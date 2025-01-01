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برنامج وسيط أمان الوصول إلى السحابة (CASB).
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برنامج وسيط أمان الوصول إلى السحابة (CASB). - التطبيقات الأكثر شعبية

يضيف برنامج Cloud Access Security Broker (CASB) طبقة إضافية من الحماية وإنفاذ السياسات للموظفين الذين يصلون إلى التطبيقات المستندة إلى السحابة. بصفته بوابة، يمكّن CASB الشركات من فرض سياسات أمنية تتجاوز أنظمتها المحلية، مما يضمن اتصالات آمنة بين الموظفين ومقدمي الخدمات السحابية. يساعد هذا البرنامج الشركات على تخفيف المخاطر المرتبطة بالتطبيقات السحابية واتصالات الشبكة مع مراقبة تصرفات المستخدم وسلوكياته بشكل مستمر. تكتشف حلول CASB أيضًا السلوكيات غير الطبيعية من المستخدمين الداخليين وتنبيه المسؤولين إلى تكنولوجيا المعلومات الظلية المحتملة وعدم الامتثال. تقوم هذه الأدوات عادةً بتتبع وتسجيل إجراءات المستخدم داخل CASB، مما يوفر البيانات التي يمكن استخدامها للتحليل السلوكي وإعداد التقارير.

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برنامج وسيط أمان الوصول إلى السحابة (CASB). - التطبيقات الأكثر شعبية - WebCatalog