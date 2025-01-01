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إن Chatbots، التي يشار إليها غالبًا باسم الوكلاء الظاهريين أو المساعدين الظاهريين، هي تطبيقات برمجية مصممة لأداء مهام محددة أو تقديم معلومات استجابة للطلبات المكتوبة أو المنطوقة. إنها تخدم كلاً من الاحتياجات الخارجية التي تواجه العملاء والطلبات الداخلية التي تواجه الموظفين، مما يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع التطبيقات بطريقة محادثة، إما نصيًا أو مسموعًا. تستخدم Chatbots عادةً معالجة اللغة الطبيعية (NLP) أو التعرف على الكلام لفهم مدخلات المستخدم. ومع ذلك، فإن عملياتهم الأساسية تعتمد على المحادثات المكتوبة. وهذا يتناقض مع المساعدين الافتراضيين الأذكياء، الذين يستخدمون فهم اللغة الطبيعية (NLU) لإجراء تفاعلات أكثر تعقيدًا تشبه التفاعلات البشرية. تستخدم الشركات تقنية chatbot لأتمتة المهام التي كانت تتطلب في السابق تدخلًا بشريًا. عند تلقي طلب مستخدم، يقوم برنامج الدردشة الآلي بمعالجة الإدخال ويقدم استجابة في شكل نص أو كلام. يتم دمج Chatbots في العديد من أدوات دعم العملاء، مثل برامج الدردشة المباشرة وبرامج مكتب المساعدة وبرامج مركز الاتصال، وغالبًا ما تكون بمثابة نقطة الاتصال الأولى. ويتوسع استخدامها في مجالات أخرى، بما في ذلك قواعد المعرفة المتعلقة بالمبيعات والتسويق. في تطبيقات ذكاء الأعمال، يمكن لروبوتات الدردشة أن تحل محل لغات الاستعلام، مما يمكّن المستخدمين من الحصول على نقاط بيانات محددة ببساطة عن طريق كتابة طلب أو التحدث به. تتزايد قدرات روبوتات الدردشة باستمرار، ويتم دمجها في مجموعة متزايدة من التطبيقات البرمجية.
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AWS Console
amazon.com
وحدة تحكم AWS هي واجهة لإدارة خدمات Amazon Web Services، تتيح للمستخدمين مراقبة مواردهم والتحكم فيها عبر عدة حسابات ومناطق.
Google Cloud Platform
google.com
منصة Google Cloud (GCP) تقدم خدمات الحوسبة السحابية لتطوير التطبيقات وإدارة البيانات والتعلم الآلي عبر الإنترنت.
Intercom
intercom.com
Intercom هو حل متكامل لخدمة العملاء يتيح التواصل الفعال وتحسين الخدمة من خلال الأتمتة والدعم البشري.
Podium
podium.com
تطبيق بوديوم هو منصة اتصالات متكاملة تساعد الشركات في تحسين التفاعل مع العملاء وزيادة التحويلات عبر أدوات متعددة.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk هو حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لإدارة خدمة العملاء، يدمج التذاكر والدعم عبر قنوات متعددة، ويساعد في تحسين رضا العملاء بكفاءة.
Verizon
verizon.com
يوفر تطبيق Verizon أداة لإدارة حسابات وخدمات Verizon، بما في ذلك دفع الفواتير، مراقبة الاستخدام، ودعم التوجهات وتنظيم الخدمات المتنقلة.
Writesonic
writesonic.com
WriteSonic هي أداة متقدمة لإنشاء المحتوى تساعد المستخدمين على إنتاج نصوص عالية الجودة بسهولة، مع ميزات مخصصة وتحسين محركات البحث.
Brevo
brevo.com
Brevo هو تطبيق يجمع قنوات التواصل مثل البريد الإلكتروني والدردشة الاجتماعية، لتعزيز خدمة العملاء وزيادة المبيعات.
Smartsupp
smartsupp.com
SmartSupp هو تطبيق للدردشة الحية والدردشة الآلية يهدف إلى تحسين تفاعلات العملاء وزيادة المبيعات عبر الإنترنت.
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business هو تطبيق شامل لسهولة إدارة الأعمال على واتساب، يوفر أدوات مثل CRM، دردشة آلية، وإدارة فعالة للتواصل مع العملاء.
Zoho SalesIQ
zoho.com
تطبيق Zoho SalesIQ هو منصة تفاعل مع العملاء تشمل دردشة حية وتتبع الزوار وتحليلات لمساعدة الشركات على تحسين تجربتها مع العملاء.
Tidio
tidio.com
Tidio هي منصة خدمات العملاء تشمل الدردشة الحية وchatbots، تساعد الشركات على تحسين الدعم وزيادة المبيعات عبر الإنترنت.
ZoomInfo
zoominfo.com
زووم إنفو هو منصة لجمع البيانات وتحليلها لدعم أنشطة المبيعات والتسويق، تساعد الشركات على تحديد العملاء وتحسين استراتيجيات البيع.
