برامج الدردشة الآلية - التطبيقات الأكثر شعبية - تونس

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إن Chatbots، التي يشار إليها غالبًا باسم الوكلاء الظاهريين أو المساعدين الظاهريين، هي تطبيقات برمجية مصممة لأداء مهام محددة أو تقديم معلومات استجابة للطلبات المكتوبة أو المنطوقة. إنها تخدم كلاً من الاحتياجات الخارجية التي تواجه العملاء والطلبات الداخلية التي تواجه الموظفين، مما يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع التطبيقات بطريقة محادثة، إما نصيًا أو مسموعًا. تستخدم Chatbots عادةً معالجة اللغة الطبيعية (NLP) أو التعرف على الكلام لفهم مدخلات المستخدم. ومع ذلك، فإن عملياتهم الأساسية تعتمد على المحادثات المكتوبة. وهذا يتناقض مع المساعدين الافتراضيين الأذكياء، الذين يستخدمون فهم اللغة الطبيعية (NLU) لإجراء تفاعلات أكثر تعقيدًا تشبه التفاعلات البشرية. تستخدم الشركات تقنية chatbot لأتمتة المهام التي كانت تتطلب في السابق تدخلًا بشريًا. عند تلقي طلب مستخدم، يقوم برنامج الدردشة الآلي بمعالجة الإدخال ويقدم استجابة في شكل نص أو كلام. يتم دمج Chatbots في العديد من أدوات دعم العملاء، مثل برامج الدردشة المباشرة وبرامج مكتب المساعدة وبرامج مركز الاتصال، وغالبًا ما تكون بمثابة نقطة الاتصال الأولى. ويتوسع استخدامها في مجالات أخرى، بما في ذلك قواعد المعرفة المتعلقة بالمبيعات والتسويق. في تطبيقات ذكاء الأعمال، يمكن لروبوتات الدردشة أن تحل محل لغات الاستعلام، مما يمكّن المستخدمين من الحصول على نقاط بيانات محددة ببساطة عن طريق كتابة طلب أو التحدث به. تتزايد قدرات روبوتات الدردشة باستمرار، ويتم دمجها في مجموعة متزايدة من التطبيقات البرمجية.
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Botpress
botpress.com
Botpress عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي مولدة لبناء روبوتات الدردشة ChatGPT، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء روبوتات دردشة مع تجربة بناء بديهية، مدعومة بأحدث ما في LLMs وGPT من OpenAI. توفر المنصة مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك محرك GPT-Native وConversation Studio، الذي يوفر محرر chatbot من الجيل التالي. بالإضافة إلى ذلك، تشتمل المنصة على Hub، وهو أكبر مجموعة من عمليات التكامل التي يمكن للمستخدمين استخدامها لدمج برامج الدردشة الخاصة بهم مع الأدوات والخدمات الأخرى. كما يقدم أيضًا موارد متنوعة، بما في ذلك الوثائق ودروس الفيديو وSDK ومنتدى مجتمعي على Discord. Botpress Cloud هي الميزة الجديدة للنظام والتي يمكن للمستخدمين تجربتها لبناء ونشر روبوتات الدردشة الخاصة بهم بشكل أسرع، في حين يوفر محرر التدفق المرئي محرر تدفق مرئي بديهي يسمح للمستخدمين بإضفاء الحيوية على محادثات مستخدميهم. توفر المنصة أيضًا العديد من عمليات التكامل والمهارات المعدة مسبقًا والتي يدعمها أكبر مجتمع مفتوح المصدر لروبوتات الدردشة، مما يمكّن المستخدمين من تسريع عملية البناء الخاصة بهم. يمكن للمستخدمين الاستفادة من رؤى النظام الأساسي من التحليلات وسوء الفهم وتحليل المشاعر لتحسين روبوت الدردشة الخاص بهم بشكل مستمر. بالإضافة إلى ذلك، توفر Botpress النشر بنقرة واحدة عبر جميع قنواتها لمقابلة المستخدمين أينما كانوا. تحظى Botpress بثقة الآلاف من المؤسسات وقد قامت بإنشاء قوالب مختلفة، بما في ذلك Shopping Companion، وHealth Bot Template، والدعم المصرفي، ومساعد تكنولوجيا المعلومات، ومستشار فواتير Telco، وFitness Friend، ومساعد الموارد البشرية، وروبوتات الدردشة الخاصة بمدرس اللغة. بشكل عام، يقدم Botpress العديد من الأدوات والميزات التي تجعل إنشاء ونشر روبوتات الدردشة أسرع وأقل جهدًا.