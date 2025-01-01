متجر تطبيقات لتطبيقات الويب

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.

WebCatalog Desktop

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب باستخدام WebCatalog Desktop — أداتك الشاملة لإدارة التطبيقات والحسابات. بدّل بين حسابات متعددة، نظّم التطبيقات حسب سير العمل، وادخل إلى كتالوج منسّق لتطبيقات سطح المكتب على أنظمة Mac وWindows.

تنزيل WebCatalog Desktop
معرفة المزيد
الكل
كتب
العمل
التعليم
الترفيه
التمويل
الطعام والشراب
الألعاب
الجرافيكس و التصميم
الصحة واللياقة البدنية
أسلوب الحياة
الطب
الموسيقى والصوت
الأخبار
صور و فيديو
الإنتاجية
المرجع
التسوق
شبكات التواصل الاجتماعي
تطوير البرمجيات
الرياضة
السفر
الخدمات
الطقس
برامج خدمات التنظيف
الفئات
الأكثر شعبية
المضافة حديثًا

برامج خدمات التنظيف - التطبيقات الأكثر شعبية

تستخدم شركات خدمات التنظيف، سواء للمباني السكنية أو الشركات، برامج خدمة التنظيف لإدارة احتياجات العملاء بشكل فعال وتبسيط العمليات. يساعد هذا البرنامج في تحسين أنشطة التنظيف وتخصيص الموارد، مما قد يؤدي إلى خفض التكاليف. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يعزز رضا العملاء من خلال ضمان تقديم الخدمات في الوقت المناسب وبجودة عالية.

إرسال تطبيق جديد


Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Connecteam هو تطبيق لإدارة الموظفين يساعد الفرق بدون مكتب في التواصل، جدولة العمل، تتبع الوقت وإدارة المهام بشكل فعال.

Jobber

Jobber

getjobber.com

Jobber هو تطبيق لإدارة الأعمال المنزلية، يساعد في جدولة الوظائف، إرسال الفواتير، واستلام المدفوعات بكفاءة.

Breezeway

Breezeway

breezeway.io

Breezeway هي منصة لإدارة الممتلكات تشمل تنسيق العمل، إدارة الاتصالات، وتحسين الكفاءة لتقديم تجربة تأجير أفضل.

ZenMaid

ZenMaid

zenmaid.com

ZenMaid هو برنامج لإدارة خدمات التنظيف، يساعد في جدولة المهام وإدارة العملاء والفواتير بكفاءة لتحسين أداء الشركات.

GorillaDesk

GorillaDesk

gorilladesk.com

تطبيق Gorilladesk يُساعد الشركات في جدولة المهام، إدارة العملاء، الفواتير، وجمع المدفوعات بكفاءة، مما يسهّل إدارة الخدمات الميدانية.

EyeOnTask

EyeOnTask

eyeontask.com

تطبيق EyeOnTask لإدارة الخدمات الميدانية يساعد الشركات على تنظيم عملياتها بفعالية مع ميزات مثل الفوترة وإدارة الجداول الزمنية والمخزون.

Turnify

Turnify

turnify.com

Turnify هو تطبيق لإدارة عقارات الإيجار قصيرة الأجل يسهل التنسيق بين مالكي العقارات وخدمات التنظيف عبر منصات متعددة.

Kickserv

Kickserv

kickserv.com

Kickserv هو تطبيق لإدارة الخدمات الميدانية يمكّن الشركات من إدارة العملاء، الوظائف، الفواتير والدفع بسهولة من أي مكان.

Clean Smarts

Clean Smarts

cleansmarts.com

تطبيق Clean Smarts يدير خدمات التنظيف، يتيح التواصل بين الموظفين والمديرين، تتبع المهام، وإدارة الجداول الزمنية بشكل فعال.

OrangeQC

OrangeQC

orangeqc.com

OrangeQC هو تطبيق لإدارة الجودة يتيح إجراء فحوصات بسهولة من الهواتف، ويجمع البيانات، وينظم الطلبات لتحسين التواصل والكفاءة في الفرق.

ServiceDeck

ServiceDeck

servicedeck.io

ServiceDeck هو تطبيق لإدارة الخدمات الميدانية يساعد مقدمي الخدمة على تحسين كفاءة العمليات وأتمتة سير العمل والتواصل مع العملاء.

TimeConnect

TimeConnect

timeconnect.net

تطبيق TimeConnect هو أداة متعددة الميزات لإدارة أعمال التنظيف، تشمل تقديم العروض والفوترة والجدولة وتتبع الوقت والموقع.

Maidily

Maidily

maidily.com

Maidily هو برنامج جدولة بسيط وفعال لخدمات تنظيف المنازل. يقدم فواتير، جدولة، رسائل تلقائية للعملاء، وحجز عبر الإنترنت.

freshOps

freshOps

getfreshops.com

تطبيق FreshOps يتيح لشركات التنظيف إدارة المهام والقوى العاملة بكفاءة، مع أدوات لتنظيم الجداول، وإدارة الوقت والحضور.

ServiceMonster

ServiceMonster

servicemonster.com

ServiceMonster هو تطبيق لإدارة خدمات الميدان، يقدم أدوات للجدولة، الفواتير، والتواصل مع العملاء لتحسين الكفاءة والاحترافية.

المنتجات

استكشاف

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.