برنامج تعاون المحتوى السحابي - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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يعمل برنامج التعاون في المحتوى السحابي كحلول مخصصة للتخزين السحابي ومشاركة الملفات لمستندات الشركة والصور ومقاطع الفيديو وجداول البيانات والملفات الأخرى. تعمل هذه الأدوات كمستودعات مرنة وقابلة للمزامنة لجميع محتويات الشركة، بهدف دمج جميع الاحتياجات المتعلقة بالمحتوى في منصة واحدة. يمكن للمستخدمين تخزين المحتوى ومشاركته وإنشائه والتعاون فيه وتحديد موقعه بسهولة عبر الأجهزة المختلفة. على الرغم من استخدامها بشكل أساسي لإدارة المستندات، فإن حلول التعاون في المحتوى السحابي تمتد إلى ما هو أبعد من معالجة الملفات البسيطة، حيث تقدم مجموعة واسعة من الميزات. وهي تشترك في العديد من الوظائف مع برنامج إدارة محتوى المؤسسة (ECM)، وإن كانت مصممة خصيصًا لإمكانية وصول أوسع. تركز أدوات إدارة المحتوى المؤسسي، المصممة للمؤسسات الأكبر حجمًا، على إجراءات الأمان الصارمة وقدرات التخزين الموسعة وخيارات النشر محليًا. يمكن لأدوات التعاون في المحتوى السحابي أن تتكامل بسلاسة مع ECM وأنظمة إدارة المحتوى الأخرى، مما يتيح نظامًا بيئيًا موحدًا لتخزين المحتوى وإدارته.
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TitanFile
titanfile.com
TitanFile عبارة عن منصة آمنة لمشاركة الملفات وتعاون العملاء حائزة على جوائز. يعد TitanFile سهل الاستخدام مثل البريد الإلكتروني، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة وتوفير التكاليف وزيادة رضا العملاء مع تحسين الأمان والامتثال. تعد منصة TitanFile شاملة وتدعم حالات الاستخدام وسير العمل المتنوعة مثل المشاركة الآمنة للملفات والتعاون الجماعي وسير العمل الذي يبدأه العميل وصناديق البريد المشتركة.
Copilot
copilot.com
توفر مجموعة منتجات Copilot للشركات حلاً شاملاً للتواصل مع العملاء والمدفوعات ومشاركة الملفات والعقود والنماذج ومكاتب المساعدة والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن برنامج Copilot الشركات من تقديم تجربة موحدة لعملائها من خلال بوابة العملاء ذات العلامات التجارية. واليوم، تعمل المئات من شركات الخدمات المدعومة بالتكنولوجيا والتي تعمل في مجالات التكنولوجيا والتسويق والخدمات المالية وغيرها من الصناعات على برنامج Copilot. تأسست شركة Copilot في عام 2020، وجمعت 10 ملايين دولار من السلسلة A في عام 2022، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك.
Digiboxx
digiboxx.com
تطبيق Digiboxx هو منصة تخزين سحابية لإدارة الملفات الرقمية بشكل آمن وفعال، توفر سهولة الوصول والمشاركة لمستخدميها.
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense هو تطبيق يوفر معلومات سوقية موثوقة لتحسين اتخاذ القرارات التجارية عبر تحليل البيانات من مصادر متعددة.
Moxo
moxo.com
Moxo هي منصة لإدارة المشاريع والتفاعل مع العملاء والشركاء، تهدف إلى تسريع سير العمل وتنسيق المهام المختلفة.
