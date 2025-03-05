برامج الدردشة الآلية - التطبيقات الأكثر شعبية - أوكرانيا

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إن Chatbots، التي يشار إليها غالبًا باسم الوكلاء الظاهريين أو المساعدين الظاهريين، هي تطبيقات برمجية مصممة لأداء مهام محددة أو تقديم معلومات استجابة للطلبات المكتوبة أو المنطوقة. إنها تخدم كلاً من الاحتياجات الخارجية التي تواجه العملاء والطلبات الداخلية التي تواجه الموظفين، مما يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع التطبيقات بطريقة محادثة، إما نصيًا أو مسموعًا. تستخدم Chatbots عادةً معالجة اللغة الطبيعية (NLP) أو التعرف على الكلام لفهم مدخلات المستخدم. ومع ذلك، فإن عملياتهم الأساسية تعتمد على المحادثات المكتوبة. وهذا يتناقض مع المساعدين الافتراضيين الأذكياء، الذين يستخدمون فهم اللغة الطبيعية (NLU) لإجراء تفاعلات أكثر تعقيدًا تشبه التفاعلات البشرية. تستخدم الشركات تقنية chatbot لأتمتة المهام التي كانت تتطلب في السابق تدخلًا بشريًا. عند تلقي طلب مستخدم، يقوم برنامج الدردشة الآلي بمعالجة الإدخال ويقدم استجابة في شكل نص أو كلام. يتم دمج Chatbots في العديد من أدوات دعم العملاء، مثل برامج الدردشة المباشرة وبرامج مكتب المساعدة وبرامج مركز الاتصال، وغالبًا ما تكون بمثابة نقطة الاتصال الأولى. ويتوسع استخدامها في مجالات أخرى، بما في ذلك قواعد المعرفة المتعلقة بالمبيعات والتسويق. في تطبيقات ذكاء الأعمال، يمكن لروبوتات الدردشة أن تحل محل لغات الاستعلام، مما يمكّن المستخدمين من الحصول على نقاط بيانات محددة ببساطة عن طريق كتابة طلب أو التحدث به. تتزايد قدرات روبوتات الدردشة باستمرار، ويتم دمجها في مجموعة متزايدة من التطبيقات البرمجية.
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HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch عبارة عن منصة تواصل شاملة مع العملاء للدعم والتسويق والمبيعات. فهو يجمع بين مجموعة من الأدوات لمساعدتك على تنمية أعمالك: 👉 دردشة حية متعددة القنوات 👉 روبوتات الدردشة 👉 البريد الوارد المشترك 👉 قاعدة المعرفة 👉 التسويق عبر البريد الإلكتروني 👉 النوافذ المنبثقة 👉 إدارة علاقات العملاء
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول إلى التطبيق من أي جهاز، وسهولة الاستخدام، والتأثير الإيجابي على التواصل مع العملاء وتحويلات موقع الويب. * ذكر المستخدمون مشكلات تتعلق بأوقات استجابة خدمة العملاء، وصعوبات في بعض الميزات، وعدم الرضا عن الأسعار وشروط العقد.
Writesonic
writesonic.com
تُحدث Writesonic ثورة في مجال إنشاء المحتوى وتجربة العملاء، حيث تعمل بمثابة رفيقك الموثوق به في صياغة محتوى جذاب وتطوير روبوتات الدردشة القوية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تجمع منصتهم بين قوة الذكاء الاصطناعي والإبداع لتوفير مجموعة شاملة من الأدوات لإنشاء المحتوى وإنشاء الصوت وصياغة الصور. إنها تمكن الجميع من كتابة أي شيء، والنشر في أي مكان، وتحسين المحتوى الخاص بهم بسهولة لا مثيل لها. يتكامل Botsonic، منشئ روبوتات الدردشة القوي القائم على الذكاء الاصطناعي، بسلاسة مع منصات مثل Slack وWhatsApp وTelegram وFB Messenger، مما يضمن إجراء محادثات متعددة القنوات دون انقطاع. كما أنه يوفر ميزة Human Hand-off، مما يسهل الانتقال السلس من التفاعلات الآلية إلى التفاعلات البشرية. ومن خلال تكامل Zapier، يقومون بأتمتة المهام وتبسيط سير العمل، مما يعزز مشاركة العملاء. Botsonic متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، ويعد بتفاعلات آمنة مع العملاء. تهدف مجموعة الأدوات الخاصة بهم معًا إلى إعادة تعريف إنشاء المحتوى وتجربة العملاء، مما يجعل Writesonic هو الحل الشامل لجميع احتياجاتك الرقمية.
Intercom
intercom.com
Intercom هو الحل الكامل الوحيد لخدمة العملاء الذي يوفر تجربة عملاء سلسة عبر الأتمتة والدعم البشري ، مما يوفر زيادة رضا العملاء مع تقليل التكاليف. نحن نبني مستقبلًا حيث يتم حل معظم محادثات العملاء بنجاح دون الحاجة إلى دعم الإنسان ، مما يحرر الفريق للعمل على محادثات العملاء ذات القيمة الأعلى. تعتمد أكثر من 25000 منظمة عالمية ، بما في ذلك شركة Atlassian و Amazon و Lyft Business ، على الاتصال الداخلي لتقديم تجارب مستخدم لا مثيل لها على أي نطاق. يتم استخدام منصة Intercom لإرسال أكثر من 500 مليون رسالة شهريًا وتمكين التفاعلات مع أكثر من 600 مليون مستخدم شهريًا نشطًا. تأسست في عام 2011 وبدعم من كبار أصحاب رأس المال الاستثماري ، بما في ذلك Kleiner Perkins و Bessemer Venture Partners و Social Capital ، Intercom في مهمة لجعل أعمال الإنترنت شخصية.
Google Cloud Platform
google.com
يعد Google Cloud Platform (GCP) ، المقدم من Google ، مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية التحتية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي ، مثل Google Search و Gmail و File Storage و YouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة ، يوفر سلسلة من الخدمات السحابية المعيارية بما في ذلك الحوسبة وتخزين البيانات وتحليلات البيانات والتعلم الآلي. يتطلب التسجيل تفاصيل بطاقة ائتمان أو حساب مصرفي. يوفر منصة Google Cloud البنية التحتية كخدمة ومنصة كخدمة وبيئات الحوسبة بدون خادم. في أبريل 2008 ، أعلنت Google App Engine ، وهي منصة لتطوير واستضافة تطبيقات الويب في مراكز البيانات التي تديرها Google ، والتي كانت أول خدمة حوسبة سحابية من الشركة. أصبحت الخدمة متاحة بشكل عام في نوفمبر 2011. منذ الإعلان عن محرك التطبيق ، أضافت Google خدمات سحابة متعددة إلى النظام الأساسي. يعد Google Cloud Platform جزءًا من Google Cloud ، والذي يتضمن البنية التحتية السحابية العامة لـ Google Cloud Platform ، بالإضافة إلى G Suite ، وإصدارات المؤسسات من Android و Chrome OS ، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لخدمات التعلم الآلي ورسم خرائط المؤسسات.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse عبارة عن منصة أتمتة تسويقية متعددة القنوات لترويج الأعمال متعددة الأوجه والاحتفاظ بالعملاء. يتيح لك SendPulse إرسال حملات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، والعمل مع العملاء باستخدام برامج الدردشة الآلية لـ Telegram وFacebook Messenger وWhatsApp وInstagram، وإنشاء صفحات مقصودة في 15 دقيقة فقط. يقدم SendPulse أيضًا منصة لإنشاء دورات عبر الإنترنت. يمكنك بسهولة تتبع جميع أنشطتك التسويقية ومعلومات العميل باستخدام نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المجاني الخاص بـ SendPulse.
