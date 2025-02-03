برنامج تعاون المحتوى السحابي - التطبيقات الأكثر شعبية - سنغافورة

pCloud

pcloud.com

pCloud هو تخزين سحابي سويسري يوفر الوصول إلى كل المحتوى الرقمي الخاص بك بما في ذلك الصور والفيديو والصوت والمستندات والمزيد - في أي وقت وفي أي مكان وعلى أي جهاز. يركز نهج الأمان الخاص بها على التأكد من أن بياناتك آمنة وأنك تتحكم فيها قدر الإمكان. عندما تقوم بالتسجيل في pCloud، فإنك تختار منطقة البيانات التي يتم تخزين ملفاتك وبياناتك الشخصية فيها - إما في الولايات المتحدة (دالاس، تكساس) أو الاتحاد الأوروبي (لوكسمبورغ). اختبر pCloud باستخدام حساب مجاني بمساحة تخزينية تصل إلى 10 جيجابايت! احتفظ بجميع ملفاتك المهمة آمنة ومركزة في مكان واحد. يمكنك المشاركة مع أعضاء الفريق والعملاء وما إلى ذلك في جميع أنحاء العالم ومنحهم إمكانية الوصول والأذونات الخاضعة للتحكم إلى مكتبتك الرقمية. يحتوي على واجهة سهلة الاستخدام توضح بوضوح مكان وجود كل شيء وماذا يفعل. البرنامج متاح لمنصات متعددة — أجهزة iOS وAndroid، وMac، وWindows، وLinux. من خلال تثبيت pCloud على جهاز الكمبيوتر الخاص بك (من خلال تطبيق سطح المكتب pCloud Drive)، يقوم التطبيق بإنشاء محرك أقراص افتراضي آمن يعمل على توسيع مساحة التخزين المحلية لديك. يمكن رؤية كل تغيير تجريه في pCloud الخاص بك على الفور على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف أو الجهاز اللوحي. تتم مزامنة جميع أجهزتك على الفور، ولديك إمكانية الوصول المباشر إلى الملفات لأي تحديث تقوم به. تتيح لك أحدث ميزات pCloud، الروابط ذات العلامات التجارية، تخصيص روابط التنزيل بأسلوب وشعار علامتك التجارية. يعد pCloud Crypto أعلى مستوى من الأمان لملفاتك. يمكنك حفظ معلوماتك الحساسة ومستنداتك الخاصة في السحابة، ووضعها على أي جهاز. لا أحد لديه حق الوصول إلى هذه الملفات، بما في ذلك مسؤولي pCloud. باستخدام التشفير من جانب العميل، يتم تشفير ملفاتك محليًا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ويتم تحميل المعلومات المشفرة فقط إلى السحابة. لا تترك الملفات جهازك أبدًا بدون التشفير.