برنامج وسيط أمان الوصول إلى السحابة (CASB). - التطبيقات الأكثر شعبية - جنوب السودان

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يضيف برنامج Cloud Access Security Broker (CASB) طبقة إضافية من الحماية وإنفاذ السياسات للموظفين الذين يصلون إلى التطبيقات المستندة إلى السحابة. بصفته بوابة، يمكّن CASB الشركات من فرض سياسات أمنية تتجاوز أنظمتها المحلية، مما يضمن اتصالات آمنة بين الموظفين ومقدمي الخدمات السحابية. يساعد هذا البرنامج الشركات على تخفيف المخاطر المرتبطة بالتطبيقات السحابية واتصالات الشبكة مع مراقبة تصرفات المستخدم وسلوكياته بشكل مستمر. تكتشف حلول CASB أيضًا السلوكيات غير الطبيعية من المستخدمين الداخليين وتنبيه المسؤولين إلى تكنولوجيا المعلومات الظلية المحتملة وعدم الامتثال. تقوم هذه الأدوات عادةً بتتبع وتسجيل إجراءات المستخدم داخل CASB، مما يوفر البيانات التي يمكن استخدامها للتحليل السلوكي وإعداد التقارير.
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Akamai
akamai.com
Akamai هي شبكة قيادة لتسليم المحتوى (CDN) ومزود الخدمة السحابية التي تركز على تحسين الخبرات عبر الإنترنت للمستخدمين والشركات. الميزات الرئيسية: * تسليم المحتوى: Akamai يسرع تسليم محتوى الويب والتطبيقات ، وضمان وصول سريع وموثوق للمستخدمين على مستوى العالم. * حلول الأمان: توفر المنصة ميزات أمان قوية ، بما في ذلك حماية DDOS وجدران حماية تطبيقات الويب ، للحماية من التهديدات عبر الإنترنت. * الحوسبة الحافة: يقوم Akamai بتعزيز الحوسبة الحافة لمعالجة البيانات أقرب إلى المستخدمين ، وتحسين الأداء وتقليل الكمون. * قابلية التوسع: يمكن للشركات بسهولة توسيع نطاق عملياتها عبر الإنترنت باستخدام حلول Akamai المرنة المصممة لتلبية احتياجات مختلفة.
Citrix Cloud
citrix.com
Citrix هي شركة رائدة في مجال توفير حلول تكنولوجيا المعلومات الآمنة والقابلة للتطوير والتي تمكن المؤسسات من تحسين مساحات العمل الرقمية الخاصة بها. توفر منصة Citrix مجموعة من الخدمات، بما في ذلك المحاكاة الافتراضية للتطبيقات وسطح المكتب، وإدارة نقاط النهاية، وحلول الوصول الآمن، المصممة لتعزيز الإنتاجية وتبسيط إدارة تكنولوجيا المعلومات. ومن خلال التركيز على دعم القوى العاملة المختلطة، تمكن Citrix الشركات من تقديم التطبيقات والبيانات الهامة بشكل آمن على أي جهاز، مع تبسيط إدارة الأجهزة وتحسين تجربة المستخدم. تؤكد المنصة أيضًا على الأمان من خلال الوصول إلى الثقة المعدومة وقابلية المراقبة، مما يساعد المؤسسات على حماية المعلومات الحساسة وضمان الامتثال. تخدم Citrix العديد من الصناعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والخدمات المالية والحكومة والتعليم، وتوفر حلولًا مخصصة لتلبية احتياجات العمل المحددة. ومن خلال الابتكار والتعاون، تواصل Citrix دفع عجلة التقدم في بيئات تكنولوجيا المعلومات القائمة على السحابة والمحلية.
ConnectWise Home
connectwise.com
تم تصميم ConnectWise PSA (المعروف سابقًا باسم ConnectWise Manage) للشركات التي تبيع التكنولوجيا وتخدمها وتدعمها، وهي منصة رائدة لإدارة الأعمال في جميع أنحاء العالم. يعتمد موفرو حلول التكنولوجيا (TSPs) على ConnectWise PSA لتحقيق قدر أكبر من المساءلة والكفاءة التشغيلية والربحية. من خلال الاستفادة من السحابة، تعمل ConnectWise PSA على تسهيل أتمتة العمليات التجارية وإدارة مكتب المساعدة وخدمة العملاء والمبيعات والتسويق وإدارة المشاريع وتحليلات الأعمال التي تعمل على تبسيط عمليات الشركة بشكل كبير. ConnectWise PSA هو المركز المركزي الذي يمنح مقدمي خدمات الاتصالات رؤية شاملة وتحكمًا كاملاً في أعمالهم. يتيح ConnectWise PSA أيضًا لمستخدميه الوصول إلى شبكة قوية من الأفكار والخبراء والحلول. نظرًا لكونها شركة مخضرمة في صناعة خدمات التكنولوجيا، فقد كانت ConnectWise PSA منصة إدارة الأعمال الرائدة لشركات التكنولوجيا لأكثر من 15 عامًا.
