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برنامج تعاون المحتوى السحابي - التطبيقات الأكثر شعبية - فرنسا
يعمل برنامج التعاون في المحتوى السحابي كحلول مخصصة للتخزين السحابي ومشاركة الملفات لمستندات الشركة والصور ومقاطع الفيديو وجداول البيانات والملفات الأخرى. تعمل هذه الأدوات كمستودعات مرنة وقابلة للمزامنة لجميع محتويات الشركة، بهدف دمج جميع الاحتياجات المتعلقة بالمحتوى في منصة واحدة. يمكن للمستخدمين تخزين المحتوى ومشاركته وإنشائه والتعاون فيه وتحديد موقعه بسهولة عبر الأجهزة المختلفة. على الرغم من استخدامها بشكل أساسي لإدارة المستندات، فإن حلول التعاون في المحتوى السحابي تمتد إلى ما هو أبعد من معالجة الملفات البسيطة، حيث تقدم مجموعة واسعة من الميزات. وهي تشترك في العديد من الوظائف مع برنامج إدارة محتوى المؤسسة (ECM)، وإن كانت مصممة خصيصًا لإمكانية وصول أوسع. تركز أدوات إدارة المحتوى المؤسسي، المصممة للمؤسسات الأكبر حجمًا، على إجراءات الأمان الصارمة وقدرات التخزين الموسعة وخيارات النشر محليًا. يمكن لأدوات التعاون في المحتوى السحابي أن تتكامل بسلاسة مع ECM وأنظمة إدارة المحتوى الأخرى، مما يتيح نظامًا بيئيًا موحدًا لتخزين المحتوى وإدارته.
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WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer هي خدمة نقل ملفات الكمبيوتر عبر الإنترنت ومقرها في هولندا. تأسست الشركة في عام 2009 في أمستردام على يد رينكي فيسر وباس بيرينز ونالدن. في أكتوبر 2018، أعادت WeTransfer إطلاق تطبيقها باسم "Collect by WeTransfer". في مايو 2020، حظرت الهند تطبيق WeTransfer، لأسباب أمنية.
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive (المعروف سابقًا باسم SkyDrive) هي خدمة استضافة ملفات وخدمة مزامنة تديرها Microsoft كجزء من إصدار الويب الخاص بها من Office. تم إطلاق OneDrive لأول مرة في أغسطس 2007، وهو يسمح للمستخدمين بتخزين الملفات والبيانات الشخصية مثل إعدادات Windows أو مفاتيح استرداد BitLocker في السحابة، وم...
Dropbox
dropbox.com
Dropbox هي خدمة استضافة ملفات تديرها شركة Dropbox, Inc. الأمريكية، ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، وتوفر التخزين السحابي، ومزامنة الملفات، والسحابة الشخصية، وبرامج العميل. تأسست Dropbox في عام 2007 من قبل طلاب معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا درو هيوستن وأراش فردوسي كشركة ناشئة، بتمويل أولي من مسرع ...
pCloud
pcloud.com
pCloud هو مخزن سحابي آمن، حيث يمكنك تخزين جميع ملفاتك ومشاركتها والعمل عليها. يمكنك الوصول إليها على أي جهاز، في أي مكان تذهب إليه! احصل على 10 جيجا مجانا!
Nextcloud
nextcloud.org
Nextcloud عبارة عن مجموعة من برامج خادم العميل لإنشاء خدمات استضافة الملفات واستخدامها. Nextcloud مجاني ومفتوح المصدر، مما يعني أنه يُسمح لأي شخص بتثبيته وتشغيله على أجهزة الخادم الخاصة به. يشبه تطبيق Nextcloud من الناحية الوظيفية Dropbox أو Office 365 أو Google Drive، ولكن يمكن استخدامه على أجهزة ...
