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برامج الدردشة الآلية - التطبيقات الأكثر شعبية

إن Chatbots، التي يشار إليها غالبًا باسم الوكلاء الظاهريين أو المساعدين الظاهريين، هي تطبيقات برمجية مصممة لأداء مهام محددة أو تقديم معلومات استجابة للطلبات المكتوبة أو المنطوقة. إنها تخدم كلاً من الاحتياجات الخارجية التي تواجه العملاء والطلبات الداخلية التي تواجه الموظفين، مما يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع التطبيقات بطريقة محادثة، إما نصيًا أو مسموعًا. تستخدم Chatbots عادةً معالجة اللغة الطبيعية (NLP) أو التعرف على الكلام لفهم مدخلات المستخدم. ومع ذلك، فإن عملياتهم الأساسية تعتمد على المحادثات المكتوبة. وهذا يتناقض مع المساعدين الافتراضيين الأذكياء، الذين يستخدمون فهم اللغة الطبيعية (NLU) لإجراء تفاعلات أكثر تعقيدًا تشبه التفاعلات البشرية. تستخدم الشركات تقنية chatbot لأتمتة المهام التي كانت تتطلب في السابق تدخلًا بشريًا. عند تلقي طلب مستخدم، يقوم برنامج الدردشة الآلي بمعالجة الإدخال ويقدم استجابة في شكل نص أو كلام. يتم دمج Chatbots في العديد من أدوات دعم العملاء، مثل برامج الدردشة المباشرة وبرامج مكتب المساعدة وبرامج مركز الاتصال، وغالبًا ما تكون بمثابة نقطة الاتصال الأولى. ويتوسع استخدامها في مجالات أخرى، بما في ذلك قواعد المعرفة المتعلقة بالمبيعات والتسويق. في تطبيقات ذكاء الأعمال، يمكن لروبوتات الدردشة أن تحل محل لغات الاستعلام، مما يمكّن المستخدمين من الحصول على نقاط بيانات محددة ببساطة عن طريق كتابة طلب أو التحدث به. تتزايد قدرات روبوتات الدردشة باستمرار، ويتم دمجها في مجموعة متزايدة من التطبيقات البرمجية.

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AWS Console

AWS Console

amazon.com

وحدة تحكم AWS هي واجهة لإدارة خدمات Amazon Web Services، تتيح للمستخدمين مراقبة مواردهم والتحكم فيها عبر عدة حسابات ومناطق.

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

منصة Google Cloud (GCP) تقدم خدمات الحوسبة السحابية لتطوير التطبيقات وإدارة البيانات والتعلم الآلي عبر الإنترنت.

Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom هو حل متكامل لخدمة العملاء يتيح التواصل الفعال وتحسين الخدمة من خلال الأتمتة والدعم البشري.

Podium

Podium

podium.com

تطبيق بوديوم هو منصة اتصالات متكاملة تساعد الشركات في تحسين التفاعل مع العملاء وزيادة التحويلات عبر أدوات متعددة.

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Zendesk هو حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لإدارة خدمة العملاء، يدمج التذاكر والدعم عبر قنوات متعددة، ويساعد في تحسين رضا العملاء بكفاءة.

Verizon

Verizon

verizon.com

يوفر تطبيق Verizon أداة لإدارة حسابات وخدمات Verizon، بما في ذلك دفع الفواتير، مراقبة الاستخدام، ودعم التوجهات وتنظيم الخدمات المتنقلة.

Writesonic

Writesonic

writesonic.com

WriteSonic هي أداة متقدمة لإنشاء المحتوى تساعد المستخدمين على إنتاج نصوص عالية الجودة بسهولة، مع ميزات مخصصة وتحسين محركات البحث.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo هو تطبيق يجمع قنوات التواصل مثل البريد الإلكتروني والدردشة الاجتماعية، لتعزيز خدمة العملاء وزيادة المبيعات.