Botpress
botpress.com
بوتبريس هو منصة لإنشاء وإدارة الروبوتات المحادثة باستخدام الذكاء الاصطناعي. تدعم النشر عبر قنوات متعددة وتوفر أدوات تطوير مرنة للمستخدمين.
ChatBot
chatbot.com
ChatBot يتيح لك إنشاء وتشغيل روبوتات دردشة بسهولة وسرعة، لتقديم الدعم والتفاعل مع العملاء عبر منصات متعددة.
Appy Pie
appypie.com
Appy Pie هو منصة تطوير تطبيقات بدون رمز، تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات ومواقع بسهولة باستخدام أدوات السحب والإفلات والتخصيص.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat هو حل للدردشة المباشرة يساعد الشركات على التواصل مع العملاء عبر عدة قنوات مثل الويب والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
WATI
wati.io
Wati هو تطبيق يدعم تواصل الشركات مع العملاء عبر WhatsApp، ويتيح المراسلة الآلية والدردشة الفورية وإدارة علاقات العملاء بكفاءة.
SiteGPT
sitegpt.ai
SiteGPT هو برنامج لإنشاء مواقع الإنترنت يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يتيح لك إنشاء موقع احترافي مجاني خلال أقل من دقيقة.
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot هو برنامج دردشة آلي لتويتر ويوتيوب، يساعد في أتمتة اعتدال الدردشة وتفاعل المشاهدين أثناء البث المباشر.
BirdEye
birdeye.com
تطبيق Birdeye يدير سمعة الشركات المحلية ويتيح تفاعل سلس مع العملاء، من خلال أدوات لمراقبة المراجعات والتواصل وجدولة المنشورات.
YourGPT
yourgpt.ai
يوفر تطبيق YourGPT منصة لإنشاء روبوتات محادثة مخصصة دون الحاجة للبرمجة، مع إمكانية تدريبها باستخدام بيانات المستخدمين وخدمات متكاملة.
Signals
getsignals.ai
تطبيق Signals هو منصة لتوليد المه leads تساعد الشركات على معرفة زوار مواقعهم والتفاعل مع المشترين المحتملين دون الحاجة لملء استمارة.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse هي منصة للتسويق الآلي تشمل البريد الإلكتروني، الرسائل النصية، وchatbots، وتساعد الشركات على إدارة العلاقات مع العملاء وإنشاء مواقع وصفحات مقصودة.
Helpwise
helpwise.io
Helpwise هو تطبيق لإدارة خدمة العملاء يدمج قنوات متعددة مثل البريد الإلكتروني والدردشة ووسائل التواصل الاجتماعي في واجهة موحدة.
AITable
aitable.ai
AITable هي منصة تطوير ذكاء صناعي بدون كود تتيح لك إنشاء مساعد ذكي مثل ChatGPT باستخدام بياناتك. توفر إعداد سهل وسريع.
Cody
meetcody.ai
كودي هو مساعد ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يقدم إجابات سريعة لدعم الفرق والأعمال عبر تحليل البيانات والوثائق الخاصة بالشركة.
CustomGPT
customgpt.ai
CustomGPT منصة لإنشاء chatbots مخصصة للرد على الأسئلة باستخدام بيانات خاصة بالمستخدم، مما يساعد الشركات على تحسين تفاعلها مع العملاء.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr هي منصة خدمة العملاء تعتمد على السحابة، تسمح بالتفاعل عبر قنوات رقمية متعددة وتوفر تحليلات ورؤى لتحسين تجربة العملاء والوكيل.
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
تتيح لك تطبيق Chatbot Builder AI إنشاء وإدارة chatbots مخصصة بسهولة، مع دعم التكامل والخصائص المتقدمة لتحسين تجربة العملاء.
Norby AI
norby.io
نوري بي AI هو تطبيق دردشة ذكي يسهل على الشركات توفير دعم العملاء من خلال فهم استفساراتهم تلقائيًا والرد عليها بدقة.
Engati
engati.com
Engati هو تطبيق للدردشة الذكية يتيح إنشاء روبوتات محادثة ونشرها عبر منصات متعددة دون برمجة.
JivoChat
jivochat.com
JivoChat هو تطبيق دردشة مباشرة مجاني يساعد الشركات على التواصل مع العملاء عبر عدة منصات في الوقت الحقيقي.
Get Answer
get-answer.ai
Get Answer هو تطبيق مساعد شخصي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يقدم حلول مخصصة للمستخدمين من خلال واجهات مختلفة ويتميز بإمكانيات تكامل مع أدوات خارجية.
Payhip
payhip.com
Payhip هي منصة إلكترونية لبيع التنزيلات الرقمية والدورات التدريبية بسهولة، تدعم إدارة المنتجات والمدفوعات.
Warmly
warmly.ai
تطبيق Warmly هو منصة مستقلة لتنظيم المبيعات تساعد الفرق الصغيرة على تحديد وتتبع الزوار المهتمين بالموقع وتحقيق أهداف العائد.
