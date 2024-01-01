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برنامج بوابة العميل - التطبيقات الأكثر شعبية - جزيرة هيرد وجزر ماكدونالد
يعمل برنامج بوابة العميل كبوابة بين الشركة وعملائها، مما يسهل التفاعل عن بعد بين الطرفين. تعمل هذه البوابات كحلول شاملة للشركات أو المؤسسات التي تتعامل مع العديد من أصحاب المصلحة أو العملاء الخارجيين. إنها تمكن الشركات من مشاركة المستندات وطلبها، وتوفير تحديثات المشروع والفواتير، وجمع التعليقات، والحفاظ على التواصل مع العملاء وأصحاب المصلحة. يمكن أن تختلف الوظائف المحددة لبوابات العملاء بشكل كبير اعتمادًا على البائع وحالات الاستخدام المقصودة. يقوم بعض البائعين بدمج بوابات العملاء كمرفقات اختيارية ببرامج غرفة البيانات الافتراضية الأكبر حجمًا أو منصات تعاون المحتوى السحابي. تم تجهيز العديد من بوابات العملاء بميزات موجودة في برامج إدارة المشاريع، مما يسمح للعملاء بمراقبة تقدم المشروع بسهولة مع تمكين الشركات من ضمان الشفافية لعملائها.
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Zoho CRM
zoho.com
يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!
FuseBase
nimbusweb.me
إن FuseBase (المعروفة سابقًا باسم Nimbus) عبارة عن أداة متكاملة للتعاون مع العملاء تعمل بالذكاء الاصطناعي ومصممة لمساعدة الخدمات الاحترافية على تبسيط سير العمل وتقديم تجارب عملاء متميزة من خلال بوابات العملاء. تعمل هذه المنصة على تمكين الخدمات الاحترافية من خلال مئات الميزات المتقدمة والبديهية للتعا...
Softr Studio
softr.io
يتيح لك Softr.io إنشاء بوابات العملاء والأدوات الداخلية لشركتك في دقائق، بدون تعليمات برمجية. إنه يعمل مع Airtable وGoogle Sheets. انضم إلى أكثر من 90.000 فريق يقومون ببناء بوابات لعملائهم أو شركائهم، والشبكات الداخلية للموظفين، وأدوات إدارة المشاريع، ولوحات المعلومات، وإدارة علاقات العملاء، وغير ذل...
Flowlu
flowlu.com
حل شامل لإدارة الأعمال يعتني بمشاريعك وإدارة علاقات العملاء والفواتير وتعاون الفريق والمعرفة. قم بتنظيم سير عملك بالكامل وقم بتنمية أعمالك بطرق لم تكن ممكنة من قبل.
SuiteDash
suitedash.com
أكثر من مجرد برنامج لبوابة العميل، فإن SuiteDash عبارة عن منصة سحابية متكاملة تمامًا والتي ستلبي تمامًا احتياجات البرامج لمعظم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. لسوء الحظ، أصبح العديد من أصحاب الأعمال محبطين بشكل لا يصدق من البرامج لأنهم أنفقوا الكثير من الوقت والمال في محاولة تعلم أنظمة متعددة، ثم ج...
Copilot
copilot.com
توفر مجموعة منتجات Copilot للشركات حلاً شاملاً للتواصل مع العملاء والمدفوعات ومشاركة الملفات والعقود والنماذج ومكاتب المساعدة والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن برنامج Copilot الشركات من تقديم تجربة موحدة لعملائها من خلال بوابة العملاء ذات العلامات التجارية. واليوم، تعمل المئات من شركات الخدمات المدعو...
Moxo
moxo.com
تبسيط المشاريع الخارجية مع العملاء والموردين والشركاء. مع Moxo، يمكنك تسريع سير العمل بدءًا من الحصول على الحساب ووصولاً إلى الإعداد والخدمة. التنسيق مع العملاء والموردين والشركاء لتحقيق التسليمات المشتركة وتتبع المعالم وتبادل المستندات وجمع الموافقات والمزيد. تعمل Moxo على تشغيل مساحات عمل المشروع ...