Smartsupp

Smartsupp

smartsupp.com

SmartSupp هو تطبيق للدردشة الحية والدردشة الآلية يهدف إلى تحسين تفاعلات العملاء وزيادة المبيعات عبر الإنترنت.

Whatstool Business

Whatstool Business

whatstool.business

Whatstool Business هو تطبيق شامل لسهولة إدارة الأعمال على واتساب، يوفر أدوات مثل CRM، دردشة آلية، وإدارة فعالة للتواصل مع العملاء.

Tidio

Tidio

tidio.com

Tidio هي منصة خدمات العملاء تشمل الدردشة الحية وchatbots، تساعد الشركات على تحسين الدعم وزيادة المبيعات عبر الإنترنت.

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

تطبيق Zoho SalesIQ هو منصة تفاعل مع العملاء تشمل دردشة حية وتتبع الزوار وتحليلات لمساعدة الشركات على تحسين تجربتها مع العملاء.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

زووم إنفو هو منصة لجمع البيانات وتحليلها لدعم أنشطة المبيعات والتسويق، تساعد الشركات على تحديد العملاء وتحسين استراتيجيات البيع.

Botpress

Botpress

botpress.com

بوتبريس هو منصة لإنشاء وإدارة الروبوتات المحادثة باستخدام الذكاء الاصطناعي. تدعم النشر عبر قنوات متعددة وتوفر أدوات تطوير مرنة للمستخدمين.

ChatBot

ChatBot

chatbot.com

ChatBot يتيح لك إنشاء وتشغيل روبوتات دردشة بسهولة وسرعة، لتقديم الدعم والتفاعل مع العملاء عبر منصات متعددة.

Appy Pie

Appy Pie

appypie.com

Appy Pie هو منصة تطوير تطبيقات بدون رمز، تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات ومواقع بسهولة باستخدام أدوات السحب والإفلات والتخصيص.

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

Freshchat هو حل للدردشة المباشرة يساعد الشركات على التواصل مع العملاء عبر عدة قنوات مثل الويب والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

WATI

WATI

wati.io

Wati هو تطبيق يدعم تواصل الشركات مع العملاء عبر WhatsApp، ويتيح المراسلة الآلية والدردشة الفورية وإدارة علاقات العملاء بكفاءة.

SiteGPT

SiteGPT

sitegpt.ai

SiteGPT هو برنامج لإنشاء مواقع الإنترنت يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يتيح لك إنشاء موقع احترافي مجاني خلال أقل من دقيقة.

Nightbot

Nightbot

nightbot.tv

Nightbot هو برنامج دردشة آلي لتويتر ويوتيوب، يساعد في أتمتة اعتدال الدردشة وتفاعل المشاهدين أثناء البث المباشر.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

تطبيق Birdeye يدير سمعة الشركات المحلية ويتيح تفاعل سلس مع العملاء، من خلال أدوات لمراقبة المراجعات والتواصل وجدولة المنشورات.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

SendPulse هي منصة للتسويق الآلي تشمل البريد الإلكتروني، الرسائل النصية، وchatbots، وتساعد الشركات على إدارة العلاقات مع العملاء وإنشاء مواقع وصفحات مقصودة.

YourGPT

YourGPT

yourgpt.ai

يوفر تطبيق YourGPT منصة لإنشاء روبوتات محادثة مخصصة دون الحاجة للبرمجة، مع إمكانية تدريبها باستخدام بيانات المستخدمين وخدمات متكاملة.

Signals

Signals

getsignals.ai

تطبيق Signals هو منصة لتوليد المه leads تساعد الشركات على معرفة زوار مواقعهم والتفاعل مع المشترين المحتملين دون الحاجة لملء استمارة.

AITable

AITable

aitable.ai

AITable هي منصة تطوير ذكاء صناعي بدون كود تتيح لك إنشاء مساعد ذكي مثل ChatGPT باستخدام بياناتك. توفر إعداد سهل وسريع.

Helpwise

Helpwise

helpwise.io

Helpwise هو تطبيق لإدارة خدمة العملاء يدمج قنوات متعددة مثل البريد الإلكتروني والدردشة ووسائل التواصل الاجتماعي في واجهة موحدة.

