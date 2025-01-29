برامج الامتثال السحابية - التطبيقات الأكثر شعبية - البحرين

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يضمن برنامج الامتثال السحابي استيفاء المعايير التنظيمية ويوفر ضوابط الامتثال اللازمة للبنية التحتية والشبكات السحابية. تعمل هذه الأدوات على تحسين الرؤية لأعباء العمل السحابية وأنشطة الشبكة، والتي تتطلب امتثالًا مستمرًا للحماية من التهديدات مثل البرامج الضارة للخادم، ونقاط الضعف في الحاويات، وعمليات اقتحام الشبكة. تستخدم الشركات برامج الامتثال السحابية للحفاظ على الرقابة المستمرة على أصولها السحابية، مما يقلل من مخاطر التهديدات المستندة إلى السحابة. عند تنفيذه بشكل فعال، يساعد هذا البرنامج في الحفاظ على الوضع الأمني الأمثل للمؤسسة في جميع الأوقات.
إرسال تطبيق جديد
Strike Graph
strikegraph.com
Strike Graph عبارة عن نظام أساسي لعمليات الامتثال وإصدار الشهادات يمكّن الشركات من الحصول على شهادات الأمان التي تحتاجها لتحقيق الإيرادات وبناء الثقة مع العملاء بجزء صغير من التكلفة والوقت الذي تستغرقه حلول التدقيق التقليدية.
ContraForce
contraforce.com
فتح خدمات أمان مايكروسوفت. نقدم لكم منصة إدارة خدمة SecOps المصممة لمقدمي الخدمات. باستخدام ContraForce، يمكنك تنسيق سير عمل التحقيق متعدد المستأجرين، وأتمتة معالجة الحوادث الأمنية، وتقديم التميز في خدمة الأمان.
Progress
progress.com
توفر شركة Progress (Nasdaq: PRGS) برمجيات تمكن المؤسسات من تطوير ونشر تطبيقاتها وتجاربها ذات المهام الحرجة، بالإضافة إلى إدارة منصات البيانات والبنية التحتية السحابية وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها بشكل فعال. باعتبارنا مزودًا ذا خبرة وموثوقًا، فإننا نجعل حياة المتخصصين في مجال التكنولوجيا أسهل. يعتمد أكثر من 4 ملايين مطور وتقني في مئات الآلاف من المؤسسات على التقدم. تعرف على المزيد على www.progress.com، وتابعنا على LinkedIn وYouTube وTwitter وFacebook وInstagram.
JupiterOne
jupiterone.com
JupiterOne عبارة عن منصة لتحليل الأصول السيبرانية للأمن السيبراني مصممة لجمع بيانات الأصول وتوصيلها وتحليلها بشكل مستمر حتى تتمكن فرق الأمان من رؤية سطح الهجوم بالكامل وتأمينه من خلال منصة واحدة.
CrowdStrike
crowdstrike.com
أمان سحابي موحد، من نقطة النهاية إلى السحابة. قم بإيقاف الخروقات السحابية ودمج منتجات النقاط المنفصلة باستخدام CNAPP الوحيد في العالم المبني على وكيل موحد ونهج بدون وكيل لأمن السحابة من أجل الرؤية والحماية الكاملة. نحن نحمي السحابة الخاصة بك. أنت تدير عملك.
Orca Security
orca.security
يقوم Orca Cloud Security Platform بتحديد المخاطر ومشكلات الامتثال وترتيب أولوياتها ومعالجتها في أعباء العمل والتكوينات والهويات عبر البنية السحابية الخاصة بك والتي تشمل AWS وAzure وGoogle Cloud وKubernetes وAlibaba Cloud وOracle Cloud. تقدم Orca حل الأمان السحابي الأكثر شمولاً في الصناعة في نظام أساسي واحد، مما يلغي الحاجة إلى نشر حلول متعددة النقاط وصيانتها. Orca هي خدمة بدون وكيل أولاً، وتتصل ببيئتك في دقائق باستخدام تقنية SideScanning™ الحاصلة على براءة اختراع من Orca والتي توفر رؤية عميقة وواسعة النطاق لبيئتك السحابية، دون الحاجة إلى وكلاء. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ Orca التكامل مع وكلاء الطرف الثالث للرؤية أثناء التشغيل والحماية لأحمال العمل الهامة. تعتبر Orca في طليعة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لإجراء تحقيقات مبسطة وتسريع المعالجة - مما يقلل مستويات المهارات المطلوبة ويوفر الأمان السحابي وDevOps وفرق التطوير الوقت والجهد، مع تحسين النتائج الأمنية بشكل كبير. باعتبارها منصة لحماية التطبيقات السحابية الأصلية (CNAPP)، تقوم Orca بدمج العديد من حلول النقاط في نظام أساسي واحد، بما في ذلك: CSPM، وCWPP، وCIEM، وإدارة الثغرات الأمنية، وأمن الحاويات وKubernetes، وDSPM، وأمن API، وCDR، والامتثال للسحابة المتعددة، وShift Left. الأمن و AI-SPM.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize هو مركز امتياز للأمان السحابي بدون تعليمات برمجية يمنحك أقصى قدر من الامتثال والأمان السحابي. احصل على حماية 360 درجة بدءًا من التصميم المعماري وحتى وقت التشغيل. يقوم CludWize بفرض اللوائح السحابية من خلال تشغيل أكثر من ألف قاعدة بشكل مستمر، كما يقوم بفحص نقاط الضعف السحابية الخاصة بك ومعالجتها تلقائيًا. باستخدام محرك الرسم البياني الاستقصائي الفريد الخاص بنا، يمكنك اكتشاف المشكلات السحابية وإصلاحها في دقائق بدلاً من الأيام والأسابيع. يقدم هذا الحل الشامل اختبار اختراق تطبيق الويب Blackbox، وIAM (إدارة الوصول إلى الهوية) المتطورة، وفحص مخاطر IaC (البنية التحتية كرمز)، وإدارة وضع أمان البيانات، والمزيد. لماذا تتعامل مع العديد من الأدوات بينما يمكنك الحصول على كل شيء في مكان واحد؟ CNAPP + WAAP + KSPM – CSPM + CWPP + CIEM + CASB + DSPM + CNSP = CloudWize (CSCoE)
