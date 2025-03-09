برنامج وسيط أمان الوصول إلى السحابة (CASB). - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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يضيف برنامج Cloud Access Security Broker (CASB) طبقة إضافية من الحماية وإنفاذ السياسات للموظفين الذين يصلون إلى التطبيقات المستندة إلى السحابة. بصفته بوابة، يمكّن CASB الشركات من فرض سياسات أمنية تتجاوز أنظمتها المحلية، مما يضمن اتصالات آمنة بين الموظفين ومقدمي الخدمات السحابية. يساعد هذا البرنامج الشركات على تخفيف المخاطر المرتبطة بالتطبيقات السحابية واتصالات الشبكة مع مراقبة تصرفات المستخدم وسلوكياته بشكل مستمر. تكتشف حلول CASB أيضًا السلوكيات غير الطبيعية من المستخدمين الداخليين وتنبيه المسؤولين إلى تكنولوجيا المعلومات الظلية المحتملة وعدم الامتثال. تقوم هذه الأدوات عادةً بتتبع وتسجيل إجراءات المستخدم داخل CASB، مما يوفر البيانات التي يمكن استخدامها للتحليل السلوكي وإعداد التقارير.
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Akamai
akamai.com
Akamai هو مزود رائد لشبكة توصيل المحتوى (CDN) وخدمات السحابة، يركز على تحسين التجارب عبر الإنترنت من خلال تسريع توصيل المحتوى وتأمينه.
Citrix Cloud
citrix.com
تقدم Citrix Cloud إدارة ونشر التطبيقات الافتراضية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية من السحابة، مما يتيح الوصول الآمن من أي جهاز.
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise Home هو تطبيق مخصص لمقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات، يوفر منصة موحدة لإدارة الأمان، المراقبة، والأتمتة لتحسين الكفاءة.
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage هو تطبيق لإدارة الأعمال يساعد الشركات في تنظيم تذاكر الخدمة، وإدارة العملاء، والمبيعات، والتسويق، وتحليل البيانات.
Netskope
netskope.com
Netskope هي منصة أمان سحابية تدير وتحمي البيانات والتطبيقات السحابية بفضل ميزات مثل المراقبة في الوقت الفعلي والوصول الآمن.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize هو مركز امتياز للأمان السحابي بدون تعليمات برمجية يمنحك أقصى قدر من الامتثال والأمان السحابي. احصل على حماية 360 درجة بدءًا من التصميم المعماري وحتى وقت التشغيل. يقوم CludWize بفرض اللوائح السحابية من خلال تشغيل أكثر من ألف قاعدة بشكل مستمر، كما يقوم بفحص نقاط الضعف السحابية الخاصة بك ومعالجتها تلقائيًا. باستخدام محرك الرسم البياني الاستقصائي الفريد الخاص بنا، يمكنك اكتشاف المشكلات السحابية وإصلاحها في دقائق بدلاً من الأيام والأسابيع. يقدم هذا الحل الشامل اختبار اختراق تطبيق الويب Blackbox، وIAM (إدارة الوصول إلى الهوية) المتطورة، وفحص مخاطر IaC (البنية التحتية كرمز)، وإدارة وضع أمان البيانات، والمزيد. لماذا تتعامل مع العديد من الأدوات بينما يمكنك الحصول على كل شيء في مكان واحد؟ CNAPP + WAAP + KSPM – CSPM + CWPP + CIEM + CASB + DSPM + CNSP = CloudWize (CSCoE)
Nudge Security
nudgesecurity.com
تقوم Nudge Security باستمرار باكتشاف وجرد كل تطبيقات السحابة وتطبيقات SaaS التي يستخدمها موظفوك في العمل، بما في ذلك تكنولوجيا معلومات الظل، حتى تتمكن من فهم الوضع الأمني SaaS لديك وإدارته. يساعد Nudge Security فرق الأمان وتكنولوجيا المعلومات المشغولة على العمل بكفاءة أكبر باستخدام أدلة التشغيل الآلية التي تعمل على تسريع مراجعات الوصول إلى SOC 2 وإخراج الموظفين وتأهيل تسجيل الدخول الموحّد (SSO). عندما يتعرض أحد التطبيقات في سلسلة توريد SaaS لديك لاختراق، فإن Nudge Security ينبهك إلى المخاطر ويساعدك على التدخل لحماية الحسابات التي يحتمل أن تتأثر.
Wing Security
wing.security
يعمل Wing على تمكين المؤسسات من تسخير الإمكانات الكاملة لـ SaaS مع ضمان وضع أمني قوي. يوفر حل SSPM الخاص بنا إمكانات رؤية وتحكم وامتثال لا مثيل لها، مما يعزز دفاع أي مؤسسة ضد التهديدات الحديثة المتعلقة بالـ SaaS. بفضل إمكانات الأمان التلقائية التي يتمتع بها Wing، يوفر مديرو أمن المعلومات وفرق الأمان ومتخصصو تكنولوجيا المعلومات أسابيع من العمل الذي تم إنفاقه سابقًا على العمليات اليدوية والمعرضة للأخطاء. تحظى Wing بثقة مئات الشركات العالمية، وتوفر رؤى أمنية قابلة للتنفيذ مستمدة من قاعدة بيانات تطبيقات SaaS الرائدة في الصناعة لدينا، والتي تغطي أكثر من 280.000 من بائعي SaaS. يؤدي هذا إلى الطريقة الأكثر أمانًا وفعالية للاستفادة من SaaS. تم تأسيس Wing Security على يد رئيس أمن المعلومات السابق ورئيس الدفاع السيبراني لقوات الدفاع الإسرائيلية مع رؤية تتمثل في منح المستخدمين أدوات الخدمة الذاتية الآلية التي يحتاجونها لأمن تطبيقات SaaS.
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