Cody

Cody

meetcody.ai

كودي هو مساعد ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يقدم إجابات سريعة لدعم الفرق والأعمال عبر تحليل البيانات والوثائق الخاصة بالشركة.

CustomGPT

CustomGPT

customgpt.ai

CustomGPT منصة لإنشاء chatbots مخصصة للرد على الأسئلة باستخدام بيانات خاصة بالمستخدم، مما يساعد الشركات على تحسين تفاعلها مع العملاء.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr هي منصة خدمة العملاء تعتمد على السحابة، تسمح بالتفاعل عبر قنوات رقمية متعددة وتوفر تحليلات ورؤى لتحسين تجربة العملاء والوكيل.

Chatbot Builder AI

Chatbot Builder AI

chatbotbuilder.ai

تتيح لك تطبيق Chatbot Builder AI إنشاء وإدارة chatbots مخصصة بسهولة، مع دعم التكامل والخصائص المتقدمة لتحسين تجربة العملاء.

Norby AI

Norby AI

norby.io

نوري بي AI هو تطبيق دردشة ذكي يسهل على الشركات توفير دعم العملاء من خلال فهم استفساراتهم تلقائيًا والرد عليها بدقة.

Engati

Engati

engati.com

Engati هو تطبيق للدردشة الذكية يتيح إنشاء روبوتات محادثة ونشرها عبر منصات متعددة دون برمجة.

JivoChat

JivoChat

jivochat.com

JivoChat هو تطبيق دردشة مباشرة مجاني يساعد الشركات على التواصل مع العملاء عبر عدة منصات في الوقت الحقيقي.

Get Answer

Get Answer

get-answer.ai

Get Answer هو تطبيق مساعد شخصي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يقدم حلول مخصصة للمستخدمين من خلال واجهات مختلفة ويتميز بإمكانيات تكامل مع أدوات خارجية.

Payhip

Payhip

payhip.com

Payhip هي منصة إلكترونية لبيع التنزيلات الرقمية والدورات التدريبية بسهولة، تدعم إدارة المنتجات والمدفوعات.

Warmly

Warmly

warmly.ai

تطبيق Warmly هو منصة مستقلة لتنظيم المبيعات تساعد الفرق الصغيرة على تحديد وتتبع الزوار المهتمين بالموقع وتحقيق أهداف العائد.

Zappr.AI

Zappr.AI

zappr.ai

تتيح لك تطبيق Zappr.AI إنشاء روبوت محادثة يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يمكنه الإجابة على أسئلة حول مستنداتك عبر رفع PDF أو رابط موقع.

Cohere

Cohere

cohere.com

تطبيق Cohere هو منصة ذكاء اصطناعي مخصصة للمؤسسات لتعزيز الإنتاجية من خلال أدوات متقدمة وأساليب عمل آمنة وقابلة للتخصيص.

Gallabox

Gallabox

gallabox.com

Gallabox هو حل تواصل شامل يعزز مشاركة العملاء باستخدام واجهات برمجة تطبيقات WhatsApp، ويقدم أدوات للأتمتة والإدارة عبر قنوات متعددة.

Qualified

Qualified

qualified.com

Qualified هو منصة لتوليد الفرص البيعية لفِرق الإيرادات باستخدام Salesforce، تربط بين البيانات والمحادثات البيعية الفورية.

Wonderchat

Wonderchat

wonderchat.io

Wonderchat هو تطبيق لإنشاء روبوتات المحادثة باستخدام الذكاء الاصطناعي. يمكن من خلاله بناء روبوت محادثة مخصص بالاستناد إلى رابط موقعك خلال 3 دقائق.

yellow.ai

yellow.ai

yellow.ai

Yellow.ai هو منصة أتمتة خدمة العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي، تسهل المحادثات مع العملاء عبر قنوات متعددة وتدعم أكثر من 100 لغة.