Accelo
accelo.com
يتم استخدام Accelo وتحبه شركات الخدمات الاحترافية حول العالم لإدارة عمل عملائها بشكل مربح. يدير النظام الأساسي القائم على السحابة من البداية إلى النهاية جميع جوانب تسليم عمل العميل، بدءًا من العميل المحتمل وحتى الدفع، بما في ذلك المبيعات والمشاريع والتذاكر والتوكيلات والجداول الزمنية وتوفير الموارد ...
SuperOkay
superokay.com
يمنحك SuperOkay واجهة موحدة سهلة الاستخدام لمشاركة جميع الروابط والمستندات الخاصة بك مع عملائك وشركائك.
Dock
dock.us
Dock هي منصة تمكين الإيرادات التي يحبها العملاء. ما تحصل عليه مع Dock: نماذج طلبات مكتبة محتوى مساحات عمل المشتري والعملاء مع ملفات تعريف أمان التوقيع الإلكتروني مع NDA Dock تجعل من السهل إعداد غرف المبيعات الرقمية وخطط الإعداد وبوابات العملاء ومراكز المشاريع. تعرف على المزيد على الموقع Dock.us
vcita
vcita.com
تتيح لك vcita التركيز على تنمية أعمالك والبقاء منظمًا وتقديم تجارب استثنائية للعملاء من خلال منصة إدارة بديهية. قم بأتمتة المهام الإدارية التي تستغرق وقتًا طويلاً مثل تحصيل الدفعات والفوترة والجدولة وتذكيرات العملاء وإدارتها - تتبع تفاعلاتك مع العملاء من خلال حفظ الملاحظات وعرض سجل دفعات العملاء من ...
Onehub
onehub.com
Onehub هي خدمة تخزين الملفات ومشاركتها الآمنة المصممة للشركات من أي حجم. إن تشفير بياناتك على مستوى البنك بالإضافة إلى بنية الأذونات الدقيقة المستندة إلى الأدوار يعني أنه يمكنك التحكم في من يمكنه الوصول إلى المحتوى الخاص بك ومشاركة ملفات الأعمال المهمة بثقة. يقدم Onehub مجموعة من أدوات الأعمال القوي...
Planhat
planhat.com
Planhat عبارة عن منصة للعملاء تم تصميمها لتقديم رؤى وإدارة سير العمل وتعزيز تجربة العملاء. تساعد Planhat المئات من شركات التكنولوجيا الحديثة في جميع أنحاء العالم على تركيز أعمالها حول عملائها من أجل تحقيق أقصى قدر من نجاح العملاء والقيمة الدائمة للعميل. تتيح لك المنصة، المصممة للجميع بدءًا من CSM إل...
Recapped
recapped.io
يمكّن Recapped الفرق من التعاون بشكل مباشر مع عملائهم خلال الميل الأخير من المبيعات، بما في ذلك إدارة الإصدار التجريبي والتأهيل. قم بتحميل المحتوى ذي الصلة للعملاء للمشاركة، وقم بتعيين الخطوات التالية للعملاء مع تواريخ الاستحقاق (والتذكيرات التلقائية)، وتأكد من بقاء الجميع في النهاية على نفس الصفحة.
GuideCX
guidecx.com
يعد GUIDEcx أحد الحلول الرائدة عالميًا في مجال تأهيل العملاء والذي يعمل على إنشاء انتقال سلس بين عملية البيع وعملية التنفيذ. مع إكمال أكثر من خمس سنوات و300000 مشروع تأهيل ناجح، فإننا نعرف كيفية الاستفادة من حكمتنا لتقديم تجارب تأهيل العملاء المتسقة. تم تصميم عمليتنا لتحفيز المشاركة وزيادة الكفاءة و...
Shape Software
setshape.com
إن Shape عبارة عن برنامج مصمم خصيصًا لأتمتة المبيعات والتسويق ويأتي مزودًا بميزات تم إنشاؤها مسبقًا يمكن تهيئتها لأي عمل تجاري. تعمل الواجهة سهلة الاستخدام على تمكين فرقك ودمج جميع جوانب عملك في منصة واحدة تعمل بالذكاء الاصطناعي. يوفر برنامج Shape Software مساحة تعاونية لفرقك للبقاء متسقًا وفعالاً ف...
