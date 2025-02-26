برنامج تعاون المحتوى السحابي - التطبيقات الأكثر شعبية - تركمانستان

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يعمل برنامج التعاون في المحتوى السحابي كحلول مخصصة للتخزين السحابي ومشاركة الملفات لمستندات الشركة والصور ومقاطع الفيديو وجداول البيانات والملفات الأخرى. تعمل هذه الأدوات كمستودعات مرنة وقابلة للمزامنة لجميع محتويات الشركة، بهدف دمج جميع الاحتياجات المتعلقة بالمحتوى في منصة واحدة. يمكن للمستخدمين تخزين المحتوى ومشاركته وإنشائه والتعاون فيه وتحديد موقعه بسهولة عبر الأجهزة المختلفة. على الرغم من استخدامها بشكل أساسي لإدارة المستندات، فإن حلول التعاون في المحتوى السحابي تمتد إلى ما هو أبعد من معالجة الملفات البسيطة، حيث تقدم مجموعة واسعة من الميزات. وهي تشترك في العديد من الوظائف مع برنامج إدارة محتوى المؤسسة (ECM)، وإن كانت مصممة خصيصًا لإمكانية وصول أوسع. تركز أدوات إدارة المحتوى المؤسسي، المصممة للمؤسسات الأكبر حجمًا، على إجراءات الأمان الصارمة وقدرات التخزين الموسعة وخيارات النشر محليًا. يمكن لأدوات التعاون في المحتوى السحابي أن تتكامل بسلاسة مع ECM وأنظمة إدارة المحتوى الأخرى، مما يتيح نظامًا بيئيًا موحدًا لتخزين المحتوى وإدارته.
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TitanFile
titanfile.com
TitanFile عبارة عن منصة آمنة لمشاركة الملفات وتعاون العملاء حائزة على جوائز. يعد TitanFile سهل الاستخدام مثل البريد الإلكتروني، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة وتوفير التكاليف وزيادة رضا العملاء مع تحسين الأمان والامتثال. تعد منصة TitanFile شاملة وتدعم حالات الاستخدام وسير العمل المتنوعة مثل المشاركة الآمنة للملفات والتعاون الجماعي وسير العمل الذي يبدأه العميل وصناديق البريد المشتركة.
Copilot
copilot.com
توفر مجموعة منتجات Copilot للشركات حلاً شاملاً للتواصل مع العملاء والمدفوعات ومشاركة الملفات والعقود والنماذج ومكاتب المساعدة والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن برنامج Copilot الشركات من تقديم تجربة موحدة لعملائها من خلال بوابة العملاء ذات العلامات التجارية. واليوم، تعمل المئات من شركات الخدمات المدعومة بالتكنولوجيا والتي تعمل في مجالات التكنولوجيا والتسويق والخدمات المالية وغيرها من الصناعات على برنامج Copilot. تأسست شركة Copilot في عام 2020، وجمعت 10 ملايين دولار من السلسلة A في عام 2022، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك.
Digiboxx
digiboxx.com
DigiBoxx هي شركة SaaS ناشئة توفر منصة للتخزين الرقمي وإدارة الأصول للأفراد والعاملين في الأعمال المؤقتة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات. إنها خدمة صنعت في الهند وتتميز بأنها بديهية وآمنة وتتيح التعاون الفعال. منذ إنشائها في عام 2020، فازت DigiBoxx بأكثر من مليون قلب من خلال خطط أسعارها التنافسية للأفراد والحزم القابلة للتخصيص للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات.
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense هي الطريقة التي تقوم بها الشركات الأكثر تطوراً في العالم بإزالة عدم اليقين من عملية صنع القرار. بفضل معلومات السوق والبحث المبني على الذكاء الاصطناعي المثبت، يقدم AlphaSense بسرعة رؤى ذات صلة من عالم جدير بالثقة من المحتوى العام والخاص - بما في ذلك أبحاث الأسهم وملفات الشركات ونصوص الأحداث ومكالمات الخبراء والأخبار والمجلات التجارية ومحتوى الأبحاث الخاصة بالعملاء. يقع المقر الرئيسي لشركة AlphaSense في مدينة نيويورك، ويعمل بها أكثر من 1000 شخص عبر مكاتب في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفنلندا والهند وسنغافورة.
Moxo
moxo.com
تبسيط المشاريع الخارجية مع العملاء والموردين والشركاء. مع Moxo، يمكنك تسريع سير العمل بدءًا من الحصول على الحساب ووصولاً إلى الإعداد والخدمة. التنسيق مع العملاء والموردين والشركاء لتحقيق التسليمات المشتركة وتتبع المعالم وتبادل المستندات وجمع الموافقات والمزيد. تعمل Moxo على تشغيل مساحات عمل المشروع عبر مجموعة متنوعة من الصناعات بما في ذلك الخدمات المالية والاستشارات والقانونية والمحاسبة والرعاية الصحية والمزيد. يشمل عملاؤنا شركات مثل Citibank وFIS وBalfour Homes وAMCK Models وHibernia College وBNP Paribas والمزيد. يتمتع فريقنا بتاريخ غني من الريادة في مجال المشاركة: كان سوبرا إيار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Moxo، هو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Webex، بينما شغل المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Moxo، ستانلي هوانغ، مناصب إدارية هندسية عليا في سيسكو سيستمز وWebEx.
AODocs
aodocs.com
AODocs عبارة عن منصة خدمات محتوى تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومصممة لتبسيط إدارة المستندات وعمليات المحتوى. توفر هذه المنصة، التي وُلدت في السحابة، المرونة وقابلية التوسع، مما يجعلها قابلة للتكيف مع الاحتياجات المتطورة للشركات. كما أنه يتميز بسهولة التكامل مع الأنظمة الحالية، مما يعزز كفاءة سير العمل. باستخدام AODocs، يمكن للمؤسسات أتمتة عمليات المستندات الخاصة بها باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. وهذا يعني أنه يمكن التحكم في المستندات الهامة، وإدارة العمليات التنظيمية، وتحويل المحتوى إلى بيانات منظمة، كل ذلك دون تدخل يدوي. تساعد إمكانية التشغيل الآلي هذه على توفير الوقت وتزيل احتمالية حدوث خطأ بشري. تقدم AODocs خدماتها لمختلف الصناعات والأقسام. ومن خلال التركيز على الاحتياجات الخاصة بالصناعة، مثل علوم الحياة والخدمات المالية والحكومة والتصنيع، فإنها تضمن حلولاً مخصصة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر وظائف خاصة بالقسم، بما في ذلك الموارد البشرية والشؤون القانونية والمحاسبة والحسابات الدائنة وتكنولوجيا المعلومات. توفر المنصة مجموعة من الموارد الإضافية لدعم المستخدمين، مثل التكامل مع الأدوات الأخرى ودليل التسعير ومراجعات العملاء والنجاح القصص، ومكتبة الموارد. يضمن مركز الأمان الشامل حماية البيانات، وتتوفر إرشادات الدعم الفني للمساعدة. تقدم AODocs خدمات احترافية للحصول على دعم أكثر تخصيصًا ومركز فيديو للتعلم المرئي. يمكن للمستخدمين الوصول إلى قاعدة المعرفة وصفحة الحالة للعثور على المعلومات والتحديثات ذات الصلة. يوفر موقع الشركة على الويب مزيدًا من التفاصيل حول الشركة وشركائها والمهن ومعلومات الاتصال. باختصار، توفر AODocs منصة لإدارة المستندات وخدمات المحتوى تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي تمكن الشركات من أتمتة العمليات وتعزيز الكفاءة وتنظيم وثائقها بشكل فعال.