Tresorit
tresorit.com
Tresorit عبارة عن منصة تعاونية مشفرة وشاملة لمحتوى المعرفة الصفرية، تمكن الشركات المهتمة بالأمن من إدارة ملفاتها ومزامنتها وتوقيعها ومشاركتها بأمان. على عكس موردي الخدمات السحابية العامة الآخرين، لا تتمتع Tresorit بإمكانية الوصول إلى ملفات المستخدمين، مما يضمن أقصى قدر من السرية. - أمان لا هوادة فيه...
Copilot
copilot.com
توفر مجموعة منتجات Copilot للشركات حلاً شاملاً للتواصل مع العملاء والمدفوعات ومشاركة الملفات والعقود والنماذج ومكاتب المساعدة والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن برنامج Copilot الشركات من تقديم تجربة موحدة لعملائها من خلال بوابة العملاء ذات العلامات التجارية. واليوم، تعمل المئات من شركات الخدمات المدعو...
Zoho WorkDrive
zoho.com
إدارة الملفات عبر الإنترنت للفرق التي تعمل معًا. قم بتغيير الطريقة التي يعمل بها فريقك معًا - امنحهم مساحة عمل آمنة ومشتركة، بحيث يكون لأفكارهم موطنًا بدءًا من التصور وحتى التنفيذ. الإبداع والتعاون وتحقيق العمل الجماعي.
Zoho Docs
zoho.com
إدارة الملفات عبر الإنترنت للفرق والأفراد. اصطحب فريقك إلى مساحة عمل آمنة وتعاونية حيث يتوفر كل شيء للجميع في الوقت الفعلي. يمكنك الإنشاء والتعاون وإنجاز العمل بشكل آمن.
Sync
sync.com
المزامنة عبارة عن نظام أساسي لتخزين الملفات والتعاون في المستندات يساعد الفرق على البقاء آمنًا ومتصلًا في السحابة منذ عام 2011، كانت Sync.com في مهمة لتوفير مساحة آمنة للعالم للتعاون. اليوم، يستخدم أكثر من مليون شركة من جميع الأحجام تطبيقات Sync السحابية الحائزة على جوائز وميزات حماية الخصوصية الرا...
odrive
odrive.com
وصول موحد إلى جميع وحدات التخزين حتى تتمكن من مزامنة ملفاتك ومشاركتها ونسخها احتياطيًا وتشفيرها في Amazon Drive وDropbox وGoogle Drive وOneDrive وBox وS3 وWebDAV وFTP والمزيد
Digiboxx
digiboxx.com
DigiBoxx هي شركة SaaS ناشئة توفر منصة للتخزين الرقمي وإدارة الأصول للأفراد والعاملين في الأعمال المؤقتة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات. إنها خدمة صنعت في الهند وتتميز بأنها بديهية وآمنة وتتيح التعاون الفعال. منذ إنشائها في عام 2020، فازت DigiBoxx بأكثر من مليون قلب من خلال خطط أسعارها التنافسية...
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook هي أداة عبر الإنترنت وبرنامج سطح مكتب لإنشاء دفاتر صور رقمية احترافية. فهو يجعل كتبك الإلكترونية بتنسيق PDF والكتالوجات الإلكترونية والكتيبات الرقمية والتقارير السنوية والعروض التقديمية والمجلات وضمانات المبيعات تفاعلية. تستخدم أكثر من 50000 شركة في 179 دولة FlippingBook لإنشاء مستندات ...
Cloudup
cloudup.com
شارك تدفقات أي شيء - الفيديو والصور والموسيقى والروابط والملفات - على الفور وبسهولة باستخدام Cloudup.
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense هي الطريقة التي تقوم بها الشركات الأكثر تطوراً في العالم بإزالة عدم اليقين من عملية صنع القرار. بفضل معلومات السوق والبحث المبني على الذكاء الاصطناعي المثبت، يقدم AlphaSense بسرعة رؤى ذات صلة من عالم جدير بالثقة من المحتوى العام والخاص - بما في ذلك أبحاث الأسهم وملفات الشركات ونصوص الأحدا...