Thoropass
thoropass.com
Thoropass (المعروف سابقًا باسم Laika) إن الاعتماد على برامج الامتثال التي لا تتضمن المدقق يشبه شراء سيارة بدون محرك؛ يبدو جميلًا ولكنه لا يوصلك إلى المكان الذي تريد الذهاب إليه. Thoropass هو حل الامتثال والتدقيق الوحيد الذي يمنحك حقًا كل ما تحتاجه دون مفاجآت أو ثغرات: المدققون الداخليون وأتمتة جمع الأدلة في عملية ومكان واحد. منذ اليوم الأول، يمكنك استخدام منصة واحدة لتنفيذ وإدارة ومراقبة الامتثال والموقف الأمني الخاص بك بينما يقوم المراقبون المعتمدون من قبل المدققين لدينا بجمع الأدلة تلقائيًا للتدقيق الذي أجراه أحد المدققين الداخليين ذوي الخبرة لدينا. باستخدام الأتمتة وعمليات التكامل، يمكنك إثبات الامتثال لأطر عمل متعددة - بما في ذلك SOC 1 وSOC 2 وHITRUST وISO 2700X وPCI - في عملية تدقيق واحدة على منصة واحدة. من خلال الشراكة مع Thoropass، يمكنك أن تشعر بالثقة من أن العملية المعقدة ستكون سلسة ويمكن التنبؤ بها، مما يسمح لك بتقليل التكلفة وبناء الثقة والتركيز على الأشياء الأكثر أهمية لشركتك.
Coro
coro.net
Coro هو جيل جديد من منصات الأمن السيبراني. منصة واحدة تؤمن شركتك بأكملها. عند استخدام Coro، فإنك تحمي البريد الإلكتروني والبيانات وأجهزة نقطة النهاية والتطبيقات السحابية وحتى نشاط المستخدم. مع Coro، يمكن لأي شخص أن يصبح خبيرًا في الأمن السيبراني. يستغرق Coro دقائق لإتقانه وهو مصمم لإزالة الأمن السيبراني من قائمة المهام الخاصة بك. يتم تشغيل Coro بواسطة الذكاء الاصطناعي الذي يقوم بالعمل نيابة عنك. يعالج الذكاء الاصطناعي الخاص بنا 95% من التهديدات، ويمكنك التعامل مع الباقي من خلال الحل الفريد بنقرة واحدة من Coro. تعتقد Coro أن لديك الحق في التمتع بالأمن السيبراني على مستوى المؤسسة، بغض النظر عن حجمك. احصل على الأمن السيبراني كما لم تشاهده من قبل. جرب كورو اليوم.
Scytale
scytale.ai
Scytale هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال أتمتة الامتثال، مما يساعد الشركات على التوافق والبقاء متوافقًا مع أطر العمل الأمنية مثل SOC 1 وSOC 2 وISO 27001 وHIPAA وGDPR وPCI-DSS والمزيد، دون بذل أي جهد. يقدم خبراؤنا إرشادات مخصصة لتبسيط الامتثال، مما يتيح نموًا أسرع وتعزيز ثقة العملاء. Scytale هو مركز الامتثال الكامل الوحيد الذي يتضمن حلولًا رئيسية أخرى، مثل اختبار الاختراق واستبيانات أمان الذكاء الاصطناعي.
Apptega
apptega.com
هل سئمت من جداول البيانات التي لا يمكن قياسها وتتطلب الكثير من الجهد اليدوي؟ هل تعوقك أنظمة GRC لتكنولوجيا المعلومات المعقدة للغاية والتي جعلتك تعمل معهم؟ Apptega هو النظام الأساسي لإدارة الأمن السيبراني والامتثال الذي يجعل من السهل تقييم برنامج الأمن السيبراني والامتثال الخاص بك وإنشائه وإدارته والإبلاغ عنه. تعتمد المؤسسات في جميع الصناعات ومقدمي خدمات MSSP على Apptega لمواجهة تحديات الأمن السيبراني والامتثال بشكل أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة مقارنة بأي نهج آخر. يضم أكثر من 25 إطار عمل، بما في ذلك SOC 2 وNIST وCMMC وISO وCIS وPCI وGDPR وHIPAA والمزيد، وإدارة برنامجك من خلال: - المستأجرين المتعددين - التقييمات - تسجيل الامتثال - إدارة المخاطر - إدارة مخاطر البائعين - إدارة التدقيق - التقارير - التكامل
NetApp BlueXP
bluexp.netapp.com
في عالم مليء بالأشخاص العموميين، تعتبر NetApp شركة متخصصة. إنه يركز على شيء واحد: مساعدة عملك على تحقيق أقصى استفادة من بياناتك. تقدم NetApp خدمات البيانات على مستوى المؤسسات التي تعتمد عليها إلى السحابة والمرونة البسيطة للسحابة في مركز البيانات. تعمل حلولها الرائدة في الصناعة عبر بيئات العملاء المتنوعة وأكبر السحابات العامة في العالم. باعتبارها شركة برمجيات تعتمد على السحابة وتركز على البيانات، فإن NetApp هي وحدها القادرة على المساعدة في بناء نسيج البيانات الفريد الخاص بك، وتبسيط وربط السحابة الخاصة بك، وتقديم البيانات والخدمات والتطبيقات المناسبة للأشخاص المناسبين بشكل آمن - في أي وقت وفي أي مكان.
