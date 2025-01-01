متجر تطبيقات لتطبيقات الويب ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.

البحث

✨ WebCatalog Desktop ✨ حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب باستخدام WebCatalog Desktop — أداتك الشاملة لإدارة التطبيقات والحسابات. بدّل بين حسابات متعددة، نظّم التطبيقات حسب سير العمل، وادخل إلى كتالوج منسّق لتطبيقات سطح المكتب على أنظمة Mac وWindows. تنزيل WebCatalog Desktop معرفة المزيد

الأكثر شعبية المضافة حديثًا برنامج إدارة الفصول الدراسية - التطبيقات الأكثر شعبية

يساعد برنامج إدارة الفصل الدراسي في إنشاء بيئة تعليمية أكثر جاذبية للطلاب. يمكن لهذه الأدوات أن تقيد الوصول إلى التطبيقات ومواقع الويب على الأجهزة الإلكترونية ، مع تقديم أنشطة تفاعلية مصممة لتحفيز الطلاب في الفصل والمنزل. أنها تعزز سلوك الطالب والأداء من خلال ميزات التغذية المرتدة المتقدمة. يمكن الوصول إلى العديد من حلول إدارة الفصول الدراسية لكل من المعلمين وأولياء الأمور ، مما يسمح للمعلمين بتقديم رؤية شاملة لأداء كل طالب. يتيح ذلك تتبع التقدم وتحديد الأهداف ، والتي يمكن مشاركتها بعد ذلك مع أولياء الأمور لإطلاعهم. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لبرنامج إدارة الفصل الدراسي الاندماج مع نظام إدارة التعلم بالمدرسة (LMS) ونظام معلومات الطلاب (SIS) ، ويقدم للمعلمين وأولياء الأمور رؤى قيمة في سلوك الطلاب والتقدم الأكاديمي. قد تندرج بعض المنتجات أيضًا ضمن فئة المسح.