Helpwise
helpwise.io
إن الاحتفاظ بالعملاء لا يقل أهمية عن اكتساب عملاء جدد. يحقق العملاء المخلصون المزيد من الإيرادات ويجلبون لك إحالات بدون تكلفة. يعد تقديم خدمة عملاء جيدة جزءًا لا يتجزأ من الاحتفاظ بالعملاء. مع Helpwise، أصبحت إدارة خدمة العملاء أمرًا سهلاً. 1. قم بإعداد مركز خدمة العملاء الخاص بك حرفيًا في دقائق. 2. التواصل مع العملاء عبر جميع القنوات والتعاون مع فريقك. 3. إنشاء المساءلة مع عدم وجود المزيد من كلمات المرور المشتركة. 4. إعداد الخدمة الذاتية والأتمتة. 5. احصل على رؤى قابلة للتنفيذ حول تحسين إنتاجية الفريق ورضا العملاء. يتكامل Helpwise مع البريد الإلكتروني (فكر في support@، sales@، careers@ وما إلى ذلك)، والدردشة المباشرة، وWhatsApp، والرسائل النصية القصيرة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمزيد. ابدأ مع Helpwise، أحد حلول خدمة العملاء التي تعمل على زيادة إيرادات عملك.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) هي منصة الذهاب إلى السوق التي تساعد الشركات في العثور على عملائها واكتسابهم وتنميتهم. توفر ZoomInfo بيانات ورؤى وتقنيات دقيقة وفي الوقت الفعلي لأكثر من 35000 شركة حول العالم. تستخدم الشركات بياناتها ونظامها الأساسي لزيادة الكفاءة ومواءمة فرق المبيعات والتسويق ودمج مجموعات التكنولوجيا. إنها شركة رائدة معترف بها في مجال خصوصية البيانات، مع الامتثال الرائد في الصناعة للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA والعديد من شهادات أمن البيانات والخصوصية. التخصصات: منصة GTM، استراتيجية GTM، استخبارات المبيعات، استخبارات المحادثة، الاستخبارات التسويقية، مشاركة المبيعات، بيانات الاتصال، بيانات النية، توليد العملاء المحتملين، التنقيب المحسن، المعلومات التجارية، جهات الاتصال التجارية، التسويق القائم على الحساب (ABM)، دقة البيانات، قاعدة البيانات النظافة وتنسيق البيانات.
Appy Pie
appypie.com
منصة واحدة شاملة تحتوي على جميع حلول الذكاء الاصطناعي والحلول التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية لبدء أعمالك وإدارتها وتنميتها. لدى Appy Pie مجموعة من المنتجات والخدمات التي يمكن أن تساعد أي عمل على التفوق بطريقة شاملة من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات غير المشفرة لتطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب وروبوتات الدردشة والأتمتة والتصميم وقاعدة المعرفة ومكتب المساعدة وغير ذلك الكثير.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk هو حل خدمة يعمل من الذكاء الاصطناعى يسهل إعداده واستخدامه وحجمه. يعمل Zendesk Solution خارج الصندوق ، ويسهل تعديله في حالة التغيير ، مما يمكّن الشركات من التحرك بشكل أسرع. تساعد Zendesk أيضًا الشركات على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي المتطور لفرق الخدمة على حل مشكلات العملاء بشكل أسرع وأكثر دقة. بنيت على مليارات من تفاعلات CX ، يمكن الاستفادة من Zendesk AI عبر تجربة الخدمة بأكملها من الخدمة الذاتية ، إلى الوكلاء ، إلى المشرفين ، لمساعدتك على النمو والعمل بفعالية على نطاق واسع. Zendesk يمكّن الوكلاء من الأدوات والرؤى والسياق الذي يحتاجونه إلى تقديم تجربة خدمة مخصصة على أي قناة ، سواء كانت رسائل اجتماعية أو هاتف أو بريد إلكتروني. يجمع Zendesk بين كل ما يحتاجه فريق الخدمة - بدءًا من المحادثات الشخصية وإدارة الحالات في كل مكان ، إلى تدفقات سير العمل التي تعمل بالطاقة AI ، وأتمتة ، وسوق مكون من 1200 تطبيق - يتم تحميصها جميعها تحت سقف واحد. وحلنا سهل التنفيذ والضبط على الطيران ، وتحرير الفرق من المطالبة بها والمطورين والشركاء باهظا لإجراء تغييرات مستمرة. في Zendesk ، نحن في مهمة لتبسيط تعقيد العمل وجعل من السهل على الشركات إنشاء اتصالات ذات معنى مع العملاء. من الشركات الناشئة إلى الشركات الكبيرة ، نعتقد أن تجارب العملاء الذكية والمبتكرة يجب أن تكون في متناول كل شركة ، بغض النظر عن حجمها أو الصناعة أو الطموح. يخدم Zendesk أكثر من 130 ألف علامة تجارية عالمية عبر العديد من الصناعات بأكثر من 30 لغة. يقع Zendesk في سان فرانسيسكو ، ويدير مكاتب في جميع أنحاء العالم.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye هي منصة إدارة السمعة الرقمية وأعلى تصنيف من خلال العلامات التجارية المحلية والشركات متعددة الموقع. أكثر من 100000 شركة تستفيد من منصة Birdeye التي تعمل بمنظمة العفو الدولية للانخراط بسلاسة مع العملاء ، وقيادة الولاء ، والتفوق في أسواقها المحلية.
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. * يمكّن العملاء من التفاعل مع علامتك التجارية على قناتهم المفضلة للحصول على تجربة علامة تجارية متسقة تؤدي إلى إسعاد العملاء. * تمكين الوكلاء من خلال عرض موحد/360 للعملاء والتوصية بالاستجابات الأكثر صلة بقوة الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجية الوكيل وخبرته. * يوفر رؤى هادفة وقابلة للتنفيذ للمشرفين لدفع النمو والتميز التشغيلي * يساعد القادة على الكشف عن فرص النمو والتحول والابتكار من خلال رؤى مركز الاتصال في الوقت الفعلي والقابلة للتطوير عبر المؤسسة.
Gleen AI
gleen.ai
مهمتنا في جلين هي إسعاد عملاء عملائنا. يعد Glenen AI هو الذكاء الاصطناعي التوليدي الأكثر دقة وقدرة في العالم لفرق نجاح العملاء. الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بنا لا يسبب الهذيان، ويمكن نشره في أقل من ساعتين، ويتكامل مع حلول مكتب المساعدة الرائدة، ويتجاوز مجرد الإجابة على الأسئلة من خلال اتخاذ الإجراءات، ويوحد تلقائيًا عبر المعرفة المجزأة. يقع مقر Glen في بليزانتون، كاليفورنيا، ويضم فريقنا خبراء من LinkedIn وMicrosoft وUber وFacebook وSiemens وAccenture وMcKinsey & Company.
Qualified
qualified.com
المؤهلة هي منصة توليد خطوط الأنابيب لفرق الإيرادات التي تستخدم Salesforce. تأهلت العلامات التجارية الرائدة في B2B مثل Adobe و LaunchDarklly و SurveyMonkey و FeedomPot و VMware Trust لتنمية خط أنابيبها من خلال الاستفادة بدء محادثات المبيعات. يقوم العملاء الذين يستخدمون تقريرًا مؤهلاً بزيادة 10x في اجتماعات المبيعات ، وزيادة 4x في تحويل الرصاص ، وزيادة 6x في خط الأنابيب. مؤهل ، مبني على Salesforce ، يربط موقع الويب ببيانات Salesforce لتحديد نية المشتري القائمة على الحساب وتسهيل محادثات المبيعات في الوقت الفعلي. تم تصنيف المؤهلين رقم 1 على Salesforce Appexchange ويتم تصنيفه رقم 1 في أكثر من 20 فئة على G2. يقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو ، ويقوده المؤهلة من قبل Salesforce CMO Kraig Swensrud ومنتج Svesforce السابق SVP Sean Whiteley وتموله Norwest Venture Partners و Redpoint Ventures و Salesforce Ventures. لمعرفة المزيد ، تفضل بزيارة Qualified.com.
Zowie
getzowie.com
تعمل Zowie على تمكين الشركات التي تبيع عبر الإنترنت من صرف التذاكر باستخدام تقنية الأتمتة القوية، ورعاية العملاء من خلال صندوق الوارد متعدد القنوات وبيع المزيد باستخدام سياق العملاء المحسن. يمكن أن تعمل Zowie كنظام خدمة عملاء مستقل أو تعمل على تحسين أدواتك الحالية مثل Zendesk وIntercom وGorgias والعديد من الأدوات الأخرى باستخدام تقنية التشغيل الآلي. * تحليل مجاني لإمكانات الأتمتة لديك | تعرف على ما تشتريه! * صندوق بريد وارد مجاني متعدد القنوات | احصل على وفورات في التكنولوجيا. * طن من التكامل | تواصل مع Shopify وMagento وKlaviyo وZapier وانتقل بالأتمتة إلى المستوى التالي. استخدم زوي و... 1. قم بتجاهل ما يصل إلى 60% من الأسئلة المتكررة في 4 أسابيع وقلل وقت الحل بنسبة 67%. 2. الرعاية – تمكن الوكلاء من حل الحالات المعقدة وزيادة CSAT بنسبة 12%. 3. البيع – اكتشف نية الشراء وقم بتحويل ما يصل إلى 40% من العملاء الإضافيين.