TrustCloud
trustcloud.ai
باعتبارها منصة لضمان الثقة، تستخدم TrustCloud® بنية موحدة قائمة على الرسم البياني تربط عناصر التحكم والسياسات وقاعدة المعرفة الخاصة بك في منصة واحدة لأتمتة الامتثال وإدارة المخاطر خالية من الصومعة. نحن نساعد فرق الامتثال: - تقليل التكلفة والوقت لإدارة الضوابط والتحضير لعمليات التدقيق - تسريع صفقات المبيعات من خلال مراجعات أمنية أسرع - إدارة المخاطر وقياسها نحن نساعد مدراء تكنولوجيا المعلومات على: - تقليل المسؤولية المؤسسية والشخصية - قياس حالة التحكم وعمليات تدقيق الامتثال والإبلاغ عنها برمجيًا والتزامات العملاء والمخاطر - كن شركاء استراتيجيين لمجلس الإدارة والقيادة TrustCloud عبارة عن منصة امتثال وإدارة مخاطر سريعة وبأسعار معقولة ودقيقة تعمل بشكل ديناميكي على تحقيق أهدافك مع تغير اللوائح ونمو أعمالك.
Carbide
carbidesecure.com
Carbide عبارة عن منصة لإدارة أمن المعلومات والخصوصية مصممة لمساعدة الشركات سريعة النمو على تطوير وضع أمني قوي والحفاظ عليه. استفد من المراقبة المستمرة للسحابة من Carbide، والتدريب على الوعي الأمني داخل النظام عبر أكاديمية Carbide، وأكثر من 100 عملية تكامل تقنية لتوفير الوقت والموارد أثناء جمع الأدلة وتلبية ضوابط ومتطلبات إطار الأمان لاجتياز عمليات التدقيق الأمني. على عكس حلول الامتثال "على غرار مربع الاختيار"، يعتمد برنامجنا على أفضل الممارسات العالمية لتمكين العملاء من إنشاء وتنفيذ وإثبات التزامهم بالأمان، بشكل مستمر، مع أطر الأمان المدعومة من Carbide: SOC 2، ISO، 27001، NIST 800-53 ، NIST 800-171، FedRAMP، HIPAA والمزيد. من خلال تسهيل دمج الأمان والخصوصية في الحمض النووي لمؤسستك، يمكن أن يساعد Carbide في تحسين قدرتك التنافسية وتسريع مسار نمو شركتك.
Kloudle
kloudle.com
Kloudle عبارة عن أداة فحص أمان سحابية لـ AWS وGCP وDigitalOcean وKubernetes. فهو يقوم بفحص حساباتك السحابية والخوادم والمجموعات بحثًا عن أكثر من 300 مشكلة أمنية في دقائق. جعل الأمان السحابي أمرًا سهلاً للمطورين والفرق الصغيرة. بالمقارنة مع الماسحات الضوئية مفتوحة المصدر، يتم إجراء عمليات فحص Kloudle في أقل من 30 دقيقة. لا يوجد شيء لتثبيته أو تكوينه. من خلال حساب المشكلات وخطورتها، يسهل Kloudle فهم ما يجب إصلاحه. علاوة على ذلك، يقتصر الأمر على إعطائك قائمة بالمشكلات الأمنية، ويتميز Kloudle بخطوات بسيطة لإصلاح جميع المشكلات الأمنية التي يكتشفها. كما أنه يوفر المخاطر المحتملة لبعض الإصلاحات. مما يسمح لك باتخاذ القرار الصحيح فيما يتعلق بما يجب إصلاحه وما لا يجب إصلاحه. بفضل الميزات القوية لوضع علامة على المشكلات على أنها إيجابية كاذبة، أو منشئ التقارير للحصول على تقارير بتنسيق CSV مدعوم من Excel، أو سهولة مشاركة PDF، يركز Kloudle على جعل الأمان السحابي سهلاً لمستخدميه. مع نموذج الدفع الفوري القائم على الائتمان، أصبح الشراء والحصول على قيمة مقابل الأموال التي يتم إنفاقها أمرًا سلسًا للغاية وخاليًا من القلق. لا داعي للقلق أبدًا بشأن الاستخدام وما إلى ذلك. يبدأ سعر عمليات الفحص من 30 دولارًا فصاعدًا.
