطبيق لمشاركة الملفات عبر الإنترنت، يسمح بإرسال ملفات كبيرة بسرعة وأمان، مع واجهة بسيطة وخيارات مجانية ومدفوعة.

Box

Box

box.com

Box هو تطبيق لتخزين الملفات السحابي والتعاون، يتيح للمستخدمين إدارة ومشاركة الملفات بشكل آمن وعبر أجهزة متعددة.

Zoho WorkDrive

Zoho WorkDrive

zoho.com

تطبيق Zoho WorkDrive لإدارة الملفات والتعاون بين الفرق، يوفر مساحة آمنة لتخزين ومشاركة الملفات وتعزيز الإنتاجية.

pCloud

pCloud

pcloud.com

pCloud هي خدمة تخزين سحابية تتيح لك الوصول إلى المحتوى الرقمي وتخزينه بأمان ومشاركته عبر الأجهزة، مع خيارات تشفير متعددة.

Nextcloud

Nextcloud

nextcloud.org

Nextcloud هو تطبيق تخزين سحابي مفتوح المصدر يتيح للمستخدمين استضافة بياناتهم وإدارتها بأمان عبر أجهزة متعددة.

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Bitrix24 هو برنامج يساعد الشركات في إدارة علاقات العملاء، إدارة المشاريع، التسويق، والتعاون بين الفرق بسهولة.

Koofr

Koofr

koofr.net

Koofr هو تطبيق تخزين سحابي يتيح للمستخدمين إدارة ملفاتهم عبر عدة خدمات سحابية مع توفير تخزين مجاني آمن ومزايا مشاركة ونسخ احتياطي.

Zoho Docs

Zoho Docs

zoho.com

تطبيق Zoho Docs يوفر إدارة مستندات آمنة وتعاونية، يتيح للمستخدمين إنشاء، تعديل، ومشاركة الملفات في الوقت الفعلي.

Copilot

Copilot

copilot.com

تقدم تطبيق كوبايلوت حلاً متكاملاً للتواصل مع العملاء، والمدفوعات، ومشاركة الملفات، والعقود، والدعم الفني، مع بوابة مخصصة للعميل.

Sync

Sync

sync.com

Sync هو تطبيق لتخزين ومشاركة الملفات يعمل على توفير أمان وخصوصية عاليين، مع إمكانية التعاون عبر منصات متعددة.

Digiboxx

Digiboxx

digiboxx.com

تطبيق Digiboxx هو منصة تخزين سحابية لإدارة الملفات الرقمية بشكل آمن وفعال، توفر سهولة الوصول والمشاركة لمستخدميها.

odrive

odrive

odrive.com

Odrive هو تطبيق لإدارة التخزين السحابي يتيح للمستخدمين الوصول إلى ملفاتهم ومزامنتها بين عدة خدمات سحابية من واجهة واحدة.

ShareFile

ShareFile

sharefile.com

ShareFile هو تطبيق آمن لمشاركة الملفات والتعاون يسمح للمستخدمين بالوصول إلى الملفات ومشاركتها بشكل آمن من أي جهاز ومكان.

Tresorit

Tresorit

tresorit.com

Tresorit هو تطبيق للتخزين السحابي ومشاركة الملفات مع تشفير شامل، يضمن أمان وخصوصية البيانات للمستخدمين.

Moxo

Moxo

moxo.com

Moxo هي منصة لإدارة المشاريع والتفاعل مع العملاء والشركاء، تهدف إلى تسريع سير العمل وتنسيق المهام المختلفة.

Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

تطبيق Trimble Connect يتيح التنسيق بين المشاريع باستخدام الواقع المختلط، ويسمح بمراجعة نماذج العمل في السياق الفعلي للموقع.

Starchive

Starchive

starchive.io

Starchive هو تطبيق لإدارة الأصول الرقمية يساعد المبدعين على تنظيم ومشاركة واستثمار محتواهم بسهولة وكفاءة.

Cubbit

Cubbit

cubbit.io

تطبيق Cubbit لفِرق هو خدمة تخزين سحابية تعتمد على بنية تحتية peer-to-peer مع خصوصية عالية، تتيح تخزين ومشاركة الملفات بشكل آمن وسهل.

Datto

Datto

datto.com

Datto هو تطبيق لإدارة تكنولوجيا المعلومات يوفر حلول النسخ الاحتياطي، التعافي من الكوارث، والمراقبة عن بُعد لحماية البيانات وكفاءة الأعمال.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

FlippingBook هو تطبيق لتحويل PDFs إلى منشورات تفاعلية عبر الإنترنت، داعماً إنشاء محتوى رقمي مع عناصر متعددة ودعم التحليلات.

