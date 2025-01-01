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برامج رعاية الطفل - التطبيقات الأكثر شعبية

تعمل برامج رعاية الأطفال على تبسيط العمليات الداخلية لمراكز رعاية الأطفال ودور الحضانة، والتعامل مع المهام مثل الجدولة والحضور وإعداد الفواتير. كما أنه يعزز التواصل بين أولياء الأمور والمعلمين من خلال الرسائل والإشعارات والتنبيهات والملاحظات. ومن خلال مركزية هذه الوظائف على منصة واحدة، يعمل البرنامج على تبسيط إنشاء وتحديث التقارير المرحلية وفواتير الفواتير وملفات تعريف الطلاب والوثائق الأساسية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، فهو يعزز مشاركة أولياء الأمور ويحسن إدارة الفصل الدراسي عبر التكنولوجيا والأجهزة المحمولة. يعتمد هذا البرنامج عادةً على السحابة، ويتكامل مع الأجهزة المحمولة الموجودة ويعمل جنبًا إلى جنب مع أنظمة المحاسبة ومعلومات الطلاب، وغالبًا ما يتضمن ميزات لإدارة الزوار رقميًا.

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brightwheel

brightwheel

mybrightwheel.com

تطبيق Brightwheel يدير مراكز التعليم المبكر من خلال تسجيل الحضور والتواصل مع الآباء وإدارة الفواتير وأنشطة التعلم.

KidKare

KidKare

kidkare.com

تطبيق KidKare يوفر حلول برمجية فعالة لمقدمي الرعاية، ويساعدهم في إدارة متطلبات برنامج الغذاء USDA بسهولة وتقليل الأخطاء.

Kinderpedia

Kinderpedia

kinderpedia.co

Kinderpedia هو تطبيق لإدارة المدارس والتواصل، يساعد على تبسيط العمليات الإدارية والتواصل بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

Procare

Procare

procaresoftware.com

Procare هو تطبيق لإدارة رعاية الطفل يساعد في تنظيم المعلومات العائلية، تتبع الحضور، وأتمتة جمع الرسوم الدراسية.

Famly

Famly

famly.co

فاملي هو تطبيق لتنسيق رعاية الأطفال، يساعد مقدمي الرعاية والآباء على التواصل وإدارة المهام اليومية مثل التسجيل والفواتير.

Nimble

Nimble

nimble.com

Nimble هو نظام إدارة علاقات العملاء يركز على العلاقات، يوفر سجلات اتصال قابلة للتخصيص ويدمج مع Microsoft 365 وGoogle Workspace.

OWNA

OWNA

owna.com.au

OWNA هو تطبيق لإدارة مراكز رعاية الأطفال يوفر أدوات لتنظيم العمليات وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور وتلبية متطلبات الامتثال.

ChildDiary

ChildDiary

childdiary.net

تطبيق الطفل يساعد مقدمي الرعاية في تتبع أنشطة الأطفال وتطورهم، ويدعم تواصل سليم مع الآباء بشكل منظم وآمن.

Kindertales

Kindertales

kindertales.com

Kindertales هو برنامج لإدارة رعاية الأطفال يساعد على تحقيق التواصل بين الموظفين والآباء وأتمتة المهام اليومية وتحسين الكفاءة التشغيلية.

TUIO

TUIO

tuiopay.com

TUIO هو نظام شامل لإدارة الرسوم الدراسية، يساعد المدارس ومراكز الرعاية على أتمتة الفواتير، تسجيل الطلاب، وإدارة المعلومات المالية.

Educa

Educa

geteduca.com

تطبيق Educa يشجع الأطفال على استكشاف العالم من حولهم، مما يساعدهم على بناء أساس قوي للتعلم المبكر والنجاح في الحياة.

Kaymbu

Kaymbu

kaymbu.com

Kaymbu هي أداة لإدارة التواصل والتوثيق في التعليم المبكر، تربط المعلمين بالآباء من خلال مشاركة الصور والتحديثات اليومية.

Whally

Whally

whally.com

تطبيق Whally يساعد المعلمين ومراكز الرعاية على إدارة المدارس ومراكز الرعاية بشكل مبسط وعصري لتحسين تجربة الوالدين والعمليات الإدارية.

LineLeader

LineLeader

lineleader.com

LineLeader هو تطبيق شامل لإدارة مراكز رعاية الأطفال، يجمع بين إدارة العلاقات مع العملاء، والمشاركة الأسرية، وإدارة رعاية الأطفال في منصة واحدة.

