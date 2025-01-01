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برامج الامتثال السحابية
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برامج الامتثال السحابية - التطبيقات الأكثر شعبية

يضمن برنامج الامتثال السحابي استيفاء المعايير التنظيمية ويوفر ضوابط الامتثال اللازمة للبنية التحتية والشبكات السحابية. تعمل هذه الأدوات على تحسين الرؤية لأعباء العمل السحابية وأنشطة الشبكة، والتي تتطلب امتثالًا مستمرًا للحماية من التهديدات مثل البرامج الضارة للخادم، ونقاط الضعف في الحاويات، وعمليات اقتحام الشبكة. تستخدم الشركات برامج الامتثال السحابية للحفاظ على الرقابة المستمرة على أصولها السحابية، مما يقلل من مخاطر التهديدات المستندة إلى السحابة. عند تنفيذه بشكل فعال، يساعد هذا البرنامج في الحفاظ على الوضع الأمني ​​الأمثل للمؤسسة في جميع الأوقات.

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Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz هو تطبيق لتحسين أمان السحابة يوفر رؤية شاملة ويساعد المؤسسات في إدارة المخاطر والضعف في بيئاتها السحابية.

Sprinto

Sprinto

sprinto.com

Sprinto هي منصة لأتمتة الامتثال الأمني، تساعد المؤسسات على مراقبة وإدارة الامتثال عبر معايير مختلفة وتبسيط عمليات التدقيق.

Red Hat

Red Hat

redhat.com

يوفر تطبيق Red Hat الوصول إلى حلول المصادر المفتوحة للمؤسسات مثل Linux وKubernetes وإدارة الأنظمة والتدريب والدعم الفني.

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

تعتبر Sophos Central منصة شاملة لإدارة الأمن السيبراني، تدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لحماية الأجهزة من التهديدات الإلكترونية.

Drata

Drata

drata.com

Drata منصة لأتمتة الامتثال والأمان، تراقب ضوابط الأمان وتجعل إدارة الامتثال أكثر كفاءة. تدعم التوافق مع معايير مختلفة وتبسط جمع الوثائق.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

تقدم Proofpoint حلول أمان للبريد الإلكتروني ومنع فقدان البيانات مع دعم الامتثال للمعايير التنظيمية في المؤسسات.

Vanta

Vanta

vanta.com

Vanta هي منصة لإدارة الأمان والامتثال، تساعد الشركات على تحسين عملياتهم والتقليل من المخاطر والتحضير للتدقيق بسرعة.

JupiterOne

JupiterOne

jupiterone.com

كوكبتيرون هو منصة لتحليل الأصول الإلكترونية تعزز الأمن السيبراني من خلال جمع وتركيب البيانات، مما يساعد الفرق الأمنية على حماية سطح الهجوم.

Qualys

Qualys

qualys.com

تطبيق Qualys VMDR هو حل شامل لإدارة الثغرات الأمنية وتقييم المخاطر السيبرانية، يقدم رؤى ويساعد في تعزيز الأمان والامتثال.

Solvo

Solvo

solvo.cloud

تمتاز تطبيق Solvo كمنصة أمان سحابية متعددة الأبعاد تكشف وتخفف من إعدادات السحاب الخاطئة والثغرات من خلال اكتشاف التهديدات وتحليلها.

BMC

BMC

bmc.com

تطبيق BMC يقدم حلول إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات لتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة موثوقية الخدمات من خلال أكواد الذكاء الاصطناعي والتحليلات.

Hyperproof

Hyperproof

hyperproof.app

Hyperproof هي منصة أتمتة لإدارة الامتثال تساعد المؤسسات في تحقيق الكفاءة والمراقبة الفعالة لمتطلبات الأمان المختلفة.

Progress

Progress

progress.com

تطبيق التقدم يوفر أدوات لتطوير وتجهيز التطبيقات وتجارب المستخدم عبر منصات متعددة مع إدارة بيانات فعالة.

SafeBase

SafeBase

safebase.io

SafeBase هو منصة لتبسيط عمليات الأمان والامتثال، توفر أدوات لإدارة الامتثال واستبيانات الأمن بشكل مركزي وفعال.

Aqua Security

Aqua Security

aquasec.com

أمان Aqua يحمي التطبيقات السحابية من الهجمات عبر دورة حياتها، ويتضمن إدارة الثغرات والتحليل الأمني وضمان الامتثال.

Coro

Coro

coro.net

Coro هي منصة أمان سيبراني شاملة تحمي البريد الإلكتروني والبيانات والأجهزة والتطبيقات السحابية. تتيح إدارة الأمن بسهولة وبدون حاجة لخبرة تقنية واسعة.

Very Good Security

Very Good Security

verygoodsecurity.com

يتيح تطبيق Very Good Security إدارة البيانات الحساسة بشكل آمن وفعال، ويدعم الامتثال لمعايير الأمان دون تغيير الأنظمة الحالية.

CrowdStrike

CrowdStrike

crowdstrike.com

CrowdStrike هو تطبيق أمان سحابي موحد لحماية المؤسسات من التهديدات الإلكترونية عبر نقاط النهاية والسحابة.

CloudWize

CloudWize

cloudwize.io

CloudWize هو مركز شامل للأمن السحابي يوفر الامتثال والحماية من التهديدات، ويقوم بالكشف والوقاية من المخاطر تلقائيًا.

