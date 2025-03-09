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يعمل برنامج بوابة العميل كبوابة بين الشركة وعملائها، مما يسهل التفاعل عن بعد بين الطرفين. تعمل هذه البوابات كحلول شاملة للشركات أو المؤسسات التي تتعامل مع العديد من أصحاب المصلحة أو العملاء الخارجيين. إنها تمكن الشركات من مشاركة المستندات وطلبها، وتوفير تحديثات المشروع والفواتير، وجمع التعليقات، والحفاظ على التواصل مع العملاء وأصحاب المصلحة. يمكن أن تختلف الوظائف المحددة لبوابات العملاء بشكل كبير اعتمادًا على البائع وحالات الاستخدام المقصودة. يقوم بعض البائعين بدمج بوابات العملاء كمرفقات اختيارية ببرامج غرفة البيانات الافتراضية الأكبر حجمًا أو منصات تعاون المحتوى السحابي. تم تجهيز العديد من بوابات العملاء بميزات موجودة في برامج إدارة المشاريع، مما يسمح للعملاء بمراقبة تقدم المشروع بسهولة مع تمكين الشركات من ضمان الشفافية لعملائها.
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Content Snare
contentsnare.com
يعد Content Snare الطريقة البسيطة لضم العملاء وجمع المستندات والحصول على الإجابات دون الحاجة إلى الذهاب والإياب الذي لا نهاية له. بديهي وسهل الاستخدام، إنه مصدر الحقيقة الوحيد عند جمع المعلومات من العملاء. توقف عن الضياع في البريد الإلكتروني وبوابات العملاء الفوضوية وجداول البيانات المربكة. محبوب من قبل أكثر من 1200 شركة حول العالم، بما في ذلك شركات المحاسبة ووكالات التسويق والخدمات المهنية. إذا كنت بحاجة إلى أن يرسل عملاؤك معلومات إليك، فيمكن أن يساعدك Content Snare.
Shape Software
setshape.com
الشكل هو برنامج المبيعات والأتمتة التسويقية المصممة لهذا الغرض والتي تأتي مع ميزات تم إنشاؤها مسبقًا يمكن تكوينها لأي عمل تجاري. تمكن الواجهة السهلة الاستخدام فرقك وتدمج جميع جوانب عملك في منصة واحدة من الذكاء الاصطناعي. يوفر برنامج الشكل مساحة تعاونية لفرقك للبقاء محاذاة وفعالة في كل ما يفعلونه ، سواء كان تبسيط خط أنابيب المبيعات الخاص بك ، أو إشراك المزيد من التسلسلات التسويقية والإعلانات الرقمية ، أو رعاية علاقات العملاء ، أو التواصل بسلاسة ، أو تتبع المشاريع. ابدأ في زراعة إيراداتك بالشكل اليوم.
Zendo
getzendo.io
Zendo هو برنامج الكل في واحد لتبسيط خدمات البيع، بدءًا من الخدمات المخصصة والمنتجات وحتى الاشتراكات. فهو يساعد رواد الأعمال والوكالات على تسريع عملياتهم الداخلية بمساعدة الأتمتة. قم بإنشاء سير العمل الخاص بك، وقم بإنشاء الفواتير تلقائيًا، وافتخر بكتالوج الخدمة ذي المظهر الاحترافي، حيث يمكن لعملائك إجراء عملية شراء بسهولة. إنه حل بسيط وأنيق، بدلاً من لوحة المعلومات، يقترح الدردشة كمركز للعمليات، حيث يقوم كل طلب عميل جديد بإنشاء سلسلة محادثة. إنه المكان الذي ترسل فيه عروض الأسعار والفواتير والمدفوعات والرسائل. انسَ أمر التبديل بين علامات التبويب أو التطبيقات تمامًا وافعل كل شيء في مكان واحد. يمكن تصميم Zendo بنفسك من خلال مجموعة متنوعة من خيارات الملصقات البيضاء، بدءًا من النطاق المخصص وحتى الألوان ذات العلامات التجارية وحتى برنامج الدردشة الآلي الخاص بك! اجمع فريقك واجعل عملك يزدهر من خلال هذا البرنامج البديهي سهل الاستخدام.
SuiteFiles
suitefiles.com
SuiteFiles هو تطبيق لإدارة المستندات يتيح إنشاءها والتعاون عليها وتوقيعها. مصمم لشركات الخدمات المهنية لتحسين الكفاءة والتواصل مع العملاء.