Tidio
tidio.com
Tidio هي شركة رائدة عالميًا في برامج خدمة العملاء. تتيح منصة Tidio سهلة الاستخدام لأكثر من 300000 شركة حول العالم تقديم دعم أكثر ذكاءً وأسرع لعملائها. من خلال مجموعة كاملة من حلول خدمة العملاء، تقدم Tidio الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة وحجز التذاكر ووكلاء الدعم الافتراضيين الذين يدعمون الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في حل مشكلات العملاء وتحسين معدلات التحويل. يعمل برنامج Tidio عبر جميع أنظمة إدارة المحتوى الرئيسية ومنصات التجارة الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي. تأسست Tidio في عام 2013، وقد نمت لتضم أكثر من 180 موظفًا ولديها مكاتب في سان فرانسيسكو وشتشيتسين ووارسو. تخدم Tidio العملاء من جميع الأحجام في أكثر من 205 دولة، بما في ذلك Mercedes وShell وPraktiker. يتم عرض أداة الدردشة المباشرة الخاصة بـ Tidio بواسطة 510 مليون مستخدم فريد كل شهر.
Verizon
verizon.com
Verizon هو مشغل شبكة لاسلكي أمريكي كان يعمل سابقًا كقسم منفصل للاتصالات في Verizon تحت اسم Verizon Wireless.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) هي شركة تابعة لشركة Amazon التي تقدم منصات الحوسبة السحابية عند الطلب وواجهة برمجة التطبيقات للأفراد والشركات والحكومات ، على أساس الدفع المقترن. توفر خدمات الويب الحوسبة السحابية هذه مجموعة متنوعة من البنية التحتية التقنية التجريدية الأساسية والبناء والأدوات الحوسبة الموزعة. إحدى هذه الخدمات هي Amazon Compute Cloud (EC2) ، والتي تتيح للمستخدمين الحصول على مجموعة افتراضية من أجهزة الكمبيوتر المتوفرة في كل وقت ، عبر الإنترنت. يحاكي إصدار AWS من أجهزة الكمبيوتر الافتراضية معظم سمات الكمبيوتر الحقيقي ، بما في ذلك وحدات المعالجة المركزية للأجهزة (وحدات المعالجة المركزية) ووحدات معالجة الرسومات (GPUs) للمعالجة ؛ ذاكرة محلية/رام ؛ تخزين القرص الصلب/SSD ؛ اختيار أنظمة التشغيل ؛ الشبكات وبرامج التطبيق التي تم تحميلها مسبقًا مثل خوادم الويب وقواعد البيانات وإدارة علاقات العملاء (CRM). يتم تنفيذ تقنية AWS في مزارع الخادم في جميع أنحاء العالم ، ويتم الحفاظ عليها من قبل شركة Amazon التابعة. تعتمد الرسوم على مجموعة من الاستخدامات (المعروفة باسم نموذج "الدفع As-you-go") أو الأجهزة أو نظام التشغيل أو البرامج أو ميزات الشبكات التي يختارها المشترك المطلوب متوفرًا وتكرارًا وأمنًا وخدمة الخدمة. يمكن للمشتركين دفع ثمن كمبيوتر AWS افتراضي واحد ، أو كمبيوتر فعلي مخصص ، أو مجموعات من أي منهما. كجزء من اتفاقية الاشتراك ، توفر Amazon الأمان لأنظمة المشتركين. تعمل AWS من العديد من المناطق الجغرافية العالمية بما في ذلك 6 في أمريكا الشمالية. Amazon Markets AWS للمشتركين كوسيلة للحصول على قدرة الحوسبة واسعة النطاق بسرعة أكبر وبثانية من بناء مزرعة خادم مادية فعلية. يتم وصف جميع الخدمات بناءً على الاستخدام ، ولكن كل خدمة تقيس استخدامها بطرق مختلفة. اعتبارًا من عام 2017 ، تمتلك AWS 34 ٪ من جميع السحابة (IAAS ، PAAS) في حين أن المنافسين الثلاثة القادمين Microsoft و Google و IBM لديهم 11 ٪ و 8 ٪ و 6 ٪ على التوالي وفقًا لمجموعة Synergy.
CustomGPT
customgpt.ai
تجربة فوائد الذكاء الاصطناعي المخصص مع CustomGPT: احصل على رؤى وحلول فريدة من نوعها مع الذكاء الاصطناعي المدرب على المحتوى الخاص بك
Omnichat
omnichat.ai
توفر Omnichat حلول تجارة الدردشة الاحترافية لمجموعة واسعة من تجار التجزئة في هونغ كونغ وتايوان وسنغافورة وماليزيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. باعتبارنا المزود الرسمي لحلول WhatsApp Business والشريك الرسمي لـ Meta وLINE، فإننا نقدم حلول أعمال متقدمة عبر قنوات المراسلة الاجتماعية (WhatsApp وFacebook وInstagram وLINE والدردشة المباشرة على موقع الويب) مع تعزيز الكفاءة وتحليل سلوك المستخدم وبالتالي تطوير استراتيجية تجديد النشاط التسويقي. من خلال مهمة إطلاق العنان لإمكانات تجارة الدردشة من خلال مراسلة قناة Omni، وأتمتة التسويق، وتجارة التجزئة عبر الإنترنت أو دون اتصال بالإنترنت، ومنصة بيانات العملاء الاجتماعية، و"Omni AI" التي تتكامل مع ChatGPT بالإضافة إلى كتالوج WhatsApp والدفع، تعمل Omnichat على تجهيز الشركات لتوفير رحلة سلسة للعملاء من أجل اغتنام الفرص الناشئة عن بيئة البيع بالتجزئة متعددة القنوات. يمكن لميزة المبيعات عبر الإنترنت والدمج دون الاتصال بالإنترنت توجيه الزائرين بسهولة من القنوات عبر الإنترنت إلى مندوبي المبيعات في المتاجر الفعلية للمتابعة، وتسهيل التحويلات وتتبع الإيرادات عبر الإنترنت وغير متصل. من خلال الاستفادة من ChatGPT، يعمل برنامج الدردشة الآلي "Omni AI" الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي كمساعد رقمي لتجار التجزئة للتعامل مع استفسارات العملاء والتوصية بالمنتجات وتسهيل تخطيط الحملات التسويقية. يسمح تطبيق WhatsApp Catalog and Payment لتجار التجزئة بإكمال رحلة العميل على WhatsApp، بدءًا من تصفح المنتجات، والتواصل مع المبيعات المعينة، وحتى إجراء عمليات الشراء، وتقصير عملية اتخاذ القرار وتسريع عملية الشراء للعملاء بالإضافة إلى تحقيق دخل فوري للتجار. من خلال تحقيق نمو في الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) بنسبة 300% على أساس سنوي في السنوات الثلاث الماضية على التوالي، تقوم Omnichat بتمكين أكثر من 5000 شركة للبيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، بما في ذلك Watsons وFortress وSasa Cosmetic وLukfook Jewellery وLVMH Group وMannings وSwire Resources وOSIM، Logitech وTimberland وTom Lee Music وVita Green والدوائر الحكومية.
Futr
futr.ai
Futr عبارة عن منصة للدردشة كخدمة تعمل على تعزيز قدرات خدمة العملاء من خلال الدردشة التلقائية والمباشرة والفيديو والدردشة الاجتماعية - بأي لغة وعلى أي قناة. مع العملاء بما في ذلك عدد من قوات الشرطة وتجار التجزئة الرائدين والجمعيات الخيرية، تساعد Futr المؤسسات الذكية على التواصل مع جماهيرها من خلال خدمات الدردشة الدائمة والفورية والمفيدة دائمًا. لا تأخذ كلمتنا لذلك. جرّب منصة Futr مجانًا من خلال الإصدار التجريبي الذي مدته شهر واحد! - نشر فوري للدردشة التلقائية - تتبع الاستخدام وعائد الاستثمار المعياري - دعم مخصص لتسجيل الوصول المقرر - نهاية مراجعة حالة الأعمال التجريبية - لا يوجد التزام - لا حاجة لبطاقة الائتمان
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz عبارة عن منصة حائزة على جوائز لتحليلات الوسائط الاجتماعية والمشاركة، والتي يمكن نشرها بشكل فعال للاستماع والرد على المشاركات عبر الإنترنت التي أنشأتها العلامة التجارية وتقييم فعالية حملة تسويقية معينة. لا يساعد Locobuzz في "الاستماع" إلى وسائل التواصل الاجتماعي فحسب، بل يساعد أيضًا في "التفاعل" مع المستخدمين على أساس شخصي باستخدام ميزات CRM المدمجة. يؤدي تجميع البيانات القوي إلى إنشاء رؤى وتوفير بيانات قابلة للتنفيذ. نحن نبتكر مركزًا متكاملًا للذكاء الرقمي لعلامتك التجارية. يؤدي ذلك إلى تسهيل الجهود المبذولة لدفع استراتيجيتك الرقمية وهوية علامتك التجارية من خلال تحليلات وتصورات منظمة وقوية، خالية من فائض البيانات الاجتماعية المعقدة. نحن نساعدك من خلال الخبرة الفعلية وقيادة الفكر وإدارة الأزمات. يمكّن Locobuzz أيضًا الشركات من الاستفادة من قوة التعلم الآلي والبرمجة اللغوية العصبية لإنشاء تجربة تفاعلية باستخدام روبوتات الدردشة متعددة اللغات. نحن نؤمن بأن إمكانات التجارة التحادثية يمكنها تحسين الإنتاجية من خلال دمج الذكاء البشري في الآلة عن طريق الذكاء الاصطناعي.
