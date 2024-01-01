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برنامج تعاون المحتوى السحابي - التطبيقات الأكثر شعبية - سان بارتليمي
يعمل برنامج التعاون في المحتوى السحابي كحلول مخصصة للتخزين السحابي ومشاركة الملفات لمستندات الشركة والصور ومقاطع الفيديو وجداول البيانات والملفات الأخرى. تعمل هذه الأدوات بمثابة مستودعات مرنة وقابلة للمزامنة لجميع محتويات الشركة، بهدف دمج جميع الاحتياجات المتعلقة بالمحتوى في منصة واحدة. يمكن للمستخدمين تخزين المحتوى ومشاركته وإنشائه والتعاون فيه وتحديد موقعه بسهولة عبر الأجهزة المختلفة. على الرغم من استخدامها بشكل أساسي لإدارة المستندات، فإن حلول التعاون في المحتوى السحابي تمتد إلى ما هو أبعد من معالجة الملفات البسيطة، حيث تقدم مجموعة واسعة من الميزات. وهي تشترك في العديد من الوظائف مع برنامج إدارة محتوى المؤسسة (ECM)، وإن كانت مصممة خصيصًا لإمكانية وصول أوسع. تؤكد أدوات ECM، المصممة للمؤسسات الأكبر حجمًا، على إجراءات الأمان الصارمة وقدرات التخزين الموسعة وخيارات النشر محليًا. يمكن لأدوات التعاون في المحتوى السحابي أن تتكامل بسلاسة مع ECM وأنظمة إدارة المحتوى الأخرى، مما يتيح نظامًا بيئيًا موحدًا لتخزين المحتوى وإدارته.
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Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive (المعروف سابقًا باسم SkyDrive) هي خدمة استضافة ملفات وخدمة مزامنة تديرها Microsoft كجزء من إصدار الويب الخاص بها من Office. تم إطلاق OneDrive لأول مرة في أغسطس 2007، وهو يسمح للمستخدمين بتخزين الملفات والبيانات الشخصية مثل إعدادات Windows أو مفاتيح استرداد BitLocker في السحابة، وم...
Dropbox
dropbox.com
Dropbox هي خدمة استضافة ملفات تديرها شركة Dropbox, Inc. الأمريكية، ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، وتوفر التخزين السحابي، ومزامنة الملفات، والسحابة الشخصية، وبرامج العميل. تأسست Dropbox في عام 2007 من قبل طلاب معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا درو هيوستن وأراش فردوسي كشركة ناشئة، بتمويل أولي من مسرع ...
WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer هي خدمة نقل ملفات الكمبيوتر عبر الإنترنت ومقرها في هولندا. تأسست الشركة في عام 2009 في أمستردام على يد رينكي فيسر وباس بيرينز ونالدن. في أكتوبر 2018، أعادت WeTransfer إطلاق تطبيقها باسم "Collect by WeTransfer". في مايو 2020، حظرت الهند تطبيق WeTransfer، لأسباب أمنية.
Box
box.com
Box, Inc. (المعروفة سابقًا باسم Box.net)، هي شركة إنترنت أمريكية مقرها في ريدوود سيتي، كاليفورنيا. تركز الشركة على إدارة المحتوى السحابي وخدمة مشاركة الملفات للشركات. يتوفر العملاء والتطبيقات الرسمية لنظامي التشغيل Windows وmacOS والعديد من منصات الأجهزة المحمولة. تأسست شركة بوكس في عام 2005.
Zoho WorkDrive
zoho.com
إدارة الملفات عبر الإنترنت للفرق التي تعمل معًا. قم بتغيير الطريقة التي يعمل بها فريقك معًا - امنحهم مساحة عمل آمنة ومشتركة، بحيث يكون لأفكارهم موطنًا بدءًا من التصور وحتى التنفيذ. الإبداع والتعاون وتحقيق العمل الجماعي.