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) هي شركة تابعة لشركة Amazon التي تقدم منصات الحوسبة السحابية عند الطلب وواجهة برمجة التطبيقات للأفراد والشركات والحكومات ، على أساس الدفع المقترن. توفر خدمات الويب الحوسبة السحابية هذه مجموعة متنوعة من البنية التحتية التقنية التجريدية الأساسية والبناء والأدوات الحوسبة الموزعة. إحدى هذه الخدمات هي Amazon Compute Cloud (EC2) ، والتي تتيح للمستخدمين الحصول على مجموعة افتراضية من أجهزة الكمبيوتر المتوفرة في كل وقت ، عبر الإنترنت. يحاكي إصدار AWS من أجهزة الكمبيوتر الافتراضية معظم سمات الكمبيوتر الحقيقي ، بما في ذلك وحدات المعالجة المركزية للأجهزة (وحدات المعالجة المركزية) ووحدات معالجة الرسومات (GPUs) للمعالجة ؛ ذاكرة محلية/رام ؛ تخزين القرص الصلب/SSD ؛ اختيار أنظمة التشغيل ؛ الشبكات وبرامج التطبيق التي تم تحميلها مسبقًا مثل خوادم الويب وقواعد البيانات وإدارة علاقات العملاء (CRM). يتم تنفيذ تقنية AWS في مزارع الخادم في جميع أنحاء العالم ، ويتم الحفاظ عليها من قبل شركة Amazon التابعة. تعتمد الرسوم على مجموعة من الاستخدامات (المعروفة باسم نموذج "الدفع As-you-go") أو الأجهزة أو نظام التشغيل أو البرامج أو ميزات الشبكات التي يختارها المشترك المطلوب متوفرًا وتكرارًا وأمنًا وخدمة الخدمة. يمكن للمشتركين دفع ثمن كمبيوتر AWS افتراضي واحد ، أو كمبيوتر فعلي مخصص ، أو مجموعات من أي منهما. كجزء من اتفاقية الاشتراك ، توفر Amazon الأمان لأنظمة المشتركين. تعمل AWS من العديد من المناطق الجغرافية العالمية بما في ذلك 6 في أمريكا الشمالية. Amazon Markets AWS للمشتركين كوسيلة للحصول على قدرة الحوسبة واسعة النطاق بسرعة أكبر وبثانية من بناء مزرعة خادم مادية فعلية. يتم وصف جميع الخدمات بناءً على الاستخدام ، ولكن كل خدمة تقيس استخدامها بطرق مختلفة. اعتبارًا من عام 2017 ، تمتلك AWS 34 ٪ من جميع السحابة (IAAS ، PAAS) في حين أن المنافسين الثلاثة القادمين Microsoft و Google و IBM لديهم 11 ٪ و 8 ٪ و 6 ٪ على التوالي وفقًا لمجموعة Synergy.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk هو حل خدمة يعمل من الذكاء الاصطناعى يسهل إعداده واستخدامه وحجمه. يعمل Zendesk Solution خارج الصندوق ، ويسهل تعديله في حالة التغيير ، مما يمكّن الشركات من التحرك بشكل أسرع. تساعد Zendesk أيضًا الشركات على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي المتطور لفرق الخدمة على حل مشكلات العملاء بشكل أسرع وأكثر دقة. بنيت على مليارات من تفاعلات CX ، يمكن الاستفادة من Zendesk AI عبر تجربة الخدمة بأكملها من الخدمة الذاتية ، إلى الوكلاء ، إلى المشرفين ، لمساعدتك على النمو والعمل بفعالية على نطاق واسع. Zendesk يمكّن الوكلاء من الأدوات والرؤى والسياق الذي يحتاجونه