AODocs
aodocs.com
AODocs عبارة عن منصة خدمات محتوى تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومصممة لتبسيط إدارة المستندات وعمليات المحتوى. توفر هذه المنصة، التي وُلدت في السحابة، المرونة وقابلية التوسع، مما يجعلها قابلة للتكيف مع الاحتياجات المتطورة للشركات. كما أنه يتميز بسهولة التكامل مع الأنظمة الحالية، مما يعزز كفاءة سير العمل. باستخدام AODocs، يمكن للمؤسسات أتمتة عمليات المستندات الخاصة بها باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. وهذا يعني أنه يمكن التحكم في المستندات الهامة، وإدارة العمليات التنظيمية، وتحويل المحتوى إلى بيانات منظمة، كل ذلك دون تدخل يدوي. تساعد إمكانية التشغيل الآلي هذه على توفير الوقت وتزيل احتمالية حدوث خطأ بشري. تقدم AODocs خدماتها لمختلف الصناعات والأقسام. ومن خلال التركيز على الاحتياجات الخاصة بالصناعة، مثل علوم الحياة والخدمات المالية والحكومة والتصنيع، فإنها تضمن حلولاً مخصصة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر وظائف خاصة بالقسم، بما في ذلك الموارد البشرية والشؤون القانونية والمحاسبة والحسابات الدائنة وتكنولوجيا المعلومات. توفر المنصة مجموعة من الموارد الإضافية لدعم المستخدمين، مثل التكامل مع الأدوات الأخرى ودليل التسعير ومراجعات العملاء والنجاح القصص، ومكتبة الموارد. يضمن مركز الأمان الشامل حماية البيانات، وتتوفر إرشادات الدعم الفني للمساعدة. تقدم AODocs خدمات احترافية للحصول على دعم أكثر تخصيصًا ومركز فيديو للتعلم المرئي. يمكن للمستخدمين الوصول إلى قاعدة المعرفة وصفحة الحالة للعثور على المعلومات والتحديثات ذات الصلة. يوفر موقع الشركة على الويب مزيدًا من التفاصيل حول الشركة وشركائها والمهن ومعلومات الاتصال. باختصار، توفر AODocs منصة لإدارة المستندات وخدمات المحتوى تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي تمكن الشركات من أتمتة العمليات وتعزيز الكفاءة وتنظيم وثائقها بشكل فعال.
SuiteFiles
suitefiles.com
SuiteFiles هو تطبيق لإدارة المستندات يتيح إنشاءها والتعاون عليها وتوقيعها. مصمم لشركات الخدمات المهنية لتحسين الكفاءة والتواصل مع العملاء.
ShareFile
sharefile.com
ShareFile هو تطبيق آمن لمشاركة الملفات والتعاون يسمح للمستخدمين بالوصول إلى الملفات ومشاركتها بشكل آمن من أي جهاز ومكان.
Smint.io
smint.io
Smint.io هو تطبيق لإدارة الأصول الرقمية، يتيح إنشاء بوابات محتوى متكاملة بوسائط محسنة من أنظمة مختلفة لتحسين التخزين والتسليم.
Trimble Connect
connect.trimble.com
تطبيق Trimble Connect يتيح التنسيق بين المشاريع باستخدام الواقع المختلط، ويسمح بمراجعة نماذج العمل في السياق الفعلي للموقع.
AvePoint
avepoint.com
التعاون بثقة. يوفر Avepoint المنصة الأكثر تقدماً لتحسين عمليات SaaS والتعاون الآمن. يعتمد أكثر من 17000 عميل في جميع أنحاء العالم على حلولنا لتحديث مكان العمل الرقمي عبر Microsoft و Google و Salesforce وبيئات التعاون الأخرى. يتضمن برنامج شريك القناة العالمي في Avepoint أكثر من 3500 من مقدمي الخدمات المدارة ، وموزعات الأنظمة المضافة ، وتكامل الأنظمة ، مع توفر حلولنا في أكثر من 100 سوق سحابة. تأسست Avepoint في عام 2001 ، وهي شريك عالمي من Microsoft من العام خمس مرات ومقرها في جيرسي سيتي ، نيو جيرسي.
Pigeon
pigeondocuments.com
أصبح جمع مستندات العميل سهلاً ومنظمًا وآمنًا. يعمل Pigeon على تسريع عملية جمع المستندات الخاصة بك ويلغي الحاجة إلى المتابعة المرهقة
Everleagues
everleagues.com
Everleagues هي منصة اتصال وتعاون. يوفر مزيجه الفريد من الميزات الأصلية وأمن الدرجة المؤسسية تجربة سلسة للمكتب والخدمات التي تزيد من الإنتاجية والتعاون ورضا العملاء والربحية. الدردشة والصوت والفيديو ونقل الملفات وتوقيع الإلكترونية والمزيد من أدوات الإنتاجية في مساحة عمل افتراضية واحدة لشركتك الخاصة ، مدعومة من Everleagues.