Workiro
workiro.com
Workiro هو تطبيق يجمع بين إدارة المهام والتواصل وإدارة الوثائق، مما يسهل التعاون وإنتاجية الفرق في العمل.
Aligned
alignedup.com
فرق المبيعات - ببساطة، ALIGNED عبارة عن غرفة مبيعات رقمية - منصة تعاون لفريقك والمشترين. فهو يتيح لك تنسيق الصفقات المعقدة، وزيادة مشاركة المشتري، واختصار الوقت اللازم لتحقيق القيمة. كيف؟ يعمل برنامج Aligned على تبسيط جميع اتصالات العملاء والمحتوى والعمليات والأدوات في مساحة عمل مخصصة واحدة للعملاء (نعم، حقًا). لا داعي لملاحقة رسائل البريد الإلكتروني أسبوعًا بعد أسبوع - إنه مجرد رابط واحد يؤدي إلى غرفة رقمية واحدة، ويحكمها جميعًا. يمكنك أيضًا الوصول إلى رؤى لم يسبق رؤيتها من قبل من خلال الكشف عن النقاط العمياء في رحلة العميل - مما يساعدك في النهاية على اكتساب المزيد من التحكم، وإشراك جميع أصحاب المصلحة، وتحسين الكفاءة، و...إبرام المزيد من الصفقات، بشكل أسرع. أداتنا جميلة وسهلة الاستخدام ولها نسخة تجريبية مجانية، ولا تحتاج إلى بطاقة ائتمان أو فترة تجريبية - اشترك في Aligned اليوم وانظر بنفسك.
Ahsuite
ahsuite.com
يتيح لك Ahsuite تنظيم اتصالات العملاء الخاصة بك في بوابة عميل سهلة الاستخدام حتى لا يتم تفويت أو فقدان أي شيء. إنه ذو تصميم بسيط ونظيف، مع التركيز على العمل الذي تريد عرضه: لوحات المعلومات، أو لوحات Figma، أو مجموعات الشرائح، أو مقاطع الفيديو، أو التقارير، أو أي شيء آخر. إذا كان من الممكن تضمينه في iframe، فيمكنك مشاركته في بوابة العميل. بوابات عملائنا آمنة ومنظمة وذاتية الخدمة. بمجرد تجربة Ahsuite، لن تعود أبدًا إلى إرسال الروابط عبر البريد الإلكتروني. يأتي Ahsuite مزودًا بمجموعة من أدوات التعاون القوية المصممة خصيصًا للوكالات الرقمية. وهذا يعني أنه يمكنك توديع Trello وSlack وDropBox وLastPass، لأن Ahsuite يتيح لك القيام بكل ذلك من خلال تسجيل دخول واحد. باستخدام خطة Pro أو Agency، يمكنك أيضًا الوصول إلى شبكتنا الحصرية من المستقلين والوكالات. لذا يمكنك حتى استخدام Ahsuite لبناء فريقك! تأتي خطة Starter مع المهام والملفات والمحادثات وما يصل إلى عشر بوابات مجانًا!
OnRamp
onramp.us
OnRamp هو برنامج ديناميكي لإعداد العملاء يساعد مديري الإعداد والتنفيذ على جعل أي عملية إعداد عملاء عالية اللمس بسيطة. يعمل الإعداد الديناميكي مع OnRamp على تقليل الجهد الذي يبذله العملاء لإكمال الخطوات وتقليل الخطوات اليدوية لفريقك. والنتيجة هي تحسين كفاءة الإعداد والنتائج وتجارب العملاء. قم بتمكين العملاء من خلال خطة عمل بسيطة وديناميكية مبهجة. تعمل خطط عمل OnRamp على توجيه العملاء من خلال المهام ومقاطع الفيديو والنماذج والاستطلاعات والملفات وغيرها من الإجراءات والتمكين ذات الصلة، خطوة بخطوة، بناءً على مدخلاتهم أثناء التنقل. يتم تعقب كل خطوة وجمع التعليقات على طول الطريق لإبقائك على علم بتقدم العملاء، وتحفيز الخطوات التالية من جانبك، ومساعدتك على التحسين. * قم بتمكين فريقك من خلال قواعد اللعبة التي أثبتت جدواها لكل عميل. * توجيه العملاء وتمكينهم ديناميكيًا خلال كل خطوة من خطوات العملية. * احصل على تقارير عن كفاءة الإعداد والنتائج والخبرة. * تحسين طريقك إلى عمليات تأهيل العملاء التي يمكن التنبؤ بها والقابلة للتطوير. * العملاء المنضمون أسرع بمرتين ويتوسعون دون زيادة عدد الموظفين. باستخدام OnRamp، يمكن لمديري تأهيل العملاء والتنفيذ فعل المزيد بموارد أقل وتوفير عملية تأهيل وتمكين على نطاق واسع.