إلى تقديم تجربة خدمة مخصصة على أي قناة ، سواء كانت رسائل اجتماعية أو هاتف أو بريد إلكتروني. يجمع Zendesk بين كل ما يحتاجه فريق الخدمة - بدءًا من المحادثات الشخصية وإدارة الحالات في كل مكان ، إلى تدفقات سير العمل التي تعمل بالطاقة AI ، وأتمتة ، وسوق مكون من 1200 تطبيق - يتم تحميصها جميعها تحت سقف واحد. وحلنا سهل التنفيذ والضبط على الطيران ، وتحرير الفرق من المطالبة بها والمطورين والشركاء باهظا لإجراء تغييرات مستمرة. في Zendesk ، نحن في مهمة لتبسيط تعقيد العمل وجعل من السهل على الشركات إنشاء اتصالات ذات معنى مع العملاء. من الشركات الناشئة إلى الشركات الكبيرة ، نعتقد أن تجارب العملاء الذكية والمبتكرة يجب أن تكون في متناول كل شركة ، بغض النظر عن حجمها أو الصناعة أو الطموح. يخدم Zendesk أكثر من 130 ألف علامة تجارية عالمية عبر العديد من الصناعات بأكثر من 30 لغة. يقع Zendesk في سان فرانسيسكو ، ويدير مكاتب في جميع أنحاء العالم.
Pylon
usepylon.com
Pylon هي منصة عمليات العملاء للشركات الحديثة التي تساعد الشركات سريعة النمو مثل Deel وHightouch وMerge وClay وMonte Carlo Data على توسيع نطاق عمليات عملائها. يساعد Pylon الشركات على إدارة عملائها في قنوات Slack أو Microsoft Teams المشتركة والبريد الإلكتروني والدردشة داخل التطبيق ومجتمعات Slack. يقوم Pylon تلقائيًا بتتبع مشكلات العملاء في جميع الأماكن التي تتحدث فيها مع عميلك، مما يوفر مكانًا موحدًا للعرض والرد وتشغيل سير العمل وجمع التحليلات بشأن طلبات العملاء. قم بإنشاء طرق العرض والحقول المخصصة والمشغلات وسياسات التعيين والمزيد. استخدم الذكاء الاصطناعي لوضع علامات تلقائية على المحادثات، ومزامنة محادثات العملاء Slack مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، وإرسال تحديثات المنتج عبر القنوات وعرض التفاعل. تحظى Pylon بثقة أكبر للمساعدة في توسيع نطاق عمليات تجربة العملاء عبر دعم العملاء ونجاح العملاء.
Google Cloud Platform
google.com
يعد Google Cloud Platform (GCP) ، المقدم من Google ، مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية التحتية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي ، مثل Google Search و Gmail و File Storage و YouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة ، يوفر سلسلة من الخدمات السحابية المعيارية بما في ذلك الحوسبة وتخزين البيانات وتحليلات البيانات والتعلم الآلي. يتطلب التسجيل تفاصيل بطاقة ائتمان أو حساب مصرفي. يوفر منصة Google Cloud البنية التحتية كخدمة ومنصة كخدمة وبيئات الحوسبة بدون خادم. في أبريل 2008 ، أعلنت Google App Engine ، وهي منصة لتطوير واستضافة تطبيقات الويب في مراكز البيانات التي تديرها Google ، والتي كانت أول خدمة حوسبة سحابية من الشركة. أصبحت الخدمة متاحة بشكل عام في نوفمبر 2011. منذ الإعلان عن محرك التطبيق ، أضافت Google خدمات سحابة متعددة إلى النظام الأساسي. يعد Google Cloud Platform جزءًا من Google Cloud ، والذي يتضمن البنية التحتية السحابية العامة لـ Google Cloud Platform ، بالإضافة إلى G Suite ، وإصدارات المؤسسات من Android و Chrome OS ، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لخدمات التعلم الآلي ورسم خرائط المؤسسات.