Nextcloud
nextcloud.org
Nextcloud عبارة عن مجموعة من برامج خادم العميل لإنشاء خدمات استضافة الملفات واستخدامها. Nextcloud مجاني ومفتوح المصدر، مما يعني أنه يُسمح لأي شخص بتثبيته وتشغيله على أجهزة الخادم الخاصة به. يشبه تطبيق Nextcloud من الناحية الوظيفية Dropbox أو Office 365 أو Google Drive، ولكن يمكن استخدامه على أجهزة ...
pCloud
pcloud.com
pCloud هو مخزن سحابي آمن، حيث يمكنك تخزين جميع ملفاتك ومشاركتها والعمل عليها. يمكنك الوصول إليها على أي جهاز، في أي مكان تذهب إليه! احصل على 10 جيجا مجانا!
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 عبارة عن منصة مجانية للمؤسسات الاجتماعية (للشركات الصغيرة). إنها مساحة عمل موحدة تتعامل مع العديد من جوانب العمليات والمهام اليومية. قم بإنشاء شبكة الإنترانت الاجتماعية الخاصة بك في دقائق!
Zoho Docs
zoho.com
إدارة الملفات عبر الإنترنت للفرق والأفراد. اصطحب فريقك إلى مساحة عمل آمنة وتعاونية حيث يتوفر كل شيء للجميع في الوقت الفعلي. يمكنك الإنشاء والتعاون وإنجاز العمل بشكل آمن.
Koofr
koofr.net
يوفر Koofr تخزينًا سحابيًا آمنًا قائمًا على الاتحاد الأوروبي مع مساحة تخزين مجانية مدى الحياة وخيارات لربط حسابات سحابية متعددة (Dropbox وGoogle Drive وOneDrive) ومخازنك الشخصية. اكتشف طريقة أفضل لتخزين الصور ومقاطع الفيديو والمستندات والوصول إليها ومشاركتها. احصل على حسابك المجاني الآن!
Sync
sync.com
قم بتخزين ملفاتك ومشاركتها والوصول إليها من أي مكان باستخدام Sync.
Starchive
starchive.io
إدارة الأصول الرقمية التي أنشأها المبدعون، للمبدعين. قم بتخزين ملفاتك في السحابة، واضغط على البيانات الوصفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وشارك الملفات الكبيرة في لمح البصر.
Copilot
copilot.com
Copilot هي بوابة العميل الحديثة لشركات الخدمات امنح العملاء تجربة متجر شامل من خلال بوابة العميل التي تعمل على تبسيط المراسلة والمدفوعات ومشاركة الملفات ومراكز المساعدة والوصول إلى التطبيقات المخصصة والمزيد.
odrive
odrive.com
وصول موحد إلى جميع وحدات التخزين حتى تتمكن من مزامنة ملفاتك ومشاركتها ونسخها احتياطيًا وتشفيرها في Amazon Drive وDropbox وGoogle Drive وOneDrive وBox وS3 وWebDAV وFTP والمزيد
Tresorit
tresorit.com
تخزين سحابي آمن للغاية ومشاركة الملفات. قم بحماية صورك الشخصية وملفات العمل من خلال التشفير الشامل والخصوصية السويسرية. تبدأ الخطط الفردية بسعة تخزينية مشفرة عبر الإنترنت تبلغ 500 جيجابايت.
Digiboxx
digiboxx.com
DigiBoxx - تطبيق هندي لمشاركة الملفات ومنصة نقل الملفات عبر الإنترنت مع التخزين السحابي. مشاركة الملفات عبر الإنترنت بشكل آمن. مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والمستندات والمجلدات أو الأصول الرقمية على أي جهاز.
Moxo
moxo.com
يتم الاستفادة من مساحات عمل Moxo التفاعلية من قبل الشركات الرائدة في جميع أنحاء العالم لتبسيط الملايين من مشاريع B2B بدءًا من إعداد الحساب وحتى إدارة الحساب.
