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يعمل برنامج بوابة العميل كبوابة بين الشركة وعملائها، مما يسهل التفاعل عن بعد بين الطرفين. تعمل هذه البوابات كحلول شاملة للشركات أو المؤسسات التي تتعامل مع العديد من أصحاب المصلحة أو العملاء الخارجيين. إنها تمكن الشركات من مشاركة المستندات وطلبها، وتوفير تحديثات المشروع والفواتير، وجمع التعليقات، والحفاظ على التواصل مع العملاء وأصحاب المصلحة. يمكن أن تختلف الوظائف المحددة لبوابات العملاء بشكل كبير اعتمادًا على البائع وحالات الاستخدام المقصودة. يقوم بعض البائعين بدمج بوابات العملاء كمرفقات اختيارية ببرامج غرفة البيانات الافتراضية الأكبر حجمًا أو منصات تعاون المحتوى السحابي. تم تجهيز العديد من بوابات العملاء بميزات موجودة في برامج إدارة المشاريع، مما يسمح للعملاء بمراقبة تقدم المشروع بسهولة مع تمكين الشركات من ضمان الشفافية لعملائها.
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Accelo
accelo.com
يتم استخدام Accelo وتحبه شركات الخدمات الاحترافية حول العالم لإدارة عمل عملائها بشكل مربح. يدير النظام الأساسي القائم على السحابة من البداية إلى النهاية جميع جوانب تسليم عمل العميل، بدءًا من العميل المحتمل وحتى الدفع، بما في ذلك المبيعات والمشاريع والتذاكر والتوكيلات والجداول الزمنية وتوفير الموارد والمزيد، بغض النظر عن مكان وجودك. مع التركيز على الوقت والمال، تمنحك منصة إدارة عمل العميل نظرة شاملة لأحدث بيانات الأعمال والأداء المالي. من خلال مركزية اتصالات العملاء والأنشطة والعمل في منصة واحدة، فأنت تعرف دائمًا مكان الأشياء دون الحاجة إلى طلب تحديث الحالة. تعمل Accelo على تبسيط سير العمل وزيادة الكفاءة عبر الأعمال والفرق لتعزيز الرؤية والتنسيق، مما يساعد القادة على إدارة الأعمال والمهنيين على التركيز على العمل الأكثر أهمية. ومن خلال تسخير الأتمتة القوية، يتم تمكين المديرين من تسليم المشاريع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية بسهولة. تمنح تحليلات Accelo الحديثة والآمنة القادة الثقة لاتخاذ قرارات ذكية، مما يضمن نمو الأعمال وازدهارها.
Zoho CRM
zoho.com
قم بتشغيل عملك بالكامل مع مجموعة أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت في Zoho وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. خطتنا مجانية إلى الأبد!
Content Snare
contentsnare.com
يعد Content Snare الطريقة البسيطة لضم العملاء وجمع المستندات والحصول على الإجابات دون الحاجة إلى الذهاب والإياب الذي لا نهاية له. بديهي وسهل الاستخدام، إنه مصدر الحقيقة الوحيد عند جمع المعلومات من العملاء. توقف عن الضياع في البريد الإلكتروني وبوابات العملاء الفوضوية وجداول البيانات المربكة. محبوب من قبل أكثر من 1200 شركة حول العالم، بما في ذلك شركات المحاسبة ووكالات التسويق والخدمات المهنية. إذا كنت بحاجة إلى أن يرسل عملاؤك معلومات إليك، فيمكن أن يساعدك Content Snare.
Zendo
getzendo.io
Zendo هو برنامج الكل في واحد لتبسيط خدمات البيع، بدءًا من الخدمات المخصصة والمنتجات وحتى الاشتراكات. فهو يساعد رواد الأعمال والوكالات على تسريع عملياتهم الداخلية بمساعدة الأتمتة. قم بإنشاء سير العمل الخاص بك، وقم بإنشاء الفواتير تلقائيًا، وافتخر بكتالوج الخدمة ذي المظهر الاحترافي، حيث يمكن لعملائك إجراء عملية شراء بسهولة. إنه حل بسيط وأنيق، بدلاً من لوحة المعلومات، يقترح الدردشة كمركز للعمليات، حيث يقوم كل طلب عميل جديد بإنشاء سلسلة محادثة. إنه المكان الذي ترسل فيه عروض الأسعار والفواتير والمدفوعات والرسائل. انسَ أمر التبديل بين علامات التبويب أو التطبيقات تمامًا وافعل كل شيء في مكان واحد. يمكن تصميم Zendo بنفسك من خلال مجموعة متنوعة من خيارات الملصقات البيضاء، بدءًا من النطاق المخصص وحتى الألوان ذات العلامات التجارية وحتى برنامج الدردشة الآلي الخاص بك! اجمع فريقك واجعل عملك يزدهر من خلال هذا البرنامج البديهي سهل الاستخدام.
