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برنامج بوابة العميل - التطبيقات الأكثر شعبية

يعمل برنامج بوابة العميل كبوابة بين الشركة وعملائها، مما يسهل التفاعل عن بعد بين الطرفين. تعمل هذه البوابات كحلول شاملة للشركات أو المؤسسات التي تتعامل مع العديد من أصحاب المصلحة أو العملاء الخارجيين. إنها تمكن الشركات من مشاركة المستندات وطلبها، وتوفير تحديثات المشروع والفواتير، وجمع التعليقات، والحفاظ على التواصل مع العملاء وأصحاب المصلحة. يمكن أن تختلف الوظائف المحددة لبوابات العملاء بشكل كبير اعتمادًا على البائع وحالات الاستخدام المقصودة. يقوم بعض البائعين بدمج بوابات العملاء كمرفقات اختيارية ببرامج غرفة البيانات الافتراضية الأكبر حجمًا أو منصات تعاون المحتوى السحابي. تم تجهيز العديد من بوابات العملاء بميزات موجودة في برامج إدارة المشاريع، مما يسمح للعملاء بمراقبة تقدم المشروع بسهولة مع تمكين الشركات من ضمان الشفافية لعملائها.

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Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Zoho CRM هي أداة لإدارة علاقات العملاء تساعد الشركات في تنظيم التفاعلات مع العملاء وتتبع العمليات البيعية.

FuseBase

FuseBase

nimbusweb.me

FuseBase هو أداة تعاون للعميل تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تُسهل إدارة المشاريع والتواصل بين الفرق والعملاء من خلال بوابات مخصصة.

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

تتيح لك Softr Studio إنشاء بوابات عمل وأدوات داخلية بسهولة ودون كود، مع دعم تكامل مع Airtable وGoogle Sheets.

Flowlu

Flowlu

flowlu.com

Flowlu هي منصة لإدارة الأعمال تشمل إدارة المشاريع، العملاء، المالية، وتتبع التفاعلات، مما يساعد الشركات على تحسين الكفاءة والتعاون.

Copilot

Copilot

copilot.com

تقدم تطبيق كوبايلوت حلاً متكاملاً للتواصل مع العملاء، والمدفوعات، ومشاركة الملفات، والعقود، والدعم الفني، مع بوابة مخصصة للعميل.

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

SuiteDash هو منصة سحابية شاملة تجمع أدوات مثل إدارة المشاريع، ومتابعة الوقت، والفواتير، وCRM لتبسيط العمل وتعاون الشركات.

Moxo

Moxo

moxo.com

Moxo هي منصة لإدارة المشاريع والتفاعل مع العملاء والشركاء، تهدف إلى تسريع سير العمل وتنسيق المهام المختلفة.

Accelo

Accelo

accelo.com

Accelo هو تطبيق سحابي لإدارة الأعمال يتضمن إدارة المشاريع، العملاء، والفواتير، ويساعد على تنظيم سير العمل وتحسين الكفاءة.

SuperOkay

SuperOkay

superokay.com

SuperOkay هو تطبيق يوفر واجهة موحدة لمشاركة الروابط والمستندات مع العملاء، ويساعد في إدارة المشاريع وتعزيز التعاون بشكل مرن.

Planhat

Planhat

planhat.com

Planhat منصة لإدارة بيانات العملاء وتحسين تجربة العملاء، توفر أتمتة وتكامل مع أدوات متعددة لتحليل الأداء وتحسين النجاح.

Recapped

Recapped

recapped.io

تطبيق Recapped يتيح للفرق التعاون مع العملاء خلال مرحلة البيع النهائية، بما في ذلك إدارة التجارب والمشاركة.