Intercom
intercom.com
Intercom هو الحل الكامل الوحيد لخدمة العملاء الذي يوفر تجربة عملاء سلسة عبر الأتمتة والدعم البشري ، مما يوفر زيادة رضا العملاء مع تقليل التكاليف. نحن نبني مستقبلًا حيث يتم حل معظم محادثات العملاء بنجاح دون الحاجة إلى دعم الإنسان ، مما يحرر الفريق للعمل على محادثات العملاء ذات القيمة الأعلى. تعتمد أكثر من 25000 منظمة عالمية ، بما في ذلك شركة Atlassian و Amazon و Lyft Business ، على الاتصال الداخلي لتقديم تجارب مستخدم لا مثيل لها على أي نطاق. يتم استخدام منصة Intercom لإرسال أكثر من 500 مليون رسالة شهريًا وتمكين التفاعلات مع أكثر من 600 مليون مستخدم شهريًا نشطًا. تأسست في عام 2011 وبدعم من كبار أصحاب رأس المال الاستثماري ، بما في ذلك Kleiner Perkins و Bessemer Venture Partners و Social Capital ، Intercom في مهمة لجعل أعمال الإنترنت شخصية.
ChatWizard
chatwizardai.com
يقدم ChatWizardAI منصة لإنشاء روبوتات محادثة مخصصة قائمة على الذكاء الاصطناعي للشركات. فيما يلي أبرز النقاط: * روبوتات الدردشة المخصصة بالذكاء الاصطناعي: تسمح المنصة للشركات بإنشاء روبوتات الدردشة الخاصة بها والتي تعمل بالذكاء الاصطناعي والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتها وعلاماتها التجارية الخاصة. يمكن استخدام روبوتات الدردشة هذه لخدمة العملاء والمبيعات والأسئلة الشائعة وتطبيقات الأعمال الأخرى. * التكنولوجيا المستندة إلى ChatGPT: يتم تشغيل روبوتات الدردشة المبنية على منصة ChatWizardAI بواسطة نماذج لغة تشبه ChatGPT، مما يتيح لها المشاركة في محادثات طبيعية تشبه المحادثات البشرية. * No-Code Chatbot Builder: توفر الخدمة واجهة سهلة الاستخدام بدون تعليمات برمجية تسمح للشركات بتكوين وتخصيص روبوتات الدردشة الخاصة بها بسهولة دون الحاجة إلى خبرة فنية واسعة النطاق. * تكامل البيانات: يمكن للشركات دمج بياناتها الحالية، مثل محتوى موقع الويب والمستندات والأسئلة الشائعة، لتدريب روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي وجعلها على دراية بمجالها. * خيارات التخصيص: يمكن للمستخدمين تخصيص مظهر وسلوك روبوتات الدردشة لتتناسب مع هوية علامتهم التجارية وتتوافق مع متطلباتهم المحددة. * التكامل السلس: يمكن دمج برامج الدردشة الآلية بسهولة في أي موقع ويب أو نظام أساسي باستخدام بضعة أسطر من كود HTML، مما يسمح بالنشر السريع عبر نقاط الاتصال المختلفة. * التوفر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع: تتوفر روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي على مدار 24 ساعة يوميًا و7 أيام في الأسبوع، مما يمكّن الشركات من تقديم المساعدة والدعم المستمرين للعملاء. * دعم متعدد اللغات: يمكن لروبوتات الدردشة التحدث مع العملاء بأكثر من 30 لغة، مما يلبي احتياجات قاعدة عملاء متنوعة. * الأسعار والخطط: يقدم ChatWizardAI خطط اشتراك مختلفة، بما في ذلك خطة المبتدئين، وخطة النمو، وخطة الأعمال، لتلبية احتياجات الشركات ذات الأحجام والمتطلبات المختلفة.