SuiteFiles
suitefiles.com
إنشاء المستندات والتعاون والتوقيع، كل ذلك في مكان واحد. يعد SuiteFiles برنامجًا قويًا - ولكنه بسيط - لإدارة المستندات لشركات المحاسبة والخدمات المهنية. إن سير العمل لدينا هو بالضبط ما تحتاجه الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم للنمو جنبًا إلى جنب مع عملائها. نحن ندعم أنشطتك اليومية، ونتكامل مع Xero وKarbon وQuickBooks Online وMicrosoft 365 والمزيد. نحن في مهمة تتمثل في منح الشركات من جميع الأحجام حلولاً وخدمات على مستوى المؤسسات تلبي احتياجاتها في مسار نموها. النتيجة؟ منصة سهلة الاستخدام وقابلة للتطوير وقوية سيستمتع فريقك وعملائك باستخدامها بالفعل. تتميز فرق تطوير المنتجات ودعم العملاء لدينا بالاستجابة — مما يعني أن لديك أشخاصًا يستثمرون في تحقيق أقصى استفادة من SuiteFiles. باستخدام SuiteFiles، يتم الاهتمام باحتياجات إدارة المستندات الخاصة بك ويتم رفع عبء تكنولوجيا المعلومات لديك مما يسمح لك بزيادة ساعات العمل القابلة للفوترة وتعزيز العلاقات مع عملائك. مع وجود أكثر من 1000 شركة خدمات احترافية تعتمد على الكفاءة تعمل على تحسين أعمالها باستخدام SuiteFiles (وبمعدل تجديد يصل إلى 99.6%)، نحن الخيار الواضح لك. قم بفك عزلة عملياتك باستخدام حلول سير العمل الكاملة وعمليات التكامل الشاملة التي تربطك بالتطبيقات الرائدة في الصناعة. تم تصميم الميزات والوظائف الشاملة لـ SuiteFiles لفرق مكونة من 10 إلى 500 فرد مع أخذ رضا موظفيك في الاعتبار. على مر السنين، قمنا بتحسين برامجنا لعملياتك الشاملة من خلال عمليات التكامل والأتمتة والتوقيع وإدارة البريد الإلكتروني، مما يلغي التنقل بين التطبيقات ورسوم الاشتراك المتعددة التي قد تحتاجها. نحن نجمع بين سهولة المشاركة مع طرف ثالث مع الأمان المتطور دون حرمانك من ملكية بياناتك. لقد قمنا بتبسيط تعقيد تنظيم المعلومات التي تحتاج شركتك إلى تنفيذها كل يوم ومركزيتها والاستفادة منها. يجب أن تقضي ساعات عملك في خدمة العملاء وتنمية أعمالك، وليس القتال مع الملفات. لذلك، قمنا بتصميم SuiteFiles مع ترحيل سريع وكامل للبيانات وإعدادها لتشغيل فريقك في أقل من يومين. بالإضافة إلى ذلك، فإن واجهتنا الذكية سهلة الاستخدام ويتم تحسينها باستمرار. من خلال التخلص من عمليات النقل غير الضرورية، وتأخير العمليات، وتكاليف التعاون، والتبديل بين الأدوات المتعددة، فإن ذلك يزيد من توفير الوقت. أبلغ عملاؤنا عن توفير 5 ساعات أسبوعيًا لكل موظف. هذا يعني 6 أسابيع FTE لكل موظف سنويًا!
ShareFile
sharefile.com
مشاركة المحتوى بشكل آمن والتعاون مع العملاء والفرق الداخلية من أي جهاز أو موقع مع ShareFile. تحتاج الإدارات والشركات الصغيرة إلى حلول بسيطة وآمنة للتعاون مع العملاء وبعضها البعض. باستخدام ShareFile ، استخدم أي جهاز للوصول إلى الملفات بشكل آمن ، ومشاركة البيانات ، وإنشاء سير عمل لتوفير الوقت. إعداد بسيط وسريع-لا مطلوب. شارك ، أرسل أي ملف حجم على أي جهاز: سواء كنت في المكتب أو أثناء التنقل ، سيكون لديك وصول آمن إلى ملفاتك في أي مكان ، في أي وقت مع التخزين السحابي. * تعرف على أن ملفاتك آمنة دائمًا: تشفير مستوى البنك يحمي ملفاتك ورسائل البريد الإلكتروني والمرفقات في العبور والراحة. * تعاون بشكل آمن: مسارات التدقيق والأذونات القابلة للتكوين لمعرفة والتحكم في من يصلح إلى بياناتك. * قم بتحسين العميل والموظف عملية على متن الطائرة: تقلل سير العمل الموفرة للوقت من الأعمال الورقية اليدوية في حدود نقطة واحدة من التعاون. * تأمين موقع FTP بديل: لا توجد تثبيتات برامج - لك أو لعملائك.
Smint.io
smint.io
بوابة علامتك التجارية، المركز الإعلامي، البوابة الصحفية، بوابة شراء المحتوى لـ Aprimo، Box، Bynder، CELUM، Cloudinary، Google Drive، Picturepark، SharePoint / OneDrive، Tenovos، Thron، DAM / إدارة الأصول الرقمية، ومصادر متعددة. تزدهر الأعمال عندما يكون محتواها حيًا. قم بتنشيط المحتوى الخاص بك الآن!
Trimble Connect
connect.trimble.com
يستخدم Trimble Connect for HoloLens الواقع المختلط لتنسيق المشروع من خلال توفير محاذاة دقيقة للبيانات الثلاثية الأبعاد في موقع العمل، مما يمكّن العمال من مراجعة نماذجهم المتراكبة في سياق البيئة المادية.
AvePoint
avepoint.com
التعاون بثقة. يوفر Avepoint المنصة الأكثر تقدماً لتحسين عمليات SaaS والتعاون الآمن. يعتمد أكثر من 17000 عميل في جميع أنحاء العالم على حلولنا لتحديث مكان العمل الرقمي عبر Microsoft و Google و Salesforce وبيئات التعاون الأخرى. يتضمن برنامج شريك القناة العالمي في Avepoint أكثر من 3500 من مقدمي الخدمات المدارة ، وموزعات الأنظمة المضافة ، وتكامل الأنظمة ، مع توفر حلولنا في أكثر من 100 سوق سحابة. تأسست Avepoint في عام 2001 ، وهي شريك عالمي من Microsoft من العام خمس مرات ومقرها في جيرسي سيتي ، نيو جيرسي.
Pigeon
pigeondocuments.com
أصبح جمع مستندات العميل سهلاً ومنظمًا وآمنًا. يعمل Pigeon على تسريع عملية جمع المستندات الخاصة بك ويلغي الحاجة إلى المتابعة المرهقة
Everleagues
everleagues.com
Everleagues عبارة عن منصة للتواصل والتعاون. يوفر مزيجها الفريد من الميزات الأصلية والأمان على مستوى المؤسسات تجربة سلسة داخل المكتب وخدمات العملاء مما يزيد من الإنتاجية والتعاون ورضا العملاء والربحية. تتوفر الدردشة والصوت والفيديو ونقل الملفات والتوقيع الإلكتروني والمزيد من أدوات الإنتاجية في مساحة عمل افتراضية واحدة لشركتك الخاصة، مدعومة من Everleagues.