Vizury
vizury.com
Vizury ، الذي تم إطلاقه في عام 2007 ، هو حل Martech الذي يركز على الأداء يمكّن العلامات التجارية من تحقيق تحويلات أعلى من القمع والاحتفاظ بالعملاء. منذ إنشائها ، كان تركيز خدماتنا الفريدة التي تعتمد على التكنولوجيا دائمًا هو القدرة على إعادة العملاء إلى موقع الويب الخاص بالعلامة التجارية أو تطبيق الهاتف المحمول أو متجر البيع بالتجزئة وتحسين اكتساب العملاء الجديد والاحتفاظ به وولاء العلامة التجارية. بعد إطلاق وتحقيق النطاق العالمي ، تم الحصول على منصة وتجارة Vizury من قبل Affle في عام 2018.
Warmly
warmly.ai
يعد Warmly أول منصة مستقلة لتنسيق المبيعات تم تصميمها خصيصًا لفرق الإيرادات ذات حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة. يقوم النظام الأساسي بتنسيق البيانات الوصفية من أدوات تمكين المبيعات، ونوايا B2B، وأدوات الإثراء لتحديد وتتبع والتواصل مع زوار موقع الويب المستعدين للتحويل. من خلال تجميع البيانات تلقائيًا ودمج الرؤى من منصات مختلفة، ينسق بحرارة الخطوة التالية الأكثر فعالية لتحفيز المحادثات المؤهلة لفريق المبيعات. يساعد بحرارة فريق الإيرادات لديك على اكتشاف الفرص المتاحة في السوق في وقت أقرب. التقدم لهم بشكل أسرع. وحقق أهدافك ربعًا بعد ربع. تضيء منصة AI Warm Leads الخاصة بهم خط الأنابيب الخاص بك من خلال مراقبة إشارات نية الشراء عبر موقع الويب الخاص بك والصادرة وإدارة علاقات العملاء. وبعد ذلك، يساعدونك على إغلاق خط الأنابيب هذا بطرق دافئة وجذابة. علاوة على ذلك، تساعد مجموعة أدوات المبيعات المجانية فريقك على التواصل بشكل أفضل مع العملاء المحتملين أو العملاء في التقويم الخاص بك وعلى Zoom من خلال تطبيق Essential Zoom الحائز على جوائز.
Watermelon
watermelon.ai
Watermelon هي منصة المحادثة الأكثر سهولة في الاستخدام لأتمتة المحادثات، دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية. قم بتقليل عبء العمل لديك عن طريق ربط قنوات الخدمة ودمج برامجك والبدء في أتمتة خدمة العملاء الخاصة بك باستخدام روبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي. يتأكد برنامج الدردشة الآلي من أنك متاح لعملائك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، خلال كل خطوة من رحلة العميل الخاصة بهم.
Glassix
glassix.com
تتمثل مهمة Glassix في توسيع نطاق الوصول إلى الذكاء الاصطناعي للمحادثة والتواصل مع العملاء متعدد القنوات، وتمكين الشركات من إطلاق العنان لإمكاناتها غير المستغلة وتحقيق قابلية توسع لا مثيل لها. بفضل إمكانات القناة الشاملة القائمة على الذكاء الاصطناعي، تعيد شركة Glassix تشكيل رحلات العملاء. نحن نتجاوز الحدود الزمنية، ونلبي احتياجات العملاء في كل نقطة اتصال، حتى أثناء ساعات الخمول. تحظى شركة Glassix بثقة شركات Nike وAvis وNintendo وDomino's وDyson، وهي تدفع المهام إلى الأمام من خلال تقنيتها التحويلية. مع Glassix، أصبحت إدارة تفاعلات العملاء الخاصة بك أسهل من أي وقت مضى. يلغي صندوق البريد الوارد الموحد الخاص بنا الحاجة إلى أدوات متعددة، مما يؤدي إلى تبسيط إدارة سير العمل وتقليل النفقات. بدءًا من روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وحتى التحيات المخصصة، يمكنك إبقاء عملائك منخرطين في مكان واحد. Glassix عبارة عن منصة مراسلة موحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تحافظ على اتصال محادثات عملائك عبر أي قناة رقمية - تطبيقات المراسلة الفورية والرسائل النصية القصيرة ومحادثات البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة على موقع الويب الخاص بك أو تطبيقك ورسائل الوسائط الاجتماعية. توفر المنصة الآمنة مجموعة ميزات قوية يتم تقديمها كخدمة اشتراك كاملة مع أدوات روبوت الدردشة المرئية ذات الرمز المنخفض/التي لا تتطلب أي معرفة تقنية للبدء. يمكن للعملاء البدء في العمل باستخدام إمكانات الذكاء الاصطناعي للمحادثة المدعومة بـ GPT-4، أو الاستفادة من واجهة برمجة تطبيقات Glassix لبناء تجارب مخصصة للغاية. من خلال العمل مع شبكة عالمية من شركاء التكامل، تخدم Glassix قاعدة عملاء متنامية من العلامات التجارية الراسخة والمشاريع عالية النمو والشركات الصغيرة على حدٍ سواء. استمتع بتجربة قوة Glassix حيث تعمل على تحسين التفاعلات، مما يسمح لك بتقديم تجارب استثنائية للعملاء. قل وداعًا للمهام اليدوية واستعيد وقتك الثمين. بفضل إمكانيات الأتمتة لدينا، تتدفق المحادثات بسهولة، مما يترك عملائك في حالة من الرهبة.
Botpress
botpress.com
Botpress عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي مولدة لبناء روبوتات الدردشة ChatGPT، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء روبوتات دردشة مع تجربة بناء بديهية، مدعومة بأحدث ما في LLMs وGPT من OpenAI. توفر المنصة مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك محرك GPT-Native وConversation Studio، الذي يوفر محرر chatbot من الجيل التالي. بالإضافة إلى ذلك، تشتمل المنصة على Hub، وهو أكبر مجموعة من عمليات التكامل التي يمكن للمستخدمين استخدامها لدمج برامج الدردشة الخاصة بهم مع الأدوات والخدمات الأخرى. كما يقدم أيضًا موارد متنوعة، بما في ذلك الوثائق ودروس الفيديو وSDK ومنتدى مجتمعي على Discord. Botpress Cloud هي الميزة الجديدة للنظام والتي يمكن للمستخدمين تجربتها لبناء ونشر روبوتات الدردشة الخاصة بهم بشكل أسرع، في حين يوفر محرر التدفق المرئي محرر تدفق مرئي بديهي يسمح للمستخدمين بإضفاء الحيوية على محادثات مستخدميهم. توفر المنصة أيضًا العديد من عمليات التكامل والمهارات المعدة مسبقًا والتي يدعمها أكبر مجتمع مفتوح المصدر لروبوتات الدردشة، مما يمكّن المستخدمين من تسريع عملية البناء الخاصة بهم. يمكن للمستخدمين الاستفادة من رؤى النظام الأساسي من التحليلات وسوء الفهم وتحليل المشاعر لتحسين روبوت الدردشة الخاص بهم بشكل مستمر. بالإضافة إلى ذلك، توفر Botpress النشر بنقرة واحدة عبر جميع قنواتها لمقابلة المستخدمين أينما كانوا. تحظى Botpress بثقة الآلاف من المؤسسات وقد قامت بإنشاء قوالب مختلفة، بما في ذلك Shopping Companion، وHealth Bot Template، والدعم المصرفي، ومساعد تكنولوجيا المعلومات، ومستشار فواتير Telco، وFitness Friend، ومساعد الموارد البشرية، وروبوتات الدردشة الخاصة بمدرس اللغة. بشكل عام، يقدم Botpress العديد من الأدوات والميزات التي تجعل إنشاء ونشر روبوتات الدردشة أسرع وأقل جهدًا.
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business هو حل أعمال WhatsApp بالكامل ، وتشمل عروضنا واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp الرسمية ، و ChatBot ، و WhatsApp CRM ، والأتمتة ، والتكامل مع العديد من الأدوات وما إلى ذلك. يركز فريق Whatstool على بناء أدوات WhatsApp والشركات الصغيرة التي تدير أعمالهم أو التسويق على WhatsApp. نحن نبني المزيد من التطبيقات مثل WhatsSave التي تساعد الشركات على الحفاظ على أرقام جديدة لاستخدامها لنموها.