VoiceGenie
voicegenie.ai
VoiceGenie.ai هي أداة لخدمة العملاء وأتمتة المبيعات تعتمد على الصوت لتسريع الإيرادات وتحسين تجربة العملاء. من خلال كسر حواجز اللغة العالمية، تتحدث الروبوتات الصوتية المدعومة من VoiceGenie بأكثر من 100 لغة وتقدم تفاعلات صوتية متوافقة مع البشر في كل مرة. على عكس الرد الصوتي التفاعلي (IVR) التقليدي والروبوتات الصوتية القائمة على القواعد، يركز VoiceGenie على النتائج الإيجابية، وتقديم محادثات ذكية موجهة نحو الأهداف، وتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء متوقعين والعملاء المحتملين إلى عملاء مخلصين. تساعدها قدراتها التوليدية وذكائها العاطفي على فهم مشاعر العملاء والاستجابة بتعاطف في كل مرة. كما أنه يتعامل مع الأوامر البشرية الدقيقة مثل ضبط درجة الصوت أو مستوى الصوت أو تكرار الجمل عندما يطلب العميل ذلك. ومن خلال استنساخ الصوت، يتيح لك أيضًا اختيار الصوت الذي تريد أن يتحدث به مساعدك الصوتي مع عملائك. يتم نشر VoiceGenie عبر Android وiOS وWeb وPSTN وVoIP بسلاسة. فهو يحمي البيانات ويأخذ خصوصية العملاء على محمل الجد. بفضل خدمة العملاء الكاملة، وتأهيل العملاء المحتملين المحسن، وعملية الإعداد الأكثر سلاسة، وقابلية التوسع، تعد VoiceGenie مناسبة للشركات التي تتطلع إلى تعزيز عملياتها، وزيادة إيراداتها، وبناء علاقات دائمة مع العملاء.
Connectly.ai
connectly.ai
يتيح Connectly للشركات إمكانية إنشاء وإرسال حملات تسويقية تلقائية وتفاعلية وشخصية بسهولة عبر WhatsApp على نطاق واسع. وهذا يعزز المحادثة الثنائية (على عكس الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني)، حيث يمكن للعملاء المحتملين والعملاء اختيار رحلة الشراء الخاصة بهم، مما يزيد من المشاركة إلى جانب التحويلات. تعمل Connectly أيضًا على مركزية اتصالات العملاء في صندوق بريد وارد موحد - عبر WhatsApp وSMS وFacebook Messenger وInstagram - مما يتيح للشركات تقسيم جمهورها إلى شرائح واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات بناءً على تقاريرها الذكية.
Get Answer
get-answer.ai
Get Answer عبارة عن منصة مساعدة شخصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تدمج نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل ChatGPT من OpenAI، وGemini من Google وPaLM، وMeta's Llama، وAnthropic's Claude. فهو يوفر تجربة موحدة من خلال تطبيق الهاتف المحمول وتطبيق الويب وامتداد Chrome، مما يوفر حلولًا مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفردية. تتضمن الميزات مطالبات الدردشة المعدة مسبقًا وسير العمل المخصص والتكامل السلس مع أدوات الطرف الثالث. تم تصميم Get Answer لتحسين الإنتاجية وتبسيط المهام للمستخدمين بدءًا من الطلاب والمطورين وحتى أصحاب الأعمال والمصممين.
Gerabot
gerabot.com
جيرابوت - دردشة للموقع، مصمم روبوتات الدردشة للمراسلين. * الدردشة للموقع. * منشئ روبوتات الدردشة. * تطوير برامج الدردشة.
Jetlink
jetlink.io
يتغير التواصل بين الأشخاص والشركات إلى الأبد، وستلعب الرسائل دورًا مركزيًا اليوم ولسنوات قادمة. إن التقارب بين وسائل التواصل الاجتماعي والمحمول يشكل سلوك العملاء وتوقعاتهم. إنهم يسألون الأشياء الآن، هنا. توفر Jetlink "قوة الآن" من خلال المراسلة متعددة القنوات وروبوتات الدردشة المؤسسية المتطورة لمؤسستك. نعتقد أن هذه هي الثورة في التجارة ودعم العملاء. يتيح لك Jetlink تقديم تجارب مبيعات ودعم محادثة مبهجة حيث يتواجد عملاؤك بالفعل. تم وضع Jetink باعتباره A.I. منصة اتصالات مركزية مدعومة لنقاط اتصال العملاء مثل الدردشة عبر الويب، وIVR، وتطبيقات المراسلة الاجتماعية، وFacebook Messenger، وWhatsApp، وSkype، وSlack، وTeams، والمراسلة داخل التطبيق.