Clinked
clinked.com
Clinked عبارة عن بوابة عملاء وأداة تعاون قائمة على السحابة. فهو يمكّن الفرق ومجموعات المشاريع وعملاء الأعمال من التعاون بكفاءة في المستندات والملفات من داخل بيئة سحابية آمنة. نحن نقدم 3 خيارات رئيسية للبوابة: 1. سهلة (بوابة جاهزة للتخصيص بسهولة). 2. مفصل (بوابة مخصصة مبنية على البنية التحتية لـ Clin...
Box
box.com
Box, Inc. (المعروفة سابقًا باسم Box.net)، هي شركة إنترنت أمريكية مقرها في ريدوود سيتي، كاليفورنيا. تركز الشركة على إدارة المحتوى السحابي وخدمة مشاركة الملفات للشركات. يتوفر العملاء والتطبيقات الرسمية لنظامي التشغيل Windows وmacOS والعديد من منصات الأجهزة المحمولة. تأسست شركة بوكس في عام 2005.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 هو برنامج يساعد الشركات ورجال الأعمال على زيادة كفاءتهم داخليًا وخارجيًا. توفر منصتنا إدارة علاقات العملاء ومركز الاتصال ومنشئ مواقع الويب والمتجر عبر الإنترنت والحملات التسويقية وأدوات المبيعات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، هناك شبكة داخلية آمنة، وإدارة المهام والمشاريع، ومشاركة الملفات وتخزين...
Koofr
koofr.net
يوفر Koofr تخزينًا سحابيًا آمنًا قائمًا على الاتحاد الأوروبي مع مساحة تخزين مجانية مدى الحياة وخيارات لربط حسابات سحابية متعددة (Dropbox وGoogle Drive وOneDrive) ومخازنك الشخصية. اكتشف طريقة أفضل لتخزين الصور ومقاطع الفيديو والمستندات والوصول إليها ومشاركتها. احصل على حسابك المجاني الآن!
Starchive
starchive.io
إدارة الأصول الرقمية التي أنشأها المبدعون، للمبدعين. قم بتخزين ملفاتك في السحابة، واضغط على البيانات الوصفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وشارك الملفات الكبيرة في لمح البصر.
Moxo
moxo.com
تبسيط المشاريع الخارجية مع العملاء والموردين والشركاء. مع Moxo، يمكنك تسريع سير العمل بدءًا من الحصول على الحساب ووصولاً إلى الإعداد والخدمة. التنسيق مع العملاء والموردين والشركاء لتحقيق التسليمات المشتركة وتتبع المعالم وتبادل المستندات وجمع الموافقات والمزيد. تعمل Moxo على تشغيل مساحات عمل المشروع ...
Datto
datto.com
باعتبارها شركة عالمية رائدة في مجال توفير الحلول الأمنية والبرمجيات المستندة إلى السحابة والمصممة خصيصًا لمقدمي خدمات الخدمات المدارة (MSP)، تعتقد شركة Datto، التابعة لشركة Kasya، أنه لا يوجد حد لما يمكن أن تحققه الشركات الصغيرة والمتوسطة باستخدام التكنولوجيا المناسبة. تعمل حلول الاستمرارية الموحدة ...
CAYA
getcaya.com
تلقي جميع المستندات وتنظيمها وتحريرها باستخدام CAYA. يستخدم أكثر من 20.000 عميل بالفعل كايا كمركز مستندات في السحابة ولرقمنة بريدهم اليومي.
DropSend
dropsend.com
أرسل الملفات الكبيرة باستخدام DropSend مجانًا. إرسال الملفات بالبريد الإلكتروني، وتخزين الملفات عبر الإنترنت، والتحكم في عمليات الإرسال والتنزيلات، واستخدام DropSend لعملك.