Workiro
workiro.com
تطبيق من الجيل التالي يجمع بشكل فريد بين إمكانيات إدارة المهام والاتصالات والمستندات، بما في ذلك التوقيع الإلكتروني - مما يساعدك على إنجاز أي عمل مع أي شخص بطريقة أفضل.
MangoApps
mangoapps.com
قم بإشراك وإثارة وربط شركتك بأكملها! MangoApps عبارة عن منصة موحدة لتجربة الموظفين تجمع بين الشبكة الداخلية والتدريب والعمل الجماعي وإدارة المحتوى في لوحة معلومات ومساحة عمل. يتناسب نهجنا سهل الاستخدام والقابل للتخصيص بشكل لا نهائي مع الطريقة التي تمارس بها شركتك أعمالها بالفعل، مما يؤدي إلى إنشاء م...
Aligned
alignedup.com
فرق المبيعات - ببساطة، ALIGNED عبارة عن غرفة مبيعات رقمية - منصة تعاون لفريقك والمشترين. فهو يتيح لك تنسيق الصفقات المعقدة، وزيادة مشاركة المشتري، واختصار الوقت اللازم لتحقيق القيمة. كيف؟ يعمل برنامج Aligned على تبسيط جميع اتصالات العملاء والمحتوى والعمليات والأدوات في مساحة عمل مخصصة واحدة للعملاء ...
Service Provider Pro
spp.co
SPP.co هو برنامج لإدارة العملاء والفوترة مصمم للوكالات المتنامية. احصل على عملاء أكثر سعادة من خلال بوابة العميل ذات العلامة البيضاء. قم بتوسيع نطاق فريقك باستخدام عناصر التحكم في الأذونات المستندة إلى الأدوار. وأخيرًا، يمكنك جمع مشاريعك وعملائك وفواتيرك تحت سقف واحد.
Liscio
liscio.me
Liscio هو حل برمجي آمن قائم على السحابة على الويب والهواتف المحمولة يعمل على تبسيط التواصل مع العميل والتعاون. مع ميزات تشمل المراسلة الآمنة، ومشاركة الملفات وتخزينها بشكل آمن، وFirmView، وخدمة Firm-to-One، وتطبيقات الهاتف المحمول، وFrontDesk onboarding، والتوقيعات الإلكترونية، والمزيد، تستبدل Lisci...
Zendo
getzendo.io
Zendo هو برنامج الكل في واحد لتبسيط خدمات البيع، بدءًا من الخدمات المخصصة والمنتجات وحتى الاشتراكات. فهو يساعد رواد الأعمال والوكالات على تسريع عملياتهم الداخلية بمساعدة الأتمتة. قم بإنشاء سير العمل الخاص بك، وقم بإنشاء الفواتير تلقائيًا، وافتخر بكتالوج الخدمة ذي المظهر الاحترافي، حيث يمكن لعملائك إ...
VobeSoft
vobesoft.com
يحتوي كل نظام برمجي على قواعد بيانات. غالبًا ما تكون قواعد البيانات هذه ثابتة، مما يمنح المؤسسات التي تعمل مع هذه الحلول القياسية وظائف لا تستخدمها ووظائف لا يمكنها تغييرها لتناسب احتياجاتها الفريدة. عادة، مع الكثير من المتاعب، يتم تطبيق الحلول للوصول إلى الهدف النهائي. ولكن في النهاية، لا تؤدي هذه ...
Alternative Payments
alternativepayments.io
تعد "المدفوعات البديلة" عبارة عن منصة مدفوعات B2B متكاملة الخدمات تعمل على تبسيط المدفوعات وأتمتتها لك ولعملائك. قدم لعملائك منصة آمنة ذات علامة بيضاء لدفع الفواتير باستخدام العديد من طرق الدفع (ACH، وبطاقات الائتمان، والدفع بالتقسيط). يمكنك التكامل مع حلول برامج المحاسبة وPSA الرائدة لمزامنة الفوات...