Netomi
netomi.com
بدعم من كبار قادة الذكاء الاصطناعي في العالم وموثوق بها من قبل أكبر العلامات التجارية العالمية، تعد Netomi الشركة الرائدة في تجربة العملاء بالذكاء الاصطناعي للمؤسسات. توفر Netomi ذكاءً اصطناعيًا توليديًا معتمدًا متعدد الوسائط ومتعدد القنوات، مما يضمن إجراء محادثات آمنة للعلامة التجارية على نطاق واسع من خلال عناصر تحكم حوكمة الذكاء الاصطناعي المضمنة لتحقيق الدقة والأمان وخصوصية البيانات. يضمن نشر الذكاء الاصطناعي المبتكر لدينا توفير التكاليف والكفاءات التشغيلية وتعزيز رضا العملاء والولاء والإيرادات والربحية. يتم نشر حل Netomi بدون تعليمات برمجية في غضون أسابيع، ويتم التوسع تلقائيًا، ويوفر أدوات شاملة للمستخدمين غير التقنيين لإدارة CX AI بسهولة على نطاق واسع. وينتج عن ذلك تكلفة إجمالية أقل للملكية، ووقت أسرع للتسويق، وتقليل الاعتماد على موارد المطورين. تأسست Netomi في عام 2016، وهي تستفيد من أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء، وتمكين العلامات التجارية بدعم وأدوات آلية عالية الجودة لتعزيز فرق الوكلاء البشريين. في مشهد الذكاء الاصطناعي سريع التطور، تسهل Netomi على العلامات التجارية تلبية توقعات العملاء المتزايدة وتقديم خدمة استثنائية.
Botmaker
botmaker.com
Botmaker هي منصة المحادثة الأكثر تقدمًا والتي تتيح لك تقديم إجابات ذكية وسريعة لعملائك في جميع القنوات الرقمية. قم ببناء تجارب رقمية باستخدام الروبوتات الهجينة والوكلاء المباشرين. قم بتنمية أعمالك باستخدام الحلول الآلية لتجارة الدردشة وخدمة العملاء وعمليات مكتب المساعدة. من خلال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، تتيح لك المنصة فهم وتوقع احتياجات وطلبات عملائك. نحن مقدمو حلول WhatsApp وشركاء Messenger.
Metanoz
metanoz.com
Metanoz AI هو حل chatbot افتراضي مصمم لتقديم خدمات حل المشكلات للأفراد ورجال الأعمال والشركات. فريقنا من الخبراء والمتخصصين مكرس لتقديم حلول دقيقة وموثوقة لمشاكلك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. نحن نتفهم التحديات التي يواجهها الأفراد والشركات في عالم اليوم سريع الخطى. هدفنا هو مساعدتك في التغلب على هذه التحديات وتحقيق أهدافك. نحن متخصصون في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الحلول المتعلقة بالصحة والأمراض، وحلول الأعمال، وتحسين محركات البحث، وميكانيكا السيارات، وفنون الماكياج، ونقد الأفلام، وعلم التنجيم، والتاريخ، وتصور البيانات العلمية، واليوجا، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، والمراجعات التقنية، الديكور الداخلي، المحاسبة، الطب، استشارات تصميم المواقع الإلكترونية، العقارات، الصحة العقلية، التدريب الشخصي، الاستشارة المهنية، الفلسفة، التحفيز، السفر، تعليم اللغة الإنجليزية المنطوقة، وكتابة الإعلانات. لقد قمنا بتجميع فريق من المهنيين المدربين تدريباً عالياً وذوي الخبرة والمتحمسين لمجالات خبرتهم. خبراؤنا مجهزون بأحدث المعارف والمهارات لتزويدك بأفضل الحلول الممكنة لمشاكلك. نحن نفخر بقدرتنا على تقديم حلول دقيقة وفي الوقت المناسب ومصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لعملائنا. في Metanoz AI، نحن ملتزمون بتقديم خدمة عملاء ممتازة. نحن ندرك أن كل عميل لديه احتياجات