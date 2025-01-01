برنامج إدارة الفصول الدراسية - التطبيقات الأكثر شعبية

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يساعد برنامج إدارة الفصل الدراسي في إنشاء بيئة تعليمية أكثر جاذبية للطلاب. يمكن لهذه الأدوات أن تقيد الوصول إلى التطبيقات ومواقع الويب على الأجهزة الإلكترونية ، مع تقديم أنشطة تفاعلية مصممة لتحفيز الطلاب في الفصل والمنزل. أنها تعزز سلوك الطالب والأداء من خلال ميزات التغذية المرتدة المتقدمة. يمكن الوصول إلى العديد من حلول إدارة الفصول الدراسية لكل من المعلمين وأولياء الأمور ، مما يسمح للمعلمين بتقديم رؤية شاملة لأداء كل طالب. يتيح ذلك تتبع التقدم وتحديد الأهداف ، والتي يمكن مشاركتها بعد ذلك مع أولياء الأمور لإطلاعهم. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لبرنامج إدارة الفصل الدراسي الاندماج مع نظام إدارة التعلم بالمدرسة (LMS) ونظام معلومات الطلاب (SIS) ، ويقدم للمعلمين وأولياء الأمور رؤى قيمة في سلوك الطلاب والتقدم الأكاديمي. قد تندرج بعض المنتجات أيضًا ضمن فئة المسح.
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PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool هو تطبيق لإدارة معلومات الطلاب، يتضمن تتبع الحضور والدرجات والتواصل مع أولياء الأمور، ويساعد في تنظيم بيانات المدارس وتحسين الأداء.
Remind
remind.com
ريمايند هو منصة تواصل تدعم الطلاب والعائلات، توفر خدمات التعليم والتوجيه عبر الإنترنت، وتسمح بالتواصل بين المدرسة والأسرة.
Top Hat
tophat.com
تساعد Top Hat المدربين على إنشاء دورات تعليمية تفاعلية من خلال أدوات مثل الأسئلة والمناقشات، وتدعم تتبع الحضور وتدوين الرياضيات.
Toddle
toddleapp.com
تطبيق تودل هو شريك تعليمي يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المعلمين في تقديم تعليم متطور ومناسب للمستقبل.
Nearpod
nearpod.com
Nearpod هو تطبيق تعليمي تفاعلي يسمح للمعلمين بإنشاء دروس تفاعلية ودمج التقييمات مع محتوى تعليمي متنوع.
Showbie
showbie.com
Showbie هو تطبيق يساعد المعلمين في إدارة الفصول الدراسية وتوزيع المهام، وتقديم الملاحظات، وتعزيز التعاون بين الطلاب.
ClassLink
classlink.com
ClassLink هو تطبيق سحابي يوفر وصولاً سهلاً للمعلمين والطلاب إلى الموارد التعليمية، مع إمكانية تسجيل الدخول الموحد وتحليل استخدام الموارد.
Socrative Student
socrative.com
تطبيق طالب سقراط يسمح للطلاب بالرد على أسئلة تقييمية متنوعة ويساعدهم على قياس فهمهم خلال الفصل.
Classcraft
classcraft.com
Classcraft هو تطبيق تعليمي يساعد في تحسين سلوك الطلاب، والمشاركة الأكاديمية، والحضور، من خلال التحفيز الذاتي وأدوات إدارة الفصول.
Edmentum
edmentum.com
Edmentum هي منصة تعليمية تدعم تخصيص التعلم للطلاب من خلال أدوات تفاعلية وموارد مخصصة، مع تحليل بيانات لتعزيز أداء المعلمين والطلاب.
Classroomscreen
classroomscreen.com
تطبيق ClassroomScreen هو أداة تعليمية تساعد المعلمين على إدارة الفصول الدراسية والتفاعل مع الطلاب من خلال ميزات مثل أجهزة ضبط الوقت واختيارات الأسماء.
Pearson Online Classroom
pearson.com
تطبيق Pearson Online Classroom هو منصة رقمية لدعم المعلمين والطلاب في إدارة الأنشطة التعليمية والموارد وتسهيل تجربة التعلم.
Socrative Teacher
socrative.com
تطبيق Socrative Teacher يساعد المعلمين في تقييم الطلاب من خلال اختبارات واستطلاعات، ويوفر تحليلات لتخصيص استراتيجيات التعليم.
SmartPass
smartpass.app
تطبيق SmartPass هو نظام رقمي لإصدار تصاريح الخروج للطلاب، يساعد في إدارة الوقت داخل الفصول الدراسية وتحسين الثقافة المدرسية والسلامة.
Kinderpedia
kinderpedia.co
Kinderpedia هو تطبيق لإدارة المدارس والتواصل، يساعد على تبسيط العمليات الإدارية والتواصل بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.
Sentral
sentral.com.au
تطبيق Sentral هو نظام إدارة المدارس الأسترالي، مصمم من قبل المعلمين لتقديم حلول تعليمية شاملة للمدارس.
WeVideo
wevideo.com
WeVideo هو تطبيق يوفر أدوات لإنشاء الفيديوهات التعليمية، مما يساعد المعلمين على إعداد المشاريع، تتبع تقدم الطلاب، وتقديم التعليقات.
iClicker
iclicker.com
iClicker هو نظام يتيح للمدربين والطلاب المشاركة والتفاعل في الفصول الدراسية، مما يسهل تتبع الحضور والإجابة على الأسئلة.
Securly
securly.com
تطبيق Securly هو أداة تصفية ومراقبة ويب لحماية الطلاب من المحتوى غير المناسب وتعزيز بيئة تعليمية آمنة.