SuiteFiles
suitefiles.com
إنشاء المستندات والتعاون والتوقيع، كل ذلك في مكان واحد. يعد SuiteFiles برنامجًا قويًا - ولكنه بسيط - لإدارة المستندات لشركات المحاسبة والخدمات المهنية. إن سير العمل لدينا هو بالضبط ما تحتاجه الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم للنمو جنبًا إلى جنب مع عملائها. نحن ندعم أنشطتك اليومية، ونتكامل مع Xero وKarbon وQuickBooks Online وMicrosoft 365 والمزيد. نحن في مهمة تتمثل في منح الشركات من جميع الأحجام حلولاً وخدمات على مستوى المؤسسات تلبي احتياجاتها في مسار نموها. النتيجة؟ منصة سهلة الاستخدام وقابلة للتطوير وقوية سيستمتع فريقك وعملائك باستخدامها بالفعل. تتميز فرق تطوير المنتجات ودعم العملاء لدينا بالاستجابة — مما يعني أن لديك أشخاصًا يستثمرون في تحقيق أقصى استفادة من SuiteFiles. باستخدام SuiteFiles، يتم الاهتمام باحتياجات إدارة المستندات الخاصة بك ويتم رفع عبء تكنولوجيا المعلومات لديك مما يسمح لك بزيادة ساعات العمل القابلة للفوترة وتعزيز العلاقات مع عملائك. مع وجود أكثر من 1000 شركة خدمات احترافية تعتمد على الكفاءة تعمل على تحسين أعمالها باستخدام SuiteFiles (وبمعدل تجديد يصل إلى 99.6%)، نحن الخيار الواضح لك. قم بفك عزلة عملياتك باستخدام حلول سير العمل الكاملة وعمليات التكامل الشاملة التي تربطك بالتطبيقات الرائدة في الصناعة. تم تصميم الميزات والوظائف الشاملة لـ SuiteFiles لفرق مكونة من 10 إلى 500 فرد مع أخذ رضا موظفيك في الاعتبار. على مر السنين، قمنا بتحسين برامجنا لعملياتك الشاملة من خلال عمليات التكامل والأتمتة والتوقيع وإدارة البريد الإلكتروني، مما يلغي التنقل بين التطبيقات ورسوم الاشتراك المتعددة التي قد تحتاجها. نحن نجمع بين سهولة المشاركة مع طرف ثالث مع الأمان المتطور دون حرمانك من ملكية بياناتك. لقد قمنا بتبسيط تعقيد تنظيم المعلومات التي تحتاج شركتك إلى تنفيذها كل يوم ومركزيتها والاستفادة منها. يجب أن تقضي ساعات عملك في خدمة العملاء وتنمية أعمالك، وليس القتال مع الملفات. لذلك، قمنا بتصميم SuiteFiles مع ترحيل سريع وكامل للبيانات وإعدادها لتشغيل فريقك في أقل من يومين. بالإضافة إلى ذلك، فإن واجهتنا الذكية سهلة الاستخدام ويتم تحسينها باستمرار. من خلال التخلص من عمليات النقل غير الضرورية، وتأخير العمليات، وتكاليف التعاون، والتبديل بين الأدوات المتعددة، فإن ذلك يزيد من توفير الوقت. أبلغ عملاؤنا عن توفير 5 ساعات أسبوعيًا لكل موظف. هذا يعني 6 أسابيع FTE لكل موظف سنويًا!
Workiro
workiro.com
تطبيق من الجيل التالي الذي يجمع بشكل فريد بين إمكانيات المهمة والاتصال وإدارة المستندات ، بما في ذلك التوقيع الإلكتروني-يساعدك على إنجاز أي عمل ، مع أي شخص ، بطريقة أفضل. تمكين فريقك من التعاون والتواصل والعمل دون حل وسط من خلال توفير منصة بديهية وآمنة وجميع في واحد لإلغاء الإنتاجية غير الملحومة. لا تفقد المسار. يتكامل Workiro مع NetSuite حتى تتمكن الفرق من التعاون والموافقة على العمل وتسجيله بشكل أسرع من أي وقت مضى.
Aligned
alignedup.com
فرق المبيعات - ببساطة، ALIGNED عبارة عن غرفة مبيعات رقمية - منصة تعاون لفريقك والمشترين. فهو يتيح لك تنسيق الصفقات المعقدة، وزيادة مشاركة المشتري، واختصار الوقت اللازم لتحقيق القيمة. كيف؟ يعمل برنامج Aligned على تبسيط جميع اتصالات العملاء والمحتوى والعمليات والأدوات في مساحة عمل مخصصة واحدة للعملاء (نعم، حقًا). لا داعي لملاحقة رسائل البريد الإلكتروني أسبوعًا بعد أسبوع - إنه مجرد رابط واحد يؤدي إلى غرفة رقمية واحدة، ويحكمها جميعًا. يمكنك أيضًا الوصول إلى رؤى لم يسبق رؤيتها من قبل من خلال الكشف عن النقاط العمياء في رحلة العميل - مما يساعدك في النهاية على اكتساب المزيد من التحكم، وإشراك جميع أصحاب المصلحة، وتحسين الكفاءة، و...إبرام المزيد من الصفقات، بشكل أسرع. أداتنا جميلة وسهلة الاستخدام ولها نسخة تجريبية مجانية، ولا تحتاج إلى بطاقة ائتمان أو فترة تجريبية - اشترك في Aligned اليوم وانظر بنفسك.
Ahsuite
ahsuite.com
يتيح لك Ahsuite تنظيم اتصالات العملاء الخاصة بك في بوابة عميل سهلة الاستخدام حتى لا يتم تفويت أو فقدان أي شيء. إنه ذو تصميم بسيط ونظيف، مع التركيز على العمل الذي تريد عرضه: لوحات المعلومات، أو لوحات Figma، أو مجموعات الشرائح، أو مقاطع الفيديو، أو التقارير، أو أي شيء آخر. إذا كان من الممكن تضمينه في iframe، فيمكنك مشاركته في بوابة العميل. بوابات عملائنا آمنة ومنظمة وذاتية الخدمة. بمجرد تجربة Ahsuite، لن تعود أبدًا إلى إرسال الروابط عبر البريد الإلكتروني. يأتي Ahsuite مزودًا بمجموعة من أدوات التعاون القوية المصممة خصيصًا للوكالات الرقمية. وهذا يعني أنه يمكنك توديع Trello وSlack وDropBox وLastPass، لأن Ahsuite يتيح لك القيام بكل ذلك من خلال تسجيل دخول واحد. باستخدام خطة Pro أو Agency، يمكنك أيضًا الوصول إلى شبكتنا الحصرية من المستقلين والوكالات. لذا يمكنك حتى استخدام Ahsuite لبناء فريقك! تأتي خطة Starter مع المهام والملفات والمحادثات وما يصل إلى عشر بوابات مجانًا!