Datto
datto.com
Datto، Inc. هي شركة أمريكية للأمن السيبراني والنسخ الاحتياطي للبيانات. تأسست في عام 2007 في نورووك، كونيتيكت، وفي عام 2017 أصبحت شركة تابعة لشركة Vista Equity Partners واندمجت مع شركة Autotask.
DropSend
dropsend.com
أرسل الملفات الكبيرة باستخدام DropSend مجانًا. إرسال الملفات بالبريد الإلكتروني، وتخزين الملفات عبر الإنترنت، والتحكم في عمليات الإرسال والتنزيلات، واستخدام DropSend لعملك.
CAYA
getcaya.com
تلقي جميع المستندات وتنظيمها وتحريرها باستخدام CAYA. يستخدم أكثر من 20.000 عميل بالفعل CAYA كمركز مستندات في السحابة ولرقمنة بريدهم اليومي.
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync عبارة عن خدمة مشاركة الملفات السحابية ومزامنة الملفات والنسخ الاحتياطي عبر الإنترنت، وهي خدمة بسيطة وقوية وسهلة الاستخدام. على عكس Dropbox، يمكّنك SugarSync من عمل نسخة احتياطية لبنية المجلدات الموجودة لديك. جربه مجانًا لمدة 30 يومًا وابدأ اليوم!
FlippingBook
flippingbook.com
يمكنك تحويل ملفات PDF البسيطة إلى مستندات تفاعلية وجذابة بمظهر احترافي وإدارة أدوات التسويق وتحليل الملفات والمزيد.
Onehub
onehub.com
Onehub هو تطبيق ويب يوفر كل ما تحتاجه لمشاركة معلومات وملفات العمل بسهولة وأمان مع الشركاء والعملاء وزملاء العمل والموردين.
ShareFile
sharefile.com
شارك المحتوى بشكل آمن وتعاون مع العملاء والفرق الداخلية من أي جهاز أو موقع باستخدام ShareFile. تحتاج الأقسام والشركات الصغيرة إلى حلول بسيطة وآمنة للتعاون مع العملاء ومع بعضهم البعض. باستخدام ShareFile، استخدم أي جهاز للوصول بشكل آمن إلى الملفات ومشاركة البيانات وإنشاء مهام سير عمل موفرة للوقت. إعدا...
Egnyte
egnyte.com
استخدم نظامًا أساسيًا واحدًا لتأمين أنواع بياناتك الأكثر قيمة والأكثر خطورة - المحتوى الرقمي - وإدارتها وتعظيمها عبر أي سحابة، وأي جهاز، وفي أي مكان.
Scan123
scan123.com
Scan123 هي الطريقة السريعة والسهلة والآمنة لالتقاط جميع الأوراق وملفات PDF والوسائط الرقمية الخاصة بك في نظام قائم على الفريق قابل للبحث.
Laserfiche
laserfiche.com
Laserfiche هي شركة رائدة عالميًا في إدارة محتوى المؤسسات (ECM) وإدارة المستندات (DMS) وحلول BPM. اكتشف ما يمكن أن يقدمه Laserfiche لك.
Wimi
wimi-teamwork.com
برامج إدارة المشاريع للشركات الصغيرة والمتوسطة. أداة التعاون عبر الإنترنت · أكثر من 35000 عميل · 4.67/5 - 423 تقييمًا · تطبيق الإنتاجية رقم 1
AlphaSense
alpha-sense.com
استخبارات السوق ومنصة البحث اكتشف الرؤى في ثوانٍ، وليس ساعات تحرك بسرعة السوق من خلال تتبع الشركات والموضوعات والصناعات بسهولة عبر عالم واسع من المحتوى - مفهرسة وقابلة للبحث وكل ذلك في مكان واحد.
Cloudup
cloudup.com
شارك تدفقات أي شيء - الفيديو والصور والموسيقى والروابط والملفات - على الفور وبسهولة باستخدام Cloudup.