LucidLink
lucidlink.com
من خلال الجمع بين سهولة محرك الأقراص المحلي وقوة السحابة، يتيح LucidLink لفريقك التعاون وتحرير الملفات على الفور وبشكل آمن ومن أي مكان باستخدام مساحة ملفات مشتركة واحدة. * التعاون في كل مكان، وعلى الفور: العمل معًا من أي مكان. قم بالوصول إلى الأصول وتغييرات المشروع لحظة حفظها في مساحة الملفات المشتركة الخاصة بك. قم بأداء أفضل أعمالك أينما كنت، واستفد من المواهب العالمية وقم ببناء سير عمل تعاوني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. * الوصول الفوري إلى الملفات المشتركة: العمل على المشاريع في الوقت الحقيقي، دون انتظار التنزيلات أو المزامنة. ملفات كبيرة؟ لا مشكلة. تتوفر الوسائط الخاصة بك على الفور، لذا يمكنك المتابعة من حيث توقف زملائك في الفريق. * أمان لا مثيل له: بفضل تشفير المعرفة الصفرية وإدارة الوصول المركزية وتكامل تسجيل الدخول الموحّد (SSO)، تظل ملفاتك آمنة تمامًا - وتكون مرئية فقط لأولئك الذين تسمح لهم بالوصول إليها. * سير عمل إبداعي سلس: يعمل LucidLink مع التطبيقات الإبداعية التي تستخدمها بالفعل، لذا لا يوجد شيء جديد لتتعلمه. من Premiere Pro وMedia Composer إلى DaVinci Resolve وAfter Effects، يمكنك التعاون بسهولة باستخدام أدواتك المفضلة.
FilesAnywhere
filesanywhere.com
FilesAnywhere، ومقرها في بيدفورد، تكساس، هي خدمة لإدارة المحتوى السحابي ومشاركة الملفات للشركات التي توفر التخزين السحابي، ومزامنة الملفات، والسحابة الشخصية، وبرامج العميل.
Scan123
scan123.com
يتيح لك Scan123 قضاء وقت أقل في التعامل مع الأعمال الورقية والمزيد من الوقت في القيام بما يفعله عملك بشكل أفضل. Scan123 هو حل لإدارة المستندات يساعدك على رقمنة ملفاتك الورقية، وتأمين مستنداتك في السحابة، والعثور بسرعة على ما تبحث عنه، ومشاركته على الفور مع من يحتاجون إلى الوصول إليه. لا مزيد من الملفات في غير محله. يمكنك الآن الالتزام بسهولة وإنهاء الصراع للعثور على المستندات المهمة.
CloudFiles
cloudfiles.io
يتيح لك CloudFiles الوصول إلى مكتبات المستندات الموجودة لديك وإنشاء روابط قوية لملفاتك ومجلداتك. يمكنك جمع التحليلات وإضافة الأمان وتنفيذ جميع أنواع الأتمتة في HubSpot وSalesforce تتيح لك CloudFiles مجموعة بسيطة من الميزات - مزامنة الملفات - الوصول إلى Google Drive أو OneDrive أو SharePoint أو Box أو Dropbox المتزامن ثنائي الاتجاه على موقعنا الأصلي التطبيق أو حساب HubSpot الخاص بك Document Security - أضف التنزيل وانتهاء الصلاحية والمصادقة والإعدادات الأخرى إلى الروابط. تفاعل عارض الملفات - أضف العلامات البيضاء وروبوت الدردشة إلى مستنداتك. التحليلات على مستوى الصفحة - جمع التحليلات التفصيلية والمتعمقة. عرض مباشرة من الروابط والملفات المرتبطة أو تصدير تحليلات المستندات أتمتة المستندات - استخدم تحليلات المستندات في سير العمل والقوائم لإنشاء آليات تجزئة وتسجيل العملاء المتوقعين في HubSpot وSalesForce
JUMBOmail
jumbomail.me
منصة إلكترونية رائدة متخصصة في تبادل المحتوى. يوفر أسلوبًا مُعاد تصوره لإرسال الملفات عن طريق تحويل المشاركة المنتظمة للملفات إلى صفحة مقصودة رائعة لمعرض العلامات التجارية الشخصية. JUMBOmail Theologies Ltd، التي تأسست عام 2010، توفر خدمات نقل الملفات المستندة إلى السحابة باستخدام تقنيات البيانات الضخمة. يقع فريقنا في تل أبيب وكييف.
My MX Data
mymxdata.com
My MX Data عبارة عن نظام أساسي متطور لمشاركة الملفات مُحسّن للشركات. تم تصميم MX للسرعة والكفاءة، وهو يتعامل مع الملفات الفنية الكبيرة بسهولة، ويقدم عمليات تحميل فائقة السرعة. تعمل الميزات الفريدة مثل MX Distribute للتحكم في الإصدار ومحادثات MX للمحادثات التي تركز على البيانات على تسهيل التعاون. يوفر MX عناصر تحكم إدارية قوية، مما يتيح إدارة المستخدم الدقيقة والإعدادات المخصصة. ويضمن مسار التدقيق الشامل المساءلة والأمن. من أجل رفع مستوى حماية البيانات، يستخدم إصدار MX Enterprise تقنية حاصلة على براءة اختراع لتوفير "السرية التامة" في المشاركة المستندة إلى السحابة، مما يضمن الامتثال الكامل لقوانين حماية البيانات. MX هو الحل الأمثل لتبادل البيانات بشكل آمن وفعال.
DRACOON
dracoon.com
DRACOON هي الشركة الرائدة في سوق مشاركة ملفات المؤسسات في المنطقة الناطقة باللغة الألمانية وهي واحدة من أسرع شركات SaaS نموًا في ألمانيا. يتوفر البرنامج المستقل عن النظام الأساسي كإصدار سحابي ومختلط ومحلي وقد تم اختياره كقائد من قبل محللين مستقلين.
ShareDocView
sharedocview.com
ShareDocView.com هي أداة لتمكين المبيعات تسمح بمشاركة المستندات عبر الروابط للحصول على عملاء محتملين عبر البريد الإلكتروني والتحليلات والعديد من المزايا الأخرى. قم بتحميل ملفات PDF وDoc وPPT لإنشاء روابط يمكن أن تتراوح من العامة إلى التي يمكن الوصول إليها فقط عبر رسائل البريد الإلكتروني أو كلمات المرور التي تم التحقق منها. أضف شعار شركتك وألوانها ورابطًا إلى موقع ويب من اختيارك لمواصلة الترويج لعلامتك التجارية. جديد منذ يوليو 2022 - أضف المجال المخصص لشركتك (CNAME) على سبيل المثال docs.YOURDOMAIN.COM توقف عن إرفاق الملفات...فقط ShareDocView.com
FutureVault
futurevault.com
حلول الخزنة الرقمية الذكية للشركات الجاهزة للمستقبل. FutureVault هي شركة رائدة في مجال التبادل الآمن للمستندات وحلول Digital Vault للخدمات المالية ومؤسسات إدارة الثروات، حيث تعمل على تغيير نموذج إدارة المستندات والمعلومات من خلال Personal Life Management Vault™ وBusiness Life Management Vault™. تعمل منصة FutureVault متعددة المستويات على تحويل عروض القيمة للمؤسسات والمستشارين والعملاء من خلال تحسين طريقة إدارة المستندات والبيانات والمعلومات بشكل كبير ضمن مصدر واحد آمن وجاهز للتدقيق. من خلال تزويد الشركات بالطاقة تساعد منصة FutureVault وتطبيقات الهاتف المحمول ذات العلامة البيضاء الشركات على تلبية امتثال الكتب والسجلات، وتحسين خصوصية البيانات، وتعزيز كفاءة المكاتب الأمامية والخلفية من خلال الأتمتة وواجهات برمجة التطبيقات المفتوحة، وتقديم تجربة عميل رقمية محسنة للمشاركة بشكل أفضل مع الأسر والجيل القادم. يتوفر استخراج البيانات والأنماط المستندة إلى الذكاء الاصطناعي للحصول على مزيد من الكفاءة والرؤية لعملاء المؤسسات. تم الاعتراف بـ FutureVault كمزود WealthTech من فئة 5 نجوم ومن بين أفضل 100 مزود عالمي لحلول WealthTech الأكثر ابتكارًا. * حالات استخدام FutureVault المميزة (أدناه): اكتشف كيف تستخدم مؤسسات الخدمات المالية وإدارة الثروات الرائدة FutureVault لتلبية الامتثال، واكتساب كفاءات المكتب الخلفي والإدارة، وتقديم المزيد من القيمة لعملائها، وفي النهاية، توفير الوقت والمال. * تقديم تجربة عميل رقمية فريدة من نوعها: تعزيز التفاعل مع العائلات (والجيل القادم) من خلال تسهيل تخزين المستندات الأكثر أهمية في حياتهم والوصول إليها وإدارتها أكثر من أي وقت مضى. * تسليم المستندات إلى العملاء تلقائيًا: تسليم البيانات الشهرية ومستندات الإعداد والمستندات الضريبية والتقارير ربع السنوية وغيرها من المستندات المهمة تلقائيًا إلى عملائك عبر واجهات برمجة التطبيقات (API) وبروتوكول SFTP. * تبادل المستندات واستلامها بشكل آمن: طلب المستندات واستلامها وتبادلها بشكل آمن مع المكتب الرئيسي والمستشارين والموظفين والعملاء وأفراد الأسرة والمنظمين والمتعاونين الموثوق بهم. * أتمتة سير عمل التوقيع الإلكتروني وتحسينه: توفير تكاليف كبيرة للمكتب الخلفي والإدارة من خلال أتمتة عمليات الإعداد وتسليم (وحفظ) المستندات الموقعة إلكترونيًا تلقائيًا. * تلبية امتثال الدفاتر والسجلات: تحسين إدارة حفظ السجلات، وتبسيط عمليات التدقيق، والوفاء بثقة بلوائح الدفاتر والسجلات التي توفرها SEC، وFINRA، وIIROC، وOSC، والمزيد. * تقليل الورق (العمل) والقضاء عليه: قم بقيادة مبادرة التحول الرقمي الخاصة بك عن طريق رقمنة العمليات المستندة إلى المستندات لتلبية الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) والتخلص من الورق (العمل) إلى الأبد.