OnRamp
onramp.us
OnRamp هو برنامج ديناميكي لإعداد العملاء يساعد مديري الإعداد والتنفيذ على جعل أي عملية إعداد عملاء عالية اللمس بسيطة. يعمل الإعداد الديناميكي مع OnRamp على تقليل الجهد الذي يبذله العملاء لإكمال الخطوات وتقليل الخطوات اليدوية لفريقك. والنتيجة هي تحسين كفاءة الإعداد والنتائج وتجارب العملاء. قم بتمكين العملاء من خلال خطة عمل بسيطة وديناميكية مبهجة. تعمل خطط عمل OnRamp على توجيه العملاء من خلال المهام ومقاطع الفيديو والنماذج والاستطلاعات والملفات وغيرها من الإجراءات والتمكين ذات الصلة، خطوة بخطوة، بناءً على مدخلاتهم أثناء التنقل. يتم تعقب كل خطوة وجمع التعليقات على طول الطريق لإبقائك على علم بتقدم العملاء، وتحفيز الخطوات التالية من جانبك، ومساعدتك على التحسين. * قم بتمكين فريقك من خلال قواعد اللعبة التي أثبتت جدواها لكل عميل. * توجيه العملاء وتمكينهم ديناميكيًا خلال كل خطوة من خطوات العملية. * احصل على تقارير عن كفاءة الإعداد والنتائج والخبرة. * تحسين طريقك إلى عمليات تأهيل العملاء التي يمكن التنبؤ بها والقابلة للتطوير. * العملاء المنضمون أسرع بمرتين ويتوسعون دون زيادة عدد الموظفين. باستخدام OnRamp، يمكن لمديري تأهيل العملاء والتنفيذ فعل المزيد بموارد أقل وتوفير عملية تأهيل وتمكين على نطاق واسع.
Alternative Payments
alternativepayments.io
تعد "المدفوعات البديلة" عبارة عن منصة مدفوعات B2B متكاملة الخدمات تعمل على تبسيط المدفوعات وأتمتتها لك ولعملائك. قدم لعملائك منصة آمنة ذات علامة بيضاء لدفع الفواتير من خلال العديد من طرق الدفع (ACH، وبطاقات الائتمان، والدفع بالتقسيط). يمكنك التكامل مع حلول برامج المحاسبة وPSA الرائدة لمزامنة الفواتير وتسهيل التسوية التلقائية. قم بتمكين عمليات التشغيل الآلي مثل الدفع التلقائي والتذكيرات التلقائية عبر البريد الإلكتروني لتوفير الوقت وجمع الفواتير بشكل أسرع، وفتح رؤى البيانات لتمنحك رؤية كاملة للمدفوعات والتنبؤ بالتدفق النقدي بشكل أفضل. كل ذلك في منصة واحدة.
EverAfter
everafter.ai
توسيع نطاق نجاح العملاء، بلمسة رقمية واحدة في كل مرة. مع EverAfter، يمكنك تصميم واجهات قابلة للتطوير وتواجه العملاء لتوجيه عملائك وإشراكهم وتمكينهم من العمل بشكل مستقل وتحقيق أهدافهم. على عكس منصات نجاح العملاء، التي تم تصميمها لتحسين الإدارة الداخلية، تزود EverAfter الشركات بالأدوات اللازمة لتحسين خدماتها. لعملائهم، لتعزيز الإنتاجية والكفاءة، والتأكد من أن كل تفاعل يكون استراتيجيًا وموجهًا نحو الهدف من خلال إنتاج برامج مثل الإعداد، والتواصل المستمر، والأكاديمية، وQBRs، وخطط النجاح، والمزيد. من خلال إنتاج برامج العملاء الخاصة بك مع EverAfter، سيتمكن عملاؤك من تحقيق النتائج المرجوة بحيث تشهد مقاييس عملك تحسينات كبيرة. استمتع بتجربة تسريع الوقت للحصول على القيمة، ومعدلات مشاركة أعلى، وجودة إعداد فائقة، وزيادة الاحتفاظ، وتجربة عملاء محسنة، واعتماد أكبر للعملاء، وتقليل معدل التغير. كل هذا يحدث عندما تبدأ مع العميل.
Jumppl
jumppl.com
أدوات قوية ومركزية للحفاظ على تركيز فريقك وإطلاع العملاء على آخر المستجدات. يمنع Jumppl بيانات فريقك من الانتشار في كل مكان.
Moxo
moxo.com
تبسيط المشاريع الخارجية مع العملاء والموردين والشركاء. مع Moxo، يمكنك تسريع سير العمل بدءًا من الحصول على الحساب ووصولاً إلى الإعداد والخدمة. التنسيق مع العملاء والموردين والشركاء لتحقيق التسليمات المشتركة وتتبع المعالم وتبادل المستندات وجمع الموافقات والمزيد. تعمل Moxo على تشغيل مساحات عمل المشروع عبر مجموعة متنوعة من الصناعات بما في ذلك الخدمات المالية والاستشارات والقانونية والمحاسبة والرعاية الصحية والمزيد. يشمل عملاؤنا شركات مثل Citibank وFIS وBalfour Homes وAMCK Models وHibernia College وBNP Paribas والمزيد. يتمتع فريقنا بتاريخ غني من الريادة في مجال المشاركة: كان سوبرا إيار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Moxo، هو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Webex، بينما شغل المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Moxo، ستانلي هوانغ، مناصب إدارية هندسية عليا في سيسكو سيستمز وWebEx.
