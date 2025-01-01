متجر تطبيقات لتطبيقات الويب

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.

WebCatalog Desktop

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب باستخدام WebCatalog Desktop — أداتك الشاملة لإدارة التطبيقات والحسابات. بدّل بين حسابات متعددة، نظّم التطبيقات حسب سير العمل، وادخل إلى كتالوج منسّق لتطبيقات سطح المكتب على أنظمة Mac وWindows.

تنزيل WebCatalog Desktop
معرفة المزيد
الكل
كتب
العمل
التعليم
الترفيه
التمويل
الطعام والشراب
الألعاب
الجرافيكس و التصميم
الصحة واللياقة البدنية
أسلوب الحياة
الطب
الموسيقى والصوت
الأخبار
صور و فيديو
الإنتاجية
المرجع
التسوق
شبكات التواصل الاجتماعي
تطوير البرمجيات
الرياضة
السفر
الخدمات
الطقس
برنامج إدارة الفصول الدراسية
الفئات
الأكثر شعبية
المضافة حديثًا

برنامج إدارة الفصول الدراسية - التطبيقات الأكثر شعبية

يساعد برنامج إدارة الفصل الدراسي في إنشاء بيئة تعليمية أكثر جاذبية للطلاب. يمكن لهذه الأدوات أن تقيد الوصول إلى التطبيقات ومواقع الويب على الأجهزة الإلكترونية ، مع تقديم أنشطة تفاعلية مصممة لتحفيز الطلاب في الفصل والمنزل. أنها تعزز سلوك الطالب والأداء من خلال ميزات التغذية المرتدة المتقدمة. يمكن الوصول إلى العديد من حلول إدارة الفصول الدراسية لكل من المعلمين وأولياء الأمور ، مما يسمح للمعلمين بتقديم رؤية شاملة لأداء كل طالب. يتيح ذلك تتبع التقدم وتحديد الأهداف ، والتي يمكن مشاركتها بعد ذلك مع أولياء الأمور لإطلاعهم. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لبرنامج إدارة الفصل الدراسي الاندماج مع نظام إدارة التعلم بالمدرسة (LMS) ونظام معلومات الطلاب (SIS) ، ويقدم للمعلمين وأولياء الأمور رؤى قيمة في سلوك الطلاب والتقدم الأكاديمي. قد تندرج بعض المنتجات أيضًا ضمن فئة المسح.

إرسال تطبيق جديد


PowerSchool

PowerSchool

powerschool.com

PowerSchool هو تطبيق لإدارة معلومات الطلاب، يتضمن تتبع الحضور والدرجات والتواصل مع أولياء الأمور، ويساعد في تنظيم بيانات المدارس وتحسين الأداء.

Remind

Remind

remind.com

ريمايند هو منصة تواصل تدعم الطلاب والعائلات، توفر خدمات التعليم والتوجيه عبر الإنترنت، وتسمح بالتواصل بين المدرسة والأسرة.

Top Hat

Top Hat

tophat.com

تساعد Top Hat المدربين على إنشاء دورات تعليمية تفاعلية من خلال أدوات مثل الأسئلة والمناقشات، وتدعم تتبع الحضور وتدوين الرياضيات.

Toddle

Toddle

toddleapp.com

تطبيق تودل هو شريك تعليمي يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المعلمين في تقديم تعليم متطور ومناسب للمستقبل.

Showbie

Showbie

showbie.com

Showbie هو تطبيق يساعد المعلمين في إدارة الفصول الدراسية وتوزيع المهام، وتقديم الملاحظات، وتعزيز التعاون بين الطلاب.

Nearpod

Nearpod

nearpod.com

Nearpod هو تطبيق تعليمي تفاعلي يسمح للمعلمين بإنشاء دروس تفاعلية ودمج التقييمات مع محتوى تعليمي متنوع.

ClassLink

ClassLink

classlink.com

ClassLink هو تطبيق سحابي يوفر وصولاً سهلاً للمعلمين والطلاب إلى الموارد التعليمية، مع إمكانية تسجيل الدخول الموحد وتحليل استخدام الموارد.

Classcraft

Classcraft

classcraft.com

Classcraft هو تطبيق تعليمي يساعد في تحسين سلوك الطلاب، والمشاركة الأكاديمية، والحضور، من خلال التحفيز الذاتي وأدوات إدارة الفصول.