EZ File Drop
ezfiledrop.com
يعد EZ File Drop أسهل طريقة لتلقي الملفات. من أي شخص. باستخدام EZ File Drop، يمكن لأي شخص إرسال الملفات إليك دون الحاجة إلى تنزيل تطبيق، أو إنشاء حساب، أو القلق بشأن أذونات الملف. تنتقل الملفات مباشرة إلى حساب Google Drive أو OneDrive أو Dropbox أو Box الخاص بك ويتم تنظيمها تلقائيًا باستخدام قدر كبير أو قليل من المعلومات التي تختار جمعها من المستخدم. يمكن عرض الملفات المقدمة مباشرة من خلال EZ File Drop، مع خيارات لفرز الملفات وتصفيتها وتنزيلها. يمكنك أيضًا تنزيل ملف CSV يحتوي على كل هذه المعلومات. إذا كنت تستخدم Google Drive، فيمكنك إدخال جميع بيانات الإرسال تلقائيًا في ورقة Google مباشرة لتحقيق تعاون قوي مع زملائك في الفريق. يتيح EZ File Drop للمستخدمين إنشاء حل التحميل المثالي لكل مشروع بسهولة بفضل مجموعة قوية من الأدوات القابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، بما في ذلك إعدادات الأمان وخيارات التصميم والعلامة التجارية وإشعارات البريد الإلكتروني القوية. تعد EZ File Drop أكثر من مجرد صفحة تحميل تحمل علامة تجارية لـ Google Drive أو Dropbox أو Box أو Microsoft OneDrive. باستخدام نموذج التحميل الخاص بك، يقوم عملاؤك ببساطة بتحميل الملفات عن طريق السحب والإسقاط. تظهر الملفات في مجلد التخزين السحابي الذي تختاره. حتى أنه يعمل على الهاتف المحمول لنظامي التشغيل iOS وAndroid. تم تصميم EZ File Drop لتلبية احتياجات المهنيين العاملين عبر مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك المبدعين ومنشئي المحتوى والقانون والمحاسبية والمنظمات غير الربحية والبناء والمزيد.
Aeroplicity
aeroplicity.com
Aeroplicity عبارة عن منصة مصممة لصناعة الطيران تعمل على تقليل تكاليف التشغيل وتحسين إمكانية التتبع وتعزيز الأمن السيبراني، كل ذلك مع مساعدة سلاسل التوريد على التحول إلى البيئة الخضراء والتميز في السوق. نحن أفضل طريقة لتوفير الوقت والمال من خلال نظام إدارة المستندات الآمن القائم على السحابة والذي يلبي جميع متطلبات CMMC وDFARS وNIST وITAR وEAR، والمدعوم بالكامل بتقنية blockchain غير القابلة للتغيير.
Cocoon Data
cocoondata.com
نحن نعمل مع الحكومات والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم للحفاظ على أمان البيانات المنظمة والحساسة تجاريًا. تتيح منصة مشاركة البيانات الآمنة (SDSP) الحاصلة على براءة اختراع للمستخدمين التعاون والمشاركة والتحكم في البيانات الحساسة خارج جدران الحماية، بشكل آمن ومتوافق. يستخدم العملاء منصتنا لتعزيز الأمن السيبراني وأمن البيانات لمؤسساتهم وتلبية معايير الامتثال الصارمة داخل مؤسسة مرنة ومركزة على البيانات.
TransferChain
transferchain.io
يوفر TransferChain إمكانات التخزين السحابي ونقل الملفات وطلب الملفات الأكثر أمانًا للشركات - من خلال تشفير المعرفة الصفرية وتقسيم الملفات والبنى السحابية الموزعة وتفويض blockchain. لا يمكن لـ TransferChain ولا أي أطراف ثالثة غير مصرح بها، سواء كانت جهات فاعلة سيئة محتملة أو مراكز بيانات، الوصول إلى المعلومات الخاصة والسرية للمستخدم. تعتبر TransferChain الطريقة الأكثر أمانًا وخصوصية لتخزين مستنداتك الحساسة ومشاركتها خارجيًا.
FileString
filestring.com
تحكم في توزيع المحتوى المهم الخاص بهم من خلال خدمة التحكم في الملفات سهلة الاستخدام
TakeTurns
taketurns.com
يغير TakeTurns كيفية تعاوننا في المستندات والملفات مع أصحاب المصلحة الخارجيين مثل العملاء والموردين والشركاء - دورة واحدة في كل مرة. TakeTurns هو تطبيق تعاون قائم على الأدوار حيث يتناوب الطرفان لمشاركة الملفات والمستندات أو طلبها أو تحديثها. يجعل TakeTurns التعاون غير المتزامن حقيقة واقعة.
Cubbit
cubbit.io
Cubbit for Teams عبارة عن وحدة تخزين سحابية SaaS للشركات، وهي أول شركة تعتمد على بنية تحتية تعتمد على صفر المعرفة بدلاً من مراكز البيانات التقليدية. على عكس البائعين السحابيين الرائدين، فهو يوفر أعلى مستوى من الخصوصية: لا يمكن لأحد، ولا حتى Cubbit، الوصول إلى البيانات التي تقوم بتحميلها. 1. Cubbit هي السحابة الأولى التي توفر ثلاث طبقات من الأمان: يتم تشفير البيانات باستخدام بروتوكول من الدرجة العسكرية (AES-256)، وتقسيمها إلى أجزاء، وتوزيعها عبر شبكة المعرفة الصفرية. 2. سهل الاستخدام: قم بالتخزين والمزامنة والمشاركة بأسلوب "السحب والإفلات" دون أي قيود على حجم الملف مع الحماية من خلال التشفير الشامل. يمكنك منح وسحب أذونات الوصول بنقرة واحدة على الفأرة. 3. النسخ الاحتياطي الآمن للبيانات: من خلال المزامنة الانتقائية، يمكنك تحديد الملفات التي سيتم الاحتفاظ بها على السحابة فقط (تحرير مساحة!) والمجلدات التي سيتم تخزينها محليًا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. 4. أخضر وبأسعار معقولة: مع Cubbit، أنت تستثمر في خصوصيتك، وليس في الحفاظ على مزرعة خوادم. في الواقع، يعتبر هذا التخزين السحابي ميسور التكلفة مقارنة بالمنافسين، حيث يكلف نصف السعر. الحقيقة نفسها تسمح لفريقك بتوفير 400 كجم من ثاني أكسيد الكربون سنويًا لكل 10 تيرابايت مخزنة.
