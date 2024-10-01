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برامج الامتثال السحابية - التطبيقات الأكثر شعبية - الجزائر
يضمن برنامج الامتثال السحابي استيفاء المعايير التنظيمية ويوفر ضوابط الامتثال اللازمة للبنية التحتية والشبكات السحابية. تعمل هذه الأدوات على تحسين الرؤية لأعباء العمل السحابية وأنشطة الشبكة، والتي تتطلب امتثالًا مستمرًا للحماية من التهديدات مثل البرامج الضارة للخادم، ونقاط الضعف في الحاويات، وعمليات اقتحام الشبكة. تستخدم الشركات برامج الامتثال السحابية للحفاظ على الرقابة المستمرة على أصولها السحابية، مما يقلل من مخاطر التهديدات المستندة إلى السحابة. عند تنفيذه بشكل فعال، يساعد هذا البرنامج في الحفاظ على الوضع الأمني الأمثل للمؤسسة في جميع الأوقات.
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Progress
progress.com
توفر شركة Progress (Nasdaq: PRGS) برامج تمكن المؤسسات من تطوير ونشر تطبيقاتها وتجاربها ذات المهام الحرجة، بالإضافة إلى إدارة منصات البيانات والبنية التحتية السحابية وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها بشكل فعال. باعتبارنا مزودًا ذا خبرة وموثوقًا، فإننا نجعل حياة المتخصصين في مجال التكنولوجيا أسهل. يعتمد...
Wiz
wiz.io
تقوم Wiz بتحويل الأمان السحابي للعملاء - بما في ذلك 40% من Fortune 100 - من خلال تمكين نموذج تشغيل جديد. باستخدام Wiz، يمكن للمؤسسات إضفاء الطابع الديمقراطي على الأمن عبر دورة الحياة السحابية، وتمكين فرق التطوير من البناء بسرعة وأمان. تعمل منصة حماية التطبيقات السحابية الأصلية (CNAPP) على تعزيز الرؤ...
Sprinto
sprinto.com
# 1 منصة أتمتة الامتثال الأمني المصنفة تحرك بسرعة دون كسر الأشياء تثق الشركات السحابية الطموحة في جميع أنحاء العالم في Sprinto لتشغيل برامج الامتثال الأمني الخاصة بها والسرعة من خلال عمليات التدقيق الأمني دون كسر خطوتها. التكامل أولاً - تمكين الأتمتة - محاذاة التدقيق - يتم تقييم أكثر من مليون ...
Red Hat
redhat.com
Red Hat هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال توفير حلول المؤسسات مفتوحة المصدر، وذلك باستخدام نهج مدعوم من المجتمع لتقديم تقنيات Linux عالية الأداء والسحابة الهجينة والحافة وKubernetes.
Vanta
vanta.com
تثق الآلاف من الشركات سريعة النمو في Vanta للمساعدة في بناء برامج الأمان والامتثال وتوسيع نطاقها وإدارتها وإظهارها والاستعداد لعمليات التدقيق في أسابيع، وليس أشهر. من خلال تقديم أطر الأمان والخصوصية الأكثر طلبًا مثل SOC 2، وISO 27001، وHIPAA، وغيرها الكثير، تساعد Vanta الشركات في الحصول على التقارير...
Sophos Central
sophos.com
دافع عن مؤسستك من الهجمات الإلكترونية باستخدام دفاعات Sophos التكيفية وخبرتها في خدمتك. قم بحماية مستقبل عملك بثقة.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. هي شركة أمريكية لأمن المؤسسات مقرها في سانيفيل، كاليفورنيا، توفر البرامج كخدمة ومنتجات لأمن البريد الإلكتروني الوارد، ومنع فقدان البيانات الصادرة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والأجهزة المحمولة، والمخاطر الرقمية، وتشفير البريد الإلكتروني، والاكتشاف الإلكتروني، والبريد الإلكتروني. أرشفة...
