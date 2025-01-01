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الأكثر شعبية المضافة حديثًا برنامج المراسلة في الفصل - التطبيقات الأكثر شعبية

يعزز برنامج المراسلة في الفصل التواصل بين أولياء الأمور ومسؤولي المدارس ، مما يسهل بشكل أساسي التفاعلات بين المعلمين من K - 12 وأولياء الأمور. يمكن للمعلمين مشاركة التحديثات بسهولة حول الواجبات والأحداث القادمة والمعلومات المهمة الأخرى. بعد إرسال رسالة ، يمكنهم في كثير من الأحيان تتبع ما إذا كان أحد الوالدين قد قرأها. يساعد هذا البرنامج في تكسير حواجز الاتصال ، مما يسمح بتبادل في اتجاهين ومشاركة الوسائط المتعددة بين الآباء والمعلمين ، وبالتالي دعم علاقة قوية بين المدرسة والمنزل.