Dock

Dock

dock.us

دوك هو منصة تمكين الإيرادات التي تسهل إنشاء غرف مبيعات رقمية، ومخططات تأهيل، وبوابات العملاء، ومراكز المشاريع.

vcita

vcita

vcita.com

تطبيق VCITA يساعد في إدارة الأعمال لمقدمي الخدمات عبر جدولة المواعيد، إدارة العملاء، والفواتير، مما يسهل العمليات اليومية.

Shape Software

Shape Software

setshape.com

برنامج Shape هو أداة لأتمتة المبيعات والتسويق، يوفر واجهة سهلة الاستخدام لتنظيم العمل وتحسين التواصل بين الفرق.

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

MangoApps هي منصة متكاملة لتحسين الاتصال والتعاون وإدارة سير العمل ضمن المؤسسات، تضم أدوات مرنة لدعم فرق العمل المختلفة.

Aligned

Aligned

alignedup.com

تطبيق Aligned هو منصة تعاون رقمية لفِرق المبيعات، تجمع جميع الاتصالات والمحتوى والعمليات في مكان واحد لتحسين فعالية الصفقات.

Liscio

Liscio

liscio.me

Liscio هو تطبيق آمن لإدارة اتصالات العملاء وتعاونهم، يقدم خدمات مثل مشاركة الملفات، الرسائل، والتوقيع الإلكتروني.

Alternative Payments

Alternative Payments

alternativepayments.io

تطبيق المدفوعات البديلة يسهل المدفوعات بين الشركات، ويوفر خيارات متعددة آمنة مثل بطاقات الائتمان والتحويلات البنكية، مع أدوات للتكامل وإدارة المعاملات.

Onehub

Onehub

onehub.com

Onehub هو خدمة تخزين ومشاركة ملفات آمنة للأعمال، توفر ميزات مثل غرف البيانات، التحكم في الوصول، وأدوات التعاون لتحسين الإنتاجية.

Workiro

Workiro

workiro.com

Workiro هو تطبيق يجمع بين إدارة المهام والتواصل وإدارة الوثائق، مما يسهل التعاون وإنتاجية الفرق في العمل.

Service Provider Pro

Service Provider Pro

spp.co

خدمة مزود الخدمة Pro هي برمجية لإدارة العملاء والمشاريع والفواتير، تقدم ميزات مثل بوابات عملاء قابلة للتخصيص وإدارة مركزية للأوامر.

Practice

Practice

practice.do

يساعد تطبيق Practice الشركات التي تعتمد على العملاء في تقليل الأعمال الإدارية من خلال تنظيم الجداول والأنشطة وتوحيد الأدوات.

Zendo

Zendo

getzendo.io

Zendo هو تطبيق يجمع جميع خدمات البيع، ويساعد رواد الأعمال على تسريع العمليات الداخلية من خلال الأتمتة وإدارة الفواتير والمراسلات في مكان واحد.

Clinked

Clinked

clinked.com

Clinked هو تطبيق سحابي يسهل التعاون بين الفرق والعملاء عبر بوابة آمنة، مما يتيح مشاركة الملفات وإدارة المشاريع والاتصالات.

Welcome Spaces

Welcome Spaces

welcomespaces.io

تطبيق Welcome Spaces يوفر مساحات خاصة للمحترفين والعملاء للتواصل وتبادل المعلومات بشكل منظم وسهل.

SuiteFiles

SuiteFiles

suitefiles.com

SuiteFiles هو تطبيق لإدارة المستندات يتيح إنشاءها والتعاون عليها وتوقيعها. مصمم لشركات الخدمات المهنية لتحسين الكفاءة والتواصل مع العملاء.

OnRamp

OnRamp

onramp.us

تطبيق OnRamp يسهل عملية انضمام العملاء من خلال توجيههم عبر خطوات محددة وتبسيط الإجراءات، مما يحسن الكفاءة والتجربة العامة.

GuideCX

GuideCX

guidecx.com

GuideCX هي أداة لإدارة عملية دمج العملاء، تساعد الشركات على تنظيم المهام وتبسيط تكامل العملاء الجدد بكفاءة وفاعلية.