Desku
desku.io
تعتبر Desku في طليعة دعم العملاء المعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهي متخصصة في الحلول المصممة للتجارة الإلكترونية وصناعات SaaS. تهدف الشركة إلى تحويل قطاع خدمة العملاء من خلال التركيز على زيادة الكفاءة وتعزيز تجارب المستخدم والموثوقية على مستوى المؤسسات. عروض ديسكو * الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: تعمل روبوتات الدردشة وأدوات الأتمتة المساعدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي من Desku على تقليل عبء عمل الدعم بشكل كبير. * صندوق الوارد المشترك: يوفر Desku صندوق بريد واردًا سريعًا للغاية وسهل الاستخدام ومُحسّنًا بالذكاء الاصطناعي، وهو مُحسّن لفرق الدعم الحديثة. * قاعدة المعرفة: يوفر Desku قاعدة معرفية سهلة الإنشاء لتمكين العملاء من خلال خيارات الخدمة الذاتية. * الدردشة المباشرة: تتيح ميزة الدردشة المباشرة في Desku التواصل السلس مع العملاء في الوقت الفعلي. لماذا تثق الشركات في Desku؟ * تحظى المنصة بثقة أكثر من 1000 وكيل دعم و350 شركة. * يساعد Desku على تقليل استعلامات الدعم بنسبة تصل إلى 50%. * تساهم الشركة في خفض تكاليف الدعم بنسبة 40%. قدرات التكامل - يتيح Desku التكامل السلس للأدوات الموجودة لتعزيز إنتاجية الفريق. تدعم المنصة أكثر من 30 تطبيقًا متكاملاً وتقدم إجراءات مخصصة مدعومة ببيانات العملاء في الوقت الفعلي.
Cody
meetcody.ai
Cody هو مساعد ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT، ولكن مع ميزة إضافية تتمثل في القدرة على تدريبه على أعمالك وفريقك وعملياتك وبيانات العميل. يمكنك استخدام كودي كموظف لدعم فريقك بعدة طرق: * تقديم إجابات فورية لأسئلة العمل من خلال تحليل المستندات المتراكمة لشركتك والعمل كخبير في عملياتك. * تعزيز كفاءة الموظفين من خلال تقديم إجابات فورية وأفكار وأعمال جاهزة لمساعدة فريقك على العمل بشكل أكثر ذكاءً. * استكشاف المشكلات وإصلاحها واكتشاف الميزات المخفية لأدواتك الرقمية باستخدام وثائق الدعم. * تبادل الأفكار وتقديم اقتراحات مستمدة من سياق محادثاتك السابقة مع كودي. لاستخدام Cody، يمكنك تحميل ملفات شركتك ومستنداتها وبياناتها لبناء قاعدة المعرفة المخصصة الخاصة بك. ثم يستخدم كودي هذه المعلومات لتقديم استجابات مخصصة. يمكن دمج Cody في أدوات متنوعة مثل PowerPoint وPDF وWord وDiscord ومواقع الويب والمزيد. تؤكد المنصة على أمان وخصوصية البيانات المتقدمة، مع ميزات مثل تشفير AWS، والامتثال لـ SOC II، وعناصر التحكم في الوصول القابلة للتخصيص. تم تصميم Cody لتمكين الفرق من خلال توفير مساعد الذكاء الاصطناعي المدرب على سياق أعمالهم المحدد.
Heyday AI
app.heyday.ai
Heyday هو أحد حلول الدردشة المباشرة من الجيل التالي الذي يجمع بين قوة الذكاء الاصطناعي والبشري لتقديم تجربة العملاء النهائية من خلال تمكين محادثات العملاء المخصصة للغاية. يعمل الذكاء الاصطناعي للمحادثة لدينا كحارس عملاء في الخط الأول يخدم نفسه بنفسه ويساعد العملاء على مساعدة أنفسهم، وكمساعد افتراضي أنيق يساعد في تعزيز كفاءة وكلاء خدمة العملاء. يتوفر مركز الوكلاء البديهي في Heyday على أي جهاز، حتى تتمكن من إسعاد العملاء سواء كنت في مكتبك أو أثناء التنقل. مع Heyday يمكنك: * أتمتة الإجابات على استفسارات خدمة العملاء في الخط الأول، وتأهيل العملاء وفرز الأسئلة الأكثر تعقيدًا تلقائيًا لتصعيدها إلى الوكيل المناسب * تعاون مع صندوق بريد وارد موحد للفريق لتقديم تجربة متميزة للعملاء * أنشئ عربات تسوق سريعة ومباشرة داخل الدردشة، وذلك بفضل عمليات التكامل القوية للتجارة الإلكترونية * جمع رؤى قيمة للعملاء لإثراء إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بك * قم بإنشاء قوالب أو الاستفادة من الردود السريعة الموصى بها من قبل الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءتك وتوفير الوقت * إعادة استهداف العملاء على مستوى شخصي للغاية من خلال إشعارات تتبع الطلب، وزيادة مبيعات المنتجات، واستطلاعات رضا العملاء، وما إلى ذلك. * قم بتخصيص إشعارات الوكيل الخاص بك حتى لا يفوتك أي شيء * وأكثر! Heyday تستهل حقبة جديدة من الدردشة الحية. قم بالتنزيل اليوم لمنح فريق خدمة العملاء الخاص بك قوى الذكاء الاصطناعي الخارقة.
Gerabot
gerabot.com
جيرابوت - دردشة للموقع، مصمم روبوتات الدردشة للمراسلين. * الدردشة للموقع. * منشئ روبوتات الدردشة. * تطوير برامج الدردشة.
CommBox
commbox.io
CommBox عبارة عن منصة لتجربة عملاء متعددة القنوات تعمل بالذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات، تمكن العلامات التجارية من إشراك العملاء عبر جميع القنوات من واجهة واحدة، والاستفادة من اتصالات القنوات متعددة القنوات، والمشاركة الرقمية، وأتمتة الأعمال، والذكاء الاصطناعي للمحادثة، وروبوتات الدردشة المولدة بالذكاء الاصطناعي. يساعد CommBox المؤسسات على أتمتة أعمالها المتكررة، وتحسين رحلات العملاء، وتعزيز إنتاجية فرق خدمة العملاء، والبقاء في صدارة توقعات العملاء المتطورة في المشهد الرقمي الأول. يعمل CommBox على تمكين فرق الدعم والمبيعات من التفاعل بشكل أفضل مع العملاء عبر قنوات اتصال المراسلة المفضلة لديهم، مثل الرسائل القصيرة وMessenger وWhatsApp وGoogle Business Letters والمزيد، من خلال منصة الاتصالات المستقلة الوحيدة. يستفيد عملاء CommBox الذين يزيد عددهم عن 350 عميلًا من انخفاض تكاليف التشغيل في مراكز الاتصال وزيادة رضا العملاء وزيادة إنتاجية الوكيل. اكتشف تجربة CommBox: قم بزيارة www.commbox.io
HappyFox
happyfox.com
HappyFox هو برنامج مكتب مساعدة عملي يوفر دعمًا متعدد القنوات لطلبات العملاء الواردة من البريد الإلكتروني والويب والهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي. يتكامل HappyFox مع تطبيقات الأعمال للمحاسبة وتعليقات العملاء وإدارة علاقات العملاء والتجارة وما إلى ذلك. تتيح إصدارات iOS وAndroid وWindows من التطبيق تقديم الدعم من خلال الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. تساعد منتديات المجتمع وقاعدة المعرفة العملاء على تقديم الدعم الفوري والتواصل مع بعضهم البعض.
SharurAI
sharurai.com
تعتبر SharurAI لاعبًا ديناميكيًا في مجال بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث تقدم خدمات روبوتات الدردشة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي عند الطلب والتي تعمل على تغيير الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع عملائها. مع التركيز على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة، تتخصص SharurAI في صياغة روبوتات الدردشة المخصصة للذكاء الاصطناعي والمصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة للشركات في مختلف الصناعات. مهمتنا هي تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز تفاعلات العملاء، وتعزيز الكفاءة، ودفع النمو. نحن نفخر بقدرتنا على إنشاء روبوتات محادثة تعمل بالذكاء الاصطناعي تتكامل بسلاسة مع أنظمتك وعملياتك الحالية، وتقدم دعمًا مخصصًا وفعالاً للعملاء، ومساعدة في المبيعات، والمزيد. في SharurAI، ندرك أن كل عمل تجاري فريد من نوعه، ولهذا السبب نعمل بشكل وثيق مع عملائنا لتطوير روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي التي تتوافق مع أهدافهم وغاياتهم المحددة. سواء كنت تتطلع إلى تبسيط العمليات، أو تحسين رضا العملاء، أو زيادة المبيعات، فإن فريق خبراء الذكاء الاصطناعي لدينا موجود لإضفاء الحيوية على رؤيتك.