Liscio
liscio.me
Liscio هو حل برمجي آمن قائم على السحابة على الويب والهواتف المحمولة يعمل على تبسيط التواصل مع العميل والتعاون. مع ميزات تشمل المراسلة الآمنة، ومشاركة الملفات وتخزينها بشكل آمن، وFirmView، وخدمة Firm-to-One، وتطبيقات الهاتف المحمول، وFrontDesk onboarding، والتوقيعات الإلكترونية، والمزيد، تستبدل Liscio البريد الإلكتروني والأوراق الضعيفة بمنصة تجربة عميل مشفرة ومتاحة فقط. يمكّنك من أن تصبح الشركة الاستباقية والحديثة التي يستحقها عملاؤك.
Hubflo
hubflo.com
يمكنك الارتقاء بأعمال الخدمة الخاصة بك إلى المستوى التالي من خلال بوابة العميل ذات العلامة التجارية والتطبيقات القوية وسهلة الاستخدام. تجمع Hubflo جميع الأدوات التي تحتاجها لتشغيل مكتبك الخلفي وعمليات التعامل مع العملاء: مشاركة الملفات، والمراسلة، والمهام/المشاريع، والمقترحات، والفواتير، وإدارة علاقات العملاء، والمزيد. اتصل بأي شيء باستخدام عمليات التضمين وZapier والتكاملات الأصلية (Gmail وOutlook وStripe...) تعمل Hubflo على تشغيل أكثر من 1000 شركة في 7 دول وقد جمعت 3 ملايين دولار من مستثمرين من الدرجة الأولى.
Everleagues
everleagues.com
Everleagues عبارة عن منصة للتواصل والتعاون. يوفر مزيجها الفريد من الميزات الأصلية والأمان على مستوى المؤسسات تجربة سلسة داخل المكتب وخدمات العملاء مما يزيد من الإنتاجية والتعاون ورضا العملاء والربحية. تتوفر الدردشة والصوت والفيديو ونقل الملفات والتوقيع الإلكتروني والمزيد من أدوات الإنتاجية في مساحة عمل افتراضية واحدة لشركتك الخاصة، مدعومة من Everleagues.
Arrows
arrows.to
خطط الإعداد التي تواجه العملاء والتي ترتبط بالصفقات والتذاكر داخل HubSpot. هل تنتظر عملائك لإكمال عملية الإعداد؟ توقف عن الانتظار. الأسهم هي أداة لفرق الإعداد والمبيعات والنجاح لإغلاق الإيرادات بشكل أسرع وإنشاء عملاء سعداء. قم بتقليل الوقت اللازم لتحقيق القيمة، وزيادة الاعتماد، وإطلاق العنان للنمو. يعرف العملاء دائمًا ما هو التالي في طريقهم بدءًا من التسجيل وحتى النجاح، ويواصل فريقك التركيز على أعمالهم الأكثر قيمة من خلال أتمتة سير العمل وتذكيرات البريد الإلكتروني والتقارير المتعمقة.
OneSuite
onesuite.io
يعد OneSuite مركزك المركزي للنمو، حيث تم تصميمه من قبل خبراء الوكالات ذوي الخبرة الذين يفهمون الاحتياجات المحددة للوكالات الرقمية الحديثة والمتطلعة إلى المستقبل. لقد رأينا بشكل مباشر التحديات المتمثلة في التوفيق بين منصات متعددة، وفقدان البيانات القيمة، والنضال من أجل الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ.
Welcome Spaces
welcomespaces.io
توفر Welcome Spaces مساحات خاصة للمحترفين وعملائهم للتبادل والمشاركة والبقاء على اتصال. نحن نستضيف جميع عمليات التبادل الخاصة بك - لتبسيط وتوحيد وتنظيم كل شيء. إذا كنت وكالة تسويق، أو خبيرًا ماليًا، أو منظم حفلات زفاف، أو مصمم ويب أو محاميًا - فهذه هي بوابة العميل التي كنت تحلم بها. لماذا نرحب بالمساحات؟ لأن ممارسة الأعمال التجارية يمكن أن تصبح فوضوية ومرهقة لك ولعملائك! الميزات الرئيسية: ✅ تنظيم بسيط: مساحات خاصة مع موجز للأنشطة ✅ تجربة العميل الشخصية: علامة تجارية مخصصة ✅ عمليات تبادل سهلة: مشاركة المستندات وطلب الملفات ✅ توفير الوقت: الحزم والقوالب ✅ اتصالات متعددة الاستخدامات: الدردشة المباشرة والدردشة الخاصة ومكالمات الفيديو ✅ المركزية: مكتبة المستندات ابدأ بنسختنا المجانية إلى الأبد واستمتع بعلاقات عمل سلسة!
Gatheroo
gatheroo.io
يوفر Gatheroo لشركتك بوابة عميل لمساعدتك في جمع المعلومات والمستندات من عملائك. يتلقى كل عميل عنوان URL فريدًا يحتوي على قائمة بجميع المعلومات التي تحتاجها منه. شريط التقدم، إلى جانب نظام إشارات المرور، يعني أن عملائك يتحكمون في المعلومات التي يحتاجون إلى مشاركتها. تعني تذكيرات العميل التلقائية أنه يمكنك متابعة أشياء أخرى، وسيتم إعلامك عند مشاركة جميع المعلومات التي طلبتها. اختر من بين الحقول النصية وتحميل المستندات والإجابات المتعددة والتحديد الفردي والأسئلة الشرطية والقوائم والجداول - للحصول على المعلومات التي تحتاجها بالتنسيق الذي تريده.
Zapa Client Portal
zapaclientportal.com
تم بناء Zapa Client Portals على فكرة أنه، كشركة تجارية، لا ينبغي أن يكون إرسال واستقبال الملفات بشكل آمن مع عملائك أمرًا مؤلمًا أو مرهقًا. يجب أن تكون تجربة سريعة وسهلة وممتعة لكل من الشركة وعملائها. مع القدرة على تخصيص رسائل البريد الإلكتروني وعلامة Zapa التجارية بشعارك الخاص، لن يشعر العملاء أبدًا أنهم لا يتعاملون معك مباشرة. مع نسخة تجريبية خالية من المخاطر لمدة 30 يومًا، تعال وجربها وشاهد مدى سهولة الأمر!