Kloud
kloud.com
Kloud هي أول منصة في العالم حيث تصبح المستندات والعروض التقديمية محادثات قابلة للتحرير ، وسائط متعددة التفاعلية. يقوم كلود بإعداد مستنداتك إلى الحياة من خلال تقنية LiveDoc المتكاملة لتنسيق مستنداتك بسهولة وفي فيلم يحركه الصوت مثل العروض التقديمية. يمكن أن تحصل فرق الشركات على نفس الصفحة مع ردود فعل دقيقة ، خط من الأعضاء. قم بمزامنة أهداف عمل فريق التشغيل الخاصة بك مع تقنية LiveDoc. مزامنة لغة التسويق الخاصة بك عبر المؤسسة بأكملها. قم بمزامنة تطوير البرمجيات وأهداف فريق المنتج عند بناء تقنية مبتكرة. تتكامل مع برنامج المؤسسة المفضلة لديك ، مثل Salesforce ، و Google Docs ، و Adobe Suite ، بالإضافة إلى أداة برامج إدارة المشروع المفضلة لديك. استخدم LiveDoc لجميع وثائق عملك ، مما يتيح لك مزامنة الأصول الثمينة لفريقك ، عقول فريقك. وظائف كلود: * تحويل وثيقة إلى فيلم تفاعلي مثل العرض التقديمي. يمكنك بسهولة إضافة الصوت وخلط الصوت مع الرسوم المتحركة. يمكنك أيضًا إدراج محتوى ديناميكي مثل الصوت والفيديو أو العلامة أو اللوحة البيضاء أو النص والملاحظات اللزجة ، إلخ. * استخدم المزامنة للاتصال بشكل غير متزامن: تمكين التفاعل غير الحقيقي للأفكار حتى يتمكن الفريق من العمل بشكل حدسي مع مشاركة العقل الفعالة حيث يمكن الآن تشغيل أي أفكار تتعلق بمستند بشكل تفاعلي مثل الفيلم. اجتماع أفضل عبر الإنترنت مع دقة غير محدودة ، ومع ذلك بدون بيانات دفق الفيديو. يمنحك Kloudsync تجربة اجتماع عبر الإنترنت غير مطابقة من خلال أفضل دقة ممكنة وتعبير بالألوان الحقيقية. نظرًا لأن اجتماع Kloud عبر الإنترنت ينقل المستند بشكل ديناميكي بدقة عالية دون استخدام بيانات دفق الفيديو كنتيجة ، فإن اجتماع Kloud عبر الإنترنت غير مكلف إلى حد كبير. * تسجيل اجتماعات متعددة القنوات قائم على الذكاء الاصطناعي: يمكن تسجيل اجتماعات Kloud مع محتوى LiveDoc لدقة غير محدودة جنبًا إلى جنب مع دفق مشاركة الشاشة ودفق فيديو كاميرا الويب. نتيجة لذلك ، يمكن تحليل هذا المحتوى المسجل عبر محرك الذكاء الاصطناعي لاستخراج البيانات والتحليل الإحصائي. * SyncRoom للحصول على اتصال متعدد القنوات بشكل أفضل مع عملائك: Kloud هي منصة الاتصال الجديدة التي تدمج الدردشة ، ومحرك AI القائم على BOT ، ومزامنة مناقشة الأفكار غير المتزامنة ، والاجتماع عبر الإنترنت معًا داخل غرفة اجتماعات افتراضية واحدة. يمكن دمجها مع برامج دعم العملاء ، وحل قوة المبيعات ، وأدوات إدارة المشاريع لإضافة وظيفة الاتصال والتعاون إلى برنامج المؤسسة الحالية. * أعلى معيار أمان: ترميز جلسة AES 256 بت ، وتبادل كلمة مرور RSA 2048 بت ، وتشفير البيانات في تقنية REST مدمجة. * وأكثر ...
odrive
odrive.com
وصول موحد إلى جميع وحدات التخزين حتى تتمكن من مزامنة ملفاتك ومشاركتها ونسخها احتياطيًا وتشفيرها في Amazon Drive وDropbox وGoogle Drive وOneDrive وBox وS3 وWebDAV وFTP والمزيد
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 هو برنامج يساعد الشركات ورجال الأعمال على زيادة كفاءتها داخليًا وخارجيًا. يقدم منصتنا CRM ، ومركز الاتصال ، وباني موقع الويب ، ومتجر عبر الإنترنت ، وحملات التسويق ، وأدوات المبيعات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك ، هناك إنترانت آمنة ، وإدارة المهام والمشاريع ، ومشاركة الملفات في الوقت الفعلي وتخزينها ، وأدوات الاتصالات ، والتنظيم. يتم دمج أساسيات الموارد البشرية و AI في بنية Bitrix24. Bitrix24 هي مبادرة من مبادرة Bitrix ، Inc. التي تم إطلاقها كخدمة قائمة على السحابة في أبريل 2012. وهي الآن متوفرة في السحابة والوقت. في عام 2024 ، تضم شركتنا أكثر من 12 مليون منظمة. يفخر Bitrix24 بخدمة العملاء من الشركات الصغيرة إلى شركات Fortune 500.
Box
box.com
Box ، Inc. (سابقًا box.net) ، هي شركة إنترنت أمريكية مقرها في مدينة Redwood City ، كاليفورنيا. تركز الشركة على إدارة المحتوى السحابي وخدمة مشاركة الملفات للشركات. يتوفر العملاء والتطبيقات الرسمية لنظام التشغيل Windows و MacOS والعديد من منصات المحمول. تأسس Box في عام 2005. Box يسهل على الشركات التعاون ومشاركة وإدارة المحتوى عبر الإنترنت.
CAYA
getcaya.com
تلقي جميع المستندات وتنظيمها وتحريرها باستخدام CAYA. يستخدم أكثر من 20.000 عميل بالفعل كايا كمركز مستندات في السحابة ولرقمنة بريدهم اليومي.