Alternative Payments
alternativepayments.io
تطبيق المدفوعات البديلة يسهل المدفوعات بين الشركات، ويوفر خيارات متعددة آمنة مثل بطاقات الائتمان والتحويلات البنكية، مع أدوات للتكامل وإدارة المعاملات.
EverAfter
everafter.ai
توسيع نطاق نجاح العملاء، بلمسة رقمية واحدة في كل مرة. مع EverAfter، يمكنك تصميم واجهات قابلة للتطوير وتواجه العملاء لتوجيه عملائك وإشراكهم وتمكينهم من العمل بشكل مستقل وتحقيق أهدافهم. على عكس منصات نجاح العملاء، التي تم تصميمها لتحسين الإدارة الداخلية، تزود EverAfter الشركات بالأدوات اللازمة لتحسين خدماتها. لعملائهم، لتعزيز الإنتاجية والكفاءة، والتأكد من أن كل تفاعل يكون استراتيجيًا وموجهًا نحو الهدف من خلال إنتاج برامج مثل الإعداد، والتواصل المستمر، والأكاديمية، وQBRs، وخطط النجاح، والمزيد. من خلال إنتاج برامج العملاء الخاصة بك مع EverAfter، سيتمكن عملاؤك من تحقيق النتائج المرجوة بحيث تشهد مقاييس عملك تحسينات كبيرة. استمتع بتجربة تسريع الوقت للحصول على القيمة، ومعدلات مشاركة أعلى، وجودة إعداد فائقة، وزيادة الاحتفاظ، وتجربة عملاء محسنة، واعتماد أكبر للعملاء، وتقليل معدل التغير. كل هذا يحدث عندما تبدأ مع العميل.
Jumppl
jumppl.com
أدوات قوية ومركزية للحفاظ على تركيز فريقك وإطلاع العملاء. Jumppl يمنع بيانات فرقك من الانتشار في كل مكان.
Moxo
moxo.com
Moxo هي منصة لإدارة المشاريع والتفاعل مع العملاء والشركاء، تهدف إلى تسريع سير العمل وتنسيق المهام المختلفة.
Liscio
liscio.me
Liscio هو تطبيق آمن لإدارة اتصالات العملاء وتعاونهم، يقدم خدمات مثل مشاركة الملفات، الرسائل، والتوقيع الإلكتروني.
Hubflo
hubflo.com
يمكنك الارتقاء بأعمال الخدمة الخاصة بك إلى المستوى التالي من خلال بوابة العميل ذات العلامة التجارية والتطبيقات القوية وسهلة الاستخدام. تجمع Hubflo جميع الأدوات التي تحتاجها لتشغيل مكتبك الخلفي وعمليات التعامل مع العملاء: مشاركة الملفات، والمراسلة، والمهام/المشاريع، والمقترحات، والفواتير، وإدارة علاقات العملاء، والمزيد. اتصل بأي شيء باستخدام عمليات التضمين وZapier والتكاملات الأصلية (Gmail وOutlook وStripe...) تعمل Hubflo على تشغيل أكثر من 1000 شركة في 7 دول وقد جمعت 3 ملايين دولار من مستثمرين من الدرجة الأولى.
Everleagues
everleagues.com
Everleagues هي منصة اتصال وتعاون. يوفر مزيجه الفريد من الميزات الأصلية وأمن الدرجة المؤسسية تجربة سلسة للمكتب والخدمات التي تزيد من الإنتاجية والتعاون ورضا العملاء والربحية. الدردشة والصوت والفيديو ونقل الملفات وتوقيع الإلكترونية والمزيد من أدوات الإنتاجية في مساحة عمل افتراضية واحدة لشركتك الخاصة ، مدعومة من Everleagues.