Bright Return
brightreturn.com
تقدم BrightReturn حلاً شاملاً لأتمتة الممارسات المحاسبية ورفع الكفاءة والأمان والإنتاجية. مع الالتزام بتعزيز المشهد المحاسبي، يقدم برنامج BrightReturn مجموعة من الميزات المصممة لتبسيط سير العمل وتعزيز الأمان وتمكين النمو. تكمن جاذبية BrightReturn في فوائدها المتعددة الأوجه. يمكن لشركات المحاسبة أن تتبنى برامج إدارة الممارسات المتطورة التي تعمل على أتمتة المهام الدنيوية، وتسهيل الاتصال السلس وتوسيع عروض الخدمات. ولا يؤدي هذا التحول إلى نمو الأعمال فحسب، بل يعزز أيضًا عائد العميل على الاستثمار، مما يضمن ميزة استراتيجية في مشهد تنافسي. الاحتفاظ بالموظفين سيكون مفيدًا أيضًا. ومن خلال أتمتة عمليات سير العمل وتعزيز التعاون، يعمل البرنامج على تنمية قوة عاملة أكثر مشاركة ورضا. تساهم موارد التدريب التي يمكن الوصول إليها في تعزيز المهارات، وزيادة الرضا الوظيفي والاستثمار العام للموظفين. الإنتاجية هي السمة المميزة الأخرى لـ BrightReturn. إن ميزات توفير الوقت التي يوفرها البرنامج، إلى جانب الإدارة الفعالة للعملاء، والرقابة المالية، والأدوات التعاونية، تعمل على تمكين الشركات من العمل بشكل أكثر فعالية. مع BrightReturn، تتم أتمتة المهام، والوفاء بالمواعيد النهائية، وتبسيط الإدارة المالية. ميزات BrightReturn: - * تطبيق العميل والبوابة: تمكين مشاركة العميل. * إدارة مستندات الذكاء الاصطناعي: تبادل آمن للبيانات، واستخراج البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي * سير العمل الآلي: تحرير الوقت وتقليل الأخطاء. * إدارة المشاريع الرشيقة: ابق على القمة دون عناء. * إدارة المهام: التنظيم بكل سهولة. * صندوق الوارد لمكتب المساعدة: توحيد التواصل مع العميل. * إدارة العملاء: تعزيز العلاقات. * البث: تواصل قوي بين الفريق والعملاء. * مكتب المساعدة: دعم العملاء المركزي. * تتبع الوقت: إدارة الوقت بكفاءة. * نظام إدارة الموارد البشرية: إدارة حضور الفريق والإجازات والإجازات والعمل في مكان واحد.
Virtual Cabinet
virtualcabinet.com
Virtual Cabinet هو نظام متكامل لإدارة المستندات مع التحكم الكامل في الإصدار ومراجعة المراجعة لتوفير راحة البال لأولئك الذين يرغبون في تدمير أوراقهم وإنشاء مكتب بلا ورق أثناء الالتزام بمعايير المقبولية القانونية. يوفر Virtual Cabinet متجر مستندات آمن مع العديد من مرافق البحث الإضافية التي تمكن من العثور على المستند بسهولة أكبر. يتكامل بشكل كامل مع أنظمة المكتب الخلفي ولديه القدرة على ربط جميع أشكال الملفات الإلكترونية ببساطة إلى سجل العميل. إنه يوفر مرافق توجيه للمستندات الممسوحة ضوئيًا من خلال المستخدم في الصواني ، مما يتيح توزيع البيانات الممسوحة ضوئيًا حول مؤسستك ولديها مرافق مسح عن بُعد حصرية لأولئك الذين يرغبون في المسح أثناء استخدام حلول العميل المستضافة أو الرقيقة. تمكن الخزانة الافتراضية لشركتك من التحكم في جميع المستندات ومشاركة المعلومات وزيادة الإنتاجية والأرشفة بشكل آمن بعائد فوري للاستثمار
Recapped
recapped.io
يمكّن Recapped الفرق من التعاون بشكل مباشر مع عملائهم خلال الميل الأخير من المبيعات، بما في ذلك إدارة الإصدار التجريبي والتأهيل. قم بتحميل المحتوى ذي الصلة للعملاء للمشاركة، وقم بتعيين الخطوات التالية للعملاء مع تواريخ الاستحقاق (والتذكيرات التلقائية)، وتأكد من بقاء الجميع في النهاية على نفس الصفحة.