ConnectWise Manage
connectwise.com
تم تصميم ConnectWise PSA (المعروف سابقًا باسم ConnectWise Manage) للشركات التي تبيع التكنولوجيا وتخدمها وتدعمها، وهي منصة رائدة لإدارة الأعمال في جميع أنحاء العالم. يعتمد موفرو حلول التكنولوجيا (TSPs) على ConnectWise PSA لتحقيق قدر أكبر من المساءلة والكفاءة التشغيلية والربحية. من خلال الاستفادة من السحابة، تعمل ConnectWise PSA على تسهيل أتمتة العمليات التجارية وإدارة مكتب المساعدة وخدمة العملاء والمبيعات والتسويق وإدارة المشاريع وتحليلات الأعمال التي تعمل على تبسيط عمليات الشركة بشكل كبير. ConnectWise PSA هو المركز المركزي الذي يمنح مقدمي خدمات الاتصالات رؤية شاملة وتحكمًا كاملاً في أعمالهم. يتيح ConnectWise PSA أيضًا لمستخدميه الوصول إلى شبكة قوية من الأفكار والخبراء والحلول. نظرًا لكونها شركة مخضرمة في صناعة خدمات التكنولوجيا، فقد كانت ConnectWise PSA منصة إدارة الأعمال الرائدة لشركات التكنولوجيا لأكثر من 15 عامًا.
Netskope
netskope.com
تساعد Netskope، الشركة الرائدة عالميًا في SASE، المؤسسات على تطبيق مبادئ الثقة المعدومة وابتكارات الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي لحماية البيانات والدفاع ضد التهديدات السيبرانية. توفر منصة Netskope، السريعة وسهلة الاستخدام، وصولاً محسنًا وأمانًا في الوقت الفعلي للأشخاص والأجهزة والبيانات في أي مكان يذهبون إليه. تساعد Netskope العملاء على تقليل المخاطر وتسريع الأداء والحصول على رؤية لا مثيل لها في أي نشاط سحابي أو ويب أو تطبيق خاص. يثق آلاف العملاء في Netskope وشبكة NewEdge القوية الخاصة بها لمعالجة التهديدات المتطورة والمخاطر الجديدة والتحولات التكنولوجية والتغييرات التنظيمية وتغييرات الشبكة والمتطلبات التنظيمية الجديدة.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize هو مركز امتياز للأمان السحابي بدون تعليمات برمجية يمنحك أقصى قدر من الامتثال والأمان السحابي. احصل على حماية 360 درجة بدءًا من التصميم المعماري وحتى وقت التشغيل. يقوم CludWize بفرض اللوائح السحابية من خلال تشغيل أكثر من ألف قاعدة بشكل مستمر، كما يقوم بفحص نقاط الضعف السحابية الخاصة بك ومعالجتها تلقائيًا. باستخدام محرك الرسم البياني الاستقصائي الفريد الخاص بنا، يمكنك اكتشاف المشكلات السحابية وإصلاحها في دقائق بدلاً من الأيام والأسابيع. يقدم هذا الحل الشامل اختبار اختراق تطبيق الويب Blackbox، وIAM (إدارة الوصول إلى الهوية) المتطورة، وفحص مخاطر IaC (البنية التحتية كرمز)، وإدارة وضع أمان البيانات، والمزيد. لماذا تتعامل مع العديد من الأدوات بينما يمكنك الحصول على كل شيء في مكان واحد؟ CNAPP + WAAP + KSPM – CSPM + CWPP + CIEM + CASB + DSPM + CNSP = CloudWize (CSCoE)
Nudge Security
nudgesecurity.com
تقوم Nudge Security باستمرار باكتشاف وجرد كل تطبيقات السحابة وتطبيقات SaaS التي يستخدمها موظفوك في العمل، بما في ذلك تكنولوجيا معلومات الظل، حتى تتمكن من فهم الوضع الأمني SaaS لديك وإدارته. يساعد Nudge Security فرق الأمان وتكنولوجيا المعلومات المشغولة على العمل بكفاءة أكبر باستخدام أدلة التشغيل الآلية التي تعمل على تسريع مراجعات الوصول إلى SOC 2 وإخراج الموظفين وتأهيل تسجيل الدخول الموحّد (SSO). عندما يتعرض أحد التطبيقات في سلسلة توريد SaaS لديك لاختراق، فإن Nudge Security ينبهك إلى المخاطر ويساعدك على التدخل لحماية الحسابات التي يحتمل أن تتأثر.
Wing Security
wing.security
يعمل Wing على تمكين المؤسسات من تسخير الإمكانات الكاملة لـ SaaS مع ضمان وضع أمني قوي. يوفر حل SSPM الخاص بنا إمكانات رؤية وتحكم وامتثال لا مثيل لها، مما يعزز دفاع أي مؤسسة ضد التهديدات الحديثة المتعلقة بالـ SaaS. بفضل إمكانات الأمان التلقائية التي يتمتع بها Wing، يوفر مديرو أمن المعلومات وفرق الأمان ومتخصصو تكنولوجيا المعلومات أسابيع من العمل الذي تم إنفاقه سابقًا على العمليات اليدوية والمعرضة للأخطاء. تحظى Wing بثقة مئات الشركات العالمية، وتوفر رؤى أمنية قابلة للتنفيذ مستمدة من قاعدة بيانات تطبيقات SaaS الرائدة في الصناعة لدينا، والتي تغطي أكثر من 280.000 من بائعي SaaS. يؤدي هذا إلى الطريقة الأكثر أمانًا وفعالية للاستفادة من SaaS. تم تأسيس Wing Security على يد رئيس أمن المعلومات السابق ورئيس الدفاع السيبراني لقوات الدفاع الإسرائيلية مع رؤية تتمثل في منح المستخدمين أدوات الخدمة الذاتية الآلية التي يحتاجونها لأمن تطبيقات SaaS.
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