Arrows
arrows.to
خطط الإعداد التي تواجه العملاء والتي ترتبط بالصفقات والتذاكر داخل HubSpot. هل تنتظر عملائك لإكمال عملية الإعداد؟ توقف عن الانتظار. الأسهم هي أداة لفرق الإعداد والمبيعات والنجاح لإغلاق الإيرادات بشكل أسرع وإنشاء عملاء سعداء. قم بتقليل الوقت اللازم لتحقيق القيمة، وزيادة الاعتماد، وإطلاق العنان للنمو. يعرف العملاء دائمًا ما هو التالي في طريقهم بدءًا من التسجيل وحتى النجاح، ويواصل فريقك التركيز على أعمالهم الأكثر قيمة من خلال أتمتة سير العمل وتذكيرات البريد الإلكتروني والتقارير المتعمقة.
OneSuite
onesuite.io
يعد OneSuite مركزك المركزي للنمو، حيث تم تصميمه من قبل خبراء الوكالات ذوي الخبرة الذين يفهمون الاحتياجات المحددة للوكالات الرقمية الحديثة والمتطلعة إلى المستقبل. لقد رأينا بشكل مباشر التحديات المتمثلة في التوفيق بين منصات متعددة، وفقدان البيانات القيمة، والنضال من أجل الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ.
Welcome Spaces
welcomespaces.io
توفر Welcome Spaces مساحات خاصة للمحترفين وعملائهم للتبادل والمشاركة والبقاء على اتصال. نحن نستضيف جميع عمليات التبادل الخاصة بك - لتبسيط وتوحيد وتنظيم كل شيء. إذا كنت وكالة تسويق، أو خبيرًا ماليًا، أو منظم حفلات زفاف، أو مصمم ويب أو محاميًا - فهذه هي بوابة العميل التي كنت تحلم بها. لماذا نرحب بالمساحات؟ لأن ممارسة الأعمال التجارية يمكن أن تصبح فوضوية ومرهقة لك ولعملائك! الميزات الرئيسية: ✅ تنظيم بسيط: مساحات خاصة مع موجز للأنشطة ✅ تجربة العميل الشخصية: علامة تجارية مخصصة ✅ عمليات تبادل سهلة: مشاركة المستندات وطلب الملفات ✅ توفير الوقت: الحزم والقوالب ✅ اتصالات متعددة الاستخدامات: الدردشة المباشرة والدردشة الخاصة ومكالمات الفيديو ✅ المركزية: مكتبة المستندات ابدأ بنسختنا المجانية إلى الأبد واستمتع بعلاقات عمل سلسة!
Gatheroo
gatheroo.io
يوفر Gatheroo لشركتك بوابة عميل لمساعدتك في جمع المعلومات والمستندات من عملائك. يتلقى كل عميل عنوان URL فريدًا يحتوي على قائمة بجميع المعلومات التي تحتاجها منه. شريط التقدم، إلى جانب نظام إشارات المرور، يعني أن عملائك يتحكمون في المعلومات التي يحتاجون إلى مشاركتها. تعني تذكيرات العميل التلقائية أنه يمكنك متابعة أشياء أخرى، وسيتم إعلامك عند مشاركة جميع المعلومات التي طلبتها. اختر من بين الحقول النصية وتحميل المستندات والإجابات المتعددة والتحديد الفردي والأسئلة الشرطية والقوائم والجداول - للحصول على المعلومات التي تحتاجها بالتنسيق الذي تريده.
Zapa Client Portal
zapaclientportal.com
تم بناء Zapa Client Portals على فكرة أنه، كشركة تجارية، لا ينبغي أن يكون إرسال واستقبال الملفات بشكل آمن مع عملائك أمرًا مؤلمًا أو مرهقًا. يجب أن تكون تجربة سريعة وسهلة وممتعة لكل من الشركة وعملائها. مع القدرة على تخصيص رسائل البريد الإلكتروني وعلامة Zapa التجارية بشعارك الخاص، لن يشعر العملاء أبدًا أنهم لا يتعاملون معك مباشرة. مع نسخة تجريبية خالية من المخاطر لمدة 30 يومًا، تعال وجربها وشاهد مدى سهولة الأمر!
