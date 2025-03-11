برنامج وسيط أمان الوصول إلى السحابة (CASB). - التطبيقات الأكثر شعبية

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يضيف برنامج Cloud Access Security Broker (CASB) طبقة إضافية من الحماية وإنفاذ السياسات للموظفين الذين يصلون إلى التطبيقات المستندة إلى السحابة. بصفته بوابة، يمكّن CASB الشركات من فرض سياسات أمنية تتجاوز أنظمتها المحلية، مما يضمن اتصالات آمنة بين الموظفين ومقدمي الخدمات السحابية. يساعد هذا البرنامج الشركات على تخفيف المخاطر المرتبطة بالتطبيقات السحابية واتصالات الشبكة مع مراقبة تصرفات المستخدم وسلوكياته بشكل مستمر. تكتشف حلول CASB أيضًا السلوكيات غير الطبيعية من المستخدمين الداخليين وتنبيه المسؤولين إلى تكنولوجيا المعلومات الظلية المحتملة وعدم الامتثال. تقوم هذه الأدوات عادةً بتتبع وتسجيل إجراءات المستخدم داخل CASB، مما يوفر البيانات التي يمكن استخدامها للتحليل السلوكي وإعداد التقارير.
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ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage هو تطبيق لإدارة الأعمال يساعد الشركات في تنظيم تذاكر الخدمة، وإدارة العملاء، والمبيعات، والتسويق، وتحليل البيانات.
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise Home هو تطبيق مخصص لمقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات، يوفر منصة موحدة لإدارة الأمان، المراقبة، والأتمتة لتحسين الكفاءة.
Citrix Cloud
citrix.com
تقدم Citrix Cloud إدارة ونشر التطبيقات الافتراضية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية من السحابة، مما يتيح الوصول الآمن من أي جهاز.
Akamai
akamai.com
Akamai هو مزود رائد لشبكة توصيل المحتوى (CDN) وخدمات السحابة، يركز على تحسين التجارب عبر الإنترنت من خلال تسريع توصيل المحتوى وتأمينه.
Netskope
netskope.com
Netskope هي منصة أمان سحابية تدير وتحمي البيانات والتطبيقات السحابية بفضل ميزات مثل المراقبة في الوقت الفعلي والوصول الآمن.
Nudge Security
nudgesecurity.com
تطبيق Nudge Security يكتشف ويعالج تطبيقات SaaS التي يستخدمها الموظفون، وينبه إلى المخاطر الأمنية، ويساعد الفرق على إدارة الأمن بشكل فعال.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize هو مركز شامل للأمن السحابي يوفر الامتثال والحماية من التهديدات، ويقوم بالكشف والوقاية من المخاطر تلقائيًا.
Wing Security
wing.security
تطبيق Wing يوفر أماناً قوياً لتطبيقات SaaS، مع رؤية وتحكم آلي، مما يساعد الفرق الأمنية على تحسين الكفاءة وتقليل الأخطاء في العمليات اليدوية.
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