برامج الامتثال السحابية - التطبيقات الأكثر شعبية - أستراليا

Very Good Security

verygoodsecurity.com

يتيح برنامج Very Good Security (VGS) له العمل على البيانات الحساسة دون تكلفة أو مسؤولية تأمين البيانات. وتساعدها VGS أيضًا في الحصول على شهادات PCI وSOC2 وشهادات الامتثال الأخرى. VGS هي جهة حفظ البيانات الحساسة التي توفر أمانًا جاهزًا دون إجراء أي تغييرات على المنتجات أو الأنظمة الحالية. فهو يعمل على تسريع وقت التسويق وتبسيط استخدام البيانات الحساسة مع القضاء على مخاطر الانتهاكات. ففي نهاية المطاف، لا يستطيع المتسللون سرقة ما هو غير موجود. VGS هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال ترميز الدفع. وتحظى بثقة مؤسسات Fortune 500، بما في ذلك التجار وشركات التكنولوجيا المالية والبنوك، لتخزين وإثراء بيانات الدفع الحساسة عبر البطاقات والحسابات المصرفية والمحافظ الرقمية. مع أكثر من 4 مليار رمز مميز يتم إدارته على مستوى العالم، تقدم VGS مجموعة حلول مع نظام أساسي لإدارة البطاقات القابلة للتركيب، وخزينة متوافقة مع PCI، وخدمات القيمة المضافة للشبكة مثل الرموز المميزة للشبكة، ومُحدِّث الحساب، وسمات البطاقة. تعمل حلولها على تعزيز الإيرادات من خلال معدلات ترخيص أعلى، والحد من الاحتيال، والكفاءات التشغيلية مع التكامل بسلاسة مع مجموعات التكنولوجيا الحالية. فهو يخزن 70% من جميع البطاقات الأمريكية ويحل تحديات قبول الدفع الهامة، بما في ذلك إدارة PSP المتعددة، وتمكين التنسيق، والامتثال لـ PCI، وحماية معلومات تحديد الهوية الشخصية (PII). تعمل VGS على تمكين العملاء من الملكية والتحكم والرؤى المتعلقة ببيانات الدفع، مما يؤدي إلى رفع النمو وتجارب المستخدم عبر الصناعات.