LucidLink
lucidlink.com
من خلال الجمع بين سهولة محرك الأقراص المحلي وقوة السحابة، يتيح LucidLink لفريقك التعاون وتحرير الملفات على الفور وبشكل آمن ومن أي مكان باستخدام مساحة ملفات مشتركة واحدة. * التعاون في كل مكان، وعلى الفور: العمل معًا من أي مكان. قم بالوصول إلى الأصول وتغييرات المشروع لحظة حفظها في مساحة الملفات المشتركة الخاصة بك. قم بأداء أفضل أعمالك أينما كنت، واستفد من المواهب العالمية وقم ببناء سير عمل تعاوني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. * الوصول الفوري إلى الملفات المشتركة: العمل على المشاريع في الوقت الحقيقي، دون انتظار التنزيلات أو المزامنة. ملفات كبيرة؟ لا مشكلة. تتوفر الوسائط الخاصة بك على الفور، لذا يمكنك المتابعة من حيث توقف زملائك في الفريق. * أمان لا مثيل له: بفضل تشفير المعرفة الصفرية وإدارة الوصول المركزية وتكامل تسجيل الدخول الموحّد (SSO)، تظل ملفاتك آمنة تمامًا - وتكون مرئية فقط لأولئك الذين تسمح لهم بالوصول إليها. * سير عمل إبداعي سلس: يعمل LucidLink مع التطبيقات الإبداعية التي تستخدمها بالفعل، لذا لا يوجد شيء جديد لتتعلمه. من Premiere Pro وMedia Composer إلى DaVinci Resolve وAfter Effects، يمكنك التعاون بسهولة باستخدام أدواتك المفضلة.
FilesAnywhere
filesanywhere.com
FileMane Where هو تطبيق لإدارة ومشاركة الملفات عبر السحاب، يوفر تخزين، مزامنة، وتحكم في الوصول لحماية البيانات.
Scan123
scan123.com
يتيح تطبيق Scan123 رقمنة المستندات وإدارتها بفعالية، مما يسهل تخزينها ومشاركتها بأمان في السحابة.
CloudFiles
cloudfiles.io
CloudFiles يتيح الوصول إلى مكتبات الوثائق وإنشاء روابط آمنة للملفات، مع إمكانية التحليلات والأمان والتلقائية في بيئات HubSpot وSalesforce.
JUMBOmail
jumbomail.me
JUMBOmail هو تطبيق يتيح للمستخدمين نقل وإرسال الملفات بكفاءة مع أدوات تسويقية متكاملة، مما يسهل إدارة وتوزيع المحتوى الرقمي.
My MX Data
mymxdata.com
My MX Data عبارة عن نظام أساسي متطور لمشاركة الملفات مُحسّن للشركات. تم تصميم MX للسرعة والكفاءة، وهو يتعامل مع الملفات الفنية الكبيرة بسهولة، ويقدم عمليات تحميل فائقة السرعة. تعمل الميزات الفريدة مثل MX Distribute للتحكم في الإصدار ومحادثات MX للمحادثات التي تركز على البيانات على تسهيل التعاون. يوفر MX عناصر تحكم إدارية قوية، مما يتيح إدارة المستخدم الدقيقة والإعدادات المخصصة. ويضمن مسار التدقيق الشامل المساءلة والأمن. من أجل رفع مستوى حماية البيانات، يستخدم إصدار MX Enterprise تقنية حاصلة على براءة اختراع لتوفير "السرية التامة" في المشاركة المستندة إلى السحابة، مما يضمن الامتثال الكامل لقوانين حماية البيانات. MX هو الحل الأمثل لتبادل البيانات بشكل آمن وفعال.
DRACOON
dracoon.com
DRACOON هو تطبيق يتيح مشاركة وإدارة الملفات بشكل آمن، مع أدوات تعاون متقدمة وتحكم في الوصول، مناسب للمؤسسات والأفراد.