Smint.io
smint.io
بوابة علامتك التجارية، المركز الإعلامي، البوابة الصحفية، بوابة شراء المحتوى لـ Aprimo، Box، Bynder، CELUM، Cloudinary، Google Drive، Picturepark، SharePoint / OneDrive، Tenovos، Thron، DAM / إدارة الأصول الرقمية، ومصادر متعددة. تزدهر الأعمال عندما يكون محتواها حيًا. قم بتنشيط المحتوى الخاص بك الآن!
Trimble Connect
connect.trimble.com
يستخدم Trimble Connect for HoloLens الواقع المختلط لتنسيق المشروع من خلال توفير محاذاة دقيقة للبيانات الثلاثية الأبعاد في موقع العمل، مما يمكّن العمال من مراجعة نماذجهم المتراكبة في سياق البيئة المادية.
Virtru
virtru.com
Virtru هي شركة عالمية لتشفير البيانات والخصوصية الرقمية تأسست عام 2012. ويقع المقر الرئيسي للشركة في واشنطن العاصمة، وقد جمعت أكثر من 76 مليون دولار حتى الآن.
MyDocSafe
mydocsafe.com
يساعد MyDocSafe على تأمين وأتمتة اتصالات العملاء وتوقيع المستندات وتبادلها وتحسين الامتثال. نحن نقوم بتأمين المستندات وأتمتة تدفقات المستندات. بدءًا من التوقيع الإلكتروني القوي ومرورًا بمحرك النماذج الإلكترونية المرن ووصولاً إلى بوابات العملاء القابلة للتكوين، فإننا نساعد المؤسسات على تبسيط العمليا...
Samepage
samepage.io
قم بتسجيل الدخول إلى Samepage والتعاون مع فريقك في الوقت الحقيقي. الدردشة ومشاركة الملفات وتعيين المهام وإدارة المشاريع وغير ذلك الكثير.
SuiteFiles
suitefiles.com
إنشاء المستندات والتعاون والتوقيع، كل ذلك في مكان واحد. يعد SuiteFiles برنامجًا قويًا - ولكنه بسيط - لإدارة المستندات لشركات المحاسبة والخدمات المهنية. إن سير العمل لدينا هو بالضبط ما تحتاجه الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم للنمو جنبًا إلى جنب مع عملائها. نحن ندعم أنشطتك اليومية، ونتكامل مع Xero وKar...
Clinked
clinked.com
تعد بوابة العميل Clinked أحد برامج التعاون الرائدة عبر الإنترنت. آمنة ومتنقلة وقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة. مشاركة الملفات والتواصل وإدارة المشاريع بسهولة.
Cubbit
cubbit.io
Cubbit for Teams عبارة عن وحدة تخزين سحابية SaaS للشركات، وهي أول شركة تعتمد على بنية تحتية تعتمد على صفر المعرفة بدلاً من مراكز البيانات التقليدية. على عكس البائعين السحابيين الرائدين، فهو يوفر أعلى مستوى من الخصوصية: لا يمكن لأحد، ولا حتى Cubbit، الوصول إلى البيانات التي تقوم بتحميلها. 1. Cubbit ه...
EZ File Drop
ezfiledrop.com
يعد EZ File Drop أسهل طريقة لتلقي الملفات. من اي شخص. باستخدام EZ File Drop، يمكن لأي شخص إرسال الملفات إليك دون الحاجة إلى تنزيل تطبيق، أو إنشاء حساب، أو القلق بشأن أذونات الملف. تنتقل الملفات مباشرة إلى حساب Google Drive أو OneDrive أو Dropbox أو Box الخاص بك ويتم تنظيمها تلقائيًا باستخدام قدر كبي...
FilesAnywhere
filesanywhere.com
FilesAnywhere، ومقرها في بيدفورد، تكساس، هي خدمة لإدارة المحتوى السحابي ومشاركة الملفات للشركات التي توفر التخزين السحابي، ومزامنة الملفات، والسحابة الشخصية، وبرامج العميل.
Ftopia
ftopia.io
حل مشاركة المستندات عبر الإنترنت الذي يساعد الشركات على إنشاء مساحة عمل خاصة لمشاركة المستندات والملفات مع العديد من المستخدمين.