Bright Return
brightreturn.com
تقدم BrightReturn حلاً شاملاً لأتمتة الممارسات المحاسبية ورفع الكفاءة والأمان والإنتاجية. مع الالتزام بتعزيز المشهد المحاسبي، يقدم برنامج BrightReturn مجموعة من الميزات المصممة لتبسيط سير العمل وتعزيز الأمان وتمكين النمو. تكمن جاذبية BrightReturn في فوائدها المتعددة الأوجه. يمكن لشركات المحاسبة أن تتبنى برامج إدارة الممارسات المتطورة التي تعمل على أتمتة المهام الدنيوية، وتسهيل الاتصال السلس وتوسيع عروض الخدمات. ولا يؤدي هذا التحول إلى نمو الأعمال فحسب، بل يعزز أيضًا عائد العميل على الاستثمار، مما يضمن ميزة استراتيجية في مشهد تنافسي. الاحتفاظ بالموظفين سيكون مفيدًا أيضًا. ومن خلال أتمتة عمليات سير العمل وتعزيز التعاون، يعمل البرنامج على تنمية قوة عاملة أكثر مشاركة ورضا. تساهم موارد التدريب التي يمكن الوصول إليها في تعزيز المهارات، وزيادة الرضا الوظيفي والاستثمار العام للموظفين. الإنتاجية هي السمة المميزة الأخرى لـ BrightReturn. إن ميزات توفير الوقت التي يوفرها البرنامج، إلى جانب الإدارة الفعالة للعملاء، والرقابة المالية، والأدوات التعاونية، تعمل على تمكين الشركات من العمل بشكل أكثر فعالية. مع BrightReturn، تتم أتمتة المهام، والوفاء بالمواعيد النهائية، وتبسيط الإدارة المالية. ميزات BrightReturn: - * تطبيق العميل والبوابة: تمكين مشاركة العميل. * إدارة مستندات الذكاء الاصطناعي: تبادل آمن للبيانات، واستخراج البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي * سير العمل الآلي: تحرير الوقت وتقليل الأخطاء. * إدارة المشاريع الرشيقة: ابق على القمة دون عناء. * إدارة المهام: التنظيم بكل سهولة. * صندوق الوارد لمكتب المساعدة: توحيد التواصل مع العميل. * إدارة العملاء: تعزيز العلاقات. * البث: تواصل قوي بين الفريق والعملاء. * مكتب المساعدة: دعم العملاء المركزي. * تتبع الوقت: إدارة الوقت بكفاءة. * نظام إدارة الموارد البشرية: إدارة حضور الفريق والإجازات والإجازات والعمل في مكان واحد.
Virtual Cabinet
virtualcabinet.com
Virtual Cabinet هو نظام متكامل لإدارة المستندات مع التحكم الكامل في الإصدار ومراجعة المراجعة لتوفير راحة البال لأولئك الذين يرغبون في تدمير أوراقهم وإنشاء مكتب بلا ورق أثناء الالتزام بمعايير المقبولية القانونية. يوفر Virtual Cabinet متجر مستندات آمن مع العديد من مرافق البحث الإضافية التي تمكن من العثور على المستند بسهولة أكبر. يتكامل بشكل كامل مع أنظمة المكتب الخلفي ولديه القدرة على ربط جميع أشكال الملفات الإلكترونية ببساطة إلى سجل العميل. إنه يوفر مرافق توجيه للمستندات الممسوحة ضوئيًا من خلال المستخدم في الصواني ، مما يتيح توزيع البيانات الممسوحة ضوئيًا حول مؤسستك ولديها مرافق مسح عن بُعد حصرية لأولئك الذين يرغبون في المسح أثناء استخدام حلول العميل المستضافة أو الرقيقة. تمكن الخزانة الافتراضية لشركتك من التحكم في جميع المستندات ومشاركة المعلومات وزيادة الإنتاجية والأرشفة بشكل آمن بعائد فوري للاستثمار
Service Provider Pro
spp.co
خدمة مزود الخدمة Pro هي برمجية لإدارة العملاء والمشاريع والفواتير، تقدم ميزات مثل بوابات عملاء قابلة للتخصيص وإدارة مركزية للأوامر.