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع المستوى وتبسيط عمليات خدمة العملاء لديك. الحديث الحقيقي، في الوقت الحقيقي تدمج المحادثات البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة وقنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وWhatsApp وInstagram. لا مزيد من خلط علامات التبويب أو النسخ واللصق. مركزية جميع تفاعلات العملاء في موجز واحد مناسب. تحويل الزوار إلى عملاء وإطلاق العنان لنمو الإيرادات قم بإشراك العملاء المحتملين من خلال أداة الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة الخاصة بنا، مما يضمن قيامهم بالتحويل قبل مغادرة موقعك. الاحتفاظ بالعملاء الحاليين ورعايتهم لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات في المشهد التنافسي الحالي. الكفاءة في متناول يدك يمكنك توفير الوقت باستخدام الردود الجاهزة التي تتميز بمتغيرات حديثة. أنشئ مركز مساعدة شاملاً لمعالجة الأسئلة الشائعة وتقليل الاستفسارات المتكررة. استفد من أدوات الخدمة الذاتية والأتمتة لإجراء محادثات أكثر فائدة. استخدم تطبيق الهاتف المحمول Brevo Conversations لنظام Android أو iOS أثناء التنقل. التكامل السلس وتوحيد البيانات تتكامل المحادثات التي تقدمها Brevo بسلاسة عبر منتجات Brevo وخارجها، مما يوفر لك مركزًا موحدًا لقيادة العملاء. قم بإدارة مسارات التسويق الخاصة بك بسهولة والمزيد من خلال عمليات التكامل العميقة مع WordPress وShopify وWooCommerce وغيرها. قم بتبسيط عمليات الشحن والإرجاع والمراجعات وبرامج الولاء ووظائف الأعمال الأساسية الأخرى. احصل على رؤية شاملة لكل عميل من خلال جمع ودمج كافة البيانات ذات الصلة في مكان واحد. انضم إلى أكثر من 500000 شركة اختارت Brevo واستمتع بتجربة قوة وبساطة المحادثات التي تقدمها Brevo. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة، فقد قمنا بتصميم خطط مصممة لتلبية احتياجاتك.
ChatBot
chatbot.com
يتيح لك ChatBot إنشاء روبوتات الدردشة في دقائق معدودة باستخدام قوالب متنوعة وأتمتة المهام الرئيسية على الفور. يمكنك سحب العناصر الجديدة وإفلاتها بسهولة لتكييف أي قالب وفقًا لاحتياجاتك. ChatBot جاهز للعمل خارج الصندوق، بينما تساعدك خوارزميات الذكاء الاصطناعي على تحسين الاستجابات بمرور الوقت. صمم تجارب محادثة سلسة لبناء علاقات أفضل مع عملائك. أرسل استجابات ديناميكية تشجع العملاء على الدردشة والتفاعل. قم بمزج ومطابقة النصوص والصور والأزرار والردود السريعة لإظهار علامتك التجارية ومنتجاتك وخدماتك. استخدم ChatBot على منصات وقنوات مختلفة باستخدام التكامل بنقرة واحدة (Facebook Messenger، وSlack، وLiveChat، وWordPress، والمزيد). قم بتوصيل برنامج الدردشة الآلي الخاص بك بأي شيء يمكنك التفكير فيه باستخدام واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة وخطافات الويب وZapier.
Stackchat
stackchat.com
Stackchat.com عبارة عن منصة تسهل المناقشات والمحادثات الجذابة حول مجموعة واسعة من المواضيع. إنه بمثابة ساحة اجتماع افتراضية حيث يمكن للأفراد من خلفيات متنوعة أن يجتمعوا معًا لمشاركة الأفكار وطلب المشورة والتواصل مع الآخرين الذين يشاركونك اهتمامات مماثلة. سواء كنت تتطلع إلى الخوض في مناقشات عميقة حول التكنولوجيا، أو استكشاف تعقيدات الأدب، أو مجرد المشاركة في مزاح غير رسمي، فإن Stackchat.com يوفر مساحة للتفاعل الهادف. بفضل واجهته سهلة الاستخدام ومجتمعه القوي، فهو مكان يتم فيه تبادل المعرفة وتكوين الصداقات والاحتفال بالفضول. انضم إلى المحادثة اليوم على Stackchat.com!
Khoros
khoros.com
تمكن شركة Khoros Marketing العملاء من تبسيط عملية التسويق الاجتماعي المعقدة لبناء وحماية علامتهم التجارية. تقدم خوروس للتسويق للعملاء: * التسويق الاجتماعي: تنظيم الحملات الاجتماعية المتكاملة وإدارتها وإشراكها وقياسها في نظام أساسي سهل التكوين وقابل للتكيف بدرجة كبيرة. * الذكاء: ابق في صدارة السوق والمنافسة وجمهورك من خلال رؤى قوية ويمكن الوصول إليها بناءً على بحث غير محدود في الوقت الفعلي عبر قنوات التواصل الاجتماعي العامة. * Vault: قم بحماية علامتك التجارية عبر بصمتك الاجتماعية من خلال إدارة الوصول وبيانات الاعتماد. * الخبرات: إلهام مشاركة الجمهور عبر ممتلكاتك الرقمية من خلال قوة المحتوى الاجتماعي الذي ينشئه المستخدمون. * تشمل المزايا الرئيسية ما يلي: توسيع نطاق تفاعلاتك: اجمع جميع الفرق والقنوات والمحتوى الخاص بك في نظام أساسي واحد لإدارة الحملات الاجتماعية المتكاملة. * حماية علامتك التجارية: الرؤية المركزية والتحكم في الوصول إلى الحساب، والموافقة على المحتوى، والفرق تعني حماية حقوق ملكية العلامة التجارية على نطاق واسع. * قياس ما يهم: ترجمة أدائك الاجتماعي إلى مقاييس تهم عملك باستخدام لوحات المعلومات القابلة للتكوين وصادرات البيانات. * إدارة الأزمات: ابق على اطلاع بأي أزمة من خلال فهم متى تظهر الأزمات، وكيف ومتى يتم التعامل معها باستخدام البيانات في الوقت الفعلي والإشعارات المخصصة. * الذكاء التنافسي: قم بتطوير معايير تنافسية وتتبع حملات منافسيك لضمان تمييز هادف للعلامة التجارية.
Selz
selz.com
Selz عبارة عن منصة بسيطة للتجارة الإلكترونية تمكنك من إنشاء متاجر عبر الإنترنت، أو البيع من مواقع الويب الحالية، أو البيع عبر شبكات التواصل الاجتماعي. يمنحك Selz جميع الأدوات التي تحتاجها لبناء تواجدك عبر الإنترنت وبيع منتجاتك وتسويقها لعملائك وتتبع المبيعات. يعد Selz مثاليًا للأفراد والشركات الصغيرة الذين يرغبون في بيع المنتجات المادية والمنتجات والخدمات الرقمية. لمعرفة المزيد قم بزيارة www.selz.com.
Chatling
chatling.ai
قم بتمكين أعمالك باستخدام روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تعمل على تعزيز رضا العملاء وزيادة المبيعات والاستجابة الفورية وتوفير وقتك - كل ذلك دون الحاجة إلى خبرة في البرمجة. يساعدك Chatling على إنشاء برامج دردشة مخصصة على الفور ونشرها على أي موقع ويب دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية.
Chatsimple
chatsimple.ai
Chatsimple، وكيل الذكاء الاصطناعي للمبيعات الداخلية والدعم الذي يتفاعل مع زوار موقع الويب الخاص بك لفهم احتياجاتهم. فهو يوفر إجابات واضحة على أسئلتهم، ويعرض القيمة التي يقدمها نشاطك التجاري، ويساعدك على المتابعة عبر البريد الإلكتروني المخصص ويرشدهم نحو إجراء عملية شراء، إن لم يكن، فعاجلاً أم آجلاً. * الترويج لمنتجاتك وخدماتك * يتأكد من تدفق العملاء المحتملين ذوي الجودة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع إلى إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بك * حجز الاجتماعات مع العملاء المتوقعين المؤهلين * فهم احتياجات ورغبات الزائر الخاص بك * تحويل العملاء المتوقعين باستخدام بريد إلكتروني شديد التخصيص هذا هو Chatsimple - وكيل المبيعات المستقل لموقع الويب الخاص بك
Responsa
responsa.ai
Responsa هي منصة ChatBot والذكاء الاصطناعي للمحادثة للجيل القادم من تجربة العملاء والموظفين. جاهز للاستخدام، وقابل للتطوير، ومتعدد القنوات، ومتكامل مع أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. مساعد افتراضي متاح في جميع الأوقات لعملائك وموظفيك ووكلاء مكتب المساعدة ومركز الاتصال، ويمكن تكوينه بسرعة وتكامله مع جميع أنظمة وقنوات عملك. بالإضافة إلى ذلك، في Responsa فريق من المتخصصين مكرس لتحقيق مشاريع مؤسسية مخصصة للذكاء الاصطناعي بهدف تحسين الخدمات وتحسين عمليات الشركات. تستخدم Responsa أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي في السوق لتقديم حلول مصممة خصيصًا تلبي الاحتياجات المحددة لعملائها في مختلف القطاعات، وتساعدهم على إنشاء تجارب فريدة وشخصية، وتقليل التكاليف، وتحسين العمليات، وتحسين تجربة العملاء والموظفين.