Drata
drata.com
منصة أتمتة الامتثال رفيعة المستوى. يمكن أن تساعدك Drata على البدء وتوسيع نطاق GRC وتحسين برنامج الأمان والامتثال لديك. Drata عبارة عن منصة أتمتة للأمان والامتثال تعمل بشكل مستمر على مراقبة وجمع الأدلة المتعلقة بالضوابط الأمنية للشركة، مع تبسيط سير العمل لضمان جاهزية التدقيق.
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR هو حل شامل لإدارة الثغرات الأمنية القائمة على المخاطر والذي يحدد المخاطر السيبرانية. فهو يمنح المؤسسات رؤى غير مسبوقة حول موقف المخاطر لديها ويوفر خطوات قابلة للتنفيذ للحد من المخاطر. كما أنه يمنح فرق الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات منصة مشتركة للتعاون، والقدرة على محاذاة سير العمل ...
Very Good Security
verygoodsecurity.com
يتيح لك برنامج Very Good Security (VGS) العمل على البيانات الحساسة دون تحمل تكلفة أو مسؤولية تأمين البيانات. تساعدك VGS أيضًا على الحصول على شهادات PCI وSOC2 وشهادات الامتثال الأخرى. VGS هي جهة حفظ البيانات الحساسة التي توفر أمانًا جاهزًا دون إجراء أي تغييرات على المنتجات أو الأنظمة الحالية. نحن نعم...
BMC
bmc.com
تساعد BMC العملاء على إدارة أعمالهم وإعادة ابتكارها من خلال حلول مفتوحة وقابلة للتطوير ووحدات نمطية لمشاكل تكنولوجيا المعلومات المعقدة. تعمل BMC مع 86% من قائمة Forbes Global 50 والعملاء والشركاء حول العالم لخلق مستقبلهم. بفضل تاريخنا الحافل بالابتكار والأتمتة الرائدة في الصناعة وحلول إدارة العمليات...
Solvo
solvo.cloud
Solvo عبارة عن منصة أمان سحابية متعددة الأبعاد تعمل على تقسيم صوامع التطبيقات والهوية والبيانات لاكتشاف التكوينات السحابية ونقاط الضعف الخاطئة والتخفيف منها بشكل استباقي. يعتمد نهج الأمان التكيفي الخاص بـ Solvo على دورة مستمرة من اكتشاف التهديدات وتحليلها وتحديد الأولويات، يليها تحسين سياسة الامتياز...
JupiterOne
jupiterone.com
JupiterOne عبارة عن منصة لتحليل الأصول السيبرانية للأمن السيبراني مصممة لجمع بيانات الأصول وتوصيلها وتحليلها بشكل مستمر حتى تتمكن فرق الأمان من رؤية سطح الهجوم بالكامل وتأمينه من خلال منصة واحدة.
Aqua Security
aquasec.com
تعمل شركة Aqua Security على إيقاف الهجمات السحابية الأصلية عبر دورة حياة التطبيق، وهي الشركة الوحيدة التي تتمتع بضمان Cloud Native Protection بقيمة مليون دولار أمريكي لضمان ذلك. باعتبارها رائدة في مجال الأمن السحابي الأصلي، تساعد Aqua العملاء على تقليل المخاطر مع بناء مستقبل أعمالهم. تعد منصة Aqua م...
Hyperproof
hyperproof.app
منصة عمليات الامتثال. بنيت على نطاق واسع. احصل على الرؤية والكفاءة والاتساق الذي تحتاج إليه أنت وفريقك للبقاء على اطلاع بجميع أعمال ضمان الأمان والامتثال. برنامج إدارة الامتثال الآلي لمساعدتك على النمو بكفاءة من إطار أمان واحد إلى العديد من الإطارات، بما في ذلك SOC 2 وISO 27001 وNIST وPCI.
CrowdStrike
crowdstrike.com
أمان سحابي موحد، من نقطة النهاية إلى السحابة. قم بإيقاف الخروقات السحابية ودمج منتجات النقاط المنفصلة باستخدام CNAPP الوحيد في العالم المبني على وكيل موحد ونهج بدون وكيل لأمن السحابة من أجل الرؤية والحماية الكاملة. نحن نحمي السحابة الخاصة بك. أنت تدير عملك.
