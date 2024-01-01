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روبوتات الدردشة - التطبيقات الأكثر شعبية - أستراليا
Chatbots هي برامج كمبيوتر مصممة لمحاكاة المحادثة مع المستخدمين، مما يوفر تجربة سلسة وتفاعلية. يستخدم هؤلاء المساعدون الافتراضيون معالجة اللغة الطبيعية لفهم استعلامات المستخدم والرد عليها، أو توفير المعلومات، أو المساعدة، أو أداء مهام محددة.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT: تحسين نماذج اللغة للحوار. لقد قمنا بتدريب نموذج يسمى ChatGPT والذي يتفاعل بطريقة المحادثة. يتيح تنسيق الحوار لـ ChatGPT الإجابة على أسئلة المتابعة، والاعتراف بأخطائه، وتحدي المقدمات غير الصحيحة، ورفض الطلبات غير المناسبة. ChatGPT هو نموذج شقيق لـ InstructGPT، والذي تم تدريبه على اتباع التعل...
Google Gemini
gemini.google.com
يمكنك استخدام Bard للمساعدة في دفع أفكارك إلى الأمام. مع القليل من المساعدة من Bard، يمكنك القيام بأشياء مثل: - تبادل الأفكار، أو وضع خطة، أو إيجاد طرق مختلفة لإنجاز الأمور - احصل على ملخص سريع وسهل الفهم للموضوعات الأكثر تعقيدًا - قم بإنشاء المسودات الأولى للمخططات ورسائل البريد الإلكتروني ومشاركا...
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI هو محرك إجابات يقدم إجابات دقيقة للأسئلة المعقدة باستخدام نماذج لغوية كبيرة
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
رفيقك اليومي بالذكاء الاصطناعي.
Claude
claude.ai
يعد Claude مساعد الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي لمهامك، بغض النظر عن حجمها.
Poe
poe.com
دردشة سريعة ومفيدة بالذكاء الاصطناعي.
Bing Chat
bing.com
Bing هو مساعد الطيار الخاص بك الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي للويب
Chat AI
gtchat.ai
مرحبًا بك في CHAT AI، برنامج الدردشة الآلي الذي يستخدم أحدث تقنيات معالجة اللغة الطبيعية لإجراء محادثات ذكية وجذابة معك. ما عليك سوى كتابة رسالتك، وسوف يستجيب لك CHAT AI بشكل مدروس وشخصي. سواء كنت ترغب في كتابة محتوى طويل (مقالات أو رسائل بريد إلكتروني أو مقالات وما إلى ذلك)، أو الدردشة حول الأحداث...
Pi
pi.ai
مرحبًا، أنا بي. أنا الذكاء الاصطناعي الشخصي الخاص بك، المصمم ليكون داعمًا وذكيًا وموجودًا لك في أي وقت. اطلب مني النصيحة أو الحصول على إجابات أو دعنا نتحدث عن كل ما يدور في ذهنك.
Grok
twitter.com
Grok عبارة عن ذكاء اصطناعي تم تصميمه على غرار دليل Hitchhiker's Guide to the Galaxy، وهو مصمم للإجابة على أي شيء تقريبًا، والأصعب بكثير، حتى اقتراح الأسئلة التي يجب طرحها! Grok هو برنامج دردشة آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي من شركة X (تويتر سابقًا).
Le Chat
mistral.ai
Frontier AI بين يديك. الذكاء الاصطناعي التوليدي المفتوح والمحمول للمطورين والشركات.
Meta AI
meta.ai
استخدم مساعد Meta AI لإنجاز الأمور وإنشاء صور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي مجانًا والحصول على إجابات لأي من أسئلتك. تم بناء Meta AI على أحدث نموذج لغة Llama الكبير من Meta ويستخدم Emu،...
SimSimi
simsimi.com
SimSimi هو برنامج دردشة رائع وذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي على الإطلاق. يمكنك التحدث إلى SimSimi في أي وقت وفي أي مكان، وفي بعض الأحيان يمكنك تعليمه أن يقول ما تريد.
DuckDuckGo AI Chat
duckduckgo.com
DuckDuckGo AI Chat هي خدمة دردشة خاصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتدعم حاليًا نماذج الدردشة GPT-3.5 من OpenAI وAnthropic’s Claude.
HuggingChat
huggingface.co
اكتشف HuggingChat - منصة ثورية مجانية تربطك بالذكاء الاصطناعي المتقدم! أطلق العنان لإمكانات الذكاء الاصطناعي من الدرجة الأولى مع HuggingChat، وهو تطبيق استثنائي مصمم لتسهيل الاتصال السلس بين المستخدمين والعديد من نماذج اللغات الكبيرة الرائدة (LLMs) من موفري خدمات متعددين مثل Mistral AI وMeta وGoog...
GroqChat
groq.com
GroqChat عبارة عن واجهة دردشة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسهل التفاعلات التحادثية مع المستخدمين، وتوفر الإجابات والمساعدة حول مجموعة من المواضيع.
Keymate.AI Chatbot
chat.keymate.ai
مرحبًا بك في Keymate.AI Ultimate Chatbot! هذا عبارة عن روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي تم تصميمه باستخدام المكون الإضافي Keymate.AI للبحث على الإنترنت وGPT-4 128K. في الأساس ChatGPT يمكنه معالجة حوالي 80000 كلمة من الويب!
gptomni.ai
gptomni.ai
يوفر ChatGPT Omni واجهة مستخدم مجانية ومريحة وسهلة الاستخدام للدردشة عبر الإنترنت لمحادثات الذكاء الاصطناعي من خلال الطراز GPT-4o. تجربة مستقبل المحادثة مع ChatGPT Omni! انخرط في حوارات سلسة مع أحدث طراز "gpt-4o"، واستمتع بمرونة التحدث بأكثر من 10 لغات مختلفة. ChatGPT Omni هو موقع ويب سهل الاستخدا...
Teletyped
teletyped.com
يتيح لك Teletyped الوصول إلى واجهة مستخدم جميلة لروبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وClaude وMistral والمزيد.
Unleash Chat
unleashed.chat
زر واحد لنشر الدردشة الخاصة بك. امتلك بياناتك. نماذج مفتوحة المصدر. خاص. غير خاضعة للرقابة. سريع. Unleashed Chat هي خدمة chatbot تعمل بالذكاء الاصطناعي، تم تصميمها مع أخذ الخصوصية الحقيقية في الاعتبار. إنها تتميز بالاستعلام المباشر عن بيانات Nostr وإمكانات تضمين السياق المتقدمة. يتضمن ذلك تعلم ملف...