Socrative Student

Socrative Student

socrative.com

تطبيق طالب سقراط يسمح للطلاب بالرد على أسئلة تقييمية متنوعة ويساعدهم على قياس فهمهم خلال الفصل.

Edmentum

Edmentum

edmentum.com

Edmentum هي منصة تعليمية تدعم تخصيص التعلم للطلاب من خلال أدوات تفاعلية وموارد مخصصة، مع تحليل بيانات لتعزيز أداء المعلمين والطلاب.

Pearson Online Classroom

Pearson Online Classroom

pearson.com

تطبيق Pearson Online Classroom هو منصة رقمية لدعم المعلمين والطلاب في إدارة الأنشطة التعليمية والموارد وتسهيل تجربة التعلم.

Classroomscreen

Classroomscreen

classroomscreen.com

تطبيق ClassroomScreen هو أداة تعليمية تساعد المعلمين على إدارة الفصول الدراسية والتفاعل مع الطلاب من خلال ميزات مثل أجهزة ضبط الوقت واختيارات الأسماء.

Socrative Teacher

Socrative Teacher

socrative.com

تطبيق Socrative Teacher يساعد المعلمين في تقييم الطلاب من خلال اختبارات واستطلاعات، ويوفر تحليلات لتخصيص استراتيجيات التعليم.

SmartPass

SmartPass

smartpass.app

تطبيق SmartPass هو نظام رقمي لإصدار تصاريح الخروج للطلاب، يساعد في إدارة الوقت داخل الفصول الدراسية وتحسين الثقافة المدرسية والسلامة.

Kinderpedia

Kinderpedia

kinderpedia.co

Kinderpedia هو تطبيق لإدارة المدارس والتواصل، يساعد على تبسيط العمليات الإدارية والتواصل بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

Sentral

Sentral

sentral.com.au

تطبيق Sentral هو نظام إدارة المدارس الأسترالي، مصمم من قبل المعلمين لتقديم حلول تعليمية شاملة للمدارس.

WeVideo

WeVideo

wevideo.com

WeVideo هو تطبيق يوفر أدوات لإنشاء الفيديوهات التعليمية، مما يساعد المعلمين على إعداد المشاريع، تتبع تقدم الطلاب، وتقديم التعليقات.

iClicker

iClicker

iclicker.com

iClicker هو نظام يتيح للمدربين والطلاب المشاركة والتفاعل في الفصول الدراسية، مما يسهل تتبع الحضور والإجابة على الأسئلة.

Securly

Securly

securly.com

تطبيق Securly هو أداة تصفية ومراقبة ويب لحماية الطلاب من المحتوى غير المناسب وتعزيز بيئة تعليمية آمنة.

WeSchool

WeSchool

edu.weschool.com

تطبيق WeSchool هو منصة تعليمية تسهل إنشاء الدورات التعليمية وإدارتها، وتعزز من تفاعل المتعلمين من خلال ميزات تعليمية وتحليلية متقدمة.

Acadly

Acadly

acadly.com

Acadly هو أداة تفاعلية في الفصول الدراسية تدعم الاستجابة المباشرة للطلاب وإدارة الصفوف، يمكن استخدامها داخل وخارج الصف.

ClassOwl

ClassOwl

classowl.com

ClassOwl هو تطبيق يتيح للمعلمين تخطيط الدروس وإدارة المهام والتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور لتعزيز التعلم والتعاون.

Codio

Codio

codio.com

تطبيق Codio يوفر منصة تعليمية مرنة لدورات علوم الحاسوب، تساعد الطلاب على تحسين الأداء والفهم من خلال موارد تفاعلية وقابلة للتعديل.

Qustodio

Qustodio

qustodio.com

تطبيق Qustodio يتيح للآباء مراقبة أنشطة الأطفال عبر الإنترنت، من خلال تصفية المواقع والتطبيقات وتقديم تقارير مفصلة عن سلوكهم الرقمي.

LanSchool

LanSchool

lanschool.com

تطبيق Lanschool يوفر أدوات لإدارة الفصول الدراسية ومراقبة الطلاب، مما يعزز تجربة التعلم ويعزز تفاعلهم مع المعلمين.

Dyknow

Dyknow

dyknow.com

Dyknow هو تطبيق لمراقبة إدارة الفصول الدراسية، يساعد المعلمين على مراقبة أجهزة الطلاب ومنع المشتتات أثناء الدروس.