ShareDocView
sharedocview.com
ShareDocView.com هي أداة لتمكين المبيعات تسمح بمشاركة المستندات عبر الروابط للحصول على عملاء محتملين عبر البريد الإلكتروني والتحليلات والعديد من المزايا الأخرى. قم بتحميل ملفات PDF وDoc وPPT لإنشاء روابط يمكن أن تتراوح من العامة إلى التي يمكن الوصول إليها فقط عبر رسائل البريد الإلكتروني أو كلمات المرور التي تم التحقق منها. أضف شعار شركتك وألوانها ورابطًا إلى موقع ويب من اختيارك لمواصلة الترويج لعلامتك التجارية. جديد منذ يوليو 2022 - أضف المجال المخصص لشركتك (CNAME) على سبيل المثال docs.YOURDOMAIN.COM توقف عن إرفاق الملفات...فقط ShareDocView.com
FutureVault
futurevault.com
حلول الخزنة الرقمية الذكية للشركات الجاهزة للمستقبل. FutureVault هي شركة رائدة في مجال التبادل الآمن للمستندات وحلول Digital Vault للخدمات المالية ومؤسسات إدارة الثروات، حيث تعمل على تغيير نموذج إدارة المستندات والمعلومات من خلال Personal Life Management Vault™ وBusiness Life Management Vault™. تعمل منصة FutureVault متعددة المستويات على تحويل عروض القيمة للمؤسسات والمستشارين والعملاء من خلال تحسين طريقة إدارة المستندات والبيانات والمعلومات بشكل كبير ضمن مصدر واحد آمن وجاهز للتدقيق. من خلال تزويد الشركات بالطاقة تساعد منصة FutureVault وتطبيقات الهاتف المحمول ذات العلامة البيضاء الشركات على تلبية امتثال الكتب والسجلات، وتحسين خصوصية البيانات، وتعزيز كفاءة المكاتب الأمامية والخلفية من خلال الأتمتة وواجهات برمجة التطبيقات المفتوحة، وتقديم تجربة عميل رقمية محسنة للمشاركة بشكل أفضل مع الأسر والجيل القادم. يتوفر استخراج البيانات والأنماط المستندة إلى الذكاء الاصطناعي للحصول على مزيد من الكفاءة والرؤية لعملاء المؤسسات. تم الاعتراف بـ FutureVault كمزود WealthTech من فئة 5 نجوم ومن بين أفضل 100 مزود عالمي لحلول WealthTech الأكثر ابتكارًا. * حالات استخدام FutureVault المميزة (أدناه): اكتشف كيف تستخدم مؤسسات الخدمات المالية وإدارة الثروات الرائدة FutureVault لتلبية الامتثال، واكتساب كفاءات المكتب الخلفي والإدارة، وتقديم المزيد من القيمة لعملائها، وفي النهاية، توفير الوقت والمال. * تقديم تجربة عميل رقمية فريدة من نوعها: تعزيز التفاعل مع العائلات (والجيل القادم) من خلال تسهيل تخزين المستندات الأكثر أهمية في حياتهم والوصول إليها وإدارتها أكثر من أي وقت مضى. * تسليم المستندات إلى العملاء تلقائيًا: تسليم البيانات الشهرية ومستندات الإعداد والمستندات الضريبية والتقارير ربع السنوية وغيرها من المستندات المهمة تلقائيًا إلى عملائك عبر واجهات برمجة التطبيقات (API) وبروتوكول SFTP. * تبادل المستندات واستلامها بشكل آمن: طلب المستندات واستلامها وتبادلها بشكل آمن مع المكتب الرئيسي والمستشارين والموظفين والعملاء وأفراد الأسرة والمنظمين والمتعاونين الموثوق بهم. * أتمتة سير عمل التوقيع الإلكتروني وتحسينه: توفير تكاليف كبيرة للمكتب الخلفي والإدارة من خلال أتمتة عمليات الإعداد وتسليم (وحفظ) المستندات الموقعة إلكترونيًا تلقائيًا. * تلبية امتثال الدفاتر والسجلات: تحسين إدارة حفظ السجلات، وتبسيط عمليات التدقيق، والوفاء بثقة بلوائح الدفاتر والسجلات التي توفرها SEC، وFINRA، وIIROC، وOSC، والمزيد. * تقليل الورق (العمل) والقضاء عليه: قم بقيادة مبادرة التحول الرقمي الخاصة بك عن طريق رقمنة العمليات المستندة إلى المستندات لتلبية الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) والتخلص من الورق (العمل) إلى الأبد.
EZ File Drop
ezfiledrop.com
EZ File Drop هو تطبيق يتيح للمستخدمين استلام الملفات بسهولة دون الحاجة لتحميل تطبيق أو إنشاء حساب، مع تنظيم الملفات في خدمات التخزين السحابية.