Kloud
kloud.com
يشير Kloud LiveDoc إلى مستند تفاعلي يمكن تشغيله مثل الفيلم. يتم حفظ المزامنات أو الاجتماعات مقابل هذه المستندات ويمكن تقديمها لاحقًا عبر Kloud Meeting.
TakeTurns
taketurns.com
يغير TakeTurns كيفية تعاوننا في المستندات والملفات مع أصحاب المصلحة الخارجيين مثل العملاء والموردين والشركاء - دورة واحدة في كل مرة. TakeTurns هو تطبيق تعاون قائم على الأدوار حيث يتناوب الطرفان لمشاركة الملفات والمستندات أو طلبها أو تحديثها. يجعل TakeTurns التعاون غير المتزامن حقيقة واقعة.
FileString
filestring.com
تحكم في توزيع المحتوى المهم الخاص بهم من خلال خدمة التحكم في الملفات سهلة الاستخدام
TransferChain
transferchain.io
يوفر TransferChain إمكانات التخزين السحابي ونقل الملفات وطلب الملفات الأكثر أمانًا للشركات - من خلال تشفير المعرفة الصفرية وتقسيم الملفات والبنى السحابية الموزعة وتفويض blockchain. لا يمكن لـ TransferChain ولا أي أطراف ثالثة غير مصرح بها، سواء كانت جهات فاعلة سيئة محتملة أو مراكز بيانات، الوصول إلى ...
Cocoon Data
cocoondata.com
نحن نعمل مع الحكومات والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم للحفاظ على أمان البيانات المنظمة والحساسة تجاريًا. تتيح منصة مشاركة البيانات الآمنة (SDSP) الحاصلة على براءة اختراع للمستخدمين التعاون والمشاركة والتحكم في البيانات الحساسة خارج جدران الحماية، بشكل آمن ومتوافق. يستخدم الع...
Aeroplicity
aeroplicity.com
Aeroplicity عبارة عن منصة مصممة لصناعة الطيران تعمل على تقليل تكاليف التشغيل وتحسين إمكانية التتبع وتعزيز الأمن السيبراني، كل ذلك مع مساعدة سلاسل التوريد على التحول إلى البيئة الخضراء والتميز في السوق. نحن أفضل طريقة لتوفير الوقت والمال من خلال نظام إدارة المستندات الآمن القائم على السحابة والذي يلب...
FutureVault
futurevault.com
حلول الخزنة الرقمية الذكية للشركات الجاهزة للمستقبل. FutureVault هي شركة رائدة في مجال التبادل الآمن للمستندات وحلول Digital Vault للخدمات المالية ومؤسسات إدارة الثروات، حيث تعمل على تغيير نموذج إدارة المستندات والمعلومات من خلال Personal Life Management Vault™ وBusiness Life Management Vault™. تعمل...
ShareDocView
sharedocview.com
ShareDocView.com هي أداة لتمكين المبيعات تسمح بمشاركة المستندات عبر الروابط للحصول على عملاء محتملين عبر البريد الإلكتروني والتحليلات والعديد من المزايا الأخرى. قم بتحميل ملفات PDF وDoc وPPT لإنشاء روابط يمكن أن تتراوح من العامة إلى التي يمكن الوصول إليها فقط عبر رسائل البريد الإلكتروني أو كلمات الم...
DRACOON
dracoon.com
DRACOON هي الشركة الرائدة في سوق مشاركة ملفات المؤسسات في المنطقة الناطقة باللغة الألمانية وهي واحدة من أسرع شركات SaaS نموًا في ألمانيا. يتوفر البرنامج المستقل عن النظام الأساسي كإصدار سحابي ومختلط ومحلي وقد تم اختياره كقائد من قبل محللين مستقلين.