Coro
coro.net
Coro هو جيل جديد من منصات الأمن السيبراني. منصة واحدة تؤمن شركتك بأكملها. عند استخدام Coro، فإنك تحمي البريد الإلكتروني والبيانات وأجهزة نقاط النهاية والتطبيقات السحابية وحتى نشاط المستخدم. مع Coro، يمكن لأي شخص أن يصبح خبيرًا في الأمن السيبراني. يستغرق Coro دقائق لإتقانه وهو مصمم لإزالة الأمن السيب...
Havoc Shield
havocshield.com
حل الأمن السيبراني الشامل للخدمات المالية. تم تصميمه لتلبية متطلبات GLBA وFTC Safeguards وIRS Tax Preparation وNew York DFS وغيرها من متطلبات أمان الصناعة المالية. يزيل Havoc Shield بسرعة الخوف والمخاطر الناجمة عن نقص برنامج الأمن السيبراني من خلال توفير خطة متوافقة مع الصناعة وتوجيهات الخبراء وأدوا...
SafeBase
safebase.io
SafeBase هي منصة مركز الثقة الرائدة المصممة لإجراء مراجعات أمنية خالية من الاحتكاك. من خلال مركز ثقة على مستوى المؤسسات، يقوم SafeBase بأتمتة عملية مراجعة الأمان وتحويل كيفية توصيل الشركات لوضع الأمان والثقة الخاص بها. إذا كنت تريد أن ترى كيف تستعيد الشركات سريعة النمو مثل LinkedIn وAsana وJamf الوق...
Plerion
plerion.com
يوفر Plerion نظامًا أساسيًا للأمان السحابي الكل في واحد يدعم أعباء العمل عبر AWS وAzure وGCP - حيث يقدم: - النظام الأساسي لحماية التطبيقات السحابية الأصلية (CNAPP) - إدارة الوضع الأمني السحابي (CSPM) - النظام الأساسي لحماية أحمال العمل السحابية (CWPP) - إدارة استحقاقات البنية التحتية السحابية (CIE...
Calico Cloud
calicocloud.io
تعد Calico Cloud منصة أمان الحاويات الوحيدة في الصناعة التي تتمتع بأمان شبكي مدمج لمنع الخروقات الأمنية واكتشافها والتخفيف من حدتها عبر عمليات النشر السحابية المتعددة والمختلطة. تم بناء Calico Cloud على Calico Open Source، وهو الحل الأمني وشبكات الحاويات الأكثر استخدامًا على نطاق واسع.
Scytale
scytale.ai
Scytale هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال أتمتة الامتثال، مما يساعد الشركات على التوافق والبقاء متوافقًا مع أطر العمل الأمنية مثل SOC 1 وSOC 2 وISO 27001 وHIPAA وGDPR وPCI-DSS والمزيد، دون بذل أي جهد. يقدم خبراؤنا إرشادات مخصصة لتبسيط الامتثال، مما يتيح نموًا أسرع وتعزيز ثقة العملاء. Scytale هو مركز...
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize هو مركز امتياز للأمان السحابي بدون تعليمات برمجية يمنحك أقصى قدر من الامتثال والأمان السحابي. احصل على حماية 360 درجة بدءًا من التصميم المعماري وحتى وقت التشغيل. يقوم CludWize بفرض اللوائح السحابية من خلال تشغيل أكثر من ألف قاعدة بشكل مستمر، كما يقوم بفحص نقاط الضعف السحابية الخاصة بك ومعا...
Securiti
securiti.ai
Securiti هي الشركة الرائدة في مركز قيادة البيانات، وهو عبارة عن منصة مركزية تتيح الاستخدام الآمن للبيانات وGenAI. فهو يوفر معلومات موحدة للبيانات وضوابط وتنسيقًا عبر البيئات السحابية المتعددة الهجينة. تعتمد المؤسسات العالمية الكبيرة على مركز قيادة البيانات التابع لشركة Securiti لأمن البيانات والخصوص...