Solvo
solvo.cloud
Solvo عبارة عن منصة أمان سحابية متعددة الأبعاد تعمل على تقسيم صوامع التطبيقات والهوية والبيانات لاكتشاف التكوينات السحابية ونقاط الضعف الخاطئة والتخفيف منها بشكل استباقي. يعتمد نهج الأمان التكيفي الخاص بـ Solvo على دورة مستمرة من اكتشاف التهديدات وتحليلها وتحديد الأولويات، يليها تحسين سياسة الامتيازات الأقل والتحقق من صحتها ومراقبتها. احجز عرضًا تجريبيًا مجانيًا: https://www.solvo.cloud/request-a-demo/ جرّب Solvo مجانًا لمدة 14 يومًا: https://www.solvo.cloud/freetrial/
Calico Cloud
calicocloud.io
تعد Calico Cloud منصة أمان الحاويات الوحيدة في الصناعة التي تتمتع بأمان شبكي مدمج لمنع الخروقات الأمنية واكتشافها والتخفيف من حدتها عبر عمليات النشر السحابية المتعددة والمختلطة. تم بناء Calico Cloud على Calico Open Source، وهو الحل الأمني وشبكات الحاويات الأكثر استخدامًا على نطاق واسع.
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security هي شركة رائدة في مجال توفير حلول الهوية السحابية العامة وإدارة الوصول. من خلال مهمة تمكين المؤسسات من جميع الأحجام من الابتكار بأمان وثقة، توفر Sonrai Security أمان الهوية والوصول والأذونات للشركات التي تعمل على منصات AWS وAzure وGoogle Cloud. تشتهر الشركة بريادتها في جدار حماية الأذونات السحابية، مما يتيح امتيازًا أقل بنقرة واحدة مع دعم احتياجات وصول المطورين دون انقطاع. تحظى شركة Sonrai Security بثقة الشركات الرائدة في مختلف الصناعات، وهي ملتزمة بقيادة الابتكار والتميز في مجال الأمن السحابي. تحظى الشركة بثقة فرق العمليات السحابية والتطوير والأمن. يقوم جدار حماية الأذونات السحابية بإزالة جميع الأذونات الحساسة غير المستخدمة، ويعزل الهويات غير المستخدمة، ويعطل الخدمة والمناطق غير المستخدمة - كل ذلك بنقرة واحدة. لا يوجد أي انقطاع في العمل لأن جميع الهويات التي تستخدم الأذونات الحساسة تحافظ على وصولها ويتم منح أي وصول جديد بسلاسة من خلال سير عمل chatops الآلي. تقضي فرق SecOps وقتًا أقل بنسبة 97% في تحقيق أقل قدر من الامتيازات وتقليل سطح الهجوم بنسبة 92%. بعد الوصول إلى أقل امتياز على مستوى النظام الأساسي، يكتشف حل Sonrai CIEM+ مجموعات سامة من الأذونات ويغلق مسارات الهجوم غير المقصودة التي ينشئونها من خلال المعالجة الآلية أو التفصيلية.
HighGround
highground.io
تحت ضغط من مجلس الإدارة لجعل الأعمال آمنة من التهديدات السيبرانية، ولكن بدون ميزانية كافية للقيام بذلك؟ يمكّنك HighGround من التحكم في تجربتك الأمنية من خلال مجموعة من إمكانيات إدارة الأمان. احصل على إمكانية الوصول إلى كل ما تحتاجه لإدارة جميع عناصر الأمن السيبراني لديك بناءً على ما تحتاجه ومتى تحتاجه. تشتمل الميزات الرئيسية على Cyber Score والتكاملات ومدير الامتثال السيبراني وأدوات عائد الاستثمار للمساعدة في تبرير الاستثمار الأمني والسماح لك بأن تصبح خبراء في هذا المجال. اشعر وكأنك بطل خارق في عالم الإنترنت، وبالتالي، استمتع بالنوم بشكل أفضل قليلًا.
Plerion
plerion.com
يوفر Plerion نظامًا أساسيًا للأمان السحابي الكل في واحد يدعم أعباء العمل عبر AWS وAzure وGCP - حيث يقدم: - النظام الأساسي لحماية التطبيقات السحابية الأصلية (CNAPP) - إدارة الوضع الأمني السحابي (CSPM) - النظام الأساسي لحماية أحمال العمل السحابية (CWPP) - إدارة استحقاقات البنية التحتية السحابية (CIEM) - تحليل مسار الهجوم - جرد الأصول السحابية - الكشف عن السحابة والاستجابة لها (CDR) - قائمة مواد البرامج (SBOM) - Shift Left Security - تقارير امتثال مكثفة ومستمرة تعتمد على المخاطر والتهديدات من Plerion ، والنهج المدرك للسياق يساعد المؤسسات على كسر الصوامع، وتقليل إرهاق التنبيه، والقضاء على المخاطر الأمنية السحابية الأكثر أهمية. تفضل بزيارة https://plerion.com/ لمزيد من المعلومات.
Regulait
regulait.com
Regulait Compliance عبارة عن مجموعة من الأدوات المضمنة التي تعمل على تبسيط عمليات الامتثال وتسهيلها، وتقدم ميزات مثل المساعدة الافتراضية وأدوات التعاون والتوافق متعدد الأطر وأتمتة المستندات وإدارة الموارد البشرية والتحكم في الوصول ومراقبة البائعين وتتبع الأصول والمزيد. إنه حل شامل للمؤسسات في كل قطاع تسعى إلى التنقل في بيئاتها التنظيمية، حيث أن Regulait لا تعرف إطار العمل. باستخدام Regulait Compliance Suite، يمكن للمؤسسات توفير الوقت وتقليل تكاليف الامتثال وتقليل المخاطر مع الحفاظ على وضع امتثال قوي.