Clinked
clinked.com
Clinked عبارة عن بوابة عملاء وأداة تعاون قائمة على السحابة. فهو يمكّن الفرق ومجموعات المشاريع وعملاء الأعمال من التعاون بكفاءة في المستندات والملفات من داخل بيئة سحابية آمنة. نحن نقدم 3 خيارات رئيسية للبوابة: 1. سهلة (بوابة جاهزة للتخصيص بسهولة). 2. مفصل (بوابة مخصصة مبنية على البنية التحتية لـ Clinked لتلبية متطلباتك المحددة). 3. غرفة البيانات الافتراضية. تقدم جميع البوابات مجموعة واسعة من الميزات، بعضها مذكور أدناه. تعزيز صورة عملك * يمكن تخصيص بوابة العميل Clinked ووضع العلامات البيضاء عليها. * استخدم عنوان URL الخاص بك، على سبيل المثال. https://clients.yourcompany.com. * تتوفر تطبيقات الأجهزة المحمولة الأصلية ذات العلامات التجارية لنظامي التشغيل Android وiOS. التعاون والتواصل * تحديث العملاء بتدفقات الأنشطة في الوقت الفعلي وإدارة التقدم في المشروع. * تعيين المهام لأعضاء الفريق الفرديين أو مشاركة عبء العمل مع أكثر من مستخدم واحد. * قم بإجراء مناقشات فعالة، وتواصل باستخدام @الإشارات، والدردشة الفورية 1-2-1 والدردشة الجماعية، والمدونات الصغيرة. * البحث عن النص الكامل. بوابة عميل آمنة * 256 بت SSL أثناء النقل وتشفير AES أثناء الراحة. * المصادقة الثنائية للوصول الآمن إلى الحل الخاص بك. * يمكن لمسؤولي الحساب عرض جميع أنشطة المستخدم في مسار التدقيق. بديل بروتوكول نقل الملفات رقم 1 * سحب وإسقاط الملفات والمجلدات لمشاركة الملفات الكبيرة. * تحديد موقع الملفات والمجلدات وإحضارها باستخدام شريط البحث الشامل. * عرض المعاينات المباشرة لمستنداتك دون الحاجة إلى تنزيلها. التكامل * التكامل الأصلي مع Google Workspace. * التكامل الأصلي مع AdobeSign وDocuSign وJotForm. * أتمتة المهام والإجراءات مع أكثر من 3000 تطبيق عبر Zapier. * واجهة برمجة التطبيقات العامة. بوابة مخصصة بالكامل مصممة وفقًا لمواصفاتك * مبني على بنية أساسية قوية معتمدة من Clinked ISO. * اختر من بين مجموعة واسعة من الميزات الموجودة. * إضافة ميزات فريدة جديدة يحتاجها عملك. * واجهة مستخدم مخصصة لتناسب حالة الاستخدام وسير العمل. * عملية تصميم واضحة. * التسليم السريع.
Datto
datto.com
باعتبارها شركة عالمية رائدة في مجال توفير الحلول الأمنية والبرمجيات المستندة إلى السحابة والمصممة خصيصًا لمقدمي خدمات الخدمات المدارة (MSP)، تعتقد شركة Datto، التابعة لشركة Kasya، أنه لا يوجد حد لما يمكن أن تحققه الشركات الصغيرة والمتوسطة باستخدام التكنولوجيا المناسبة. تعمل حلول الاستمرارية الموحدة والشبكات وإدارة الأعمال من Datto على تعزيز المرونة السيبرانية والكفاءة والنمو لمقدمي خدمات MSP. تساعد حلول Datto، التي يتم تقديمها عبر منصة متكاملة، النظام البيئي العالمي لشركاء MSP على خدمة أكثر من مليون شركة حول العالم. بدءًا من الكشف الديناميكي الاستباقي والوقاية إلى التعافي السريع والمرن من الحوادث السيبرانية، تحمي حلول Datto من فترات التوقف المكلفة وفقدان البيانات في الخوادم أو الأجهزة الافتراضية أو التطبيقات السحابية أو في أي مكان توجد فيه البيانات.
Dropbox
dropbox.com
Dropbox هي خدمة استضافة الملفات التي تديرها شركة American Company Dropbox ، Inc. ، ومقرها في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا ، والتي توفر التخزين السحابي ومزامنة الملفات والسحابة الشخصية وبرامج العميل. تأسست Dropbox في عام 2007 من قبل طلاب معهد ماساتشوستس للتكن تم تصنيف Dropbox كواحدة من أكثر الشركات الناشئة قيمة في الولايات المتحدة والعالم ، بتقييم تزيد عن 10 مليارات دولار أمريكي ، وقد تم وصفها بأنها واحدة من أكثر استثمارات Y Combinator حتى الآن. ومع ذلك ، شهدت Dropbox أيضًا انتقادات وتوليد جدل حول القضايا بما في ذلك الانتهاكات الأمنية ومخاوف الخصوصية. تم حظر Dropbox في الصين منذ عام 2014. وقد حصل على تصنيف خمس نجوم في تقرير "حماية بياناتك من طلبات الحكومة" لمؤسسة الحدود الإلكترونية لعام 2017.
DropSend
dropsend.com
أرسل الملفات الكبيرة باستخدام DropSend مجانًا. إرسال الملفات بالبريد الإلكتروني، وتخزين الملفات عبر الإنترنت، والتحكم في عمليات الإرسال والتنزيلات، واستخدام DropSend لعملك.
Egnyte
egnyte.com
Egnyte هي منصة آمنة متعددة السحابة لأمان المحتوى وإدارته، والتي تمكن المؤسسات من حماية المحتوى الأكثر قيمة والتعاون معه بشكل أفضل. تأسست شركة Egnyte في عام 2008، وقد قامت بإضفاء الطابع الديمقراطي على أمان المحتوى السحابي لأكثر من 17000 مؤسسة، مما يساعد العملاء على تحسين أمان البيانات، والحفاظ على الامتثال، ومنع تهديدات برامج الفدية واكتشافها، وتعزيز إنتاجية الموظفين على أي تطبيق، وعلى أي سحابة، وفي أي مكان. إن حل Egnyte البسيط والجاهز يسهل على قادة تكنولوجيا المعلومات إدارة مجموعة كاملة من مخاطر المحتوى والتحكم فيها - بدءًا من حذف البيانات غير المقصودة، إلى استخراج البيانات، إلى الامتثال التنظيمي، إلى إدارة دورة الحياة المناسبة، والخصوصية وغير ذلك الكثير - كل ذلك مع منح مستخدمي الأعمال الأدوات التي يحتاجونها للعمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً، من أي سحابة، ومن أي جهاز، وفي أي مكان.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook هو برنامج وخدمة سحابية لإنشاء وتخزين المنشورات الاحترافية عبر الإنترنت مع تأثير قلب الصفحة. قم بتحويل ملفات PDF الخاصة بك إلى دفاتر صور متحركة تفاعلية وأنتج مواد تسويقية جذابة لعملائك. اعرض مستنداتك بطريقة تفاعلية: أضف روابط ومقاطع فيديو لمشاركة أفضل للعملاء وشارك دفاتر الصور المتحركة بسلاسة من خلال الرابط. فهو يجعل كتبك الإلكترونية بتنسيق PDF والكتالوجات الإلكترونية والكتيبات الرقمية والتقارير السنوية والعروض التقديمية والمجلات وضمانات المبيعات تفاعلية. تستخدم أكثر من 50000 شركة في 179 دولة FlippingBook لإنشاء مستندات سهلة الاستخدام عبر الإنترنت وتقديم المحتوى عبر الويب وتحسين عمليات الاتصال الخاصة بها. تعمل الخدمة على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة المحمولة ويمكن دمجها مع أنظمة الطرف الثالث مثل Zapier وGoogle Analytics وWordPress. يساعد FlippingBook الشركات الصغيرة والعلامات التجارية الكبيرة المشهورة، مثل Unilever وMarriott وIntel وCartier وFOX وNestle.
Ftopia
ftopia.io
حل مشاركة المستندات عبر الإنترنت الذي يساعد الشركات على إنشاء مساحة عمل خاصة لمشاركة المستندات والملفات مع العديد من المستخدمين.
Koofr
koofr.net
يوفر Koofr تخزينًا سحابيًا آمنًا قائمًا على الاتحاد الأوروبي مع مساحة تخزين مجانية مدى الحياة وخيارات لربط حسابات سحابية متعددة (Dropbox وGoogle Drive وOneDrive) ومخازنك الشخصية. اكتشف طريقة أفضل لتخزين الصور ومقاطع الفيديو والمستندات والوصول إليها ومشاركتها. احصل على حسابك المجاني الآن!
Laserfiche
laserfiche.com
Laserfiche هي الشركة الرائدة في مجال توفير SaaS لإدارة محتوى المؤسسات (ECM) وأتمتة العمليات التجارية. من خلال سير العمل القوي والنماذج الإلكترونية وإدارة المستندات والتحليلات، يعمل Laserfiche على تسريع كيفية إنجاز الأعمال. كانت شركة Laserfiche رائدة في مجال المكاتب غير الورقية مع إدارة محتوى المؤسسات منذ أكثر من 30 عامًا. واليوم، تبتكر Laserfiche في مجال السحابة والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتمكين المؤسسات في أكثر من 80 دولة من التحول إلى أعمال رقمية.