Lightrun
lightrun.com
تم تسمية Lightrun باسم 2021 Gartner Cool Vendor، وهو يبني نظامًا أساسيًا لقابلية المراقبة وتصحيح الأخطاء يعتمد على IDE والذي يمكّن المطورين من إضافة السجلات والمقاييس والتتبعات بشكل آمن إلى بيئات الإنتاج والتشغيل المرحلي في الوقت الفعلي، عند الطلب. لا توجد إصلاحات عاجلة أو عمليات إعادة نشر أو إعادة ...
nOps
nops.io
nOps عبارة عن نظام أساسي لتحسين السحابة من AWS يجعل من السهل تخصيص وإدارة استخدامك السحابي والتزاماتك وإنفاقك. تعمل منصتنا على توفير جميع حواسك تلقائيًا بشكل ذكي حتى تحصل على أفضل الأسعار المتاحة دون التضحية بأي موثوقية. تستفيد nOps من نماذج تعلم الآلة الخاصة استنادًا إلى ما يزيد عن مليار دولار أمري...
Regulait
regulait.com
Regulait Compliance عبارة عن مجموعة من الأدوات المضمنة التي تعمل على تبسيط عمليات الامتثال وتسهيلها، وتقدم ميزات مثل المساعدة الافتراضية وأدوات التعاون والتوافق متعدد الأطر وأتمتة المستندات وإدارة الموارد البشرية والتحكم في الوصول ومراقبة البائعين وتتبع الأصول والمزيد. إنه حل شامل للمؤسسات في كل قطا...
HighGround
highground.io
تحت ضغط من مجلس الإدارة لجعل الأعمال آمنة من التهديدات السيبرانية، ولكن بدون ميزانية كافية للقيام بذلك؟ يمكّنك HighGround من التحكم في تجربتك الأمنية من خلال مجموعة من إمكانيات إدارة الأمان. احصل على إمكانية الوصول إلى كل ما تحتاجه لإدارة جميع عناصر الأمن السيبراني لديك بناءً على ما تحتاجه ومتى تحتا...
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security هي شركة رائدة في مجال توفير حلول الهوية السحابية العامة وإدارة الوصول. من خلال مهمة تمكين المؤسسات من جميع الأحجام من الابتكار بأمان وثقة، توفر Sonrai Security أمان الهوية والوصول والأذونات للشركات التي تعمل على منصات AWS وAzure وGoogle Cloud. تشتهر الشركة بريادتها في جدار حماية الأذ...
Kloudle
kloudle.com
Kloudle عبارة عن أداة فحص أمان سحابية لـ AWS وGCP وDigitalOcean وKubernetes. فهو يقوم بفحص حساباتك السحابية والخوادم والمجموعات بحثًا عن أكثر من 300 مشكلة أمنية في دقائق. جعل الأمان السحابي أمرًا سهلاً للمطورين والفرق الصغيرة. بالمقارنة مع الماسحات الضوئية مفتوحة المصدر، يتم إجراء عمليات فحص Kloudle...
Carbide
carbidesecure.com
Carbide عبارة عن منصة لإدارة أمن المعلومات والخصوصية مصممة لمساعدة الشركات سريعة النمو على تطوير وضع أمني قوي والحفاظ عليه. استفد من المراقبة المستمرة للسحابة من Carbide، والتدريب على الوعي الأمني داخل النظام عبر أكاديمية Carbide، وأكثر من 100 عملية تكامل تقنية لتوفير الوقت والموارد أثناء جمع الأد...
TrustCloud
trustcloud.ai
باعتبارها منصة لضمان الثقة، تستخدم TrustCloud® بنية موحدة قائمة على الرسم البياني تربط عناصر التحكم والسياسات وقاعدة المعرفة الخاصة بك في منصة واحدة لأتمتة الامتثال وإدارة المخاطر خالية من الصومعة. نحن نساعد فرق الامتثال: - تقليل التكلفة والوقت لإدارة الضوابط والتحضير لعمليات التدقيق - تسريع صفقات ا...
Strike Graph
strikegraph.com
Strike Graph عبارة عن نظام أساسي لعمليات الامتثال وإصدار الشهادات يمكّن الشركات من الحصول على شهادات الأمان التي تحتاجها لتحقيق الإيرادات وبناء الثقة مع العملاء بجزء صغير من التكلفة والوقت الذي تستغرقه حلول التدقيق التقليدية.