CAYA

CAYA

getcaya.com

CAYA هي منصة لإدارة وتنظيم المستندات المالية والعقود بشكل رقمي آمن، مما يساعد المستخدمين على تبسيط المهام الإدارية.

AlphaSense

AlphaSense

alpha-sense.com

AlphaSense هو تطبيق يوفر معلومات سوقية موثوقة لتحسين اتخاذ القرارات التجارية عبر تحليل البيانات من مصادر متعددة.

DropSend

DropSend

dropsend.com

Dropsend هي أداة لنقل الملفات الكبيرة عبر البريد الإلكتروني بسهولة، تتيح للمستخدمين تحميل ومشاركة الملفات من خلال رابط تنزيل.

Cloudup

Cloudup

cloudup.com

يمكنك مشاركة الفيديوهات والصور والموسيقى والروابط والملفات بسهولة وسرعة باستخدام تطبيق Cloudup.

SugarSync

SugarSync

sugarsync.com

SugarSync هو تطبيق لمزامنة الملفات ومشاركتها والنسخ الاحتياطي عبر السحابة، يدعم إدارة الملفات ويضمن الأمان من خلال تشفير البيانات.

Smint.io

Smint.io

smint.io

Smint.io هو تطبيق لإدارة الأصول الرقمية، يتيح إنشاء بوابات محتوى متكاملة بوسائط محسنة من أنظمة مختلفة لتحسين التخزين والتسليم.

FilesAnywhere

FilesAnywhere

filesanywhere.com

FileMane Where هو تطبيق لإدارة ومشاركة الملفات عبر السحاب، يوفر تخزين، مزامنة، وتحكم في الوصول لحماية البيانات.

EZ File Drop

EZ File Drop

ezfiledrop.com

EZ File Drop هو تطبيق يتيح للمستخدمين استلام الملفات بسهولة دون الحاجة لتحميل تطبيق أو إنشاء حساب، مع تنظيم الملفات في خدمات التخزين السحابية.

Onehub

Onehub

onehub.com

Onehub هو خدمة تخزين ومشاركة ملفات آمنة للأعمال، توفر ميزات مثل غرف البيانات، التحكم في الوصول، وأدوات التعاون لتحسين الإنتاجية.

Egnyte

Egnyte

egnyte.com

Egnyte هو منصة آمنة للسحابة المتعددة لمشاركة المحتوى والتعاون، تتيح للمؤسسات حماية بياناتها وتحقيق الامتثال مع تعزيز الإنتاجية.

DRACOON

DRACOON

dracoon.com

DRACOON هو تطبيق يتيح مشاركة وإدارة الملفات بشكل آمن، مع أدوات تعاون متقدمة وتحكم في الوصول، مناسب للمؤسسات والأفراد.

Virtru

Virtru

virtru.com

تساعد Virtru المؤسسات على تشفير البيانات الحساسة وإدارة الوصول بمرونة، مع التكامل مع تطبيقات مثل Gmail وMicrosoft 365.

Laserfiche

Laserfiche

laserfiche.com

Laserfiche هو تطبيق لإدارة محتوى المؤسسات وأتمتة الأعمال، يقدم أدوات فعالة لإدارة المستندات وتحسين الكفاءة عبر سير العمل.

Scan123

Scan123

scan123.com

يتيح تطبيق Scan123 رقمنة المستندات وإدارتها بفعالية، مما يسهل تخزينها ومشاركتها بأمان في السحابة.

JUMBOmail

JUMBOmail

jumbomail.me

JUMBOmail هو تطبيق يتيح للمستخدمين نقل وإرسال الملفات بكفاءة مع أدوات تسويقية متكاملة، مما يسهل إدارة وتوزيع المحتوى الرقمي.

CloudFiles

CloudFiles

cloudfiles.io

CloudFiles يتيح الوصول إلى مكتبات الوثائق وإنشاء روابط آمنة للملفات، مع إمكانية التحليلات والأمان والتلقائية في بيئات HubSpot وSalesforce.

Wimi

Wimi

wimi-teamwork.com

Wimi هي أداة تعاون شاملة تساعد الفرق على إدارة المشاريع وتنظيم المهام وتبادل الملفات بطريقة فعالة.

Samepage

Samepage

samepage.io

Samepage هي منصة تعاون تتيح الاتصال وإدارة المشاريع والاجتماعات والتعاون عبر الإنترنت بأدوات مثل الدردشة ومشاركة الملفات ومؤتمرات الفيديو.

Clinked

Clinked

clinked.com

Clinked هو تطبيق سحابي يسهل التعاون بين الفرق والعملاء عبر بوابة آمنة، مما يتيح مشاركة الملفات وإدارة المشاريع والاتصالات.