Glider AI

Glider AI

glider.ai

Glider AI هي منصة لتقييم وتوظيف المرشحين باستخدام اختبارات افتراضية، ومقابلات الفيديو، وأدوات تحليل الأداء.

Atom

Atom

atomchat.io

Atom هو تطبيق دردشة يعتمد على الذكاء الاصطناعي عبر واتساب لمساعدة الشركات في إدارة العملاء وزيادة المبيعات من خلال تحسين التواصل والتكامل مع CRM.

Chaport

Chaport

chaport.com

Chaport هو منصة دردشة شاملة تتيح للشركات التواصل مع زوار مواقعهم عبر الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة وقاعدة المعرفة.

Chatbit

Chatbit

chatbit.co

Chatbit هو تطبيق لإنشاء وتخصيص chatbot مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يمكن تدريبه على بياناتك الخاصة بدون حاجة لبرمجة.

re:tune

re:tune

retune.so

re:tune هو منصة شاملة لإنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي بدون برمجة، مع ميزات مثل إنشاء وتدريب روبوتات الدردشة وتكاملها مع أدوات مختلفة.

HelpCrunch

HelpCrunch

helpcrunch.com

HelpCrunch هو نظام شامل للتواصل مع العملاء، يقدم أدوات للدعم والتسويق والمبيعات مثل الدردشة الحية والبريد الإلكتروني وCRM.

Formaloo

Formaloo

formaloo.com

Formaloo هو منصة لإنشاء استبيانات وتطبيقات ويب وأدوات تفاعلية بسهولة، بدون الحاجة لبرمجة، مع إمكانية تنظيم البيانات وتحليلها.

Userlike

Userlike

userlike.com

يوفر تطبيق Userlike حلاً موحدًا للدردشة والدعم عبر قنوات متعددة مثل مواقع الويب وWhatsApp وMessenger، مع ميزات الذكاء الاصطناعي والأمان من GDPR.

Kindly

Kindly

kindly.ai

تطبيق Kindly يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء دردشات آلية لأتمتة دعم العملاء وزيادة المبيعات، مع دعم متعدد اللغات وسهولة تخصيص.

Robofy

Robofy

robofy.ai

Robofy هو تطبيق لإنشاء دردشات ذكية يعتمد على الذكاء الاصطناعي يتكامل مع المواقع الإلكترونية لتوفير دعم العملاء تلقائيًا 24/7.

SleekFlow

SleekFlow

sleekflow.io

SleekFlow هو تطبيق لإدارة المحادثات عبر القنوات المختلفة، يساعد الشركات في تحسين تفاعل العملاء وأتمتة المهام الروتينية.

CloudKarafka

CloudKarafka

cloudkarafka.com

CloudKarafka هي خدمة مدارة لـ Apache Kafka تسهل نشر وإدارة مجموعات Kafka لمعالجة البيانات في الوقت الحقيقي.

Simple Phones

Simple Phones

simplephones.ai

يوفر تطبيق Simple Phones وكيل هاتف ذكي للأعمال يجيب على المكالمات بدلاً منهم ويقوم بإجراء مكالمات صادرة لمتابعة العملاء.

Chatnode

Chatnode

chatnode.ai

ChatNode هو منشئ دردشة ذكي يستخدم تقنية OpenAI لتدريب chatbots على بياناتك الخاصة مثل المواقع والملفات النصية.

Drift

Drift

drift.com

تطبيق Drift هو منصة للتواصل مع العملاء تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد الشركات على تحسين تجربة العملاء من خلال محادثات مخصصة وفعالة.

ChatWizard

ChatWizard

chatwizardai.com

تطبيق ChatWizard يسمح للشركات بإنشاء روبوتات دردشة مخصصة تعمل بالذكاء الاصطناعي، تدعم متعدد اللغات وتوفر دعمًا على مدار الساعة.

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Genesys Cloud هو منصة مركز اتصال سحابية تسهل خدمة العملاء عبر قنوات متعددة وتدعم الأتمتة والتحليلات لتحسين التفاعلات.

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