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync عبارة عن خدمة مشاركة الملفات السحابية ومزامنة الملفات والنسخ الاحتياطي عبر الإنترنت، وهي خدمة بسيطة وقوية وسهلة الاستخدام. على عكس Dropbox، يمكّنك SugarSync من عمل نسخة احتياطية لبنية المجلدات الموجودة لديك. جربه مجانًا لمدة 30 يومًا وابدأ اليوم!
ShareFile
sharefile.com
شارك المحتوى بشكل آمن وتعاون مع العملاء والفرق الداخلية من أي جهاز أو موقع باستخدام ShareFile. تحتاج الأقسام والشركات الصغيرة إلى حلول بسيطة وآمنة للتعاون مع العملاء ومع بعضهم البعض. باستخدام ShareFile، استخدم أي جهاز للوصول بشكل آمن إلى الملفات ومشاركة البيانات وإنشاء مهام سير عمل موفرة للوقت. إعدا...
Onehub
onehub.com
Onehub هي خدمة تخزين الملفات ومشاركتها الآمنة المصممة للشركات من أي حجم. إن تشفير بياناتك على مستوى البنك بالإضافة إلى بنية الأذونات الدقيقة المستندة إلى الأدوار يعني أنه يمكنك التحكم في من يمكنه الوصول إلى المحتوى الخاص بك ومشاركة ملفات الأعمال المهمة بثقة. يقدم Onehub مجموعة من أدوات الأعمال القوي...
Egnyte
egnyte.com
Egnyte هي منصة آمنة متعددة السحابة لأمان المحتوى وإدارته، والتي تمكن المؤسسات من حماية المحتوى الأكثر قيمة والتعاون معه بشكل أفضل. تأسست شركة Egnyte في عام 2008، وقد قامت بإضفاء الطابع الديمقراطي على أمان المحتوى السحابي لأكثر من 17000 مؤسسة، مما يساعد العملاء على تحسين أمان البيانات، والحفاظ على ال...
Scan123
scan123.com
يتيح لك Scan123 قضاء وقت أقل في التعامل مع الأعمال الورقية والمزيد من الوقت في القيام بما يفعله عملك بشكل أفضل. Scan123 هو حل لإدارة المستندات يساعدك على رقمنة ملفاتك الورقية، وتأمين مستنداتك في السحابة، والعثور بسرعة على ما تبحث عنه، ومشاركته على الفور مع من يحتاجون إلى الوصول إليه. لا مزيد من المل...
Cubbit
cubbit.io
Cubbit for Teams عبارة عن وحدة تخزين سحابية SaaS للشركات، وهي أول شركة تعتمد على بنية تحتية تعتمد على صفر المعرفة بدلاً من مراكز البيانات التقليدية. على عكس البائعين السحابيين الرائدين، فهو يوفر أعلى مستوى من الخصوصية: لا يمكن لأحد، ولا حتى Cubbit، الوصول إلى البيانات التي تقوم بتحميلها. 1. Cubbit ه...
Laserfiche
laserfiche.com
Laserfiche هي الشركة الرائدة في مجال توفير SaaS لإدارة محتوى المؤسسات (ECM) وأتمتة العمليات التجارية. من خلال سير العمل القوي والنماذج الإلكترونية وإدارة المستندات والتحليلات، يعمل Laserfiche على تسريع كيفية إنجاز الأعمال. كانت شركة Laserfiche رائدة في مجال المكاتب غير الورقية مع إدارة محتوى المؤسسا...
Wimi
wimi-teamwork.com
Wimi هي أفضل أداة تعاون شاملة للشركات. هذه ليست مجرد كلمات، إذ يتضمن Wimi مساحات عمل مخصصة: الشبكة الاجتماعية، ومشاركة الملفات ومحرك الأقراص، وإدارة المهام، ومشاركة التقويم، والمراسلة الفورية، ومؤتمرات الفيديو. بفضل هذه المجموعة الكاملة من الميزات التي تم تصميمها بعناية داخل حل سهل الاستخدام وقوي، ت...