SuiteFiles

SuiteFiles

suitefiles.com

SuiteFiles هو تطبيق لإدارة المستندات يتيح إنشاءها والتعاون عليها وتوقيعها. مصمم لشركات الخدمات المهنية لتحسين الكفاءة والتواصل مع العملاء.

TitanFile

TitanFile

titanfile.com

تقدم TitanFile منصة آمنة لمشاركة الملفات والتعاون مع ميزات حماية متقدمة لضمان أمان البيانات خلال الإرسال والتخزين.

LucidLink

LucidLink

lucidlink.com

يتيح LucidLink التعاون مع الملفات وتحريرها بشكل فوري وآمن من أي مكان عبر مساحة ملفات مشتركة، مع ضمان أمان البيانات.

MyDocSafe

MyDocSafe

mydocsafe.com

MyDocSafe تطبيق يعمل على تأمين وأتمتة التواصل مع العملاء وتبادل المستندات وتوقيع العقود، مع تحسين الامتثال والإجراءات الإدارية.

Ftopia

Ftopia

ftopia.io

Ftopia هو حل لمشاركة المستندات عبر الإنترنت يتيح للشركات إنشاء مساحة خاصة للتعاون ومشاركة الملفات بشكل آمن مع عدة مستخدمين.

TransferChain

TransferChain

transferchain.io

تطبيق TransferChain يوفر تخزيناً سحابياً آمناً، وتحويل الملفات، وطلب الملفات للأعمال مع تشفير قوي وحماية للبيانات.

AvePoint

AvePoint

avepoint.com

يقدم تطبيق AvePoint أدوات لتحسين إدارة العمليات السحابية والأمن في بيئات مثل Microsoft وGoogle، مع ميزات للحماية والنسخ الاحتياطي للبيانات.

AODocs

AODocs

aodocs.com

AODocs هو نظام سحابي لإدارة المستندات يتيح أتمتة العمليات وتحسين التعاون بين الفرق، مع تكامل سهل مع الأنظمة الأخرى.

Cocoon Data

Cocoon Data

cocoondata.com

تطبيق Cocoon Data يوفر منصة لإدارة ومشاركة البيانات الحساسة بشكل آمن ومتوافق، مما يساعد المؤسسات على تعزيز أمان بياناتها.

Kloud

Kloud

kloud.com

Kloud هي منصة تفاعلية لتحويل المستندات والعروض إلى محادثات متعددة الوسائط، تتيح التعاون الفعّال بين الفرق مع تقنيات مثل LiveDoc.

TakeTurns

TakeTurns

taketurns.com

TakeTurns هو تطبيق يسهل التعاون على الوثائق والملفات بين الأطراف المختلفة من خلال مشاركة وتنظيم التحديثات بشكل متعاقب.

FileString

FileString

filestring.com

Filestring هو تطبيق لإدارة الملفات يسمح بقراءة وكتابة وتعديل المحتويات بتنسيقات متعددة، مفيد للمطورين والمستخدمين في تنظيم البيانات.

Aeroplicity

Aeroplicity

aeroplicity.com

أيروبليسيت هو تطبيق رقمي لإدارة الوثائق في صناعة الفضاء والدفاع، يوفر تتبعًا آمنًا وميزانية منخفضة عبر تقنية blockchain.

FutureVault

FutureVault

futurevault.com

FutureVault هو منصة آمنة لتخزين وإدارة المستندات الرقمية، تدعم المستشارين في تقديم خدماتهم بشكل أكثر فعالية وامتثالًا في إدارة الثروات.

ShareDocView

ShareDocView

sharedocview.com

ShareDocView هو أداة لتمكين المبيعات تسمح بمشاركة الوثائق عبر الروابط للحصول على leads عبر البريد الإلكتروني وتحليل البيانات.

My MX Data

My MX Data

mymxdata.com

تطبيق My MX Data هو منصة متقدمة لمشاركة الملفات موجهة للأعمال، تدعم رفع الملفات الكبيرة وتوفر أدوات للتحكم في النسخ والمحادثات المرتبطة بالبيانات.

Everleagues

Everleagues

everleagues.com

Everleagues هو تطبيق للتواصل والتعاون يوفر ميزات مثل الدردشة والمكالمات الصوتية والفيديو ونقل الملفات في مساحة عمل افتراضية آمنة.

Pigeon

Pigeon

pigeondocuments.com

تطبيق Pigeon يسهل جمع مستندات العميل بشكل منظم وآمن، ويعجل عملية جمع المستندات دون الحاجة لمتابعات مرهقة.

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