SuiteFiles
suitefiles.com
إنشاء المستندات والتعاون والتوقيع، كل ذلك في مكان واحد. يعد SuiteFiles برنامجًا قويًا - ولكنه بسيط - لإدارة المستندات لشركات المحاسبة والخدمات المهنية. إن سير العمل لدينا هو بالضبط ما تحتاجه الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم للنمو جنبًا إلى جنب مع عملائها. نحن ندعم أنشطتك اليومية، ونتكامل مع Xero وKar...
Practice
practice.do
تساعد الممارسة الشركات القائمة على العملاء على تقليل عملها الإداري من خلال تبسيط الجدولة والتنفيذ، ومركزية نشاط العميل، وتوحيد الأدوات. مصمم لأصحاب الأعمال الذين يعملون مع المقاولين والعملاء.
FileInvite
fileinvite.com
يقوم FileInvite بأتمتة عملية جمع معلومات العميل لسير العمل المثقل بالمستندات. أنشئ تجربة رقمية سلسة لعملائك من خلال بوابات العملاء ذات العلامات التجارية الخاصة بنا، والمكتملة بالدردشة المضمنة والتوقيعات الإلكترونية وتحويل PDF ومزامنة التخزين السحابي وعمليات تكامل CRM والمتابعة الآلية للنص والبريد ال...
Clinked
clinked.com
Clinked عبارة عن بوابة عملاء وأداة تعاون قائمة على السحابة. فهو يمكّن الفرق ومجموعات المشاريع وعملاء الأعمال من التعاون بكفاءة في المستندات والملفات من داخل بيئة سحابية آمنة. نحن نقدم 3 خيارات رئيسية للبوابة: 1. سهلة (بوابة جاهزة للتخصيص بسهولة). 2. مفصل (بوابة مخصصة مبنية على البنية التحتية لـ Clin...
Clustdoc
clustdoc.com
الطريقة الجديدة لإدارة مرحلة ما قبل المشروع وسير العمل. قم بدعوة أطراف ثالثة للانضمام إلى مشروعك من بوابة مخصصة، وقم بتوجيههم عبر ما يجب القيام به، ومراجعة المعلومات المقدمة مع فريقك، وتوقيع العقود واتفاقية عدم الإفشاء بسهولة وإنجاز الأمور من تطبيق الهاتف المحمول الخاص بإدارة العملاء!
Welcome Spaces
welcomespaces.io
توفر Welcome Spaces مساحات خاصة للمحترفين وعملائهم للتبادل والمشاركة والبقاء على اتصال. نحن نستضيف جميع عمليات التبادل الخاصة بك - لتبسيط وتوحيد وتنظيم كل شيء. إذا كنت وكالة تسويق، أو خبيرًا ماليًا، أو منظم حفلات زفاف، أو مصمم ويب أو محاميًا - فهذه هي بوابة العميل التي كنت تحلم بها. لماذا نرحب بالمس...
OneSuite
onesuite.io
يعد OneSuite مركزك المركزي للنمو، حيث تم تصميمه من قبل خبراء الوكالات ذوي الخبرة الذين يفهمون الاحتياجات المحددة للوكالات الرقمية الحديثة والمتطلعة إلى المستقبل. لقد رأينا بشكل مباشر التحديات المتمثلة في التوفيق بين منصات متعددة، وفقدان البيانات القيمة، والنضال من أجل الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ.
Ahsuite
ahsuite.com
يتيح لك Ahsuite تنظيم اتصالات العملاء الخاصة بك في بوابة عميل سهلة الاستخدام حتى لا يتم تفويت أو فقدان أي شيء. إنه ذو تصميم بسيط ونظيف، مع التركيز على العمل الذي تريد عرضه: لوحات المعلومات، أو لوحات Figma، أو مجموعات الشرائح، أو مقاطع الفيديو، أو التقارير، أو أي شيء آخر. إذا كان من الممكن تضمينه في ...
BrightReturn
brightreturn.com
تقدم BrightReturn حلاً شاملاً لأتمتة الممارسات المحاسبية ورفع الكفاءة والأمان والإنتاجية. مع الالتزام بتعزيز المشهد المحاسبي، يقدم برنامج BrightReturn مجموعة من الميزات المصممة لتبسيط سير العمل وتعزيز الأمان وتمكين النمو. تكمن جاذبية BrightReturn في فوائدها المتعددة الأوجه. يمكن لشركات المحاسبة أن ت...