ومتطلبات مختلفة، ونسعى جاهدين لضمان حصول جميع عملائنا على الاهتمام الشخصي. نحن جاهزون دائمًا للإجابة على أسئلتك وتقديم التوجيه ومساعدتك في التغلب على أي تحديات قد تواجهها. مهمتنا هي مساعدة الأفراد والشركات على تحقيق أهدافهم من خلال تزويدهم بأفضل الحلول الممكنة لمشاكلهم. نحن نؤمن أنه من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات وخبرة المتخصصين لدينا، يمكننا مساعدة عملائنا على التغلب على أي عقبة وتحقيق النجاح. نحن نعمل باستمرار على توسيع خدماتنا وخبراتنا لخدمة عملائنا بشكل أفضل. فريقنا مكرس للبقاء على اطلاع بأحدث الاتجاهات والتطورات في مجالات تخصصنا. نحن نستثمر بكثافة في البحث والتطوير لضمان بقائنا في طليعة صناعتنا.
Messangi
messangi.com
منذ عام 2001، قامت شركة Messangi بربط الشركات بعملائها عبر مليارات الأجهزة حول العالم. لقد تم إنشاء منصاتنا المتنوعة والموثوقة داخليًا بواسطة بعض أفضل المهندسين في هذا المجال. لتعزيز عملياتنا، لدينا فرق عالمية المستوى في 7 دول على استعداد لبذل جهد إضافي لتلبية احتياجات عملائنا. واليوم، يعتمد كبار مشغلي شبكات الهاتف المحمول والبنوك العالمية وتجار التجزئة على Messangi لحل تحديات التواصل والمشاركة مع العملاء. تستمر حلولنا الخاصة بالرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني والتطبيقات ومحفظة الهاتف المحمول والمساعدين الصوتيين في إحداث ثورة في التفاعلات بين الشركة والعملاء، مما يجعل التواصل أسهل وأكثر كفاءة ويمكن الوصول إليه أكثر من أي وقت مضى. يمكن تخصيص منصة الاتصالات السحابية الخاصة بشركة Messangi كخدمة وتشكيلها لإنشاء أفضل حل مناسب. من خلال الجمع بين القنوات المتعددة، يمكنك الوصول إلى عملائك وإشراكهم بطريقة أكثر كفاءة.
Answered.so
answered.so
Answered.so: خدمة عملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع خبرة بشرية. يمكنك حل ما يصل إلى 70% من مشكلات العملاء باستخدام برنامج الدردشة GPT وقاعدة المعرفة ومركز المساعدة وشريط البحث الذكي.
Algomo
algomo.com
Algomo عبارة عن منصة توليدية تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة لأتمتة دعم العملاء من خلال روبوتات مخصصة تشبه ChatGPT لمواقع الويب. فهو يسمح للشركات بحل تفاعلات دعم العملاء بكفاءة، حيث يتعامل الروبوت مع الطلبات، ويصعد المشكلات عند الضرورة، ويعمل دون الحاجة إلى التدريب أو الصيانة. تعمل منصة Algomo من خلال الإجابة الفورية على أسئلة العملاء المتكررة، وبالتالي تقليل التكاليف وزيادة رضا العملاء (CSAT) ودرجات مشاركة الموظفين. فهو يقوم بأتمتة عملية وضع العلامات والتصنيف والفرز لتفاعلات الدعم، مما يقلل من أوقات المعالجة والمهام اليدوية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يمكّن الوكلاء من اقتراحات الذكاء الاصطناعي ومشاركة الشاشة المباشرة لتحسين أوقات الاستجابة والإنتاجية. يعد Algomo مفيدًا بشكل خاص للشركات التي تتطلع إلى: * أتمتة خدمة العملاء: من خلال حل معظم تفاعلات الدعم من خلال الأتمتة. * تعزيز الكفاءة: تقليل الوقت والموارد التي يتم إنفاقها على دعم العملاء. * تحسين رضا العملاء والموظفين: من خلال حلول أسرع ومهام يدوية أقل. * التوسع الدولي: بفضل إمكانياته المتعددة اللغات، فهو مثالي للشركات التي تتوسع عالميًا.