Drata
drata.com
منصة أتمتة الامتثال رفيعة المستوى. يمكن أن تساعدك Drata على البدء وتوسيع نطاق GRC وتحسين برنامج الأمان والامتثال لديك. Drata عبارة عن منصة أتمتة للأمان والامتثال تعمل بشكل مستمر على مراقبة وجمع الأدلة المتعلقة بالضوابط الأمنية للشركة، مع تبسيط سير العمل لضمان جاهزية التدقيق.
Hyperproof
hyperproof.app
منصة عمليات الامتثال. بنيت على نطاق واسع. احصل على الرؤية والكفاءة والاتساق التي تحتاجها أنت وفريقك للبقاء على اطلاع بجميع أعمال ضمان الأمان والامتثال. برنامج إدارة الامتثال الآلي لمساعدتك على النمو بكفاءة من إطار أمان واحد إلى العديد من الإطارات، بما في ذلك SOC 2 وISO 27001 وNIST وPCI.
Lacework
lacework.com
تقدم Lacework منصة حماية التطبيقات السحابية الأصلية والرائدة المعتمدة على البيانات (CNAPP). تحظى شركة Lacework بثقة ما يقرب من 1000 مبتكر عالمي لتأمين السحابة من الإنشاء إلى التشغيل. تعمل Lacework على تمكين العملاء من تحديد أولويات المخاطر، والعثور على التهديدات المعروفة وغير المعروفة بشكل أسرع، وتحقيق الامتثال السحابي المستمر، وتطوير تعليمات برمجية آمنة دون إبطاء، كل ذلك من منصة واحدة موحدة. منذ تأسيسنا في عام 2017، تعمل Lacework على تحسين منصة سحابية أصلية واحدة لاستيعاب وفهم أكبر قدر ممكن من البيانات لتوفير أفضل أمان ممكن - سواء بالوسائل القائمة على الوكيل أو بدونه. يستخدم منصتنا الموحدة بعد ذلك هذه البيانات لإنجاز حالات الاستخدام السحابي الشائعة: إدارة الوضع، وحماية عبء العمل، وإدارة الثغرات الأمنية، والامتثال، وأمن الحاويات، والمزيد. يعتمد العملاء على Lacework لزيادة الإيرادات وتقديم المنتجات إلى السوق بشكل أسرع وأكثر أمانًا ودمج حلول أمان النقاط في منصة واحدة. منصتنا، في المتوسط، تحل محل أدوات من 2 إلى 5 نقاط. ينخفض متوسط ضوضاء التنبيه لدى العملاء بنسبة 100:1 بفضل تقنية الكشف عن الحالات الشاذة الحاصلة على براءة اختراع. وقد شهد مستخدمو Lacework تحقيقات أسرع بنسبة 80% من خلال تنبيهاتنا الغنية بالسياق.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. هي شركة أمريكية لأمن المؤسسات مقرها في سانيفيل، كاليفورنيا، توفر البرامج كخدمة ومنتجات لأمن البريد الإلكتروني الوارد، ومنع فقدان البيانات الصادرة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والأجهزة المحمولة، والمخاطر الرقمية، وتشفير البريد الإلكتروني، والاكتشاف الإلكتروني، والبريد الإلكتروني. أرشفة.
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR هو حل شامل لإدارة الثغرات الأمنية القائمة على المخاطر والذي يحدد المخاطر السيبرانية. فهو يمنح المؤسسات رؤى غير مسبوقة حول موقف المخاطر لديها ويوفر خطوات قابلة للتنفيذ للحد من المخاطر. كما أنه يمنح فرق الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات منصة مشتركة للتعاون، والقدرة على محاذاة سير العمل بدون تعليمات برمجية وأتمتته بسرعة للاستجابة للتهديدات من خلال المعالجة الآلية والتكامل مع حلول ITSM مثل ServiceNow.
Sophos Central
sophos.com
دافع عن مؤسستك من الهجمات الإلكترونية باستخدام دفاعات Sophos التكيفية وخبرتها في خدمتك. قم بحماية مستقبل عملك بثقة.
Vanta
vanta.com
تثق الآلاف من الشركات سريعة النمو في Vanta للمساعدة في بناء برامج الأمان والامتثال وتوسيع نطاقها وإدارتها وإظهارها والاستعداد لعمليات التدقيق في أسابيع، وليس أشهر. من خلال تقديم أطر الأمان والخصوصية الأكثر طلبًا مثل SOC 2، وISO 27001، وHIPAA، وغيرها الكثير، تساعد Vanta الشركات في الحصول على التقارير التي تحتاجها لتسريع النمو، وبناء عمليات امتثال فعالة، وتخفيف المخاطر التي تتعرض لها أعمالها، وبناء الثقة مع أصحاب المصلحة الخارجيين. ما عليك سوى توصيل أدواتك الحالية بـ Vanta، واتباع الإرشادات الموصوفة لإصلاح الثغرات، ثم العمل مع مدقق فحصته Vanta لإكمال التدقيق.