AIChatbot
aichatbot.so
AIChatbot عبارة عن أداة إنشاء روبوت محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم العملاء. يمكّنك AIChatbot من إنشاء روبوت محادثة GPT مخصص يتم تدريبه من بياناتك الخاصة. يتم تحقيق ذلك عن طريق تحميل عنوان URL لموقع الويب الخاص بك أو ملفات PDF أو خريطة الموقع. يمكن لـ AIChatbot الرد على استفسارات العملاء بلغات متعددة ويوفر سهولة تضمين أداة chatbot مباشرة على موقع الويب الخاص بك
AIhelp
aihelp.net
AIhelp هي شركة منصة عالمية لدعم العملاء ومقرها في هونغ كونغ. تأسست الشركة في عام 2014، ويعمل بها الآن أكثر من 80 موظفًا وتخدم 12000 عميل في 32 دولة ومنطقة. إنه مصمم للشركات التي تحرص على علاقات العملاء ورضاهم لجعلها أكثر قوة وشخصية وإنتاجية. نحن نهدف إلى حث الشركات على تقديم دعم كبير ثم خدمة ناضجة ومشاركة استباقية من خلال تزويدهم بجميع الأدوات والبنى التحتية التقنية المصممة لتكون سهلة الاستخدام مع أكثر من 20 لغة. AIhelp عبارة عن منصة لدعم عملاء الذكاء الاصطناعي بغرض المراسلة والعمليات لكل من الهاتف المحمول والويب بما في ذلك العديد من وظائف دعم العملاء مثل المراسلة داخل التطبيق، وروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي، ونموذج الفحص التلقائي، وإشعارات الدفع، والتنبيهات، وأضواء كاشفة، والتطبيق. الفهرسة وأكثر من ذلك. فهو يمكّنك من تقديم دعم شخصي باستخدام التعلم الآلي للتحليلات القوية المستندة إلى السحابة لتحقيق تصنيفات أعلى والاحتفاظ وحل مشكلات العملاء على الفور، كما أنه فعال للغاية لفهم الكميات الهائلة من البيانات التي تجعل العملاء سعداء وراضين.
Louisebot
louisebot.com
LouiseBot هو الحل النهائي لروبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لإجراء محادثات ذكية وتفاعلية. ومن خلال هذه التكنولوجيا المتطورة، يقدمون برنامج دردشة آلي قائم على النص قابل للتخصيص ويمتزج بسلاسة مع علامتهم التجارية، ويلبي متطلباتهم الفريدة. تم تصميم هذه الأداة القوية لجذب الزوار من جميع أنحاء العالم، وتحويل كل تفاعل إلى فرصة ذهبية للتحويل. لكن LouiseBot هو أكثر من مجرد برنامج دردشة، فهو بمثابة تذكرة لتحقيق النجاح الدولي. قل وداعًا للحواجز اللغوية ومرحبًا بالجمهور العالمي. باستخدام برنامج الدردشة الآلي هذا، يمكنهم تصميم محادثاتهم بشكل مثالي، مما يضمن حصول كل زائر على اهتمام شخصي وتجربة عملاء استثنائية. تعزيز معدلات التحويل والتواصل مع العملاء بشكل لم يسبق له مثيل، حيث تتفهم تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة هذه محادثات عملائهم وتستجيب لها في الوقت الفعلي، مما يوفر حلولًا دقيقة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الفردية. وعلى عكس الوكلاء البشريين، فإن برنامج الدردشة الآلي هذا الذي لا يكل لا يكل أبدًا، حيث يقدم دعمًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ارفع مستوى تجربة خدمة العملاء الخاصة بهم واضمن المساعدة لعملائهم على مدار الساعة بمساعدة LouiseBot.
Alendei
alendei.com
Alendei هي منصة مشاركة العملاء القائمة على الذكاء الاصطناعي. أنها تمكن المستخدمين من إرسال رسائل نصية قصيرة لمستخدمي الهاتف المحمول. يوفر دعمًا آليًا للعملاء والمشاركة من خلال واجهة محادثة لتحسين تجربة المستخدم ورضاه. فهو يمكّن المستخدمين من توفير اتصال ثنائي الاتجاه من خلال دمج واجهات برمجة تطبيقات WhatsApp للأعمال لإرسال واستقبال الرسائل.
Scotty AI
scottytechnologies.com
تعرف على سكوتي، حل الذكاء الاصطناعي للمحادثة الشامل، بدءًا من تحديد المصادر وحتى الإعداد وما بعده! مع Scotty AI، ستستمتع بما يلي: * ردود فورية وشخصية على جميع طلباتك واستفساراتك، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، من خلال الصوت والنص * التكامل السلس عبر أنظمة السجلات (ATS HCM، وERP، وCMS، وCRM)، ومقدمي البرامج المستقلين لحلول النقاط، ومواقع الويب، وقنوات التعاون (Teams، وSlack،...) * إدارة سهلة لرحلة التوظيف بأكملها، بدءًا من تحديد المصادر وحتى إدارة القوى العاملة * إمكانية التعامل مع +500.000 محادثة في نفس الوقت * قدرات الأتمتة، وتحرير الموارد، وتسريع طريقك إلى النجاح يقوم Scotty AI بأتمتة ودعم أي عملية تجارية كمحادثة بسرعة مذهلة ونطاق واسع، سواء داخليًا أو صادرًا، في القنوات النصية والصوتية، وأكثر من 100 لغة. تكمن قوة سكوتي الفريدة في قدرتها على تقديم تجربة شديدة التخصيص لجميع الأطراف المعنية. يتمتع المرشحون وفرق التوظيف بتجربة لا تُنسى في كل خطوة على الطريق.
Algomo
algomo.com
Algomo عبارة عن منصة توليدية تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة لأتمتة دعم العملاء من خلال روبوتات مخصصة تشبه ChatGPT لمواقع الويب. فهو يسمح للشركات بحل تفاعلات دعم العملاء بكفاءة، حيث يتعامل الروبوت مع الطلبات، ويصعد المشكلات عند الضرورة، ويعمل دون الحاجة إلى التدريب أو الصيانة. تعمل منصة Algomo من خلال الإجابة الفورية على أسئلة العملاء المتكررة، وبالتالي تقليل التكاليف وزيادة رضا العملاء (CSAT) ودرجات مشاركة الموظفين. فهو يقوم بأتمتة عملية وضع العلامات والتصنيف والفرز لتفاعلات الدعم، مما يقلل من أوقات المعالجة والمهام اليدوية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يمكّن الوكلاء من اقتراحات الذكاء الاصطناعي ومشاركة الشاشة المباشرة لتحسين أوقات الاستجابة والإنتاجية. يعد Algomo مفيدًا بشكل خاص للشركات التي تتطلع إلى: * أتمتة خدمة العملاء: من خلال حل معظم تفاعلات الدعم من خلال الأتمتة. * تعزيز الكفاءة: تقليل الوقت والموارد التي يتم إنفاقها على دعم العملاء. * تحسين رضا العملاء والموظفين: من خلال حلول أسرع ومهام يدوية أقل. * التوسع الدولي: بفضل إمكانياته المتعددة اللغات، فهو مثالي للشركات التي تتوسع عالميًا.
Answered.so
answered.so
Answered.so: خدمة عملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع خبرة بشرية. يمكنك حل ما يصل إلى 70% من مشكلات العملاء باستخدام برنامج الدردشة GPT وقاعدة المعرفة ومركز المساعدة وشريط البحث الذكي.