MyDocSafe
mydocsafe.com
يساعد MyDocSafe على تأمين وأتمتة اتصالات العملاء وتوقيع المستندات وتبادلها وتحسين الامتثال. نحن نقوم بتأمين المستندات وأتمتة تدفقات المستندات. بدءًا من التوقيع الإلكتروني القوي ومرورًا بمحرك النماذج الإلكترونية المرن ووصولاً إلى بوابات العملاء القابلة للتكوين، فإننا نساعد المؤسسات على تبسيط العمليات التجارية التي تتضمن البيانات الشخصية والعقود والمال والهوية، مما يوفر ما يصل إلى 90% من الوقت المتضمن. تستخدمنا أقسام الموارد البشرية لضم الموظفين وتوزيع كشوف المرتبات. تستخدمنا أقسام المبيعات لضم العملاء. تستخدمنا شركات الخدمات المهنية لتوقيع العقود والتقاط البيانات وتبادل المستندات مع عملائها. تستخدمنا المدارس لأتمتة عمليات القبول.
Nextcloud
nextcloud.org
Nextcloud عبارة عن مجموعة من برامج خادم العميل لإنشاء خدمات استضافة الملفات واستخدامها. Nextcloud مجاني ومفتوح المصدر، مما يعني أنه يُسمح لأي شخص بتثبيته وتشغيله على أجهزة الخادم الخاصة به. يشبه تطبيق Nextcloud من الناحية الوظيفية Dropbox أو Office 365 أو Google Drive، ولكن يمكن استخدامه على أجهزة الكمبيوتر المحلية أو لاستضافة تخزين الملفات خارج المبنى. تقتصر وظائف Office على الخوادم المستندة إلى x86/x64 حيث أن OnlyOffice لا يدعم معالجات ARM. وعلى النقيض من الخدمات الخاصة، تتيح البنية المفتوحة للمستخدمين التحكم الكامل في بياناتهم. قام فرانك كارليتشيك، مطور ownCloud الأصلي، بتكوين شوكة خاصة بـ ownCloud وأنشأ Nextcloud، الذي يستمر تطويره بنشاط بواسطة Karlitschek وأعضاء آخرين في فريق ownCloud الأصلي. في 17 يناير 2020، تم تقديم الإصدار 18 في برلين تحت اسم المنتج Nextcloud Hub. لأول مرة، تم دمج حزمة Office (هنا OnlyOffice) مباشرة هنا وأعلن Nextcloud عن منافسته المباشرة مع Microsoft Office 365 وGoogle Docs. علاوة على ذلك، تم الإعلان عن الشراكة مع Ionos في هذا التاريخ.
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive (المعروفة سابقًا باسم SkyDrive) هي خدمة استضافة الملفات وخدمة التزامن التي تديرها Microsoft كجزء من إصدار الويب الخاص بها من Office. يتيح OneDrive الذي تم إطلاقه لأول مرة في أغسطس 2007 للمستخدمين تخزين الملفات والبيانات الشخصية مثل إعدادات Windows أو مفاتيح BitLocker Recover Xbox 360 و Xbox One لوحات المفاتيح. Users can upload Microsoft Office documents to OneDrive. OneDrive offers 5 GB of storage space free of charge, with 100 GB, 1 TB, and 6 TB storage options available either separately or with Office 365 subscriptions.
Onehub
onehub.com
Onehub هي خدمة تخزين الملفات ومشاركتها الآمنة المصممة للشركات من أي حجم. إن تشفير بياناتك على مستوى البنك بالإضافة إلى بنية الأذونات الدقيقة المستندة إلى الأدوار يعني أنه يمكنك التحكم في من يمكنه الوصول إلى المحتوى الخاص بك ومشاركة ملفات الأعمال المهمة بثقة. يقدم Onehub مجموعة من أدوات الأعمال القوية مثل غرف البيانات الافتراضية وبوابات العملاء وتكامل مستندات Google والعلامات المائية التلقائية ومساحات العمل ذات العلامات التجارية والاتفاقيات المخصصة لتعزيز وتوسيع مشاركة الملفات. قم بتخصيص مساحة عمل Onehub الخاصة بك لمنح مشاركة المحتوى مظهرًا أكثر احترافية ومصقولًا وإنشاء بوابة العميل الخاصة بك. توفر غرف البيانات الافتراضية في Onehub لأهم صفقاتك الأمان والخصوصية التي تحتاجها.
pCloud
pcloud.com
PCLOUD هي سويسري سحابة تخزين يوفر الوصول إلى جميع المحتوى الرقمي بما في ذلك الصور والفيديو والصوت والمستندات والمزيد - أي وقت ، في أي مكان ، على أي جهاز. يركز نهج الأمان الخاص به على التأكد من أن بياناتك آمنة وأنك تسيطر قدر الإمكان. عندما تقوم بالتسجيل في PCLOUD ، يمكنك اختيار منطقة البيانات التي يتم فيها تخزين ملفاتك وبياناتك الشخصية - سواء في الولايات المتحدة (دالاس ، تكساس) أو الاتحاد الأوروبي (لوكسمبورغ). اختبار PCLOUD مع حساب مجاني مع مساحة تخزين تصل إلى 10 جيجابايت! حافظ على جميع ملفاتك المهمة آمنة ومركزية في مكان واحد. يمكنك المشاركة مع أعضاء الفريق والعملاء ، وما إلى ذلك ، في جميع أنحاء العالم ومنحهم الوصول والأذونات التي يتم التحكم فيها إلى مكتبتك الرقمية. يحتوي على واجهة سهلة الاستخدام تُظهر بوضوح مكان وجود كل شيء وما يفعله. البرنامج متاح للمنصات المتعددة - IOS و Android أجهزة Mac و Windows و Linux. من خلال تثبيت PCLOUD على جهاز الكمبيوتر الخاص بك (من خلال تطبيق PCLOUD Application على سطح المكتب) ، يقوم التطبيق بإنشاء محرك افتراضي آمن يوسع مساحة التخزين المحلية. يمكن رؤية كل تغيير تقوم به في PCLOUD الخاص بك مباشرة على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف أو الجهاز اللوحي. تتم مزامنة جميع أجهزتك على الفور ، ولديك وصول مباشر للملفات إلى أي تحديث تقوم به. تتيح لك أحدث ميزة PCLOUD ، وهي روابط ذات العلامات التجارية ، تخصيص روابط التنزيل بأسلوب وشعار علامتك التجارية. Pcloud Crypto هو أعلى مستوى من الأمان لملفاتك. يمكنك حفظ المعلومات الحساسة والمستندات الخاصة في السحابة ، وجعلها على أي جهاز. لا أحد لديه إمكانية الوصول إلى هذه الملفات ، بما في ذلك مسؤولي PCLOUD. مع التشفير من جانب العميل ، يتم تشفير ملفاتك محليًا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، ويتم تحميل المعلومات المشفرة فقط على السحابة. لا تترك الملفات جهازك أبدًا بدون تشفير.
Samepage
samepage.io
يعمل Samepage على تسهيل الاتصال وإدارة المشاريع وإدارة الاجتماعات والتعاون عبر الإنترنت والمزيد من خلال الجمع بين الدردشة الجماعية ومؤتمرات الفيديو ومشاركة الشاشة وإدارة المهام ومشاركة الملفات و ... إظهار المزيد التعاون الجماعي في الوقت الفعلي في مستند تعاوني واحد قائم على السحابة مساحة العمل.