Very Good Security
verygoodsecurity.com
يتيح برنامج Very Good Security (VGS) له العمل على البيانات الحساسة دون تكلفة أو مسؤولية تأمين البيانات. وتساعدها VGS أيضًا في الحصول على شهادات PCI وSOC2 وشهادات الامتثال الأخرى. VGS هي جهة حفظ البيانات الحساسة التي توفر أمانًا جاهزًا دون إجراء أي تغييرات على المنتجات أو الأنظمة الحالية. فهو يعمل على تسريع وقت التسويق وتبسيط استخدام البيانات الحساسة مع القضاء على مخاطر الانتهاكات. ففي نهاية المطاف، لا يستطيع المتسللون سرقة ما هو غير موجود. VGS هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال ترميز الدفع. وتحظى بثقة مؤسسات Fortune 500، بما في ذلك التجار وشركات التكنولوجيا المالية والبنوك، لتخزين وإثراء بيانات الدفع الحساسة عبر البطاقات والحسابات المصرفية والمحافظ الرقمية. مع أكثر من 4 مليار رمز مميز يتم إدارته على مستوى العالم، تقدم VGS مجموعة حلول مع نظام أساسي لإدارة البطاقات القابلة للتركيب، وخزينة متوافقة مع PCI، وخدمات القيمة المضافة للشبكة مثل الرموز المميزة للشبكة، ومُحدِّث الحساب، وسمات البطاقة. تعمل حلولها على تعزيز الإيرادات من خلال معدلات ترخيص أعلى، والحد من الاحتيال، والكفاءات التشغيلية مع التكامل بسلاسة مع مجموعات التكنولوجيا الحالية. فهو يخزن 70% من جميع البطاقات الأمريكية ويحل تحديات قبول الدفع الهامة، بما في ذلك إدارة PSP المتعددة، وتمكين التنسيق، والامتثال لـ PCI، وحماية معلومات تحديد الهوية الشخصية (PII). تعمل VGS على تمكين العملاء من الملكية والتحكم والرؤى المتعلقة ببيانات الدفع، مما يؤدي إلى رفع النمو وتجارب المستخدم عبر الصناعات.
Wiz
wiz.io
تقوم Wiz بتحويل الأمان السحابي للعملاء - بما في ذلك 40% من Fortune 100 - من خلال تمكين نموذج تشغيل جديد. باستخدام Wiz، يمكن للمؤسسات إضفاء الطابع الديمقراطي على الأمن عبر دورة الحياة السحابية، وتمكين فرق التطوير من البناء بسرعة وأمان. تعمل منصة حماية التطبيقات السحابية الأصلية (CNAPP) على تعزيز الرؤية وتحديد أولويات المخاطر ومرونة الأعمال وهي رقم 1 بناءً على تقييمات العملاء. يقوم CNAPP من Wiz بدمج المخاطر وربطها عبر العديد من حلول الأمان السحابية في منصة متكاملة حقًا، بما في ذلك CSPM، وKSPM، وCWPP، وإدارة الثغرات الأمنية، ومسح IaC، وCIEM، وDSPM، وأمن الحاويات، وAI SPM، وأمن الكود، وCDR في منصة واحدة. مئات المؤسسات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 40 بالمئة من قائمة Fortune 100، لتحديد المخاطر الحرجة في البيئات السحابية وإزالتها بسرعة. ومن بين عملائها Salesforce، وSlack، وMars، وBMW، وAvery Dennison، وPriceline، وCushman & Wakefield، وDocuSign، وPlaid، وAgoda، وغيرها. يتم دعم Wiz بواسطة Sequoia وIndex Ventures وInsight Partners وSalesforce وBlackstone وAdvent وGreenoaks وLightspeed وAglaé. قم بزيارة https://www.wiz.io لمزيد من المعلومات.
Sprinto
sprinto.com
# 1 منصة أتمتة الامتثال الأمني المصنفة تحرك بسرعة دون كسر الأشياء تثق الشركات السحابية الطموحة في جميع أنحاء العالم في Sprinto لتشغيل برامج الامتثال الأمني الخاصة بها والسرعة من خلال عمليات التدقيق الأمني دون كسر خطوتها. التكامل أولاً - تمكين الأتمتة - محاذاة التدقيق - يتم تقييم أكثر من مليون فحص امتثال كل شهر. لا يجب أن تكون الامتثالات الأمنية صعبة. الطبيعة الواسعة...
Havoc Shield
havocshield.com
حل الأمن السيبراني الشامل للخدمات المالية. تم تصميمه لتلبية متطلبات GLBA وFTC Safeguards وIRS Tax Preparation وNew York DFS وغيرها من متطلبات أمان الصناعة المالية. يزيل Havoc Shield بسرعة الخوف والمخاطر الناجمة عن نقص برنامج الأمن السيبراني من خلال توفير خطة متوافقة مع الصناعة وتوجيهات الخبراء وأدوات الأمان الاحترافية في منصة واحدة شاملة.
Cypago
cypago.com
تجمع منصة Cypago Cyber GRC Automation (CGA) الثورية بين قوة بنية SaaS ومحركات الارتباط المتقدمة وGenAI والأتمتة القائمة على البرمجة اللغوية العصبية (NLP) مع تجربة مستخدم بديهية، مما يوفر تغطية كاملة عبر جميع أطر الأمان وبيئات تكنولوجيا المعلومات. تتيح المنصة للمؤسسات زيادة الأمان ونضج مركز الخليج للأبحاث (GRC) من خلال سير عمل مبسط متعدد الوظائف، وتقليل الجهود اليدوية، وخفض التكاليف - كل ذلك مع تعزيز الثقة مع عملائها وأصحاب المصلحة.