Clinked
clinked.com
Clinked عبارة عن بوابة عملاء وأداة تعاون قائمة على السحابة. فهو يمكّن الفرق ومجموعات المشاريع وعملاء الأعمال من التعاون بكفاءة في المستندات والملفات من داخل بيئة سحابية آمنة. نحن نقدم 3 خيارات رئيسية للبوابة: 1. سهلة (بوابة جاهزة للتخصيص بسهولة). 2. مفصل (بوابة مخصصة مبنية على البنية التحتية لـ Clinked لتلبية متطلباتك المحددة). 3. غرفة البيانات الافتراضية. تقدم جميع البوابات مجموعة واسعة من الميزات، بعضها مذكور أدناه. تعزيز صورة عملك * يمكن تخصيص بوابة العميل Clinked ووضع العلامات البيضاء عليها. * استخدم عنوان URL الخاص بك، على سبيل المثال. https://clients.yourcompany.com. * تتوفر تطبيقات الأجهزة المحمولة الأصلية ذات العلامات التجارية لنظامي التشغيل Android وiOS. التعاون والتواصل * تحديث العملاء بتدفقات الأنشطة في الوقت الفعلي وإدارة التقدم في المشروع. * تعيين المهام لأعضاء الفريق الفرديين أو مشاركة عبء العمل مع أكثر من مستخدم واحد. * قم بإجراء مناقشات فعالة، وتواصل باستخدام @الإشارات، والدردشة الفورية 1-2-1 والدردشة الجماعية، والمدونات الصغيرة. * البحث عن النص الكامل. بوابة عميل آمنة * 256 بت SSL أثناء النقل وتشفير AES أثناء الراحة. * المصادقة الثنائية للوصول الآمن إلى الحل الخاص بك. * يمكن لمسؤولي الحساب عرض جميع أنشطة المستخدم في مسار التدقيق. بديل بروتوكول نقل الملفات رقم 1 * سحب وإسقاط الملفات والمجلدات لمشاركة الملفات الكبيرة. * تحديد موقع الملفات والمجلدات وإحضارها باستخدام شريط البحث الشامل. * عرض المعاينات المباشرة لمستنداتك دون الحاجة إلى تنزيلها. التكامل * التكامل الأصلي مع Google Workspace. * التكامل الأصلي مع AdobeSign وDocuSign وJotForm. * أتمتة المهام والإجراءات مع أكثر من 3000 تطبيق عبر Zapier. * واجهة برمجة التطبيقات العامة. بوابة مخصصة بالكامل مصممة وفقًا لمواصفاتك * مبني على بنية أساسية قوية معتمدة من Clinked ISO. * اختر من بين مجموعة واسعة من الميزات الموجودة. * إضافة ميزات فريدة جديدة يحتاجها عملك. * واجهة مستخدم مخصصة لتناسب حالة الاستخدام وسير العمل. * عملية تصميم واضحة. * التسليم السريع.
Clustdoc
clustdoc.com
الطريقة الجديدة لإدارة مرحلة ما قبل المشروع وسير العمل. قم بدعوة أطراف ثالثة للانضمام إلى مشروعك من بوابة مخصصة، وقم بتوجيههم عبر ما يجب القيام به، ومراجعة المعلومات المقدمة مع فريقك، وتوقيع العقود واتفاقية عدم الإفشاء بسهولة وإنجاز الأمور من تطبيق الهاتف المحمول الخاص بإدارة العملاء!
FileInvite
fileinvite.com
يقوم FileInvite بأتمتة عملية جمع معلومات العميل لسير العمل المثقل بالمستندات. أنشئ تجربة رقمية سلسة لعملائك من خلال بوابات العملاء ذات العلامات التجارية الخاصة بنا، والمكتملة بالدردشة المضمنة والتوقيعات الإلكترونية وتحويل PDF ومزامنة التخزين السحابي وعمليات تكامل CRM والمتابعة الآلية للنص والبريد الإلكتروني والمزيد، حتى تتمكن من قضاء وقتك حيث يهم حقا. يحظى بثقة آلاف العملاء حول العالم، اكتشف الأداة التي يستخدمها كبار المحترفين لأتمتة عملية جمع المستندات الخاصة بهم.
Flowlu
flowlu.com
قم بتشغيل شركتك بأكملها في مكان واحد - إدارة المشاريع والمهام ، والتقاط العملاء المتوقعين وتتبع تفاعلات العميل ، وتسجيل الإيرادات والنفقات ، وتوليد المستندات ، وتبادل المعرفة والتعاون بفعالية مع فريقك. Flowlu هي منصة تشغيل أعمال الكل في واحد تحتوي على جميع الأدوات الأساسية للمشروع والمهمة والمالية وإدارة العملاء. يوفر لك Flowlu نظرة عامة عميقة على كل ما يجري في شركتك. يمكنك تتبع كل جزء من عملك ، من الوقت الذي يقضيه فريقك وعبلة العمل إلى التكاليف الإجمالية ، وفواتير العملاء.
GuideCX
guidecx.com
GUIDEcx هو الحل الرائد عالميًا في مجال تأهيل العملاء والذي يخلق انتقالًا سلسًا بين عملية المبيعات والتنفيذ. مع إكمال أكثر من خمس سنوات و300000 مشروع تأهيل ناجح، فإننا نعرف كيفية الاستفادة من حكمتنا لتقديم تجارب تأهيل العملاء المتسقة. تم تصميم عمليتنا لتحفيز المشاركة وزيادة الكفاءة وتوسيع القدرات دون التضحية بجودة الخدمة. يتميز GUIDEcx بسهولة التكامل في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الموجود لديك، حيث يحتوي على قوالب مخصصة وطرق عرض مختلفة للعملاء لكل دور وعمليات تكامل مصممة لهذا الغرض وتقارير قوية. نحن لا ننقل عمليتك إلى برامجنا فحسب، بل إن فريق الخدمات الاحترافية لدينا وموارد جامعة الإرشاد موجودون هنا لإرشادك ودعمك خلال كل خطوة من العملية لتسريع الوقت اللازم لتقييم إنتاجية فريق الإعداد لديك وتعظيمها. تواصل معنا اليوم ويمكننا مساعدتك في الارتقاء بتجربة إعداد العملاء الخاصة بك إلى آفاق جديدة.