Minga

Minga

minga.io

Minga هو منصة إدارة مدرسية للمؤسسات المتوسطة والثانوية، تهدف لتعزيز سلامة الطلاب وتواصلهم وسلوكهم من خلال أدوات مثل التصاريح الرقمية والمكافآت.

VEDAMO

VEDAMO

vedamo.com

VEDAMO هو منصة فصل دراسي افتراضي تفاعلي تسمح للمعلمين بإجراء جلسات مباشرة مع الطلاب دون الحاجة لتثبيت برامج إضافية.

Hāpara

Hāpara

hapara.com

Hāpara هو برنامج لإدارة الفصول الدراسية في المدارس، يساعد المعلمين على تنظيم ومراقبة تعلم الطلاب عبر تطبيقات Google.

Echo360

Echo360

echo360.com

ECHO360 هو تطبيق تعليمي يتيح إنشاء وإدارة وتوزيع المواد التعليمية عبر الفيديو، مع دعم التفاعل والبث المباشر لتحقيق تجارب تعليمية محسنة.

GoGuardian

GoGuardian

goguardian.com

تطبيق Goguardian يساعد المعلمين في إدارة الفصول الدراسية، مراقبة نشاط الطلاب، وضمان بيئة تعليمية آمنة وفعالة.

Boardworks

Boardworks

boardworkseducation.com

Boardworks هو تطبيق تعليمي يقدم موارد تفاعلية لمساعدة المعلمين في إنشاء دروس جذابة وإدارة الفصل الدراسي.

Blocksi

Blocksi

blocksi.net

تطبيق Blocksi يقدم حلولاً قائمة على الذكاء الاصطناعي لحماية الطلاب في المدارس من المحتوى الضار وتنظيم الفصول الدراسية.

iGradePlus

iGradePlus

igradeplus.com

iGradePlus هو نظام إدارة مدرسية شامل يوفر أدوات للمعلمين لإدارة الدرجات والحضور والتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور بسهولة.

SchoolMint

SchoolMint

schoolmint.com

تطبيق Hero من SchoolMint يساعد المدارس في إدارة سلوك الطلاب وتعزيز الثقافة الإيجابية من خلال توثيق سلوك الطلاب وإشراك الأسر.

Illumine

Illumine

illumine.app

تطبيق Illumine لإدارة رعاية الأطفال يوفر حلاً شاملاً لتبسيط المهام الإدارية، تحسين التواصل مع الآباء، وإدارة الحضور والتقييم في مراكز التعليم المبكر.

Speechcloud

Speechcloud

speechcloud.com

Speechcloud هو منصة تعليمية شاملة تهدف إلى تعزيز تفاعل الطلاب وسهولة الوصول في الفصول الدراسية، تقدم أدوات مثل الاستطلاعات والاختبارات وتتبع الحضور.

LiveSchool

LiveSchool

whyliveschool.com

تطبيق LiveSchool يساعد المدارس في تعزيز سلوك الطلاب الإيجابي من خلال تحسين بيئة المدرسة. يضم مجتمعًا من أكثر من 1000 مدرسة.

OnCourse Systems

OnCourse Systems

oncoursesystems.com

تجمع تطبيق OnCourse المجتمع في منصة واحدة بسيطة توفر الوقت وتدعم نمو الطلاب.

SMART Lumio

SMART Lumio

smarttech.com

تطبيق Lumio هو منصة تعليمية عبر الإنترنت تحول الدروس التقليدية إلى تجارب تعلم تفاعلية، وتدعم تكامل الأدوات المستخدمة بالفعل من قبل المعلمين.

Squarecap

Squarecap

info.squarecap.com

Squarecap هو تطبيق يسهل تتبع الحضور، تعزيز المشاركة في الفصل، وتقديم ملاحظات فورية للطلاب.

CampusTrack

CampusTrack

campustrack.io

تطبيق CampusTrack هو منصة SaaS مخصصة للمدارس، تتيح تتبع وصيانة الأجهزة المدرسية بشكل سهل وتعزز كفاءة إدارة المخزون.

Redink

Redink

redink.app

تطبيق Redink لإدارة الفصول الدراسية يساعد المعلمين على تحسين أداء الطلاب وتوفير الوقت من خلال أتمتة إدخال العلامات والتعاون بين المعلمين.

المنتجات

استكشاف

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.

برنامج إدارة الفصول الدراسية - التطبيقات الأكثر شعبية - WebCatalog