Aqua Security
aquasec.com
تعمل شركة Aqua Security على إيقاف الهجمات السحابية الأصلية عبر دورة حياة التطبيق، وهي الشركة الوحيدة التي تتمتع بضمان Cloud Native Protection بقيمة مليون دولار أمريكي لضمان ذلك. باعتبارها رائدة في مجال الأمن السحابي الأصلي، تساعد Aqua العملاء على تقليل المخاطر مع بناء مستقبل أعمالهم. تعد منصة Aqua منصة حماية التطبيقات السحابية الأصلية (CNAPP) الأكثر تكاملاً في الصناعة، حيث تحمي دورة حياة التطبيق من التعليمات البرمجية إلى السحابة والعودة. تأسست شركة Aqua في عام 2015، ويقع المقر الرئيسي لها في بوسطن، ماساتشوستس ورمات غان، إلينوي، ولديها عملاء Fortune 1000 في أكثر من 40 دولة.
nOps
nops.io
nOps عبارة عن نظام أساسي لتحسين السحابة من AWS يجعل من السهل تخصيص وإدارة استخدامك السحابي والتزاماتك وإنفاقك. تعمل منصتنا على توفير جميع حواسك تلقائيًا بشكل ذكي حتى تحصل على أفضل الأسعار المتاحة دون التضحية بأي موثوقية. تستفيد nOps من نماذج تعلم الآلة الخاصة استنادًا إلى ما يزيد عن مليار دولار أمريكي من إنفاق AWS لوضع مؤسستك على المزيج الصحيح من المثيلات المحجوزة وخطط التوفير وSpot. كل ذلك دون الاضطرار إلى توفير الموارد يدويًا حتى يتمكن فريقك من التركيز على البناء والابتكار. سياقات الأعمال تعمل إدارة السحابة nOps على تسهيل الحصول على رؤية كاملة لتكاليف السحابة واستخدامها بحيث لا تكون فواتيرك مفاجئة أو غامضة أبدًا. كما أنه يجعل من السهل تخصيص التكاليف عبر عملك. إدارة الالتزام تعمل إدارة الالتزام nOps على تسهيل إدارة جميع التزاماتك المستمرة في AWS والاستفادة منها بشكل كامل. نحن نضمن الاستفادة بنسبة 100% من التزاماتك وإلا سنعيدها إليك. Compute Copilot يعد Compute Copilot مزودًا ذكيًا لأحمال العمل لجميع تطبيقاتك السحابية. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، فإنه يوفر موارد الحوسبة بأفضل الأسعار الممكنة دون التضحية بأي موثوقية. تخيل عالمًا حيث يمكنك الحصول على موثوقية الخدمة عند الطلب على حساب Spot. أساسيات تحسين السحابة مجموعة من أدوات التشغيل الآلي وأدوات nOps المعدة مسبقًا لمعالجة العناصر ذات الصلة بالتحسينات المملة والمستمرة للبنية التحتية لـ AWS بسرعة
SafeBase
safebase.io
SafeBase هي منصة مركز الثقة الرائدة المصممة لإجراء مراجعات أمنية خالية من الاحتكاك. من خلال مركز ثقة على مستوى المؤسسات، يقوم SafeBase بأتمتة عملية مراجعة الأمان وتحويل كيفية توصيل الشركات لوضع الأمان والثقة الخاص بها. إذا كنت تريد أن ترى كيف تستعيد الشركات سريعة النمو مثل LinkedIn وAsana وJamf الوقت الذي تقضيه فرقها في الاستبيانات الأمنية، وإنشاء تجارب شراء أفضل، ووضع الأمان باعتباره المحرك الأساسي للإيرادات، فقم بجدولة عرض توضيحي في Safebase. io.
Panoptica
panoptica.app
Panoptica عبارة عن منصة قوية لحماية التطبيقات السحابية الأصلية من Cisco والتي تكشف عن نقاط الضعف وتعالجها أثناء التطوير وحتى الإنتاج، مما يضمن أن تطبيقاتك آمنة ومتوافقة. من خلال التكنولوجيا القائمة على الرسم البياني، يستطيع النظام الأساسي فتح الرؤى المرئية ومسارات الهجوم المهمة وتسريع المعالجة لحماية تطبيقاتك الحديثة عبر منصات سحابية هجينة متعددة. تفضل بزيارة https://www.panoptica.app الميزات الرئيسية: - الرؤية والسياق: توفر Panoptica رؤية وسياقًا واضحين من خلال تحديد مسارات الهجوم وتحديد أولويات المخاطر، مما يساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة. - تغطية شاملة وكاملة: قم بإدارة بيئاتك السحابية الأصلية دون عناء من خلال منصة الأمان المتكاملة من Panoptica، مما يقلل الفجوات التي تنتج غالبًا عن استخدام حلول منعزلة منفصلة. - التحليل المتقدم: استخدم مسار الهجوم المتقدم وتقنيات تحليل السبب الجذري لاكتشاف المخاطر المحتملة من منظور المهاجم. - المسح بدون وكيل: تقوم تقنية Panoptica بدون وكيل بفحص أي بيئة سحابية — Azure، أو AWS، أو GCP، أو Kubernetes، أو مزيج منها. - تصور شامل: قم بتعيين الأصول والعلاقات على قاعدة بيانات رسم بياني متقدمة للحصول على تمثيل مرئي كامل لمكدس السحابة الخاص بك. الفوائد - CNAPP المتقدم: تعمل Panoptica على تحسين قدرات النظام الأساسي لحماية التطبيقات السحابية الأصلية. - الامتثال للسحابة المتعددة: ضمان الامتثال عبر الأنظمة الأساسية السحابية المختلفة. - التصور الشامل: احصل على رؤى حول مجموعة التطبيقات السحابية بأكملها. - العلاج الديناميكي: توظيف التقنيات الديناميكية لحل المشكلات بشكل فعال. - زيادة الكفاءة: تبسيط العمليات الأمنية وتقليل أوقات الاستجابة. - تقليل النفقات العامة: تقليل نفقات الموارد مع تحسين الأمان.