Clinked
clinked.com
Clinked عبارة عن بوابة عملاء وأداة تعاون قائمة على السحابة. فهو يمكّن الفرق ومجموعات المشاريع وعملاء الأعمال من التعاون بكفاءة في المستندات والملفات من داخل بيئة سحابية آمنة. نحن نقدم 3 خيارات رئيسية للبوابة: 1. سهلة (بوابة جاهزة للتخصيص بسهولة). 2. مفصل (بوابة مخصصة مبنية على البنية التحتية لـ Clinked لتلبية متطلباتك المحددة). 3. غرفة البيانات الافتراضية. تقدم جميع البوابات مجموعة واسعة من الميزات، بعضها مذكور أدناه. تعزيز صورة عملك * يمكن تخصيص بوابة العميل Clinked ووضع العلامات البيضاء عليها. * استخدم عنوان URL الخاص بك، على سبيل المثال. https://clients.yourcompany.com. * تتوفر تطبيقات الأجهزة المحمولة الأصلية ذات العلامات التجارية لنظامي التشغيل Android وiOS. التعاون والتواصل * تحديث العملاء بتدفقات الأنشطة في الوقت الفعلي وإدارة التقدم في المشروع. * تعيين المهام لأعضاء الفريق الفرديين أو مشاركة عبء العمل مع أكثر من مستخدم واحد. * قم بإجراء مناقشات فعالة، وتواصل باستخدام @الإشارات، والدردشة الفورية 1-2-1 والدردشة الجماعية، والمدونات الصغيرة. * البحث عن النص الكامل. بوابة عميل آمنة * 256 بت SSL أثناء النقل وتشفير AES أثناء الراحة. * المصادقة الثنائية للوصول الآمن إلى الحل الخاص بك. * يمكن لمسؤولي الحساب عرض جميع أنشطة المستخدم في مسار التدقيق. بديل بروتوكول نقل الملفات رقم 1 * سحب وإسقاط الملفات والمجلدات لمشاركة الملفات الكبيرة. * تحديد موقع الملفات والمجلدات وإحضارها باستخدام شريط البحث الشامل. * عرض المعاينات المباشرة لمستنداتك دون الحاجة إلى تنزيلها. التكامل * التكامل الأصلي مع Google Workspace. * التكامل الأصلي مع AdobeSign وDocuSign وJotForm. * أتمتة المهام والإجراءات مع أكثر من 3000 تطبيق عبر Zapier. * واجهة برمجة التطبيقات العامة. بوابة مخصصة بالكامل مصممة وفقًا لمواصفاتك * مبني على بنية أساسية قوية معتمدة من Clinked ISO. * اختر من بين مجموعة واسعة من الميزات الموجودة. * إضافة ميزات فريدة جديدة يحتاجها عملك. * واجهة مستخدم مخصصة لتناسب حالة الاستخدام وسير العمل. * عملية تصميم واضحة. * التسليم السريع.
Clustdoc
clustdoc.com
الطريقة الجديدة لإدارة مرحلة ما قبل المشروع وسير العمل. قم بدعوة أطراف ثالثة للانضمام إلى مشروعك من بوابة مخصصة، وقم بتوجيههم عبر ما يجب القيام به، ومراجعة المعلومات المقدمة مع فريقك، وتوقيع العقود واتفاقية عدم الإفشاء بسهولة وإنجاز الأمور من تطبيق الهاتف المحمول الخاص بإدارة العملاء!
FileInvite
fileinvite.com
يقوم FileInvite بأتمتة عملية جمع معلومات العميل لسير العمل المثقل بالمستندات. أنشئ تجربة رقمية سلسة لعملائك من خلال بوابات العملاء ذات العلامات التجارية الخاصة بنا، والمكتملة بالدردشة المضمنة والتوقيعات الإلكترونية وتحويل PDF ومزامنة التخزين السحابي وعمليات تكامل CRM والمتابعة الآلية للنص والبريد الإلكتروني والمزيد، حتى تتمكن من قضاء وقتك حيث يهم حقا. يحظى بثقة آلاف العملاء حول العالم، اكتشف الأداة التي يستخدمها كبار المحترفين لأتمتة عملية جمع المستندات الخاصة بهم.
Flowlu
flowlu.com
Flowlu هي منصة لإدارة الأعمال تشمل إدارة المشاريع، العملاء، المالية، وتتبع التفاعلات، مما يساعد الشركات على تحسين الكفاءة والتعاون.
