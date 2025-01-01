برنامج المراسلة في الفصل - التطبيقات الأكثر شعبية

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يعزز برنامج المراسلة في الفصل التواصل بين أولياء الأمور ومسؤولي المدارس ، مما يسهل بشكل أساسي التفاعلات بين المعلمين من K - 12 وأولياء الأمور. يمكن للمعلمين مشاركة التحديثات بسهولة حول الواجبات والأحداث القادمة والمعلومات المهمة الأخرى. بعد إرسال رسالة ، يمكنهم في كثير من الأحيان تتبع ما إذا كان أحد الوالدين قد قرأها. يساعد هذا البرنامج في تكسير حواجز الاتصال ، مما يسمح بتبادل في اتجاهين ومشاركة الوسائط المتعددة بين الآباء والمعلمين ، وبالتالي دعم علاقة قوية بين المدرسة والمنزل.
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Schoology
schoology.com
Schoology هو تطبيق لإدارة التعلم يمكّن الطلاب والمعلمين من التواصل والتعاون عبر منصة واحدة، ويتيح الوصول إلى المواد التعليمية بسهولة.
Remind
remind.com
ريمايند هو منصة تواصل تدعم الطلاب والعائلات، توفر خدمات التعليم والتوجيه عبر الإنترنت، وتسمح بالتواصل بين المدرسة والأسرة.
brightwheel
mybrightwheel.com
تطبيق Brightwheel يدير مراكز التعليم المبكر من خلال تسجيل الحضور والتواصل مع الآباء وإدارة الفواتير وأنشطة التعلم.
ParentSquare
parentsquare.com
ParentSquare هو تطبيق للتواصل بين المدرسة والأسر، يتيح تبادل المعلومات والوثائق، ويدعم لغات متعددة.
Piazza
piazza.com
Piazza تطبيق مجاني يجمع الطلاب والمعلمين، حيث يمكنهم طرح الأسئلة والإجابة عليها وتنظيم المناقشات بشكل يساهم في التعلم التعاوني.
TalkingPoints
talkingpts.org
تطبيق TalkingPoints هو منصة غير ربحية لتمكين التواصل ثنائي اللغة بين المعلمين والأهالي، مع ترجمة الرسائل إلى 145 لغة.
Storypark
storypark.com
Storypark هي منصة لإدارة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، تدعم توثيق التعلم والتواصل بين المعلمين والأسر وخطط المناهج.
SchoolStatus
schoolstatus.com
تطبيق SchoolStatus يجمع بين الأسر والمعلمين والإداريين لتحسين نتائج الطلاب من خلال البيانات والتحليلات وإدارة الحضور.
Bloomz
bloomz.com
Bloomz هو تطبيق مجاني يربط المعلمين بأولياء الأمور، حيث يسهل التواصل وإدارة الأنشطة وتنظيم الاجتماعات ومشاركة الصور التعليمية.
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