برنامج بوابة العميل - التطبيقات الأكثر شعبية - روسيا

SuiteFiles

suitefiles.com

إنشاء المستندات والتعاون والتوقيع، كل ذلك في مكان واحد. يعد SuiteFiles برنامجًا قويًا - ولكنه بسيط - لإدارة المستندات لشركات المحاسبة والخدمات المهنية. إن سير العمل لدينا هو بالضبط ما تحتاجه الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم للنمو جنبًا إلى جنب مع عملائها. نحن ندعم أنشطتك اليومية، ونتكامل مع Xero وKarbon وQuickBooks Online وMicrosoft 365 والمزيد. نحن في مهمة تتمثل في منح الشركات من جميع الأحجام حلولاً وخدمات على مستوى المؤسسات تلبي احتياجاتها في مسار نموها. النتيجة؟ منصة سهلة الاستخدام وقابلة للتطوير وقوية سيستمتع فريقك وعملائك باستخدامها بالفعل. تتميز فرق تطوير المنتجات ودعم العملاء لدينا بالاستجابة — مما يعني أن لديك أشخاصًا يستثمرون في تحقيق أقصى استفادة من SuiteFiles. باستخدام SuiteFiles، يتم الاهتمام باحتياجات إدارة المستندات الخاصة بك ويتم رفع عبء تكنولوجيا المعلومات لديك مما يسمح لك بزيادة ساعات العمل القابلة للفوترة وتعزيز العلاقات مع عملائك. مع وجود أكثر من 1000 شركة خدمات احترافية تعتمد على الكفاءة تعمل على تحسين أعمالها باستخدام SuiteFiles (وبمعدل تجديد يصل إلى 99.6%)، نحن الخيار الواضح لك. قم بفك عزلة عملياتك باستخدام حلول سير العمل الكاملة وعمليات التكامل الشاملة التي تربطك بالتطبيقات الرائدة في الصناعة. تم تصميم الميزات والوظائف الشاملة لـ SuiteFiles لفرق مكونة من 10 إلى 500 فرد مع أخذ رضا موظفيك في الاعتبار. على مر السنين، قمنا بتحسين برامجنا لعملياتك الشاملة من خلال عمليات التكامل والأتمتة والتوقيع وإدارة البريد الإلكتروني، مما يلغي التنقل بين التطبيقات ورسوم الاشتراك المتعددة التي قد تحتاجها. نحن نجمع بين سهولة المشاركة مع طرف ثالث مع الأمان المتطور دون حرمانك من ملكية بياناتك. لقد قمنا بتبسيط تعقيد تنظيم المعلومات التي تحتاج شركتك إلى تنفيذها كل يوم ومركزيتها والاستفادة منها. يجب أن تقضي ساعات عملك في خدمة العملاء وتنمية أعمالك، وليس القتال مع الملفات. لذلك، قمنا بتصميم SuiteFiles مع ترحيل سريع وكامل للبيانات وإعدادها لتشغيل فريقك في أقل من يومين. بالإضافة إلى ذلك، فإن واجهتنا الذكية سهلة الاستخدام ويتم تحسينها باستمرار. من خلال التخلص من عمليات النقل غير الضرورية، وتأخير العمليات، وتكاليف التعاون، والتبديل بين الأدوات المتعددة، فإن ذلك يزيد من توفير الوقت. أبلغ عملاؤنا عن توفير 5 ساعات أسبوعيًا لكل موظف. هذا يعني 6 أسابيع FTE لكل موظف سنويًا!