Zappr.AI
zappr.ai
تتيح لك تطبيق Zappr.AI إنشاء روبوت محادثة يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يمكنه الإجابة على أسئلة حول مستنداتك عبر رفع PDF أو رابط موقع.
Cohere
cohere.com
تطبيق Cohere هو منصة ذكاء اصطناعي مخصصة للمؤسسات لتعزيز الإنتاجية من خلال أدوات متقدمة وأساليب عمل آمنة وقابلة للتخصيص.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox هو حل تواصل شامل يعزز مشاركة العملاء باستخدام واجهات برمجة تطبيقات WhatsApp، ويقدم أدوات للأتمتة والإدارة عبر قنوات متعددة.
Qualified
qualified.com
Qualified هو منصة لتوليد الفرص البيعية لفِرق الإيرادات باستخدام Salesforce، تربط بين البيانات والمحادثات البيعية الفورية.
Wonderchat
wonderchat.io
Wonderchat هو تطبيق لإنشاء روبوتات المحادثة باستخدام الذكاء الاصطناعي. يمكن من خلاله بناء روبوت محادثة مخصص بالاستناد إلى رابط موقعك خلال 3 دقائق.
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai هو منصة أتمتة خدمة العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي، تسهل المحادثات مع العملاء عبر قنوات متعددة وتدعم أكثر من 100 لغة.
Glider AI
glider.ai
Glider AI هي منصة لتقييم وتوظيف المرشحين باستخدام اختبارات افتراضية، ومقابلات الفيديو، وأدوات تحليل الأداء.
Atom
atomchat.io
Atom هو تطبيق دردشة يعتمد على الذكاء الاصطناعي عبر واتساب لمساعدة الشركات في إدارة العملاء وزيادة المبيعات من خلال تحسين التواصل والتكامل مع CRM.
Chaport
chaport.com
Chaport هو منصة دردشة شاملة تتيح للشركات التواصل مع زوار مواقعهم عبر الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة وقاعدة المعرفة.
Chatbit
chatbit.co
Chatbit هو تطبيق لإنشاء وتخصيص chatbot مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يمكن تدريبه على بياناتك الخاصة بدون حاجة لبرمجة.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch هو نظام شامل للتواصل مع العملاء، يقدم أدوات للدعم والتسويق والمبيعات مثل الدردشة الحية والبريد الإلكتروني وCRM.
Formaloo
formaloo.com
Formaloo هو منصة لإنشاء استبيانات وتطبيقات ويب وأدوات تفاعلية بسهولة، بدون الحاجة لبرمجة، مع إمكانية تنظيم البيانات وتحليلها.
re:tune
retune.so
re:tune هو منصة شاملة لإنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي بدون برمجة، مع ميزات مثل إنشاء وتدريب روبوتات الدردشة وتكاملها مع أدوات مختلفة.
Kindly
kindly.ai
تطبيق Kindly يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء دردشات آلية لأتمتة دعم العملاء وزيادة المبيعات، مع دعم متعدد اللغات وسهولة تخصيص.
Robofy
robofy.ai
Robofy هو تطبيق لإنشاء دردشات ذكية يعتمد على الذكاء الاصطناعي يتكامل مع المواقع الإلكترونية لتوفير دعم العملاء تلقائيًا 24/7.
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow هو تطبيق لإدارة المحادثات عبر القنوات المختلفة، يساعد الشركات في تحسين تفاعل العملاء وأتمتة المهام الروتينية.
CloudKarafka
cloudkarafka.com
CloudKarafka هي خدمة مدارة لـ Apache Kafka تسهل نشر وإدارة مجموعات Kafka لمعالجة البيانات في الوقت الحقيقي.
Drift
drift.com
تطبيق Drift هو منصة للتواصل مع العملاء تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد الشركات على تحسين تجربة العملاء من خلال محادثات مخصصة وفعالة.
Userlike
userlike.com
يوفر تطبيق Userlike حلاً موحدًا للدردشة والدعم عبر قنوات متعددة مثل مواقع الويب وWhatsApp وMessenger، مع ميزات الذكاء الاصطناعي والأمان من GDPR.
Simple Phones
simplephones.ai
يوفر تطبيق Simple Phones وكيل هاتف ذكي للأعمال يجيب على المكالمات بدلاً منهم ويقوم بإجراء مكالمات صادرة لمتابعة العملاء.
Chatnode
chatnode.ai
ChatNode هو منشئ دردشة ذكي يستخدم تقنية OpenAI لتدريب chatbots على بياناتك الخاصة مثل المواقع والملفات النصية.
ChatWizard
chatwizardai.com
تطبيق ChatWizard يسمح للشركات بإنشاء روبوتات دردشة مخصصة تعمل بالذكاء الاصطناعي، تدعم متعدد اللغات وتوفر دعمًا على مدار الساعة.
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud هو منصة مركز اتصال سحابية تسهل خدمة العملاء عبر قنوات متعددة وتدعم الأتمتة والتحليلات لتحسين التفاعلات.
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