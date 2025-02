برنامج تعاون المحتوى السحابي - التطبيقات الأكثر شعبية - توكيلاو

Microsoft OneDrive

Microsoft OneDrive (المعروفة سابقًا باسم SkyDrive) هي خدمة استضافة الملفات وخدمة التزامن التي تديرها Microsoft كجزء من إصدار الويب الخاص بها من Office. يتيح OneDrive الذي تم إطلاقه لأول مرة في أغسطس 2007 للمستخدمين تخزين الملفات والبيانات الشخصية مثل إعدادات Windows أو مفاتيح BitLocker Recover Xbox 360 و Xbox One لوحات المفاتيح. Users can upload Microsoft Office documents to OneDrive. OneDrive offers 5 GB of storage space free of charge, with 100 GB, 1 TB, and 6 TB storage options available either separately or with Office 365 subscriptions.