Securiti

Securiti

securiti.ai

Securiti هو تطبيق مركزي لإدارة أمان البيانات والامتثال، يقدم أدوات لاكتشاف وتصنيف ومراقبة البيانات الحساسة عبر بيئات متعددة.

nOps

nOps

nops.io

nOps هي منصة لتحسين استخدام السحابة على AWS، تسهل إدارة التكاليف والموارد وتحسين الالتزامات دون الحاجة للتدخل اليدوي.

Plerion

Plerion

plerion.com

Plerion هي منصة أمان سحابية شاملة تدير الأعباء السحابية وتحمي البيانات عبر AWS وAzure وGCP، مع أدوات لإدارة المخاطر والأمان والامتثال.

Calico Cloud

Calico Cloud

calicocloud.io

Calico Cloud هو منصة أمان للحاويات توفر حماية الشبكة والتأمين ضد الاختراقات في بيئات السحابة المتعددة والهجينة.

TrustCloud

TrustCloud

trustcloud.ai

تساعد تطبيق TrustCloud فرق الامتثال في إدارة الضوابط والمخاطر بكفاءة، وتقدم تقارير دقيقة وتقليل التكاليف، والتكيف مع التغيرات التنظيمية.

Apptega

Apptega

apptega.com

Apptega هي منصة لإدارة الأمن السيبراني والامتثال، تساعد المؤسسات على تقييم وإدارة برامج الأمن السيبراني والامتثال بفعالية وكفاءة.

Scytale

Scytale

scytale.ai

Scytale هو تطبيق لأتمتة الامتثال يساعد الشركات في تحقيق والامتثال لمعايير الأمان والخصوصية مثل SOC و ISO و HIPAA، مع توفير دعم الخبراء.

ContraForce

ContraForce

contraforce.com

Contraforce هي منصة لإدارة خدمات الأمن السيبراني، تساعد مقدمي الخدمات في تنسيق عمليات التحقيق والتعامل مع الحوادث الأمنية بكفاءة.

NetApp BlueXP

NetApp BlueXP

bluexp.netapp.com

NetApp BlueXP هو منصة سحابية لإدارة البيانات، تدعم إدارة الموارد والأمان عبر بيئات سحابية هجينة، مع ميزات متقدمة لتسهيل التحكم والامتثال.

Lightrun

Lightrun

lightrun.com

Lightrun هي منصة مدمجة لمراقبة وتصحيح تطبيقات البرمجيات، تسمح بإضافة سجلات وقياسات في الوقت الحقيقي دون الحاجة لإعادة نشر أو إعادة تشغيل.

Cypago

Cypago

cypago.com

تطبيق Cypago يوفر حل أوتوماتيكي لإدارة المخاطر والامتثال الأمني، مما يساعد المنظمات على تحسين الأمن وتقليل الجهود والتكاليف.

Havoc Shield

Havoc Shield

havocshield.com

تطبيق هافوك شيلد هو حل شامل للأمن السيبراني للخدمات المالية، يلبي متطلبات الأمان المختلفة ويوفر خطة متوافقة وأدوات أمنية محترفة.

Regulait

Regulait

regulait.com

تطبيق Regulait يساعد المنظمات على تبسيط عمليات الامتثال من خلال أدوات موحدة لإدارة المهام، الأتمتة، وتتبع الأصول بطريقة آمنة وفعالة.

HighGround

HighGround

highground.io

تطبيق HighGround يساعدك في إدارة أمنك السيبراني مع ميزات مثل تقييم المخاطر والتوافق وأدوات العائد على الاستثمار للتحكم في الاستثمار في الأمان.

Sonrai Security

Sonrai Security

sonraisecurity.com

Sonrai Security يوفر إدارة الهوية والوصول وحماية البيانات في البيئات السحابية المتعددة، مع ميزات للكشف عن التهديدات وتنظيم الأذونات.

Kloudle

Kloudle

kloudle.com

Kloudle هو ماسح أمان سحابي لفحص حسابات السحابة مثل AWS وGCP وKubernetes بحثًا عن مشكلات أمان بأكثر من 300 نقطة خلال دقائق.

Carbide

Carbide

carbidesecure.com

تطبيق كاربايد لإدارة أمان المعلومات والخصوصية يساعد الشركات على تحسين أمانها والتوافق مع معايير الأمان من خلال التدريب المستمر والمراقبة السحابية.

Strike Graph

Strike Graph

strikegraph.com

Strike Graph هي منصة لإدارة الامتثال تساعد الشركات على تحقيق الشهادات الأمنية بكفاءة، مع أدوات لمراقبة المخاطر وإدارة الأدلة.

Thoropass

Thoropass

thoropass.com

Thoropass هو تطبيق للامتثال والمراجعة يساعد المؤسسات في إدارة وتحقيق الامتثال عبر أتمتة جمع الأدلة ودعم معايير متعددة بكفاءة.

Orca Security

Orca Security

orca.security

منصة أمان سحابية بدون وكيل تكتشف وتدير المخاطر والتوافق عبر سحابة AWS وAzure وGoogle وغيرها، باستخدام تقنية SideScanning لتوفير رؤية شاملة.

Panoptica

Panoptica

panoptica.app

Panoptica هي منصة لحماية التطبيقات السحابية من الثغرات الأمنية أثناء التطوير والنشر، تدعم البيئات السحابية المتعددة وتوفر تحليلات ورؤية شاملة.

Lacework

Lacework

lacework.com

Lacework هي منصة أمان سحابية تدير حماية التطبيقات وكشف التهديدات والامتثال في بيئات سحابية متعددة باستخدام تقنيات التعلم الآلي.

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