Starchive
starchive.io
وقت أقل في البحث. مزيد من الوقت في الإنشاء. Starchive هو مخزن الغد لمبدعي اليوم. يجب أن يكون من السهل عليك الوصول إلى ما تقوم بإنشائه واستخدامه والبناء عليه. منذ أكثر من عشر سنوات، عملوا مع بوب ديلان لأرشفة الكتالوج الخاص به بالكامل. لقد تعلموا بشكل مباشر كيف يقوم منشئو المحتوى المتميزون بأرشفة المحتوى الخاص بهم وتنظيمه والاستفادة منه في حياتهم المهنية. لقد أخذوا تلك المعرفة وأنشأوا منصة من شأنها تمكين المبدعين التجاريين والمبدعين الثقافيين ومبدعي المجتمع، في كل الوسائط، من فعل الشيء نفسه. الآن لديك نظام تنظيمي يعمل بالطريقة التي تفكر بها. مع Starchive، أنت تتحكم في إبداعاتك. منصتهم عبارة عن منظمة رقمية تعمل مثل عقل الفنان. لا توجد قيود غريبة على أسماء الملفات المتداخلة داخل أسماء الملفات الأخرى. لا داعي لملاءمة فنك مع خطة التنظيم الخاصة بشخص آخر. لا حاجة لإضاعة دقائق ثمينة في حفظ الملفات والبحث عنها، بدلاً من إنشائها. متجر | أرشيف | برعاية | مشاركة | نعناع | تحقيق الدخل
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync عبارة عن خدمة مشاركة الملفات السحابية ومزامنة الملفات والنسخ الاحتياطي عبر الإنترنت، وهي خدمة بسيطة وقوية وسهلة الاستخدام. على عكس Dropbox، يمكّنك SugarSync من عمل نسخة احتياطية لبنية المجلدات الموجودة لديك. جربه مجانًا لمدة 30 يومًا وابدأ اليوم!
Sync
sync.com
Sync هو منصة تخزين الملفات والمشاركة والتعاون التي تبقيك آمنة ومأمونة ومتصلة في السحابة. منذ عام 2011 ، كان Sync.com في مهمة لتوفير مساحة آمنة للعالم للتعاون. اليوم ، تستخدم أكثر من مليون شركة من جميع الأحجام تطبيقات سحابة حائزة على جوائز Sync وميزات حماية الخصوصية الرائدة لتبادل الأفكار الكبيرة وتخزين المعلومات المهمة والتعاون في مشاريع تغيير اللعبة.
Tresorit
tresorit.com
Tresorit عبارة عن منصة تعاونية مشفرة وشاملة لمحتوى المعرفة الصفرية، تمكن الشركات المهتمة بالأمن من إدارة ملفاتها ومزامنتها وتوقيعها ومشاركتها بأمان. على عكس موردي الخدمات السحابية العامة الآخرين، لا تتمتع Tresorit بإمكانية الوصول إلى ملفات المستخدمين، مما يضمن أقصى قدر من السرية. - أمان لا هوادة فيه: تتم حماية ملفاتك من لحظة تحميلها على السحابة حتى وصولها إلى المستلم المقصود. من المستحيل تقنيًا أن يتمكن أي شخص آخر من الوصول غير المصرح به إلى ملفاتك. - العمل الجماعي السلس والآمن: سواء كان الأمر يتعلق بالبيانات الشخصية لمستندات الموارد البشرية، أو العقود القانونية، أو الخطط المالية، أو نماذج البحث والتطوير الأولية السرية للغاية - توفر Tresorit مساحة عمل رقمية حيث تظل مستنداتك شديدة الحساسية آمنة. - خيارات تحكم ومراقبة قوية: إدارة والإشراف على جميع المستخدمين ومعلوماتهم وأنشطتهم. يوفر Tresorit ميزات تحكم قوية حتى تتمكن من التأكد من وصول الموظفين المناسبين إلى الملفات الصحيحة. -Tresorit هو الحل التكميلي المثالي لأي شركة تعمل في صناعة شديدة التنظيم حيث يعد الالتزام بالمعايير الصارمة أمرًا ضروريًا. يمكن نشر Tresorit جنبًا إلى جنب مع حلول Microsoft لدعم الامتثال للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) أو CCPA أو HIPAA أو TISAX أو FINRA أو ITAR. تضمن تقنية التشفير الشامل من جانب العميل أن تظل مستنداتك الأكثر حساسية محمية دائمًا.
Virtru
virtru.com
Virtru يجعل التشفير من الدرجة العسكرية سهلة بشكل ملحوظ. من أكبر البنوك في العالم إلى أصغر ممارسات الرعاية الصحية ، تساعد Virtru المؤسسات من جميع الأحجام على السيطرة على بياناتها من خلال تشفير مرن وشامل لتطبيقات عملك اليومية. تم تصميم Virtru Software على تنسيق البيانات الموثوق به على مستوى قياسي ، ويسهل استخدامه وتكامله بسلاسة مع Google Workspace/Gmail و Microsoft 365/Outlook و Google Drive و Enterprise مثل Salesforce و Confluence و Zendesk. تساعد عناصر التحكم في الوصول الحبيبي ، وخيارات الإدارة الرئيسية المستضافة ذاتيًا ، و DLP ، ومراجعة التدقيق لعملائنا على تلبية متطلبات الخصوصية والامتثال الأكثر صرامة ، بما في ذلك ضمانات ITAR و CMMC 2.0 و CJIS و HIPAA و GLBA/FTC. تشفير المعلومات الحساسة بنقرة واحدة ، دون ترك سير العمل الحالي ، لأن Virtru تتكامل مباشرة داخل التطبيقات التي تستخدمها بالفعل كل يوم.
WeTransfer
wetransfer.com
Wetransfer هي خدمة نقل ملفات الكمبيوتر المستندة إلى الإنترنت مقرها في هولندا. تأسست الشركة في عام 2009 في أمستردام من قبل Rinke Visser و Bas Beerens و Nalden. في أكتوبر 2018 ، أعادت Wetransfer إطلاق تطبيقها باسم "Collected by Wetransfer". في مايو ، 2020 ، حظرت الهند تطبيق Wetransfer ، مستشهدة بأسباب أمنية.
Wimi
wimi-teamwork.com
Wimi هي أفضل أداة تعاون شاملة للشركات. هذه ليست مجرد كلمات، إذ يتضمن Wimi مساحات عمل مخصصة: الشبكة الاجتماعية، ومشاركة الملفات ومحرك الأقراص، وإدارة المهام، ومشاركة التقويم، والمراسلة الفورية، ومؤتمرات الفيديو. بفضل هذه المجموعة الكاملة من الميزات التي تم تصميمها بعناية داخل حل سهل الاستخدام وقوي، توفر آلاف الشركات التي تتراوح من الشركات الصغيرة إلى شركات Fortune 500 الوقت كل يوم وتسمح لفرقها بأن تكون أكثر إنتاجية.
Zoho Docs
zoho.com
إدارة الملفات عبر الإنترنت للفرق والأفراد. اصطحب فريقك إلى مساحة عمل آمنة وتعاونية حيث يتوفر كل شيء للجميع في الوقت الفعلي. يمكنك الإنشاء والتعاون وإنجاز العمل بشكل آمن.
Zoho WorkDrive
zoho.com
إدارة الملفات عبر الإنترنت للفرق التي تعمل معًا. قم بتغيير الطريقة التي يعمل بها فريقك معًا - امنحهم مساحة عمل آمنة ومشتركة، بحيث يكون لأفكارهم موطنًا بدءًا من التصور وحتى التنفيذ. الإبداع والتعاون وتحقيق العمل الجماعي.
Cloudup
cloudup.com
شارك تدفقات أي شيء - الفيديو والصور والموسيقى والروابط والملفات - على الفور وبسهولة باستخدام Cloudup.
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