WeSchool
edu.weschool.com
تطبيق WeSchool هو منصة تعليمية تسهل إنشاء الدورات التعليمية وإدارتها، وتعزز من تفاعل المتعلمين من خلال ميزات تعليمية وتحليلية متقدمة.
Acadly
acadly.com
Acadly هو أداة تفاعلية في الفصول الدراسية تدعم الاستجابة المباشرة للطلاب وإدارة الصفوف، يمكن استخدامها داخل وخارج الصف.
LanSchool
lanschool.com
تطبيق Lanschool يوفر أدوات لإدارة الفصول الدراسية ومراقبة الطلاب، مما يعزز تجربة التعلم ويعزز تفاعلهم مع المعلمين.
Codio
codio.com
تطبيق Codio يوفر منصة تعليمية مرنة لدورات علوم الحاسوب، تساعد الطلاب على تحسين الأداء والفهم من خلال موارد تفاعلية وقابلة للتعديل.
Dyknow
dyknow.com
Dyknow هو تطبيق لمراقبة إدارة الفصول الدراسية، يساعد المعلمين على مراقبة أجهزة الطلاب ومنع المشتتات أثناء الدروس.
Qustodio
qustodio.com
تطبيق Qustodio يتيح للآباء مراقبة أنشطة الأطفال عبر الإنترنت، من خلال تصفية المواقع والتطبيقات وتقديم تقارير مفصلة عن سلوكهم الرقمي.
Minga
minga.io
Minga هو منصة إدارة مدرسية للمؤسسات المتوسطة والثانوية، تهدف لتعزيز سلامة الطلاب وتواصلهم وسلوكهم من خلال أدوات مثل التصاريح الرقمية والمكافآت.
VEDAMO
vedamo.com
VEDAMO هو منصة فصل دراسي افتراضي تفاعلي تسمح للمعلمين بإجراء جلسات مباشرة مع الطلاب دون الحاجة لتثبيت برامج إضافية.
Hāpara
hapara.com
Hāpara هو برنامج لإدارة الفصول الدراسية في المدارس، يساعد المعلمين على تنظيم ومراقبة تعلم الطلاب عبر تطبيقات Google.
Echo360
echo360.com
ECHO360 هو تطبيق تعليمي يتيح إنشاء وإدارة وتوزيع المواد التعليمية عبر الفيديو، مع دعم التفاعل والبث المباشر لتحقيق تجارب تعليمية محسنة.
GoGuardian
goguardian.com
تطبيق Goguardian يساعد المعلمين في إدارة الفصول الدراسية، مراقبة نشاط الطلاب، وضمان بيئة تعليمية آمنة وفعالة.
Blocksi
blocksi.net
تطبيق Blocksi يقدم حلولاً قائمة على الذكاء الاصطناعي لحماية الطلاب في المدارس من المحتوى الضار وتنظيم الفصول الدراسية.
Boardworks
boardworkseducation.com
Boardworks هو تطبيق تعليمي يقدم موارد تفاعلية لمساعدة المعلمين في إنشاء دروس جذابة وإدارة الفصل الدراسي.
iGradePlus
igradeplus.com
iGradePlus هو نظام إدارة مدرسية شامل يوفر أدوات للمعلمين لإدارة الدرجات والحضور والتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور بسهولة.
SchoolMint
schoolmint.com
تطبيق Hero من SchoolMint يساعد المدارس في إدارة سلوك الطلاب وتعزيز الثقافة الإيجابية من خلال توثيق سلوك الطلاب وإشراك الأسر.
Illumine
illumine.app
تطبيق Illumine لإدارة رعاية الأطفال يوفر حلاً شاملاً لتبسيط المهام الإدارية، تحسين التواصل مع الآباء، وإدارة الحضور والتقييم في مراكز التعليم المبكر.
Speechcloud
speechcloud.com
Speechcloud هو منصة تعليمية شاملة تهدف إلى تعزيز تفاعل الطلاب وسهولة الوصول في الفصول الدراسية، تقدم أدوات مثل الاستطلاعات والاختبارات وتتبع الحضور.
ClassOwl
classowl.com
ClassOwl هو تطبيق يتيح للمعلمين تخطيط الدروس وإدارة المهام والتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور لتعزيز التعلم والتعاون.
LiveSchool
whyliveschool.com
تطبيق LiveSchool يساعد المدارس في تعزيز سلوك الطلاب الإيجابي من خلال تحسين بيئة المدرسة. يضم مجتمعًا من أكثر من 1000 مدرسة.
OnCourse Systems
oncoursesystems.com
تجمع تطبيق OnCourse المجتمع في منصة واحدة بسيطة توفر الوقت وتدعم نمو الطلاب.
SMART Lumio
smarttech.com
تطبيق Lumio هو منصة تعليمية عبر الإنترنت تحول الدروس التقليدية إلى تجارب تعلم تفاعلية، وتدعم تكامل الأدوات المستخدمة بالفعل من قبل المعلمين.
Squarecap
info.squarecap.com
Squarecap هو تطبيق يسهل تتبع الحضور، تعزيز المشاركة في الفصل، وتقديم ملاحظات فورية للطلاب.
CampusTrack
campustrack.io
تطبيق CampusTrack هو منصة SaaS مخصصة للمدارس، تتيح تتبع وصيانة الأجهزة المدرسية بشكل سهل وتعزز كفاءة إدارة المخزون.
Redink
redink.app
تطبيق Redink لإدارة الفصول الدراسية يساعد المعلمين على تحسين أداء الطلاب وتوفير الوقت من خلال أتمتة إدخال العلامات والتعاون بين المعلمين.
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