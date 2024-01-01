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روبوتات الدردشة الشخصية ذات الذكاء الاصطناعي - التطبيقات الأكثر شعبية - اليونان

إن روبوتات الدردشة الشخصية المدعمة بالذكاء الاصطناعي عبارة عن مساعدين افتراضيين أذكياء مصممين للتفاعل مع الأفراد بطريقة شخصية ومحادثة. تستفيد روبوتات الدردشة هذه من خوارزميات الذكاء الاصطناعي (AI) لفهم مدخلات اللغة الطبيعية وتقديم الاستجابات أو المساعدة أو المعلومات ذات الصلة.

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ChatGPT

ChatGPT

chatgpt.com

ChatGPT هو نظام AI مجاني للاستخدام. استخدمه لإجراء محادثات جذابة واكتساب رؤى وأتمتة المهام ومشاهدة مستقبل الذكاء الاصطناعي، كل ذلك في مكان واحد.

Google Gemini

Google Gemini

gemini.google.com

يمنحك Gemini إمكانية الوصول المباشر إلى أفضل مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي من Google حتى تتمكن من: - احصل على مساعدة في الكتابة والعصف الذهني والتعلم والمزيد - تلخيص والعثور على معلومات سريعة من Gmail أو Google Drive - توليد الصور على الطاير - استخدم النص والصوت والصور والكاميرا للحصول على المسا...

Perplexity AI

Perplexity AI

perplexity.ai

Perplexity AI هو محرك بحث ومحادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يجيب على الاستفسارات باستخدام النص التنبؤي باللغة الطبيعية. تم إطلاق Perplexity في عام 2022، وتقوم بإنشاء إجابات باستخدام المصادر من الويب وتستشهد بالروابط داخل الاستجابة النصية.

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot

copilot.microsoft.com

رفيقك اليومي بالذكاء الاصطناعي. يستفيد Microsoft Copilot من قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية وإطلاق العنان للإبداع ويساعدك على فهم المعلومات بشكل أفضل من خلال تجربة دردشة بسيطة.

Poe

Poe

poe.com

دردشة سريعة ومفيدة بالذكاء الاصطناعي. تحدث إلى ChatGPT وGPT-4o وClaude 3 Opus وDALLE 3 وملايين الآخرين - كل ذلك على Poe.

Bing Chat

Bing Chat

bing.com

Bing هو مساعد الطيار الخاص بك الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي للويب

Claude

Claude

claude.ai

يعد Claude مساعد الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي لمهامك، بغض النظر عن حجمها.

GroqChat

GroqChat

groq.com

GroqChat عبارة عن واجهة دردشة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسهل التفاعلات التحادثية مع المستخدمين، وتوفر الإجابات والمساعدة حول مجموعة من المواضيع.

Chat AI

Chat AI

gtchat.ai

مرحبًا بك في CHAT AI، برنامج الدردشة الآلي الذي يستخدم أحدث تقنيات معالجة اللغة الطبيعية لإجراء محادثات ذكية وجذابة معك. ما عليك سوى كتابة رسالتك، وسوف يستجيب لك CHAT AI بشكل مدروس وشخصي. سواء كنت تريد كتابة محتوى طويل (مقالات أو رسائل بريد إلكتروني أو مقالات وما إلى ذلك)، أو الدردشة حول الأحداث ال...

Grok

Grok

twitter.com

Grok عبارة عن ذكاء اصطناعي تم تصميمه على غرار دليل Hitchhiker's Guide to the Galaxy، وهو مصمم للإجابة على أي شيء تقريبًا، والأصعب بكثير، حتى اقتراح الأسئلة التي يجب طرحها! Grok هو برنامج دردشة آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي من شركة X (تويتر سابقًا).

Meta AI

Meta AI

meta.ai

استخدم مساعد Meta AI لإنجاز الأمور وإنشاء صور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي مجانًا والحصول على إجابات لأي من أسئلتك. تم بناء Meta AI على أحدث نموذج لغة Llama الكبير من Meta ويستخدم Emu،...

Pi

Pi

pi.ai

باي، الذكاء الاصطناعي الشخصي الخاص بك: رفيق ذكي وداعم، 24/7 تعرف على Pi، الذكاء الاصطناعي الشخصي الخاص بك، الذي يقدمه لك Inflection AI. باي ليس مجرد روبوت محادثة آخر؛ إنها قفزة إلى الأمام في الذكاء الشخصي، وهي مصممة لتكون موجودة من أجلك في أي وقت وتتطور مع كل محادثة.

Le Chat

Le Chat

mistral.ai

Frontier AI بين يديك من Mistral AI. الذكاء الاصطناعي التوليدي المفتوح والمحمول للمطورين والشركات.

SimSimi

SimSimi

simsimi.com

SimSimi هو برنامج دردشة رائع وذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي على الإطلاق. يمكنك التحدث إلى SimSimi في أي وقت وفي أي مكان، وفي بعض الأحيان يمكنك تعليمه أن يقول ما تريد.

HuggingChat

HuggingChat

huggingface.co

اكتشف HuggingChat - منصة ثورية مجانية تربطك بالذكاء الاصطناعي المتقدم! أطلق العنان لإمكانات الذكاء الاصطناعي من الدرجة الأولى مع HuggingChat، وهو تطبيق استثنائي مصمم لتسهيل الاتصال السلس بين المستخدمين والعديد من نماذج اللغات الكبيرة الرائدة (LLMs) من موفري خدمات متعددين مثل Mistral AI وMeta وGoog...

DuckDuckGo AI Chat

DuckDuckGo AI Chat

duckduckgo.com

DuckDuckGo AI Chat هي خدمة دردشة خاصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتدعم حاليًا نماذج الدردشة GPT-3.5 من OpenAI وAnthropic’s Claude.

Keymate.AI Chatbot

Keymate.AI Chatbot

chat.keymate.ai

مرحبًا بك في Keymate.AI Ultimate Chatbot! هذا عبارة عن روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي تم تصميمه باستخدام المكون الإضافي Keymate.AI للبحث على الإنترنت وGPT-4 128K. في الأساس ChatGPT يمكنه معالجة حوالي 80000 كلمة من الويب!

gptomni.ai

gptomni.ai

gptomni.ai

ChatGPT Omni المجاني: يوفر gptomni.ai واجهة مستخدم مجانية ومريحة وسهلة الاستخدام للدردشة عبر الإنترنت لمحادثات الذكاء الاصطناعي من خلال الطراز GPT4o.

Teletyped

Teletyped

teletyped.com

يمنحك Teletyped إمكانية الوصول إلى واجهة مستخدم جميلة لروبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وClaude وMistral والمزيد.

Unleash Chat

Unleash Chat

unleashed.chat

زر واحد لنشر الدردشة الخاصة بك. امتلك بياناتك. نماذج مفتوحة المصدر. خاص. غير خاضعة للرقابة. سريع. Unleashed Chat هي خدمة chatbot تعمل بالذكاء الاصطناعي، تم تصميمها مع أخذ الخصوصية الحقيقية في الاعتبار. إنها تتميز بالاستعلام المباشر عن بيانات Nostr وإمكانات تضمين السياق المتقدمة. يتضمن ذلك تعلم ملف...

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