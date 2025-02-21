برنامج تعاون المحتوى السحابي - التطبيقات الأكثر شعبية - توغو

Kloud

kloud.com

Kloud هي أول منصة في العالم حيث تصبح المستندات والعروض التقديمية محادثات قابلة للتحرير ، وسائط متعددة التفاعلية. يقوم كلود بإعداد مستنداتك إلى الحياة من خلال تقنية LiveDoc المتكاملة لتنسيق مستنداتك بسهولة وفي فيلم يحركه الصوت مثل العروض التقديمية. يمكن أن تحصل فرق الشركات على نفس الصفحة مع ردود فعل دقيقة ، خط من الأعضاء. قم بمزامنة أهداف عمل فريق التشغيل الخاصة بك مع تقنية LiveDoc. مزامنة لغة التسويق الخاصة بك عبر المؤسسة بأكملها. قم بمزامنة تطوير البرمجيات وأهداف فريق المنتج عند بناء تقنية مبتكرة. تتكامل مع برنامج المؤسسة المفضلة لديك ، مثل Salesforce ، و Google Docs ، و Adobe Suite ، بالإضافة إلى أداة برامج إدارة المشروع المفضلة لديك. استخدم LiveDoc لجميع وثائق عملك ، مما يتيح لك مزامنة الأصول الثمينة لفريقك ، عقول فريقك. وظائف كلود: * تحويل وثيقة إلى فيلم تفاعلي مثل العرض التقديمي. يمكنك بسهولة إضافة الصوت وخلط الصوت مع الرسوم المتحركة. يمكنك أيضًا إدراج محتوى ديناميكي مثل الصوت والفيديو أو العلامة أو اللوحة البيضاء أو النص والملاحظات اللزجة ، إلخ. * استخدم المزامنة للاتصال بشكل غير متزامن: تمكين التفاعل غير الحقيقي للأفكار حتى يتمكن الفريق من العمل بشكل حدسي مع مشاركة العقل الفعالة حيث يمكن الآن تشغيل أي أفكار تتعلق بمستند بشكل تفاعلي مثل الفيلم. اجتماع أفضل عبر الإنترنت مع دقة غير محدودة ، ومع ذلك بدون بيانات دفق الفيديو. يمنحك Kloudsync تجربة اجتماع عبر الإنترنت غير مطابقة من خلال أفضل دقة ممكنة وتعبير بالألوان الحقيقية. نظرًا لأن اجتماع Kloud عبر الإنترنت ينقل المستند بشكل ديناميكي بدقة عالية دون استخدام بيانات دفق الفيديو كنتيجة ، فإن اجتماع Kloud عبر الإنترنت غير مكلف إلى حد كبير. * تسجيل اجتماعات متعددة القنوات قائم على الذكاء الاصطناعي: يمكن تسجيل اجتماعات Kloud مع محتوى LiveDoc لدقة غير محدودة جنبًا إلى جنب مع دفق مشاركة الشاشة ودفق فيديو كاميرا الويب. نتيجة لذلك ، يمكن تحليل هذا المحتوى المسجل عبر محرك الذكاء الاصطناعي لاستخراج البيانات والتحليل الإحصائي. * SyncRoom للحصول على اتصال متعدد القنوات بشكل أفضل مع عملائك: Kloud هي منصة الاتصال الجديدة التي تدمج الدردشة ، ومحرك AI القائم على BOT ، ومزامنة مناقشة الأفكار غير المتزامنة ، والاجتماع عبر الإنترنت معًا داخل غرفة اجتماعات افتراضية واحدة. يمكن دمجها مع برامج دعم العملاء ، وحل قوة المبيعات ، وأدوات إدارة المشاريع لإضافة وظيفة الاتصال والتعاون إلى برنامج المؤسسة الحالية. * أعلى معيار أمان: ترميز جلسة AES 256 بت ، وتبادل كلمة مرور RSA 2048 بت ، وتشفير البيانات في تقنية REST مدمجة. * وأكثر ...