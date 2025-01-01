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الأكثر شعبية المضافة حديثًا برامج الامتثال السحابية - التطبيقات الأكثر شعبية

يضمن برنامج الامتثال السحابي استيفاء المعايير التنظيمية ويوفر ضوابط الامتثال اللازمة للبنية التحتية والشبكات السحابية. تعمل هذه الأدوات على تحسين الرؤية لأعباء العمل السحابية وأنشطة الشبكة، والتي تتطلب امتثالًا مستمرًا للحماية من التهديدات مثل البرامج الضارة للخادم، ونقاط الضعف في الحاويات، وعمليات اقتحام الشبكة. تستخدم الشركات برامج الامتثال السحابية للحفاظ على الرقابة المستمرة على أصولها السحابية، مما يقلل من مخاطر التهديدات المستندة إلى السحابة. عند تنفيذه بشكل فعال، يساعد هذا البرنامج في الحفاظ على الوضع الأمني ​​الأمثل للمؤسسة في جميع الأوقات.