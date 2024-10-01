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برنامج وسيط أمان الوصول إلى السحابة (CASB). - التطبيقات الأكثر شعبية - كاليدونيا الجديدة
يضيف برنامج Cloud Access Security Broker (CASB) طبقة إضافية من الحماية وإنفاذ السياسات للموظفين الذين يصلون إلى التطبيقات المستندة إلى السحابة. بصفته بوابة، يمكّن CASB الشركات من فرض سياسات أمنية تتجاوز أنظمتها المحلية، مما يضمن اتصالات آمنة بين الموظفين ومقدمي الخدمات السحابية. يساعد هذا البرنامج الشركات على تخفيف المخاطر المرتبطة بالتطبيقات السحابية واتصالات الشبكة مع مراقبة تصرفات المستخدم وسلوكياته بشكل مستمر. تكتشف حلول CASB أيضًا السلوكيات غير الطبيعية من المستخدمين الداخليين وتنبيه المسؤولين إلى تكنولوجيا المعلومات الظلية المحتملة وعدم الامتثال. تقوم هذه الأدوات عادةً بتتبع وتسجيل إجراءات المستخدم داخل CASB، مما يوفر البيانات التي يمكن استخدامها للتحليل السلوكي وإعداد التقارير.
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ConnectWise Manage
connectwise.com
تم تصميم ConnectWise PSA (المعروف سابقًا باسم ConnectWise Manage) للشركات التي تبيع التكنولوجيا وتخدمها وتدعمها، وهي منصة رائدة لإدارة الأعمال في جميع أنحاء العالم. يعتمد موفرو حلول التكنولوجيا (TSPs) على ConnectWise PSA لتحقيق قدر أكبر من المساءلة والكفاءة التشغيلية والربحية. من خلال الاستفادة من ا...
ConnectWise Home
connectwise.com
تم تصميم ConnectWise PSA (المعروف سابقًا باسم ConnectWise Manage) للشركات التي تبيع التكنولوجيا وتخدمها وتدعمها، وهي منصة رائدة لإدارة الأعمال في جميع أنحاء العالم. يعتمد موفرو حلول التكنولوجيا (TSPs) على ConnectWise PSA لتحقيق قدر أكبر من المساءلة والكفاءة التشغيلية والربحية. من خلال الاستفادة من ا...
Citrix Cloud
citrix.com
Citrix هي شركة رائدة في مجال توفير حلول تكنولوجيا المعلومات الآمنة والقابلة للتطوير والتي تمكن المؤسسات من تحسين مساحات العمل الرقمية الخاصة بها. توفر منصة Citrix مجموعة من الخدمات، بما في ذلك المحاكاة الافتراضية للتطبيقات وسطح المكتب، وإدارة نقاط النهاية، وحلول الوصول الآمن، المصممة لتعزيز الإنتاجي...
Netskope
netskope.com
تساعد Netskope، الشركة الرائدة عالميًا في SASE، المؤسسات على تطبيق مبادئ الثقة المعدومة وابتكارات الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي لحماية البيانات والدفاع ضد التهديدات السيبرانية. توفر منصة Netskope، السريعة وسهلة الاستخدام، وصولاً محسنًا وأمانًا في الوقت الفعلي للأشخاص والأجهزة والبيانات في أي مكان يذ...
Akamai
akamai.com
Akamai هي شبكة رائدة لتوصيل المحتوى (CDN) ومزود خدمة سحابية تركز على تحسين التجارب عبر الإنترنت للمستخدمين والشركات. الميزات الرئيسية: * تسليم المحتوى: يعمل Akamai على تسريع تسليم محتوى الويب والتطبيقات، مما يضمن وصولاً سريعًا وموثوقًا للمستخدمين على مستوى العالم. * الحلول الأمنية: توفر المنصة ميزا...
Nudge Security
nudgesecurity.com
تقوم Nudge Security باستمرار باكتشاف وجرد كل تطبيقات السحابة وتطبيقات SaaS التي يستخدمها موظفوك في العمل، بما في ذلك تكنولوجيا معلومات الظل، حتى تتمكن من فهم الوضع الأمني SaaS لديك وإدارته. يساعد Nudge Security فرق الأمان وتكنولوجيا المعلومات المشغولة على العمل بكفاءة أكبر باستخدام أدلة التشغيل ال...
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize هو مركز امتياز للأمان السحابي بدون تعليمات برمجية يمنحك أقصى قدر من الامتثال والأمان السحابي. احصل على حماية 360 درجة بدءًا من التصميم المعماري وحتى وقت التشغيل. يقوم CludWize بفرض اللوائح السحابية من خلال تشغيل أكثر من ألف قاعدة بشكل مستمر، كما يقوم بفحص نقاط الضعف السحابية الخاصة بك ومعا...
Wing Security
wing.security
يعمل Wing على تمكين المؤسسات من تسخير الإمكانات الكاملة لـ SaaS مع ضمان وضع أمني قوي. يوفر حل SSPM الخاص بنا إمكانات رؤية وتحكم وامتثال لا مثيل لها، مما يعزز دفاع أي مؤسسة ضد التهديدات الحديثة المتعلقة بالـ SaaS. بفضل إمكانات الأمان التلقائية التي يتمتع بها Wing، يوفر مديرو أمن المعلومات وفرق الأمان...