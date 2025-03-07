برنامج وسيط أمان الوصول إلى السحابة (CASB). - التطبيقات الأكثر شعبية - أورغواي

Citrix Cloud

citrix.com

Citrix هي المزود الرائد لحلول تكنولوجيا المعلومات الآمنة والقابلة للتطوير التي تمكن المنظمات من تحسين مساحات العمل الرقمية. توفر منصة Citrix مجموعة من الخدمات ، بما في ذلك التطبيق الافتراضي للتطبيق وسطح المكتب ، وإدارة نقطة النهاية ، وحلول الوصول الآمنة ، المصممة لتعزيز الإنتاجية وتبسيط إدارة تكنولوجيا المعلومات. من خلال التركيز على دعم القوى العاملة الهجينة ، تمكن Citrix الشركات من تقديم التطبيقات الهامة والبيانات بشكل آمن على أي جهاز ، مع تبسيط إدارة الأجهزة وتعزيز تجربة المستخدم. تؤكد المنصة أيضًا على الأمان من خلال الوصول إلى الثقة الصفرية وملاحظته ، مما يساعد المؤسسات على حماية المعلومات الحساسة وضمان الامتثال. تخدم Citrix العديد من الصناعات ، بما في ذلك الرعاية الصحية والخدمات المالية والحكومة والتعليم ، وتوفير حلول مخصصة لتلبية احتياجات العمل المحددة. من خلال الابتكار والتعاون ، تواصل Citrix قيادة التطورات في بيئات تكنولوجيا المعلومات المستندة إلى مجموعة النظراء وبيئات تكنولوجيا المعلومات.