Aeroplicity
aeroplicity.com
Aeroplicity عبارة عن منصة مصممة لصناعة الطيران تعمل على تقليل تكاليف التشغيل وتحسين إمكانية التتبع وتعزيز الأمن السيبراني، كل ذلك مع مساعدة سلاسل التوريد على التحول إلى البيئة الخضراء والتميز في السوق. نحن أفضل طريقة لتوفير الوقت والمال من خلال نظام إدارة المستندات الآمن القائم على السحابة والذي يلبي جميع متطلبات CMMC وDFARS وNIST وITAR وEAR، والمدعوم بالكامل بتقنية blockchain غير القابلة للتغيير.
Cocoon Data
cocoondata.com
نحن نعمل مع الحكومات والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم للحفاظ على أمان البيانات المنظمة والحساسة تجاريًا. تتيح منصة مشاركة البيانات الآمنة (SDSP) الحاصلة على براءة اختراع للمستخدمين التعاون والمشاركة والتحكم في البيانات الحساسة خارج جدران الحماية، بشكل آمن ومتوافق. يستخدم العملاء منصتنا لتعزيز الأمن السيبراني وأمن البيانات لمؤسساتهم وتلبية معايير الامتثال الصارمة داخل مؤسسة مرنة ومركزة على البيانات.
TransferChain
transferchain.io
يوفر TransferChain إمكانات التخزين السحابي ونقل الملفات وطلب الملفات الأكثر أمانًا للشركات - من خلال تشفير المعرفة الصفرية وتقسيم الملفات والبنى السحابية الموزعة وتفويض blockchain. لا يمكن لـ TransferChain ولا أي أطراف ثالثة غير مصرح بها، سواء كانت جهات فاعلة سيئة محتملة أو مراكز بيانات، الوصول إلى المعلومات الخاصة والسرية للمستخدم. تعتبر TransferChain الطريقة الأكثر أمانًا وخصوصية لتخزين مستنداتك الحساسة ومشاركتها خارجيًا.
FileString
filestring.com
تحكم في توزيع المحتوى المهم الخاص بهم من خلال خدمة التحكم في الملفات سهلة الاستخدام
TakeTurns
taketurns.com
يغير TakeTurns كيفية تعاوننا في المستندات والملفات مع أصحاب المصلحة الخارجيين مثل العملاء والموردين والشركاء - دورة واحدة في كل مرة. TakeTurns هو تطبيق تعاون قائم على الأدوار حيث يتناوب الطرفان لمشاركة الملفات والمستندات أو طلبها أو تحديثها. يجعل TakeTurns التعاون غير المتزامن حقيقة واقعة.
Cubbit
cubbit.io
Cubbit for Teams عبارة عن وحدة تخزين سحابية SaaS للشركات، وهي أول شركة تعتمد على بنية تحتية تعتمد على صفر المعرفة بدلاً من مراكز البيانات التقليدية. على عكس البائعين السحابيين الرائدين، فهو يوفر أعلى مستوى من الخصوصية: لا يمكن لأحد، ولا حتى Cubbit، الوصول إلى البيانات التي تقوم بتحميلها. 1. Cubbit هي السحابة الأولى التي توفر ثلاث طبقات من الأمان: يتم تشفير البيانات باستخدام بروتوكول من الدرجة العسكرية (AES-256)، وتقسيمها إلى أجزاء، وتوزيعها عبر شبكة المعرفة الصفرية. 2. سهل الاستخدام: قم بالتخزين والمزامنة والمشاركة بأسلوب "السحب والإفلات" دون أي قيود على حجم الملف مع الحماية من خلال التشفير الشامل. يمكنك منح وسحب أذونات الوصول بنقرة واحدة على الفأرة. 3. النسخ الاحتياطي الآمن للبيانات: من خلال المزامنة الانتقائية، يمكنك تحديد الملفات التي سيتم الاحتفاظ بها على السحابة فقط (تحرير مساحة!) والمجلدات التي سيتم تخزينها محليًا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. 4. أخضر وبأسعار معقولة: مع Cubbit، أنت تستثمر في خصوصيتك، وليس في الحفاظ على مزرعة خوادم. في الواقع، يعتبر هذا التخزين السحابي ميسور التكلفة مقارنة بالمنافسين، حيث يكلف نصف السعر. الحقيقة نفسها تسمح لفريقك بتوفير 400 كجم من ثاني أكسيد الكربون سنويًا لكل 10 تيرابايت مخزنة.