Smint.io
smint.io
بوابة علامتك التجارية، المركز الإعلامي، البوابة الصحفية، بوابة شراء المحتوى لـ Aprimo، Box، Bynder، CELUM، Cloudinary، Google Drive، Picturepark، SharePoint / OneDrive، Tenovos، Thron، DAM / إدارة الأصول الرقمية، ومصادر متعددة. تزدهر الأعمال عندما يكون محتواها حيًا. قم بتنشيط المحتوى الخاص بك الآن!
Virtru
virtru.com
يجعل Virtru التشفير من الدرجة العسكرية سهلاً بشكل ملحوظ. من أكبر البنوك في العالم إلى أصغر ممارسات الرعاية الصحية، تساعد Virtru المؤسسات من جميع الأحجام على التحكم في بياناتها من خلال تشفير مرن وشامل لتطبيقات الأعمال اليومية الخاصة بك. تم تصميم برنامج Virtru استنادًا إلى تنسيق البيانات الموثوقة مفتو...
Trimble Connect
connect.trimble.com
يستخدم Trimble Connect for HoloLens الواقع المختلط لتنسيق المشروع من خلال توفير محاذاة دقيقة للبيانات الثلاثية الأبعاد في موقع العمل، مما يمكّن العمال من مراجعة نماذجهم المتراكبة في سياق البيئة المادية.
CloudFiles
cloudfiles.io
يتيح لك CloudFiles الوصول إلى مكتبات المستندات الموجودة لديك وإنشاء روابط قوية لملفاتك ومجلداتك. يمكنك جمع التحليلات وإضافة الأمان وتنفيذ جميع أنواع الأتمتة في HubSpot وSalesforce تتيح لك CloudFiles مجموعة بسيطة من الميزات - مزامنة الملفات - الوصول إلى Google Drive أو OneDrive أو SharePoint أو Box أ...
FilesAnywhere
filesanywhere.com
FilesAnywhere، ومقرها في بيدفورد، تكساس، هي خدمة لإدارة المحتوى السحابي ومشاركة الملفات للشركات التي توفر التخزين السحابي، ومزامنة الملفات، والسحابة الشخصية، وبرامج العميل.
MyDocSafe
mydocsafe.com
يساعد MyDocSafe على تأمين وأتمتة اتصالات العملاء وتوقيع المستندات وتبادلها وتحسين الامتثال. نحن نقوم بتأمين المستندات وأتمتة تدفقات المستندات. بدءًا من التوقيع الإلكتروني القوي ومرورًا بمحرك النماذج الإلكترونية المرن ووصولاً إلى بوابات العملاء القابلة للتكوين، فإننا نساعد المؤسسات على تبسيط العمليا...
Samepage
samepage.io
يعمل Samepage على تسهيل الاتصال وإدارة المشاريع وإدارة الاجتماعات والتعاون عبر الإنترنت والمزيد من خلال الجمع بين الدردشة الجماعية ومؤتمرات الفيديو ومشاركة الشاشة وإدارة المهام ومشاركة الملفات و ... إظهار المزيد التعاون الجماعي في الوقت الفعلي في مستند تعاوني واحد قائم على السحابة مساحة العمل.
EZ File Drop
ezfiledrop.com
يعد EZ File Drop أسهل طريقة لتلقي الملفات. من أي شخص. باستخدام EZ File Drop، يمكن لأي شخص إرسال الملفات إليك دون الحاجة إلى تنزيل تطبيق، أو إنشاء حساب، أو القلق بشأن أذونات الملف. تنتقل الملفات مباشرة إلى حساب Google Drive أو OneDrive أو Dropbox أو Box الخاص بك ويتم تنظيمها تلقائيًا باستخدام قدر كبي...