My MX Data
mymxdata.com
يعد MX حلاً سريعًا وسهلاً وآمنًا لتبادل البيانات للشركات. تضمن تقنيتنا الحاصلة على براءة اختراع السرية التامة للبيانات السرية كما أن نهجنا متعدد الاستراتيجيات يحمي بياناتك من التهديدات.
JUMBOmail
jumbomail.me
منصة إلكترونية رائدة متخصصة في تبادل المحتوى. يوفر أسلوبًا مُعاد تصوره لإرسال الملفات عن طريق تحويل المشاركة المنتظمة للملفات إلى صفحة مقصودة رائعة لمعرض العلامات التجارية الشخصية. JUMBOmail Theologies Ltd، التي تأسست عام 2010، توفر خدمات نقل الملفات المستندة إلى السحابة باستخدام تقنيات البيانات الض...
CloudFiles
cloudfiles.io
يتيح لك CloudFiles الوصول إلى مكتبات المستندات الموجودة لديك وإنشاء روابط قوية لملفاتك ومجلداتك. يمكنك جمع التحليلات وإضافة الأمان وتنفيذ جميع أنواع الأتمتة في HubSpot وSalesforce تتيح لك CloudFiles مجموعة بسيطة من الميزات - مزامنة الملفات - الوصول إلى Google Drive أو OneDrive أو SharePoint أو Box أ...
TitanFile
titanfile.com
TitanFile عبارة عن منصة آمنة لمشاركة الملفات وتعاون العملاء حائزة على جوائز. يعد TitanFile سهل الاستخدام مثل البريد الإلكتروني، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة وتوفير التكاليف وزيادة رضا العملاء مع تحسين الأمان والامتثال. تعد منصة TitanFile شاملة وتدعم حالات الاستخدام وسير العمل المتنوعة مثل المشاركة الآ...
LucidLink
lucidlink.com
من خلال الجمع بين سهولة محرك الأقراص المحلي وقوة السحابة، يتيح LucidLink لفريقك التعاون وتحرير الملفات على الفور وبشكل آمن ومن أي مكان باستخدام مساحة ملفات مشتركة واحدة. • التعاون في كل مكان، وعلى الفور: العمل معًا من أي مكان. قم بالوصول إلى الأصول وتغييرات المشروع لحظة حفظها في مساحة الملفات المشتر...
Everleagues
everleagues.com
Everleagues عبارة عن منصة للتواصل والتعاون. يوفر مزيجها الفريد من الميزات الأصلية والأمان على مستوى المؤسسات تجربة سلسة داخل المكتب وخدمات العملاء مما يزيد من الإنتاجية والتعاون ورضا العملاء والربحية. تتوفر الدردشة والصوت والفيديو ونقل الملفات والتوقيع الإلكتروني والمزيد من أدوات الإنتاجية في مساحة ...
Pigeon
pigeondocuments.com
أصبح جمع مستندات العميل سهلاً ومنظمًا وآمنًا. يعمل Pigeon على تسريع عملية جمع المستندات الخاصة بك ويلغي الحاجة إلى المتابعة المرهقة
AvePoint
avepoint.com
التعاون بثقة. يوفر AvePoint النظام الأساسي الأكثر تقدمًا لتحسين عمليات SaaS والتعاون الآمن. يعتمد أكثر من 17000 عميل حول العالم على حلولنا لتحديث مكان العمل الرقمي عبر Microsoft وGoogle وSalesforce وبيئات التعاون الأخرى. يتضمن برنامج شركاء القنوات العالمي لشركة AvePoint أكثر من 3500 من مقدمي الخدمات...
AODocs
aodocs.com
AODocs هو النظام الأساسي الوحيد للعمليات التجارية وإدارة المستندات الذي تم تصميمه خصيصًا لـ Google Workspace (المعروف أيضًا باسم G Suite). توفر AODocs نظامًا أساسيًا تعاونيًا يركز على تجربة المستخدم، مما يسمح للمؤسسات بتنفيذ عملياتها الحيوية للأعمال بسهولة، والتحكم في وثائقها، وتلبية متطلبات الامتثا...