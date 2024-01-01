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روبوتات الدردشة الشخصية ذات الذكاء الاصطناعي - التطبيقات الأكثر شعبية - كوستاريكا
إن روبوتات الدردشة الشخصية المدعمة بالذكاء الاصطناعي عبارة عن مساعدين افتراضيين أذكياء مصممين للتفاعل مع الأفراد بطريقة شخصية ومحادثة. تستفيد روبوتات الدردشة هذه من خوارزميات الذكاء الاصطناعي (AI) لفهم مدخلات اللغة الطبيعية وتقديم الاستجابات أو المساعدة أو المعلومات ذات الصلة.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT هو نظام AI مجاني للاستخدام. استخدمه لإجراء محادثات جذابة واكتساب رؤى وأتمتة المهام ومشاهدة مستقبل الذكاء الاصطناعي، كل ذلك في مكان واحد.
Google Gemini
gemini.google.com
يمنحك Gemini إمكانية الوصول المباشر إلى أفضل مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي من Google حتى تتمكن من: - احصل على مساعدة في الكتابة والعصف الذهني والتعلم والمزيد - تلخيص والعثور على معلومات سريعة من Gmail أو Google Drive - توليد الصور على الطاير - استخدم النص والصوت والصور والكاميرا للحصول على المسا...
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI هو محرك بحث ومحادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يجيب على الاستفسارات باستخدام النص التنبؤي باللغة الطبيعية. تم إطلاق Perplexity في عام 2022، وتقوم بإنشاء إجابات باستخدام المصادر من الويب وتستشهد بالروابط داخل الاستجابة النصية.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
رفيقك اليومي بالذكاء الاصطناعي. يستفيد Microsoft Copilot من قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية وإطلاق العنان للإبداع ويساعدك على فهم المعلومات بشكل أفضل من خلال تجربة دردشة بسيطة.
Claude
claude.ai
يعد Claude مساعد الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي لمهامك، بغض النظر عن حجمها.
SimSimi
simsimi.com
SimSimi هو برنامج دردشة رائع وذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي على الإطلاق. يمكنك التحدث إلى SimSimi في أي وقت وفي أي مكان، وفي بعض الأحيان يمكنك تعليمه أن يقول ما تريد.
Unleash Chat
unleashed.chat
زر واحد لنشر الدردشة الخاصة بك. امتلك بياناتك. نماذج مفتوحة المصدر. خاص. غير خاضعة للرقابة. سريع. Unleashed Chat هي خدمة chatbot تعمل بالذكاء الاصطناعي، تم تصميمها مع أخذ الخصوصية الحقيقية في الاعتبار. إنها تتميز بالاستعلام المباشر عن بيانات Nostr وإمكانات تضمين السياق المتقدمة. يتضمن ذلك تعلم ملف...
Poe
poe.com
دردشة سريعة ومفيدة بالذكاء الاصطناعي.
Chat AI
gtchat.ai
مرحبًا بك في CHAT AI، برنامج الدردشة الآلي الذي يستخدم أحدث تقنيات معالجة اللغة الطبيعية لإجراء محادثات ذكية وجذابة معك. ما عليك سوى كتابة رسالتك، وسوف يستجيب لك CHAT AI بشكل مدروس وشخصي. سواء كنت تريد كتابة محتوى طويل (مقالات أو رسائل بريد إلكتروني أو مقالات وما إلى ذلك)، أو الدردشة حول الأحداث ال...
Bing Chat
bing.com
Bing هو مساعد الطيار الخاص بك الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي للويب
Meta AI
meta.ai
استخدم مساعد Meta AI لإنجاز الأمور وإنشاء صور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي مجانًا والحصول على إجابات لأي من أسئلتك. تم بناء Meta AI على أحدث نموذج لغة Llama الكبير من Meta ويستخدم Emu،...
Pi
pi.ai
باي، الذكاء الاصطناعي الشخصي الخاص بك: رفيق ذكي وداعم، 24/7 تعرف على Pi، الذكاء الاصطناعي الشخصي الخاص بك، الذي يقدمه لك Inflection AI. باي ليس مجرد روبوت محادثة آخر؛ إنها قفزة إلى الأمام في الذكاء الشخصي، وهي مصممة لتكون موجودة من أجلك في أي وقت وتتطور مع كل محادثة.
Grok
twitter.com
Grok عبارة عن ذكاء اصطناعي تم تصميمه على غرار دليل Hitchhiker's Guide to the Galaxy، وهو مصمم للإجابة على أي شيء تقريبًا، والأصعب بكثير، حتى اقتراح الأسئلة التي يجب طرحها! Grok هو برنامج دردشة آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي من شركة X (تويتر سابقًا).
Le Chat
mistral.ai
Frontier AI بين يديك من Mistral AI. الذكاء الاصطناعي التوليدي المفتوح والمحمول للمطورين والشركات.
GroqChat
groq.com
GroqChat عبارة عن واجهة دردشة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسهل التفاعلات التحادثية مع المستخدمين، وتوفر الإجابات والمساعدة حول مجموعة من المواضيع.
HuggingChat
huggingface.co
اكتشف HuggingChat - منصة ثورية مجانية تربطك بالذكاء الاصطناعي المتقدم! أطلق العنان لإمكانات الذكاء الاصطناعي من الدرجة الأولى مع HuggingChat، وهو تطبيق استثنائي مصمم لتسهيل الاتصال السلس بين المستخدمين والعديد من نماذج اللغات الكبيرة الرائدة (LLMs) من موفري خدمات متعددين مثل Mistral AI وMeta وGoog...
DuckDuckGo AI Chat
duckduckgo.com
DuckDuckGo AI Chat هي خدمة دردشة خاصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتدعم حاليًا نماذج الدردشة GPT-3.5 من OpenAI وAnthropic’s Claude.
Keymate.AI Chatbot
chat.keymate.ai
مرحبًا بك في Keymate.AI Ultimate Chatbot! هذا عبارة عن روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي تم تصميمه باستخدام المكون الإضافي Keymate.AI للبحث على الإنترنت وGPT-4 128K. في الأساس ChatGPT يمكنه معالجة حوالي 80000 كلمة من الويب!
gptomni.ai
gptomni.ai
ChatGPT Omni المجاني: يوفر gptomni.ai واجهة مستخدم مجانية ومريحة وسهلة الاستخدام للدردشة عبر الإنترنت لمحادثات الذكاء الاصطناعي من خلال الطراز GPT4o.
Teletyped
teletyped.com
يمنحك Teletyped إمكانية الوصول إلى واجهة مستخدم جميلة لروبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وClaude وMistral والمزيد.