VobeSoft

VobeSoft

vobesoft.com

VobeSoft هو نظام برامج إدارة بيانات سحابي مرن يتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات مخصصة بدون الحاجة لخبرة برمجية واسعة.

Zapa Client Portal

Zapa Client Portal

zapaclientportal.com

تقدم بوابة عميل Zapa منصة آمنة وسهلة الاستخدام لتبادل الملفات وإدارة الحسابات، مما يعزز تجربة العميل ويتيح التواصل الفعال.

OneSuite

OneSuite

onesuite.io

OneSuite هو تطبيق يجمع بين إدارة المشاريع، تتبع المهام، والفواتير في واجهة واحدة، مما يسهل التنسيق والتعاملات المالية للوكالات والشركات.

Content Snare

Content Snare

contentsnare.com

تساعد Content Snare الشركات على جمع المستندات والمعلومات من العملاء بفعالية عبر منصة منظمة وسهلة الاستخدام، مما يقلل من التواصل المتكرر.

EverAfter

EverAfter

everafter.ai

تطبيق EverAfter يساعد الشركات في تصميم واجهات موجهة للعملاء لتعزيز تجربتهم وتحقيق أهدافهم بشكل مستقل.

Ahsuite

Ahsuite

ahsuite.com

Ahsuite هو تطبيق لتنظيم التواصل مع العملاء عبر بوابات آمنة وسهلة الاستخدام، مما يتيح مشاركة المحتويات مثل التقارير والفيديوهات.

FileInvite

FileInvite

fileinvite.com

FileInvite يُسهل جمع المستندات وإدارتها بكفاءة، مع ميزات مثل مشاركة المستندات الآمنة، التوقيعات الإلكترونية، والتكامل مع أنظمة CRM.

Gatheroo

Gatheroo

gatheroo.io

تقدم Gatheroo بوابة للعملاء لجمع المعلومات والمستندات من العملاء بسهولة، مع إمكانية التحكم في مشاركة البيانات عبر نظام تقدم ومذكرات تلقائية.

Arrows

Arrows

arrows.to

تطبيق Arrows يساعد فرق المبيعات والدعم على إدارة خطط انضمام العملاء ومتابعة تقدمهم، مع تقديم تقارير وتنبيهات أوتوماتيكية.

Hubflo

Hubflo

hubflo.com

Hubflo هو تطبيق شامل لإدارة الأعمال، يدمج أدوات مثل CRM وإدارة المشاريع والفواتير في منصة واحدة، مما يسهل العمليات التجارية والتواصل مع العملاء.

Clustdoc

Clustdoc

clustdoc.com

Clustdoc هو تطبيق لإدارة سير العمل والتحضير للمشاريع، يتيح للمستخدمين تنظيم البيانات والتواصل مع العملاء بكفاءة.

Virtual Cabinet

Virtual Cabinet

virtualcabinet.com

تطبيق Virtual Cabinet هو نظام متكامل لإدارة الوثائق يتيح تخزين مستندات آمن، مع تحكم كامل في النسخ، وسهولة البحث، وتوزيع البيانات داخل المؤسسة.

Bright Return

Bright Return

brightreturn.com

BrightReturn هو تطبيق أوتوماتيكي لإدارة المحاسبة يوفر ميزات لتحسين الكفاءة والأمان وإدارة العلاقات مع العملاء.

Everleagues

Everleagues

everleagues.com

Everleagues هو تطبيق للتواصل والتعاون يوفر ميزات مثل الدردشة والمكالمات الصوتية والفيديو ونقل الملفات في مساحة عمل افتراضية آمنة.

Jumppl

Jumppl

jumppl.com

Jumppl هو تطبيق لإدارة المشاريع يساعد الفرق في تنظيم المهام والتعاون وتتبع الوقت، مما يسهل العمل ويساعد على تحسين الإنتاجية.

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