Kloud
kloud.com
Kloud هي أول منصة في العالم حيث تصبح المستندات والعروض التقديمية محادثات قابلة للتحرير ، وسائط متعددة التفاعلية. يقوم كلود بإعداد مستنداتك إلى الحياة من خلال تقنية LiveDoc المتكاملة لتنسيق مستنداتك بسهولة وفي فيلم يحركه الصوت مثل العروض التقديمية. يمكن أن تحصل فرق الشركات على نفس الصفحة مع ردود فعل دقيقة ، خط من الأعضاء. قم بمزامنة أهداف عمل فريق التشغيل الخاصة بك مع تقنية LiveDoc. مزامنة لغة التسويق الخاصة بك عبر المؤسسة بأكملها. قم بمزامنة تطوير البرمجيات وأهداف فريق المنتج عند بناء تقنية مبتكرة. تتكامل مع برنامج المؤسسة المفضلة لديك ، مثل Salesforce ، و Google Docs ، و Adobe Suite ، بالإضافة إلى أداة برامج إدارة المشروع المفضلة لديك. استخدم LiveDoc لجميع وثائق عملك ، مما يتيح لك مزامنة الأصول الثمينة لفريقك ، عقول فريقك. وظائف كلود: * تحويل وثيقة إلى فيلم تفاعلي مثل العرض التقديمي. يمكنك بسهولة إضافة الصوت وخلط الصوت مع الرسوم المتحركة. يمكنك أيضًا إدراج محتوى ديناميكي مثل الصوت والفيديو أو العلامة أو اللوحة البيضاء أو النص والملاحظات اللزجة ، إلخ. * استخدم المزامنة للاتصال بشكل غير متزامن: تمكين التفاعل غير الحقيقي للأفكار حتى يتمكن الفريق من العمل بشكل حدسي مع مشاركة العقل الفعالة حيث يمكن الآن تشغيل أي أفكار تتعلق بمستند بشكل تفاعلي مثل الفيلم. اجتماع أفضل عبر الإنترنت مع دقة غير محدودة ، ومع ذلك بدون بيانات دفق الفيديو. يمنحك Kloudsync تجربة اجتماع عبر الإنترنت غير مطابقة من خلال أفضل دقة ممكنة وتعبير بالألوان الحقيقية. نظرًا لأن اجتماع Kloud عبر الإنترنت ينقل المستند بشكل ديناميكي بدقة عالية دون استخدام بيانات دفق الفيديو كنتيجة ، فإن اجتماع Kloud عبر الإنترنت غير مكلف إلى حد كبير. * تسجيل اجتماعات متعددة القنوات قائم على الذكاء الاصطناعي: يمكن تسجيل اجتماعات Kloud مع محتوى LiveDoc لدقة غير محدودة جنبًا إلى جنب مع دفق مشاركة الشاشة ودفق فيديو كاميرا الويب. نتيجة لذلك ، يمكن تحليل هذا المحتوى المسجل عبر محرك الذكاء الاصطناعي لاستخراج البيانات والتحليل الإحصائي. * SyncRoom للحصول على اتصال متعدد القنوات بشكل أفضل مع عملائك: Kloud هي منصة الاتصال الجديدة التي تدمج الدردشة ، ومحرك AI القائم على BOT ، ومزامنة مناقشة الأفكار غير المتزامنة ، والاجتماع عبر الإنترنت معًا داخل غرفة اجتماعات افتراضية واحدة. يمكن دمجها مع برامج دعم العملاء ، وحل قوة المبيعات ، وأدوات إدارة المشاريع لإضافة وظيفة الاتصال والتعاون إلى برنامج المؤسسة الحالية. * أعلى معيار أمان: ترميز جلسة AES 256 بت ، وتبادل كلمة مرور RSA 2048 بت ، وتشفير البيانات في تقنية REST مدمجة. * وأكثر ...
odrive
odrive.com
Odrive هو تطبيق لإدارة التخزين السحابي يتيح للمستخدمين الوصول إلى ملفاتهم ومزامنتها بين عدة خدمات سحابية من واجهة واحدة.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 هو برنامج يساعد الشركات في إدارة علاقات العملاء، إدارة المشاريع، التسويق، والتعاون بين الفرق بسهولة.
Box
box.com
Box هو تطبيق لتخزين الملفات السحابي والتعاون، يتيح للمستخدمين إدارة ومشاركة الملفات بشكل آمن وعبر أجهزة متعددة.