JUMBOmail
jumbomail.me
منصة إلكترونية رائدة متخصصة في تبادل المحتوى. يوفر أسلوبًا مُعاد تصوره لإرسال الملفات عن طريق تحويل المشاركة المنتظمة للملفات إلى صفحة مقصودة رائعة لمعرض العلامات التجارية الشخصية. JUMBOmail Theologies Ltd، التي تأسست عام 2010، توفر خدمات نقل الملفات المستندة إلى السحابة باستخدام تقنيات البيانات الض...
SuiteFiles
suitefiles.com
إنشاء المستندات والتعاون والتوقيع، كل ذلك في مكان واحد. يعد SuiteFiles برنامجًا قويًا - ولكنه بسيط - لإدارة المستندات لشركات المحاسبة والخدمات المهنية. إن سير العمل لدينا هو بالضبط ما تحتاجه الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم للنمو جنبًا إلى جنب مع عملائها. نحن ندعم أنشطتك اليومية، ونتكامل مع Xero وKar...
TransferChain
transferchain.io
يوفر TransferChain إمكانات التخزين السحابي ونقل الملفات وطلب الملفات الأكثر أمانًا للشركات - من خلال تشفير المعرفة الصفرية وتقسيم الملفات والبنى السحابية الموزعة وتفويض blockchain. لا يمكن لـ TransferChain ولا أي أطراف ثالثة غير مصرح بها، سواء كانت جهات فاعلة سيئة محتملة أو مراكز بيانات، الوصول إلى ...
DRACOON
dracoon.com
DRACOON هي الشركة الرائدة في سوق مشاركة ملفات المؤسسات في المنطقة الناطقة باللغة الألمانية وهي واحدة من أسرع شركات SaaS نموًا في ألمانيا. يتوفر البرنامج المستقل عن النظام الأساسي كإصدار سحابي ومختلط ومحلي وقد تم اختياره كقائد من قبل محللين مستقلين.
TitanFile
titanfile.com
TitanFile عبارة عن منصة آمنة لمشاركة الملفات وتعاون العملاء حائزة على جوائز. يعد TitanFile سهل الاستخدام مثل البريد الإلكتروني، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة وتوفير التكاليف وزيادة رضا العملاء مع تحسين الأمان والامتثال. تعد منصة TitanFile شاملة وتدعم حالات الاستخدام وسير العمل المتنوعة مثل المشاركة الآ...
LucidLink
lucidlink.com
من خلال الجمع بين سهولة محرك الأقراص المحلي وقوة السحابة، يتيح LucidLink لفريقك التعاون وتحرير الملفات على الفور وبشكل آمن ومن أي مكان باستخدام مساحة ملفات مشتركة واحدة. • التعاون في كل مكان، وعلى الفور: العمل معًا من أي مكان. قم بالوصول إلى الأصول وتغييرات المشروع لحظة حفظها في مساحة الملفات المشتر...
Ftopia
ftopia.io
حل مشاركة المستندات عبر الإنترنت الذي يساعد الشركات على إنشاء مساحة عمل خاصة لمشاركة المستندات والملفات مع العديد من المستخدمين.
Kloud
kloud.com
يشير Kloud LiveDoc إلى مستند تفاعلي يمكن تشغيله مثل الفيلم. يتم حفظ المزامنات أو الاجتماعات مقابل هذه المستندات ويمكن تقديمها لاحقًا عبر Kloud Meeting.
TakeTurns
taketurns.com
يغير TakeTurns كيفية تعاوننا في المستندات والملفات مع أصحاب المصلحة الخارجيين مثل العملاء والموردين والشركاء - دورة واحدة في كل مرة. TakeTurns هو تطبيق تعاون قائم على الأدوار حيث يتناوب الطرفان لمشاركة الملفات والمستندات أو طلبها أو تحديثها. يجعل TakeTurns التعاون غير المتزامن حقيقة واقعة.