MangoApps
mangoapps.com
قم بإشراك وإثارة وربط شركتك بأكملها! MangoApps عبارة عن منصة موحدة لتجربة الموظفين تجمع بين الشبكة الداخلية والتدريب والعمل الجماعي وإدارة المحتوى في لوحة معلومات ومساحة عمل. يتناسب نهجنا سهل الاستخدام والقابل للتخصيص بشكل لا نهائي مع الطريقة التي تمارس بها شركتك أعمالها بالفعل، مما يؤدي إلى إنشاء مركز رقمي واحد يسد الفجوة بين مكتبك والعاملين في الخطوط الأمامية. يمكن للموظفين العثور على جميع معلومات الشركة التي يحتاجونها، إلى جانب أدوات الاتصال والتعاون الخاصة بهم، في لوحة معلومات قابلة للتخصيص قائمة على عناصر واجهة المستخدم والتي تعمل كمصدر واحد للحقيقة. يعمل منتجنا مع فرق من جميع الأحجام عبر مختلف الصناعات ويتمتع بجميع ميزات الأمان اللازمة للنشر على نطاق المؤسسة. تعتمد واجهة MangoApps على وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، مع المواضيع والتعليقات وتفاعلات الرموز التعبيرية ومجموعات الفريق والمشروع. وعلى هذا النحو، يجد موظفو عملائنا أن الأمر بديهي وسهل الاستخدام على الفور. علاوة على ذلك، فإن دمج كل هذه الأدوات وعمليات التكامل مع معظم أدوات المؤسسات والشركات الأخرى يوفر الوقت والإحباط. مع العلامة البيضاء للعلامة التجارية لشركتك، قد لا يدرك فريقك حتى أن MangoApps هي أداة خارجية - فهي تبدو وكأنها جزء طبيعي من يومهم وسير العمل. تعتمد الكثير من المؤسسات اليوم على أدوات الإنترانت والاتصالات القديمة، مما يؤدي إلى إهدار الوقت والمعلومات لصالح الثقب الأسود الذي يمثل صندوق البريد الإلكتروني. تمنحك MangoApps فرصة فريدة لربط جميع فرقك، بدءًا من العاملين في الخطوط الأمامية وحتى مكاتب الشركة، في مركز مركزي واحد يبقيهم جميعًا على اطلاع دائم وفي قمة اللعبة.
FuseBase
nimbusweb.me
إن FuseBase (المعروفة سابقًا باسم Nimbus) عبارة عن أداة متكاملة للتعاون مع العملاء تعمل بالذكاء الاصطناعي ومصممة لمساعدة الخدمات الاحترافية على تبسيط سير العمل وتقديم تجارب عملاء متميزة من خلال بوابات العملاء. تعمل هذه المنصة على تمكين الخدمات الاحترافية من خلال مئات الميزات المتقدمة والبديهية للتعاون في الوقت الفعلي وإدارة المشاريع والمعلومات وحتى إنشاء المحتوى. قم بتقديم الخدمات تحت علامتك التجارية وتقديم تجارب استثنائية وشخصية للعملاء من خلال بوابات العملاء ذات العلامات البيضاء التي تعمل على مركزية الاتصال وتتبع تقدم المشروع وإدارة المعرفة. استخدم أداة إنشاء المستندات المبتكرة التي تعمل بالسحب والإفلات لإنشاء مستندات فائقة التفاعلية باستخدام أي تنسيقات ملفات وتضمينها من أكثر من 2000 عملية تكامل مدعومة. جرّب لوحات Kanban وأدوات تتبع المشاريع والتحرير في الوقت الفعلي والمزيد من الميزات في مساحات عمل فريق FuseBase (Nimbus سابقًا) لتحقيق تعاون مثمر. قم بتحسين العمليات اليومية باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي FuseBase (Nimbus سابقًا) المتقدم، وقم بأتمتة المهام مثل إنشاء المحتوى والترجمة، واحصل على رؤى لاتخاذ قرارات تعتمد على البيانات، ووقت فراغ لتوسيع نطاق الأعمال.
Onehub
onehub.com
Onehub هي خدمة تخزين الملفات ومشاركتها الآمنة المصممة للشركات من أي حجم. إن تشفير بياناتك على مستوى البنك بالإضافة إلى بنية الأذونات الدقيقة المستندة إلى الأدوار يعني أنه يمكنك التحكم في من يمكنه الوصول إلى المحتوى الخاص بك ومشاركة ملفات الأعمال المهمة بثقة. يقدم Onehub مجموعة من أدوات الأعمال القوية مثل غرف البيانات الافتراضية وبوابات العملاء وتكامل مستندات Google والعلامات المائية التلقائية ومساحات العمل ذات العلامات التجارية والاتفاقيات المخصصة لتعزيز وتوسيع مشاركة الملفات. قم بتخصيص مساحة عمل Onehub الخاصة بك لمنح مشاركة المحتوى مظهرًا أكثر احترافية ومصقولًا وإنشاء بوابة العميل الخاصة بك. توفر غرف البيانات الافتراضية في Onehub لأهم صفقاتك الأمان والخصوصية التي تحتاجها.
Planhat
planhat.com
Planhat عبارة عن منصة للعملاء تم تصميمها لتقديم رؤى وإدارة سير العمل وتعزيز تجربة العملاء. تساعد Planhat المئات من شركات التكنولوجيا الحديثة في جميع أنحاء العالم على تركيز أعمالها حول عملائها من أجل تحقيق أقصى قدر من نجاح العملاء والقيمة الدائمة للعميل. تتيح لك المنصة، المصممة للجميع بدءًا من CSM إلى C-Suite، توحيد بيانات عملائك، وتحديد الأهداف والنتائج المثالية، وتعزيز رحلة العميل بميزات مثل أدلة التشغيل والأتمتة والتعاون. تأسست الشركة في ستوكهولم بالسويد عام 2014 ولديها فريق يضم أكثر من 100 شخص في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. اقرأ المزيد على www.planhat.com.
Shape Software
setshape.com
إن Shape عبارة عن برنامج مصمم خصيصًا لأتمتة المبيعات والتسويق ويأتي مزودًا بميزات تم إنشاؤها مسبقًا يمكن تهيئتها لأي عمل تجاري. تعمل الواجهة سهلة الاستخدام على تمكين فرقك ودمج جميع جوانب عملك في منصة واحدة تعمل بالذكاء الاصطناعي. يوفر برنامج Shape Software مساحة تعاونية لفرقك للبقاء متسقًا وفعالاً في كل ما يفعلونه، سواء كان ذلك من خلال تبسيط خط أنابيب المبيعات الخاص بك، أو إشراك المزيد من العملاء المحتملين من خلال تسلسلات التسويق والإعلانات الرقمية، أو رعاية علاقات العملاء، أو التواصل بسلاسة، أو تتبع المشاريع. ابدأ في زيادة إيراداتك باستخدام Shape اليوم.
