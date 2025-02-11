برامج الامتثال السحابية - التطبيقات الأكثر شعبية - سورينام

Lightrun

lightrun.com

تم تسمية Lightrun باسم 2021 Gartner Cool Vendor، وهو يبني نظامًا أساسيًا لقابلية المراقبة وتصحيح الأخطاء يعتمد على IDE والذي يمكّن المطورين من إضافة السجلات والمقاييس والتتبعات بشكل آمن إلى بيئات الإنتاج والتشغيل المرحلي في الوقت الفعلي، عند الطلب. لا توجد إصلاحات عاجلة أو عمليات إعادة نشر أو إعادة تشغيل مطلوبة. يستخدم المطورون Lightrun لاحتياجات إمكانية المراقبة المتعددة على مستوى التعليمات البرمجية، بما في ذلك: * تنبيهات على مستوى التعليمات البرمجية (Java وNode.js وPython و.NET) * التحقق من الميزات * الاختبار/تصحيح الأخطاء في الإنتاج * استكشاف أخطاء التطبيقات السحابية الأصلية وإصلاحها، بدون خادم، والمزيد * إمكانات تحسين السجل من خلال Log Optimizer(TM) من خلال التخلص من الحاجة إلى إعادة إنتاج الأخطاء محليًا أو إصدار إصدار برنامج جديد لإضافة سجلات أو مقاييس جديدة لاستكشاف مشكلات الإنتاج وإصلاحها، عملاء Lightrun خفض معدل منتصف المدة (MTTR) باستمرار بنسبة تصل إلى 50-60% وتحسين إنتاجية التطوير بشكل ملحوظ. المشكلات التي كانت تستغرق من أسبوع إلى أسبوعين لحلها أصبحت الآن تستغرق من عملائنا أقل من ساعة لحلها في المتوسط. يعمل Lightrun على تمكين مطوري عملائنا من خلال التخلص من الحاجة إلى عمليات دورة حياة المطور المكلفة مثل إعادة الإنتاج محليًا، أو إصدار إصدار برنامج جديد فقط لإضافة سجلات أو مقاييس جديدة. عملاؤنا، الذين يقومون بتشغيل أحمال عمل بحجم بيتابايت مع QPS تصل إلى 100 ألف عبر آلاف خوادم الإنتاج، يشملون الشركات التي تصل إلى 44.5% من مستخدمي الإنترنت وشركات الأمن السيبراني الكبرى المتداولة علنًا.