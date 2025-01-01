برامج الامتثال السحابية - التطبيقات الأكثر شعبية

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يضمن برنامج الامتثال السحابي استيفاء المعايير التنظيمية ويوفر ضوابط الامتثال اللازمة للبنية التحتية والشبكات السحابية. تعمل هذه الأدوات على تحسين الرؤية لأعباء العمل السحابية وأنشطة الشبكة، والتي تتطلب امتثالًا مستمرًا للحماية من التهديدات مثل البرامج الضارة للخادم، ونقاط الضعف في الحاويات، وعمليات اقتحام الشبكة. تستخدم الشركات برامج الامتثال السحابية للحفاظ على الرقابة المستمرة على أصولها السحابية، مما يقلل من مخاطر التهديدات المستندة إلى السحابة. عند تنفيذه بشكل فعال، يساعد هذا البرنامج في الحفاظ على الوضع الأمني الأمثل للمؤسسة في جميع الأوقات.
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Wiz
wiz.io
Wiz هو تطبيق لتحسين أمان السحابة يوفر رؤية شاملة ويساعد المؤسسات في إدارة المخاطر والضعف في بيئاتها السحابية.
Sprinto
sprinto.com
Sprinto هي منصة لأتمتة الامتثال الأمني، تساعد المؤسسات على مراقبة وإدارة الامتثال عبر معايير مختلفة وتبسيط عمليات التدقيق.
Red Hat
redhat.com
يوفر تطبيق Red Hat الوصول إلى حلول المصادر المفتوحة للمؤسسات مثل Linux وKubernetes وإدارة الأنظمة والتدريب والدعم الفني.
Sophos Central
sophos.com
تعتبر Sophos Central منصة شاملة لإدارة الأمن السيبراني، تدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لحماية الأجهزة من التهديدات الإلكترونية.
Drata
drata.com
Drata منصة لأتمتة الامتثال والأمان، تراقب ضوابط الأمان وتجعل إدارة الامتثال أكثر كفاءة. تدعم التوافق مع معايير مختلفة وتبسط جمع الوثائق.
Proofpoint
proofpoint.com
تقدم Proofpoint حلول أمان للبريد الإلكتروني ومنع فقدان البيانات مع دعم الامتثال للمعايير التنظيمية في المؤسسات.
Vanta
vanta.com
Vanta هي منصة لإدارة الأمان والامتثال، تساعد الشركات على تحسين عملياتهم والتقليل من المخاطر والتحضير للتدقيق بسرعة.
JupiterOne
jupiterone.com
كوكبتيرون هو منصة لتحليل الأصول الإلكترونية تعزز الأمن السيبراني من خلال جمع وتركيب البيانات، مما يساعد الفرق الأمنية على حماية سطح الهجوم.
Qualys
qualys.com
تطبيق Qualys VMDR هو حل شامل لإدارة الثغرات الأمنية وتقييم المخاطر السيبرانية، يقدم رؤى ويساعد في تعزيز الأمان والامتثال.
Solvo
solvo.cloud
تمتاز تطبيق Solvo كمنصة أمان سحابية متعددة الأبعاد تكشف وتخفف من إعدادات السحاب الخاطئة والثغرات من خلال اكتشاف التهديدات وتحليلها.
BMC
bmc.com
تطبيق BMC يقدم حلول إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات لتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة موثوقية الخدمات من خلال أكواد الذكاء الاصطناعي والتحليلات.
Hyperproof
hyperproof.app
Hyperproof هي منصة أتمتة لإدارة الامتثال تساعد المؤسسات في تحقيق الكفاءة والمراقبة الفعالة لمتطلبات الأمان المختلفة.
Progress
progress.com
تطبيق التقدم يوفر أدوات لتطوير وتجهيز التطبيقات وتجارب المستخدم عبر منصات متعددة مع إدارة بيانات فعالة.
SafeBase
safebase.io
SafeBase هو منصة لتبسيط عمليات الأمان والامتثال، توفر أدوات لإدارة الامتثال واستبيانات الأمن بشكل مركزي وفعال.
Aqua Security
aquasec.com
أمان Aqua يحمي التطبيقات السحابية من الهجمات عبر دورة حياتها، ويتضمن إدارة الثغرات والتحليل الأمني وضمان الامتثال.
Coro
coro.net
Coro هي منصة أمان سيبراني شاملة تحمي البريد الإلكتروني والبيانات والأجهزة والتطبيقات السحابية. تتيح إدارة الأمن بسهولة وبدون حاجة لخبرة تقنية واسعة.
Very Good Security
verygoodsecurity.com
يتيح تطبيق Very Good Security إدارة البيانات الحساسة بشكل آمن وفعال، ويدعم الامتثال لمعايير الأمان دون تغيير الأنظمة الحالية.
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike هو تطبيق أمان سحابي موحد لحماية المؤسسات من التهديدات الإلكترونية عبر نقاط النهاية والسحابة.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize هو مركز شامل للأمن السحابي يوفر الامتثال والحماية من التهديدات، ويقوم بالكشف والوقاية من المخاطر تلقائيًا.