Service Provider Pro
spp.co
SPP.co هو برنامج لإدارة العملاء والفوترة مصمم للوكالات المتنامية. احصل على عملاء أكثر سعادة من خلال بوابة العميل ذات العلامة البيضاء. قم بتوسيع نطاق فريقك باستخدام عناصر التحكم في الأذونات المستندة إلى الأدوار. وأخيرًا، يمكنك جمع مشاريعك وعملائك وفواتيرك تحت سقف واحد.
Softr Studio
softr.io
يتيح لك Softr.io إنشاء بوابات العملاء والأدوات الداخلية لشركتك في دقائق، بدون تعليمات برمجية. إنه يعمل مع Airtable وGoogle Sheets. انضم إلى أكثر من 90.000 فريق يقومون ببناء بوابات لعملائهم أو شركائهم، والشبكات الداخلية للموظفين، وأدوات إدارة المشاريع، ولوحات المعلومات، وإدارة علاقات العملاء، وغير ذلك الكثير.
SuiteDash
suitedash.com
أكثر من مجرد برنامج لبوابة العميل، فإن SuiteDash عبارة عن منصة سحابية متكاملة تمامًا والتي ستلبي تمامًا احتياجات البرامج لمعظم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. لسوء الحظ، أصبح العديد من أصحاب الأعمال محبطين بشكل لا يصدق من البرامج لأنهم أنفقوا الكثير من الوقت والمال في محاولة تعلم أنظمة متعددة، ثم جعل هذه الأنظمة المتعددة تعمل معًا. يحل SuiteDash هذه المشكلة من خلال الجمع بين أدوات الأعمال الأكثر استخدامًا في أداة واحدة.
SuperOkay
superokay.com
يمنحك SuperOkay واجهة موحدة سهلة الاستخدام لمشاركة جميع الروابط والمستندات الخاصة بك مع عملائك وشركائك.
vcita
vcita.com
تتيح لك vcita التركيز على تنمية أعمالك والبقاء منظمًا وتقديم تجارب استثنائية للعملاء من خلال منصة إدارة بديهية. قم بأتمتة المهام الإدارية التي تستغرق وقتًا طويلاً مثل تحصيل الدفعات والفوترة والجدولة وتذكيرات العملاء وإدارتها - تتبع تفاعلاتك مع العملاء من خلال حفظ الملاحظات وعرض سجل دفعات العملاء من لوحة معلومات سهلة الاستخدام.
VobeSoft
vobesoft.com
يحتوي كل نظام برمجي على قواعد بيانات. غالبًا ما تكون قواعد البيانات هذه ثابتة، مما يمنح المؤسسات التي تعمل مع هذه الحلول القياسية وظائف لا تستخدمها ووظائف لا يمكنها تغييرها لتناسب احتياجاتها الفريدة. عادة، مع الكثير من المتاعب، يتم تطبيق الحلول للوصول إلى الهدف النهائي. ولكن في النهاية، لا تؤدي هذه المتاعب مع الحلول إلا إلى الإحباط وعدم الاستخدام الأمثل للمزايا التي يجب أن يوفرها لك النظام البرمجي أنت ومؤسستك. الشيء الثابت الوحيد اليوم هو أن المنظمات تتغير باستمرار. وهذا التغيير ليس سيئا. إنه يمثل تحسنًا في المنظمة. لاستيعاب هذا التغيير، من الضروري وجود نظام يتغير ويتكيف مع الطريقة التي تعمل بها المنظمة لضمان النمو. هذا هو VobeSoft: نظام برمجي مزود بقاعدة بيانات ديناميكية قابلة للتكوين لتتناسب بسهولة مع أي مؤسسة. أنت، وليس البرنامج، من يحدد كيفية إنجاز العمل، وما هي البيانات المهمة وكيف ينبغي تخزينها. يقود سياق العرف طريقة إعداد النظام واستخدامه.
Dock
dock.us
Dock هي منصة تمكين الإيرادات التي يحبها العملاء. ما تحصل عليه مع Dock: نماذج طلبات مكتبة محتوى مساحات عمل المشتري والعملاء مع ملفات تعريف أمان التوقيع الإلكتروني مع NDA Dock تجعل من السهل إعداد غرف المبيعات الرقمية وخطط الإعداد وبوابات العملاء ومراكز المشاريع. تعرف على المزيد على الموقع Dock.us
Practice
practice.do
تساعد الممارسة الشركات القائمة على العملاء على تقليل عملها الإداري من خلال تبسيط الجدولة والتنفيذ، ومركزية نشاط العميل، وتوحيد الأدوات. مصمم لأصحاب الأعمال الذين يعملون مع المقاولين والعملاء.
Copilot
copilot.com
توفر مجموعة منتجات Copilot للشركات حلاً شاملاً للتواصل مع العملاء والمدفوعات ومشاركة الملفات والعقود والنماذج ومكاتب المساعدة والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن برنامج Copilot الشركات من تقديم تجربة موحدة لعملائها من خلال بوابة العملاء ذات العلامات التجارية. واليوم، تعمل المئات من شركات الخدمات المدعومة بالتكنولوجيا والتي تعمل في مجالات التكنولوجيا والتسويق والخدمات المالية وغيرها من الصناعات على برنامج Copilot. تأسست شركة Copilot في عام 2020، وجمعت 10 ملايين دولار من السلسلة A في عام 2022، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك.
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