Zapa Client Portal
zapaclientportal.com
تم بناء Zapa Client Portals على فكرة أنه، كشركة تجارية، لا ينبغي أن يكون إرسال واستقبال الملفات بشكل آمن مع عملائك أمرًا مؤلمًا أو مرهقًا. يجب أن تكون تجربة سريعة وسهلة وممتعة لكل من الشركة وعملائها. مع القدرة على تخصيص رسائل البريد الإلكتروني وعلامة Zapa التجارية بشعارك الخاص، لن يشعر العملاء أبدًا...
Gatheroo
gatheroo.io
يوفر Gatheroo لشركتك بوابة عميل لمساعدتك في جمع المعلومات والمستندات من عملائك. يتلقى كل عميل عنوان URL فريدًا يحتوي على قائمة بجميع المعلومات التي تحتاجها منه. شريط التقدم، إلى جانب نظام إشارات المرور، يعني أن عملائك يتحكمون في المعلومات التي يحتاجون إلى مشاركتها. تعني تذكيرات العميل التلقائية أنه ...
Arrows
arrows.to
خطط الإعداد التي تواجه العملاء والتي ترتبط بالصفقات والتذاكر داخل HubSpot. هل تنتظر عملائك لإكمال عملية الإعداد؟ توقف عن الانتظار. الأسهم هي أداة لفرق الإعداد والمبيعات والنجاح لإغلاق الإيرادات بشكل أسرع وإنشاء عملاء سعداء. قم بتقليل الوقت اللازم لتحقيق القيمة، وزيادة الاعتماد، وإطلاق العنان للنمو. ...
Everleagues
everleagues.com
Everleagues عبارة عن منصة للتواصل والتعاون. يوفر مزيجها الفريد من الميزات الأصلية والأمان على مستوى المؤسسات تجربة سلسة داخل المكتب وخدمات العملاء مما يزيد من الإنتاجية والتعاون ورضا العملاء والربحية. تتوفر الدردشة والصوت والفيديو ونقل الملفات والتوقيع الإلكتروني والمزيد من أدوات الإنتاجية في مساحة ...
Hubflo
hubflo.com
يمكنك الارتقاء بأعمال الخدمة الخاصة بك إلى المستوى التالي من خلال بوابة العميل ذات العلامة التجارية والتطبيقات القوية وسهلة الاستخدام. تجمع Hubflo جميع الأدوات التي تحتاجها لتشغيل مكتبك الخلفي وعمليات التعامل مع العملاء: مشاركة الملفات، والمراسلة، والمهام/المشاريع، والمقترحات، والفواتير، وإدارة علاق...
Content Snare
contentsnare.com
يعد Content Snare الطريقة البسيطة لضم العملاء وجمع المستندات والحصول على الإجابات دون الحاجة إلى الذهاب والإياب الذي لا نهاية له. بديهي وسهل الاستخدام، إنه مصدر الحقيقة الوحيد عند جمع المعلومات من العملاء. توقف عن الضياع في البريد الإلكتروني وبوابات العملاء الفوضوية وجداول البيانات المربكة. محبوب من...
Jumppl
jumppl.com
أدوات قوية ومركزية للحفاظ على تركيز فريقك وإطلاع العملاء على آخر المستجدات. يمنع Jumppl بيانات فريقك من الانتشار في كل مكان.
EverAfter
everafter.ai
تعد واجهة العملاء B2B الخاصة بـ EverAfter بمثابة المنزل الموحد الذي يحتاجه عملاؤك للبقاء على المسار الصحيح في نشر منتجك عبر مؤسستهم
OnRamp
onramp.us
OnRamp هو برنامج ديناميكي لإعداد العملاء يساعد مديري الإعداد والتنفيذ على جعل أي عملية إعداد عملاء عالية اللمس بسيطة. يعمل الإعداد الديناميكي مع OnRamp على تقليل الجهد الذي يبذله العملاء لإكمال الخطوات وتقليل الخطوات اليدوية لفريقك. والنتيجة هي تحسين كفاءة الإعداد والنتائج وتجارب العملاء. قم بتمكي...