CAYA
getcaya.com
CAYA هي منصة لإدارة وتنظيم المستندات المالية والعقود بشكل رقمي آمن، مما يساعد المستخدمين على تبسيط المهام الإدارية.
Clinked
clinked.com
Clinked عبارة عن بوابة عملاء وأداة تعاون قائمة على السحابة. فهو يمكّن الفرق ومجموعات المشاريع وعملاء الأعمال من التعاون بكفاءة في المستندات والملفات من داخل بيئة سحابية آمنة. نحن نقدم 3 خيارات رئيسية للبوابة: 1. سهلة (بوابة جاهزة للتخصيص بسهولة). 2. مفصل (بوابة مخصصة مبنية على البنية التحتية لـ Clinked لتلبية متطلباتك المحددة). 3. غرفة البيانات الافتراضية. تقدم جميع البوابات مجموعة واسعة من الميزات، بعضها مذكور أدناه. تعزيز صورة عملك * يمكن تخصيص بوابة العميل Clinked ووضع العلامات البيضاء عليها. * استخدم عنوان URL الخاص بك، على سبيل المثال. https://clients.yourcompany.com. * تتوفر تطبيقات الأجهزة المحمولة الأصلية ذات العلامات التجارية لنظامي التشغيل Android وiOS. التعاون والتواصل * تحديث العملاء بتدفقات الأنشطة في الوقت الفعلي وإدارة التقدم في المشروع. * تعيين المهام لأعضاء الفريق الفرديين أو مشاركة عبء العمل مع أكثر من مستخدم واحد. * قم بإجراء مناقشات فعالة، وتواصل باستخدام @الإشارات، والدردشة الفورية 1-2-1 والدردشة الجماعية، والمدونات الصغيرة. * البحث عن النص الكامل. بوابة عميل آمنة * 256 بت SSL أثناء النقل وتشفير AES أثناء الراحة. * المصادقة الثنائية للوصول الآمن إلى الحل الخاص بك. * يمكن لمسؤولي الحساب عرض جميع أنشطة المستخدم في مسار التدقيق. بديل بروتوكول نقل الملفات رقم 1 * سحب وإسقاط الملفات والمجلدات لمشاركة الملفات الكبيرة. * تحديد موقع الملفات والمجلدات وإحضارها باستخدام شريط البحث الشامل. * عرض المعاينات المباشرة لمستنداتك دون الحاجة إلى تنزيلها. التكامل * التكامل الأصلي مع Google Workspace. * التكامل الأصلي مع AdobeSign وDocuSign وJotForm. * أتمتة المهام والإجراءات مع أكثر من 3000 تطبيق عبر Zapier. * واجهة برمجة التطبيقات العامة. بوابة مخصصة بالكامل مصممة وفقًا لمواصفاتك * مبني على بنية أساسية قوية معتمدة من Clinked ISO. * اختر من بين مجموعة واسعة من الميزات الموجودة. * إضافة ميزات فريدة جديدة يحتاجها عملك. * واجهة مستخدم مخصصة لتناسب حالة الاستخدام وسير العمل. * عملية تصميم واضحة. * التسليم السريع.
Datto
datto.com
Datto هو تطبيق لإدارة تكنولوجيا المعلومات يوفر حلول النسخ الاحتياطي، التعافي من الكوارث، والمراقبة عن بُعد لحماية البيانات وكفاءة الأعمال.
Dropbox
dropbox.com
Dropbox هو تطبيق لتخزين الملفات ومزامنتها ومشاركتها عبر السحابة، يتيح الوصول إلى الملفات من أي جهاز. يوفر أدوات تعاون وآمان قوي.
DropSend
dropsend.com
Dropsend هي أداة لنقل الملفات الكبيرة عبر البريد الإلكتروني بسهولة، تتيح للمستخدمين تحميل ومشاركة الملفات من خلال رابط تنزيل.
Egnyte
egnyte.com
Egnyte هو منصة آمنة للسحابة المتعددة لمشاركة المحتوى والتعاون، تتيح للمؤسسات حماية بياناتها وتحقيق الامتثال مع تعزيز الإنتاجية.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook هو تطبيق لتحويل PDFs إلى منشورات تفاعلية عبر الإنترنت، داعماً إنشاء محتوى رقمي مع عناصر متعددة ودعم التحليلات.