Messangi
messangi.com
منذ عام 2001، قامت شركة Messangi بربط الشركات بعملائها عبر مليارات الأجهزة حول العالم. لقد تم إنشاء منصاتنا المتنوعة والموثوقة داخليًا بواسطة بعض أفضل المهندسين في هذا المجال. لتعزيز عملياتنا، لدينا فرق عالمية المستوى في 7 دول على استعداد لبذل جهد إضافي لتلبية احتياجات عملائنا. واليوم، يعتمد كبار مشغلي شبكات الهاتف المحمول والبنوك العالمية وتجار التجزئة على Messangi لحل تحديات التواصل والمشاركة مع العملاء. تستمر حلولنا الخاصة بالرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني والتطبيقات ومحفظة الهاتف المحمول والمساعدين الصوتيين في إحداث ثورة في التفاعلات بين الشركة والعملاء، مما يجعل التواصل أسهل وأكثر كفاءة ويمكن الوصول إليه أكثر من أي وقت مضى. يمكن تخصيص منصة الاتصالات السحابية الخاصة بشركة Messangi كخدمة وتشكيلها لإنشاء أفضل حل مناسب. من خلال الجمع بين القنوات المتعددة، يمكنك الوصول إلى عملائك وإشراكهم بطريقة أكثر كفاءة.
Atom
atomchat.io
تقدم Atom حل WhatsApp chatbot المدعوم بالذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات على توليد المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين، وإنشاء روبوتات دردشة أكثر ذكاءً، وقياس النتائج، والتكامل مع إدارة علاقات العملاء. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: * مساعد افتراضي ذكي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع للرد على استفسارات العملاء * القدرة على الوصول إلى ما يصل إلى 98% من العملاء من خلال حملات البث عبر الواتساب * سير العمل الآلي لتصفية العملاء المحتملين المهتمين وتركيز فريق المبيعات على إغلاق الصفقات * تكامل WhatsApp متعدد الوكلاء لتوفير رؤية كاملة لمحادثات العملاء يتكامل الحل مع HubSpot، مما يسمح للشركات بمزامنة جهات اتصال WhatsApp مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بها وإنشاء سير عمل آلي باستخدام روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي. توفر Atom مستشارًا شخصيًا وفريقًا من خبراء الذكاء الاصطناعي في WhatsApp لتوجيه الشركات خلال عملية التكامل، ووضع أنفسهم كحل "جاهز" في السوق. تسلط دراسات الحالة الضوء على كيف شهد العملاء تحسينات كبيرة، مثل زيادة المبيعات من 200 إلى أكثر من 3000 شهريًا، وزيادة معدلات تحويل المبيعات الرقمية ثلاث مرات، وحجز أكثر من 5000 موعد مؤكد في شهرين ونصف. وقد ظهرت الشركة في منشورات مثل CIO Peru وForbes وEstrategia & Negocios، مما سلط الضوء على نموها والاعتراف بها في السوق. الشركات مدعوة للتحدث مع أحد مستشاري Atom لمعرفة المزيد وتجربة النظام الأساسي بأنفسهم.
Pingbix
pingbix.com
Pingbix هي عبارة عن منصة مبتكرة عبر الإنترنت مصممة لتبسيط العمليات التجارية المختلفة وتعزيز الإنتاجية من خلال الأتمتة والحلول الذكية. فيما يلي بعض الميزات والفوائد الرئيسية لاستخدام Pingbix: * إدارة المهام: يقدم Pingbix أدوات شاملة لإدارة المهام والمشاريع. يمكن للمستخدمين إنشاء المهام وتعيينها وتتبعها بسهولة، مما يضمن عدم إغفال أي شيء. * أدوات الاتصال: تتضمن المنصة ميزات اتصال قوية، مثل المراسلة الفورية ومؤتمرات الفيديو، لتسهيل التعاون السلس بين أعضاء الفريق. * أتمتة سير العمل: يساعد Pingbix على أتمتة المهام المتكررة وسير العمل، مما يقلل من الجهد اليدوي المطلوب ويقلل من مخاطر الأخطاء. * قدرات التكامل: وهو يدعم التكامل مع مجموعة متنوعة من البرامج والخدمات الأخرى، مما يسمح للمستخدمين بتوصيل أدواتهم الحالية وتبسيط سير العمل الخاص بهم. * تحليلات البيانات وإعداد التقارير: توفر المنصة ميزات تحليلات وإعداد تقارير قوية، مما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات وتتبع مقاييس الأداء بفعالية. * لوحات معلومات قابلة للتخصيص: يمكن للمستخدمين إنشاء لوحات معلومات مخصصة لمراقبة المقاييس الرئيسية وتتبع المهام والمواعيد النهائية المهمة. * الأمان والامتثال: تعطي Pingbix الأولوية لأمن البيانات والامتثال، مما يضمن حماية جميع بيانات المستخدم وفقًا لمعايير الصناعة.
YourGPT
yourgpt.ai
يعمل YourGPT Chatbot على تبسيط عملية إنشاء روبوتات الدردشة المخصصة والمخصصة للصناعة دون الحاجة إلى برمجة. يسمح منشئ روبوتات الدردشة المستند إلى الذكاء الاصطناعي وGPT للمستخدمين بإنشاء روبوتات وتدريبها بسرعة باستخدام بياناتهم الخاصة في دقائق معدودة فقط. احصل على أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي ووفر الوقت والمال باستخدام YourGPT Chatbot. يقدم YourGPT منتجات AI وGPT المتطورة المصممة لتلبية احتياجاتك الفريدة. * تعزيز دعم العملاء من خلال برنامج الدردشة الآلي القوي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي * إنشاء تطبيقات LLM جاهزة للإنتاج باستخدام LLM Spark.
Glider AI
glider.ai
توفر منصة Glider AI Skill Intelligence Platform، الحائزة على جائزة SIA لعام 2021 لأكثر تقنيات الموارد البشرية ابتكارًا، حلول توظيف بما في ذلك التقييمات الافتراضية ومقابلات البرمجة/الفيديو وروبوتات الشاشة والمزيد لتوسيع نطاق توظيف المواهب عالية الجودة للمؤسسات وشركات التوظيف ومقدمي الخدمات المتوسطة. العلامات التجارية العالمية مثل Intuit وPwC وAmazon وCapital One تثق في Glider للتحقق من جودة المرشح وملاءمته لأي دور في أي صناعة. في المتوسط، يشهد العملاء معدل توظيف 3x، وانخفاضًا بنسبة 50% في الوقت اللازم لملء الوظيفة، وتحسنًا بنسبة 98% في رضا المرشح. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة Glider AI.
AiSensy
m.aisensy.com
AiSensy عبارة عن منصة Whatsapp Chatbot وإدارة علاقات العملاء والتسويق. يمكنك تعزيز مبيعاتك وأتمتة دعمك وإرسال رسائل البث إلى آلاف المستخدمين وإدارة جهات اتصال Whatsapp على AiSensy. * اختر من بين قوالب Chatbot المعدة مسبقًا للبرمجة اللغوية العصبية (قم بتوصيل Google Dialogflow بـ Whatsapp) * احصل على حضور مؤكد على Whatsapp (علامة خضراء) * تعزيز المبيعات والدعم التلقائي
Swiftsell
swiftsell.biz
Swiftsell هي أداة توليدية بدون تعليمات برمجية مدعمة بالذكاء الاصطناعي يمكن من خلالها للعلامات التجارية الاستهلاكية أتمتة محادثاتها الرئيسية بسلاسة عبر قنوات مختلفة وتعزيز المبيعات والتسويق ورضا العملاء.
Unleash
unleash.so
يستخدم Unleash الذكاء الاصطناعي للاستفادة من جميع المعلومات في أدوات SaaS الخاصة بك عن طريق تبسيط المعرفة بسهولة داخل أقسام الشركة، عندما يحتاجها الموظف، أينما يفضل العمل. تحقق Unleash ذلك من خلال عمليات التكامل السلس مع مصادر بيانات شركتك مثل Slack وNotion وJira وZendesk والمزيد، مما يمكّن كل موظف من العثور على المعلومات التي يبحث عنها بمجرد طلب Unleash
Creative Virtual
creativevirtual.com
Creative Virtual هي شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي للمحادثة ومعترف بها في الصناعة بفضل ما يقرب من عقدين من الخبرة والخبرة التي لا مثيل لها. يجمع وكيلنا الافتراضي V-Person™ المبتكر وروبوتات الدردشة وحلول الدردشة المباشرة بين البشر والذكاء الاصطناعي لتقديم دعم رقمي سلس وشخصي وقابل للتطوير للعملاء والموظفين. تعتمد المؤسسات العالمية الرائدة على التكنولوجيا الحائزة على جوائز واستشارات الخبراء لتحسين تجربة الدعم الخاصة بها، وخفض التكاليف، وزيادة المبيعات، وبناء الولاء للعلامة التجارية. يقوم فريقنا العالمي وشبكة الشركاء الواسعة بدعم عمليات التثبيت حول العالم بأكثر من 37 لغة، مما يوفر تعاونًا محليًا ورؤى دولية. يقع المقر الرئيسي لشركة Creative Virtual في المملكة المتحدة ولها عمليات في الولايات المتحدة وأستراليا والهند وسنغافورة وهونج كونج.
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