Securiti
securiti.ai
Securiti هو تطبيق مركزي لإدارة أمان البيانات والامتثال، يقدم أدوات لاكتشاف وتصنيف ومراقبة البيانات الحساسة عبر بيئات متعددة.
nOps
nops.io
nOps هي منصة لتحسين استخدام السحابة على AWS، تسهل إدارة التكاليف والموارد وتحسين الالتزامات دون الحاجة للتدخل اليدوي.
Plerion
plerion.com
Plerion هي منصة أمان سحابية شاملة تدير الأعباء السحابية وتحمي البيانات عبر AWS وAzure وGCP، مع أدوات لإدارة المخاطر والأمان والامتثال.
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud هو منصة أمان للحاويات توفر حماية الشبكة والتأمين ضد الاختراقات في بيئات السحابة المتعددة والهجينة.
TrustCloud
trustcloud.ai
تساعد تطبيق TrustCloud فرق الامتثال في إدارة الضوابط والمخاطر بكفاءة، وتقدم تقارير دقيقة وتقليل التكاليف، والتكيف مع التغيرات التنظيمية.
Apptega
apptega.com
Apptega هي منصة لإدارة الأمن السيبراني والامتثال، تساعد المؤسسات على تقييم وإدارة برامج الأمن السيبراني والامتثال بفعالية وكفاءة.
Scytale
scytale.ai
Scytale هو تطبيق لأتمتة الامتثال يساعد الشركات في تحقيق والامتثال لمعايير الأمان والخصوصية مثل SOC و ISO و HIPAA، مع توفير دعم الخبراء.
ContraForce
contraforce.com
Contraforce هي منصة لإدارة خدمات الأمن السيبراني، تساعد مقدمي الخدمات في تنسيق عمليات التحقيق والتعامل مع الحوادث الأمنية بكفاءة.
NetApp BlueXP
bluexp.netapp.com
NetApp BlueXP هو منصة سحابية لإدارة البيانات، تدعم إدارة الموارد والأمان عبر بيئات سحابية هجينة، مع ميزات متقدمة لتسهيل التحكم والامتثال.
Lightrun
lightrun.com
Lightrun هي منصة مدمجة لمراقبة وتصحيح تطبيقات البرمجيات، تسمح بإضافة سجلات وقياسات في الوقت الحقيقي دون الحاجة لإعادة نشر أو إعادة تشغيل.
Cypago
cypago.com
تطبيق Cypago يوفر حل أوتوماتيكي لإدارة المخاطر والامتثال الأمني، مما يساعد المنظمات على تحسين الأمن وتقليل الجهود والتكاليف.
Havoc Shield
havocshield.com
تطبيق هافوك شيلد هو حل شامل للأمن السيبراني للخدمات المالية، يلبي متطلبات الأمان المختلفة ويوفر خطة متوافقة وأدوات أمنية محترفة.
Regulait
regulait.com
تطبيق Regulait يساعد المنظمات على تبسيط عمليات الامتثال من خلال أدوات موحدة لإدارة المهام، الأتمتة، وتتبع الأصول بطريقة آمنة وفعالة.
HighGround
highground.io
تطبيق HighGround يساعدك في إدارة أمنك السيبراني مع ميزات مثل تقييم المخاطر والتوافق وأدوات العائد على الاستثمار للتحكم في الاستثمار في الأمان.
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security يوفر إدارة الهوية والوصول وحماية البيانات في البيئات السحابية المتعددة، مع ميزات للكشف عن التهديدات وتنظيم الأذونات.
Kloudle
kloudle.com
Kloudle هو ماسح أمان سحابي لفحص حسابات السحابة مثل AWS وGCP وKubernetes بحثًا عن مشكلات أمان بأكثر من 300 نقطة خلال دقائق.
Carbide
carbidesecure.com
تطبيق كاربايد لإدارة أمان المعلومات والخصوصية يساعد الشركات على تحسين أمانها والتوافق مع معايير الأمان من خلال التدريب المستمر والمراقبة السحابية.
Strike Graph
strikegraph.com
Strike Graph هي منصة لإدارة الامتثال تساعد الشركات على تحقيق الشهادات الأمنية بكفاءة، مع أدوات لمراقبة المخاطر وإدارة الأدلة.
Thoropass
thoropass.com
Thoropass هو تطبيق للامتثال والمراجعة يساعد المؤسسات في إدارة وتحقيق الامتثال عبر أتمتة جمع الأدلة ودعم معايير متعددة بكفاءة.
Orca Security
orca.security
منصة أمان سحابية بدون وكيل تكتشف وتدير المخاطر والتوافق عبر سحابة AWS وAzure وGoogle وغيرها، باستخدام تقنية SideScanning لتوفير رؤية شاملة.
Panoptica
panoptica.app
Panoptica هي منصة لحماية التطبيقات السحابية من الثغرات الأمنية أثناء التطوير والنشر، تدعم البيئات السحابية المتعددة وتوفر تحليلات ورؤية شاملة.
Lacework
lacework.com
Lacework هي منصة أمان سحابية تدير حماية التطبيقات وكشف التهديدات والامتثال في بيئات سحابية متعددة باستخدام تقنيات التعلم الآلي.
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