Ftopia
ftopia.io
حل مشاركة المستندات عبر الإنترنت الذي يساعد الشركات على إنشاء مساحة عمل خاصة لمشاركة المستندات والملفات مع العديد من المستخدمين.
Koofr
koofr.net
Koofr هو تطبيق تخزين سحابي يتيح للمستخدمين إدارة ملفاتهم عبر عدة خدمات سحابية مع توفير تخزين مجاني آمن ومزايا مشاركة ونسخ احتياطي.
Laserfiche
laserfiche.com
Laserfiche هو تطبيق لإدارة محتوى المؤسسات وأتمتة الأعمال، يقدم أدوات فعالة لإدارة المستندات وتحسين الكفاءة عبر سير العمل.
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe تطبيق يعمل على تأمين وأتمتة التواصل مع العملاء وتبادل المستندات وتوقيع العقود، مع تحسين الامتثال والإجراءات الإدارية.
Nextcloud
nextcloud.org
Nextcloud هو تطبيق تخزين سحابي مفتوح المصدر يتيح للمستخدمين استضافة بياناتهم وإدارتها بأمان عبر أجهزة متعددة.
Microsoft OneDrive
onedrive.com
مايكروسوفت وان درايف هو خدمة تخزين سحابية لرفع ومشاركة الملفات، مع مزامنة تلقائية عبر الأجهزة وميزات التعاون. يوفر مساحة مجانية 5 جيجابايت.
Onehub
onehub.com
Onehub هو خدمة تخزين ومشاركة ملفات آمنة للأعمال، توفر ميزات مثل غرف البيانات، التحكم في الوصول، وأدوات التعاون لتحسين الإنتاجية.
pCloud
pcloud.com
pCloud هي خدمة تخزين سحابية تتيح لك الوصول إلى المحتوى الرقمي وتخزينه بأمان ومشاركته عبر الأجهزة، مع خيارات تشفير متعددة.
Samepage
samepage.io
Samepage هي منصة تعاون تتيح الاتصال وإدارة المشاريع والاجتماعات والتعاون عبر الإنترنت بأدوات مثل الدردشة ومشاركة الملفات ومؤتمرات الفيديو.
Starchive
starchive.io
Starchive هو تطبيق لإدارة الأصول الرقمية يساعد المبدعين على تنظيم ومشاركة واستثمار محتواهم بسهولة وكفاءة.
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync هو تطبيق لمزامنة الملفات ومشاركتها والنسخ الاحتياطي عبر السحابة، يدعم إدارة الملفات ويضمن الأمان من خلال تشفير البيانات.
Sync
sync.com
Sync هو تطبيق لتخزين ومشاركة الملفات يعمل على توفير أمان وخصوصية عاليين، مع إمكانية التعاون عبر منصات متعددة.
Tresorit
tresorit.com
Tresorit هو تطبيق للتخزين السحابي ومشاركة الملفات مع تشفير شامل، يضمن أمان وخصوصية البيانات للمستخدمين.
Virtru
virtru.com
تساعد Virtru المؤسسات على تشفير البيانات الحساسة وإدارة الوصول بمرونة، مع التكامل مع تطبيقات مثل Gmail وMicrosoft 365.
WeTransfer
wetransfer.com
Wetransfer هو تطبيق لمشاركة الملفات عبر الإنترنت، يسمح بإرسال ملفات كبيرة بسرعة وأمان، مع واجهة بسيطة وخيارات مجانية ومدفوعة.
Wimi
wimi-teamwork.com
Wimi هي أداة تعاون شاملة تساعد الفرق على إدارة المشاريع وتنظيم المهام وتبادل الملفات بطريقة فعالة.
Zoho Docs
zoho.com
تطبيق Zoho Docs يوفر إدارة مستندات آمنة وتعاونية، يتيح للمستخدمين إنشاء، تعديل، ومشاركة الملفات في الوقت الفعلي.
Zoho WorkDrive
zoho.com
تطبيق Zoho WorkDrive لإدارة الملفات والتعاون بين الفرق، يوفر مساحة آمنة لتخزين ومشاركة الملفات وتعزيز الإنتاجية.
Cloudup
cloudup.com
شارك تدفقات أي شيء - الفيديو والصور والموسيقى والروابط والملفات - على الفور وبسهولة باستخدام Cloudup.
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