الأكثر شعبية المضافة حديثًا برنامج بوابة العميل - التطبيقات الأكثر شعبية - موزمبيق

يعمل برنامج بوابة العميل كبوابة بين الشركة وعملائها، مما يسهل التفاعل عن بعد بين الطرفين. تعمل هذه البوابات كحلول شاملة للشركات أو المؤسسات التي تتعامل مع العديد من أصحاب المصلحة أو العملاء الخارجيين. إنها تمكن الشركات من مشاركة المستندات وطلبها، وتوفير تحديثات المشروع والفواتير، وجمع التعليقات، والحفاظ على التواصل مع العملاء وأصحاب المصلحة. يمكن أن تختلف الوظائف المحددة لبوابات العملاء بشكل كبير اعتمادًا على البائع وحالات الاستخدام المقصودة. يقوم بعض البائعين بدمج بوابات العملاء كمرفقات اختيارية ببرامج غرفة البيانات الافتراضية الأكبر حجمًا أو منصات تعاون المحتوى السحابي. تم تجهيز العديد من بوابات العملاء بميزات موجودة في برامج إدارة المشاريع، مما يسمح للعملاء بمراقبة تقدم المشروع بسهولة مع تمكين الشركات من ضمان الشفافية لعملائها.