Lightrun
lightrun.com
تم تسمية Lightrun باسم 2021 Gartner Cool Vendor، وهو يبني نظامًا أساسيًا لقابلية المراقبة وتصحيح الأخطاء يعتمد على IDE والذي يمكّن المطورين من إضافة السجلات والمقاييس والتتبعات بشكل آمن إلى بيئات الإنتاج والتشغيل المرحلي في الوقت الفعلي، عند الطلب. لا توجد إصلاحات عاجلة أو عمليات إعادة نشر أو إعادة تشغيل مطلوبة. يستخدم المطورون Lightrun لاحتياجات إمكانية المراقبة المتعددة على مستوى التعليمات البرمجية، بما في ذلك: * تنبيهات على مستوى التعليمات البرمجية (Java وNode.js وPython و.NET) * التحقق من الميزات * الاختبار/تصحيح الأخطاء في الإنتاج * استكشاف أخطاء التطبيقات السحابية الأصلية وإصلاحها، بدون خادم، والمزيد * إمكانات تحسين السجل من خلال Log Optimizer(TM) من خلال التخلص من الحاجة إلى إعادة إنتاج الأخطاء محليًا أو إصدار إصدار برنامج جديد لإضافة سجلات أو مقاييس جديدة لاستكشاف مشكلات الإنتاج وإصلاحها، عملاء Lightrun خفض معدل منتصف المدة (MTTR) باستمرار بنسبة تصل إلى 50-60% وتحسين إنتاجية التطوير بشكل ملحوظ. المشكلات التي كانت تستغرق من أسبوع إلى أسبوعين لحلها أصبحت الآن تستغرق من عملائنا أقل من ساعة لحلها في المتوسط. يعمل Lightrun على تمكين مطوري عملائنا من خلال التخلص من الحاجة إلى عمليات دورة حياة المطور المكلفة مثل إعادة الإنتاج محليًا، أو إصدار إصدار برنامج جديد فقط لإضافة سجلات أو مقاييس جديدة. عملاؤنا، الذين يقومون بتشغيل أحمال عمل بحجم بيتابايت مع QPS تصل إلى 100 ألف عبر آلاف خوادم الإنتاج، يشملون الشركات التي تصل إلى 44.5% من مستخدمي الإنترنت وشركات الأمن السيبراني الكبرى المتداولة علنًا.
Red Hat
redhat.com
Red Hat هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال توفير حلول المؤسسات مفتوحة المصدر، وذلك باستخدام نهج مدعوم من المجتمع لتقديم تقنيات Linux عالية الأداء والسحابة الهجينة والحافة وKubernetes.
Securiti
securiti.ai
Securiti هي الشركة الرائدة في مركز قيادة البيانات، وهو عبارة عن منصة مركزية تتيح الاستخدام الآمن للبيانات وGenAI. فهو يوفر معلومات موحدة للبيانات وضوابط وتنسيقًا عبر البيئات السحابية المتعددة الهجينة. تعتمد المؤسسات العالمية الكبيرة على مركز قيادة البيانات التابع لشركة Securiti لأمن البيانات والخصوصية والحوكمة والامتثال. تم تكريم Securiti بالعديد من جوائز الصناعة والمحللين، بما في ذلك "الشركة الناشئة الأكثر ابتكارًا" من RSA، و"أفضل 25 شركة ناشئة للتعلم الآلي" من Forbes، و"أكثر شركات الذكاء الاصطناعي ابتكارًا" من CB Insights، و"Cool Vendor in Data Security" من Gartner، و"قائد موجة إدارة الخصوصية" من شركة Forrester.
BMC
bmc.com
تساعد BMC العملاء على إدارة أعمالهم وإعادة ابتكارها من خلال حلول مفتوحة وقابلة للتطوير ووحدات نمطية لمشاكل تكنولوجيا المعلومات المعقدة. تعمل BMC مع 86% من قائمة Forbes Global 50 والعملاء والشركاء حول العالم لخلق مستقبلهم. بفضل تاريخنا الحافل بالابتكار والأتمتة الرائدة في الصناعة وحلول إدارة العمليات والخدمات، بالإضافة إلى المرونة التي لا مثيل لها، فإننا نساعد المؤسسات على تحرير الوقت والمساحة لتصبح مؤسسة رقمية مستقلة تغتنم الفرص المقبلة.
© 2025 WebCatalog, Inc.