Apptega
apptega.com
هل سئمت من جداول البيانات التي لا يمكن قياسها وتتطلب الكثير من الجهد اليدوي؟ هل تعوقك أنظمة GRC لتكنولوجيا المعلومات المعقدة للغاية والتي جعلتك تعمل معهم؟ Apptega هو النظام الأساسي لإدارة الأمن السيبراني والامتثال الذي يجعل من السهل تقييم برنامج الأمن السيبراني والامتثال الخاص بك وإنشائه وإدارته وال...
Thoropass
thoropass.com
Thoropass (المعروف سابقًا باسم Laika) إن الاعتماد على برامج الامتثال التي لا تتضمن المدقق يشبه شراء سيارة بدون محرك؛ يبدو جميلًا ولكنه لا يوصلك إلى المكان الذي تريد الذهاب إليه. Thoropass هو حل الامتثال والتدقيق الوحيد الذي يمنحك حقًا كل ما تحتاجه دون مفاجآت أو ثغرات: المدققون الداخليون وأتمتة جمع ا...
Orca Security
orca.security
يقوم Orca Cloud Security Platform بتحديد المخاطر ومشكلات الامتثال وترتيب أولوياتها ومعالجتها في أعباء العمل والتكوينات والهويات عبر البنية السحابية الخاصة بك والتي تشمل AWS وAzure وGoogle Cloud وKubernetes وAlibaba Cloud وOracle Cloud. تقدم Orca حل الأمان السحابي الأكثر شمولاً في الصناعة في نظام أسا...
ContraForce
contraforce.com
فتح خدمات أمان مايكروسوفت. نقدم لكم منصة إدارة خدمة SecOps المصممة لمقدمي الخدمات. باستخدام ContraForce، يمكنك تنسيق سير عمل التحقيق متعدد المستأجرين، وأتمتة معالجة الحوادث الأمنية، وتقديم التميز في خدمة الأمان.
NetApp BlueXP
bluexp.netapp.com
في عالم مليء بالأشخاص العموميين، تعتبر NetApp شركة متخصصة. نحن نركز على شيء واحد، وهو مساعدة عملك على تحقيق أقصى استفادة من بياناتك. تقدم NetApp خدمات البيانات على مستوى المؤسسات التي تعتمد عليها إلى السحابة والمرونة البسيطة للسحابة في مركز البيانات. تعمل حلولنا الرائدة في الصناعة عبر بيئات العملاء ...
Panoptica
panoptica.app
Panoptica عبارة عن منصة قوية لحماية التطبيقات السحابية الأصلية من Cisco والتي تكشف عن نقاط الضعف وتعالجها أثناء التطوير وحتى الإنتاج، مما يضمن أن تطبيقاتك آمنة ومتوافقة. من خلال التكنولوجيا القائمة على الرسم البياني، يستطيع النظام الأساسي فتح الرؤى المرئية ومسارات الهجوم المهمة وتسريع المعالجة لحماي...
Cypago
cypago.com
تجمع منصة Cypago Cyber GRC Automation (CGA) الثورية بين قوة بنية SaaS ومحركات الارتباط المتقدمة وGenAI والأتمتة القائمة على البرمجة اللغوية العصبية (NLP) مع تجربة مستخدم بديهية، مما يوفر تغطية كاملة عبر جميع أطر الأمان وبيئات تكنولوجيا المعلومات. تتيح المنصة للمؤسسات زيادة الأمان ونضج مركز الخليج ...
Lacework
lacework.com
تقدم Lacework منصة حماية التطبيقات السحابية الأصلية والرائدة المعتمدة على البيانات (CNAPP). تحظى شركة Lacework بثقة ما يقرب من 1000 مبتكر عالمي لتأمين السحابة من الإنشاء إلى التشغيل. تعمل Lacework على تمكين العملاء من تحديد أولويات المخاطر، والعثور على التهديدات المعروفة وغير المعروفة بشكل أسرع، وتح...