GuideCX
guidecx.com
GuideCX هي أداة لإدارة عملية دمج العملاء، تساعد الشركات على تنظيم المهام وتبسيط تكامل العملاء الجدد بكفاءة وفاعلية.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps هي منصة متكاملة لتحسين الاتصال والتعاون وإدارة سير العمل ضمن المؤسسات، تضم أدوات مرنة لدعم فرق العمل المختلفة.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase هو أداة تعاون للعميل تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تُسهل إدارة المشاريع والتواصل بين الفرق والعملاء من خلال بوابات مخصصة.
Onehub
onehub.com
Onehub هو خدمة تخزين ومشاركة ملفات آمنة للأعمال، توفر ميزات مثل غرف البيانات، التحكم في الوصول، وأدوات التعاون لتحسين الإنتاجية.
Planhat
planhat.com
Planhat منصة لإدارة بيانات العملاء وتحسين تجربة العملاء، توفر أتمتة وتكامل مع أدوات متعددة لتحليل الأداء وتحسين النجاح.
Recapped
recapped.io
يمكّن Recapped الفرق من التعاون بشكل مباشر مع عملائهم خلال الميل الأخير من المبيعات، بما في ذلك إدارة الإصدار التجريبي والتأهيل. قم بتحميل المحتوى ذي الصلة للعملاء للمشاركة، وقم بتعيين الخطوات التالية للعملاء مع تواريخ الاستحقاق (والتذكيرات التلقائية)، وتأكد من بقاء الجميع في النهاية على نفس الصفحة.
Accelo
accelo.com
Accelo هو تطبيق سحابي لإدارة الأعمال يتضمن إدارة المشاريع، العملاء، والفواتير، ويساعد على تنظيم سير العمل وتحسين الكفاءة.
Softr Studio
softr.io
تتيح لك Softr Studio إنشاء بوابات عمل وأدوات داخلية بسهولة ودون كود، مع دعم تكامل مع Airtable وGoogle Sheets.
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash هو منصة سحابية شاملة تجمع أدوات مثل إدارة المشاريع، ومتابعة الوقت، والفواتير، وCRM لتبسيط العمل وتعاون الشركات.
SuperOkay
superokay.com
SuperOkay هو تطبيق يوفر واجهة موحدة لمشاركة الروابط والمستندات مع العملاء، ويساعد في إدارة المشاريع وتعزيز التعاون بشكل مرن.
vcita
vcita.com
تطبيق VCITA يساعد في إدارة الأعمال لمقدمي الخدمات عبر جدولة المواعيد، إدارة العملاء، والفواتير، مما يسهل العمليات اليومية.
VobeSoft
vobesoft.com
VobeSoft هو نظام برامج إدارة بيانات سحابي مرن يتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات مخصصة بدون الحاجة لخبرة برمجية واسعة.
Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM هي أداة لإدارة علاقات العملاء تساعد الشركات في تنظيم التفاعلات مع العملاء وتتبع العمليات البيعية.
Dock
dock.us
Dock هي منصة تمكين الإيرادات التي يحبها العملاء. ما تحصل عليه مع Dock: نماذج طلبات مكتبة محتوى مساحات عمل المشتري والعملاء مع ملفات تعريف أمان التوقيع الإلكتروني مع NDA Dock تجعل من السهل إعداد غرف المبيعات الرقمية وخطط الإعداد وبوابات العملاء ومراكز المشاريع. تعرف على المزيد على الموقع Dock.us
Practice
practice.do
تساعد الممارسة الشركات القائمة على العملاء على تقليل عملها الإداري من خلال تبسيط الجدولة والتنفيذ، ومركزية نشاط العميل، وتوحيد الأدوات. مصمم لأصحاب الأعمال الذين يعملون مع المقاولين والعملاء.
Copilot
copilot.com
توفر مجموعة منتجات Copilot للشركات حلاً شاملاً للتواصل مع العملاء والمدفوعات ومشاركة الملفات والعقود والنماذج ومكاتب المساعدة والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن برنامج Copilot الشركات من تقديم تجربة موحدة لعملائها من خلال بوابة العملاء ذات العلامات التجارية. واليوم، تعمل المئات من شركات الخدمات المدعومة بالتكنولوجيا والتي تعمل في مجالات التكنولوجيا والتسويق والخدمات المالية وغيرها من الصناعات على برنامج Copilot. تأسست شركة Copilot في عام 2020، وجمعت 10 ملايين دولار من السلسلة A في عام 2022، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك.
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