Illumine

Illumine

illumine.app

تطبيق Illumine لإدارة رعاية الأطفال يوفر حلاً شاملاً لتبسيط المهام الإدارية، تحسين التواصل مع الآباء، وإدارة الحضور والتقييم في مراكز التعليم المبكر.

Wonderschool

Wonderschool

wonderschool.com

Wonderschool هو تطبيق يساعد مقدمي رعاية الأطفال على إدارة أعمالهم، من التسويق إلى التخطيط المالي والتواصل مع العملاء.

Jumbula

Jumbula

jumbula.com

تطبيق Jumbula يوفر خدمات التسجيل عبر الإنترنت وإدارة الفصول والمعسكرات، مما يسهل على المؤسسات التعليمية والإدارية تنظيم أنشطتها.

Parenta

Parenta

parenta.com

تطبيق Parenta هو برنامج لإدارة دور الحضانة يساعد في تنظيم المهام، إدارة بيانات الموظفين، الفوترة، وتقديم تقارير دقيقة.

Child Paths

Child Paths

childpaths.ie

تطبيق Child Paths يساعد في الامتثال، تبسيط العمليات، التواصل مع الأهالي، وتمكين الموظفين لتحسين تجربة التعلم للأطفال من سن الطفولة إلى المراهقة.

kidsday

kidsday

kidsday.com

تطبيق Kidsday يُسهِّل إدارة رعاية الأطفال من خلال تبسيط المهام الإدارية، تعزيز التواصل مع الأهل، ودعم التعلم المخصص.

CloudBB

CloudBB

cloudbb.com

CloudBB يبسط جميع العمليات ويوفر الشفافية اللازمة لجميع المعنيين، بدءًا من تسجيل الطلاب وصولاً إلى مرحلة الفوترة النهائية.

HubHello

HubHello

hubhello.com.au

تطبيق HubHello هو منصة إلكترونية متخصصة في قطاع التعليم ورعاية الطفولة المبكرة في أستراليا، تدعم الكفاءة الإدارية وتتعاون مع أدوات تكنولوجية متنوعة.

ChildFriendly Pro

ChildFriendly Pro

childfriendlypro.com

اكتشف ChildFriendly - برنامج إدارة رعاية الأطفال يساعد في تنظيم العمليات اليومية لرعاية الأطفال بشكل فعال.

KinderPass

KinderPass

kinderpass.com

KinderPass هو تطبيق لإدارة مراكز رعاية الأطفال، يساعد في تنظيم العمليات اليومية، تتبع تطوير الأطفال، وتحسين التواصل مع الآباء.

KigaRoo

KigaRoo

kigaroo.de

KigaRoo هو تطبيق لإدارة مراكز رعاية الأطفال، يتيح تنظيم بيانات الموظفين، قوائم الانتظار، والتواصل بين الآباء والمركز.

Kangarootime

Kangarootime

kangarootime.com

Kangarootime هو تطبيق لإدارة مراكز رعاية الأطفال، يوفر أدوات لتبسيط العمليات، تتبع الحضور، وتعزيز التواصل بين الآباء والموظفين.

Lillio

Lillio

lillio.com

تطبيق ليليو لإدارة مراكز رعاية الأطفال، يساعد في تتبع الأنشطة والتواصل مع الأسر، ويsimplifies العمليات الإدارية مثل الفواتير والتقارير.

Virtuclock

Virtuclock

virtuclock.com

تطبيق VirtuClock يساعد مقدمي الرعاية في إدارة تسجيلات الطلاب والمهام الإدارية من خلال منصة سهلة الاستخدام، بما في ذلك تتبع الوقت وإدارة الفواتير.

Kiddo

Kiddo

kiddosoftware.com

تطبيق كيدو يوفر برنامج قوائم الانتظار لمراكز رعاية الأطفال، يدعم عدة مواقع ويتيح استيراد قوائم الانتظار الحالية بالإضافة لتسهيل التواصل مع الآباء.

HoppingIn

HoppingIn

hoppingin.com

تطبيق HoppingIn يتيح لك بيع أماكن رعاية الأطفال غير المستخدمة من خلال جمع الفراغات التي توفرها والأعداد المبلغ عنها من قبل أولياء الأمور.

Enrollsy

Enrollsy

enrollsy.com

Enrollsy هو تطبيق لإدارة التسجيل يساعد الشركات على أتمتة عمليات التسجيل والدفع والتواصل مع العملاء، مما يسهل تنظيم وإدارة البيانات.

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