FileString
filestring.com
تحكم في توزيع المحتوى المهم الخاص بهم من خلال خدمة التحكم في الملفات سهلة الاستخدام
Cocoon Data
cocoondata.com
نحن نعمل مع الحكومات والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم للحفاظ على أمان البيانات المنظمة والحساسة تجاريًا. تتيح منصة مشاركة البيانات الآمنة (SDSP) الحاصلة على براءة اختراع للمستخدمين التعاون والمشاركة والتحكم في البيانات الحساسة خارج جدران الحماية، بشكل آمن ومتوافق. يستخدم الع...
Aeroplicity
aeroplicity.com
Aeroplicity عبارة عن منصة مصممة لصناعة الطيران تعمل على تقليل تكاليف التشغيل وتحسين إمكانية التتبع وتعزيز الأمن السيبراني، كل ذلك مع مساعدة سلاسل التوريد على التحول إلى البيئة الخضراء والتميز في السوق. نحن أفضل طريقة لتوفير الوقت والمال من خلال نظام إدارة المستندات الآمن القائم على السحابة والذي يلب...
FutureVault
futurevault.com
حلول الخزنة الرقمية الذكية للشركات الجاهزة للمستقبل. FutureVault هي شركة رائدة في مجال التبادل الآمن للمستندات وحلول Digital Vault للخدمات المالية ومؤسسات إدارة الثروات، حيث تعمل على تغيير نموذج إدارة المستندات والمعلومات من خلال Personal Life Management Vault™ وBusiness Life Management Vault™. تعمل...
ShareDocView
sharedocview.com
ShareDocView.com هي أداة لتمكين المبيعات تسمح بمشاركة المستندات عبر الروابط للحصول على عملاء محتملين عبر البريد الإلكتروني والتحليلات والعديد من المزايا الأخرى. قم بتحميل ملفات PDF وDoc وPPT لإنشاء روابط يمكن أن تتراوح من العامة إلى التي يمكن الوصول إليها فقط عبر رسائل البريد الإلكتروني أو كلمات الم...
My MX Data
mymxdata.com
يعد MX حلاً سريعًا وسهلاً وآمنًا لتبادل البيانات للشركات. تضمن تقنيتنا الحاصلة على براءة اختراع السرية التامة للبيانات السرية كما أن نهجنا متعدد الاستراتيجيات يحمي بياناتك من التهديدات.
Everleagues
everleagues.com
Everleagues عبارة عن منصة للتواصل والتعاون. يوفر مزيجها الفريد من الميزات الأصلية والأمان على مستوى المؤسسات تجربة سلسة داخل المكتب وخدمات العملاء مما يزيد من الإنتاجية والتعاون ورضا العملاء والربحية. تتوفر الدردشة والصوت والفيديو ونقل الملفات والتوقيع الإلكتروني والمزيد من أدوات الإنتاجية في مساحة ...
Pigeon
pigeondocuments.com
أصبح جمع مستندات العميل سهلاً ومنظمًا وآمنًا. يعمل Pigeon على تسريع عملية جمع المستندات الخاصة بك ويلغي الحاجة إلى المتابعة المرهقة
AvePoint
avepoint.com
التعاون بثقة. يوفر AvePoint النظام الأساسي الأكثر تقدمًا لتحسين عمليات SaaS والتعاون الآمن. يعتمد أكثر من 17000 عميل حول العالم على حلولنا لتحديث مكان العمل الرقمي عبر Microsoft وGoogle وSalesforce وبيئات التعاون الأخرى. يتضمن برنامج شركاء القنوات العالمي لشركة AvePoint أكثر من 3500 من مقدمي الخدمات...
AODocs
aodocs.com
AODocs عبارة عن منصة خدمات محتوى تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومصممة لتبسيط إدارة المستندات وعمليات المحتوى. توفر هذه المنصة، التي وُلدت في السحابة، المرونة وقابلية التوسع، مما يجعلها قابلة للتكيف مع الاحتياجات المتطورة للشركات. كما أنه يتميز بسهولة التكامل مع الأنظمة الحالية، مما يعزز كفاءة سير العم...