Alendei
alendei.com
Alendei هي منصة مشاركة العملاء القائمة على الذكاء الاصطناعي. أنها تمكن المستخدمين من إرسال رسائل نصية قصيرة لمستخدمي الهاتف المحمول. يوفر دعمًا آليًا للعملاء والمشاركة من خلال واجهة محادثة لتحسين تجربة المستخدم ورضاه. فهو يمكّن المستخدمين من توفير اتصال ثنائي الاتجاه من خلال دمج واجهات برمجة تطبيقات WhatsApp للأعمال لإرسال واستقبال الرسائل.
AIhelp
aihelp.net
AIhelp هي شركة منصة عالمية لدعم العملاء ومقرها في هونغ كونغ. تأسست الشركة في عام 2014، ويعمل بها الآن أكثر من 80 موظفًا وتخدم 12000 عميل في 32 دولة ومنطقة. إنه مصمم للشركات التي تحرص على علاقات العملاء ورضاهم لجعلها أكثر قوة وشخصية وإنتاجية. نحن نهدف إلى حث الشركات على تقديم دعم كبير ثم خدمة ناضجة ومشاركة استباقية من خلال تزويدهم بجميع الأدوات والبنى التحتية التقنية المصممة لتكون سهلة الاستخدام مع أكثر من 20 لغة. AIhelp عبارة عن منصة لدعم عملاء الذكاء الاصطناعي بغرض المراسلة والعمليات لكل من الهاتف المحمول والويب بما في ذلك العديد من وظائف دعم العملاء مثل المراسلة داخل التطبيق، وروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي، ونموذج الفحص التلقائي، وإشعارات الدفع، والتنبيهات، وأضواء كاشفة، والتطبيق. الفهرسة وأكثر من ذلك. فهو يمكّنك من تقديم دعم شخصي باستخدام التعلم الآلي للتحليلات القوية المستندة إلى السحابة لتحقيق تصنيفات أعلى والاحتفاظ وحل مشكلات العملاء على الفور، كما أنه فعال للغاية لفهم الكميات الهائلة من البيانات التي تجعل العملاء سعداء وراضين.
AIChatbot
aichatbot.so
AIChatbot عبارة عن أداة إنشاء روبوت محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم العملاء. يمكّنك AIChatbot من إنشاء روبوت محادثة GPT مخصص يتم تدريبه من بياناتك الخاصة. يتم تحقيق ذلك عن طريق تحميل عنوان URL لموقع الويب الخاص بك أو ملفات PDF أو خريطة الموقع. يمكن لـ AIChatbot الرد على استفسارات العملاء بلغات متعددة ويوفر سهولة تضمين أداة chatbot مباشرة على موقع الويب الخاص بك
3Dolphins
3dolphins.ai
تم تطوير 3Dolphins.ai بواسطة PT InMotion Inovasi Teknologi (InMotion) لمساعدة الشركات على تسريع تجربة عملائها الرقمية. بفضل تصميمه كحلول مؤسسية أو سحابية أو محلية، يتيح نهجنا التعاون السلس بين التكنولوجيا والأشخاص. InMotion (PT. InMotion Inovasi Teknologi) هي شركة تكنولوجيا مقرها إندونيسيا وتركز بشكل أساسي على مساعدة الشركات على تحسين تجربة العملاء باستخدام التقنيات الجديدة والقنوات التي تواجه العملاء. لقد خدمنا العديد من الصناعات مثل المالية والسيارات والسفر عبر الإنترنت والتعليم والقطاع العام وما إلى ذلك.
WeConnect.chat
weconnect.chat
منصة الذكاء الاصطناعي للمحادثة الكل في واحد عزز أعمالك باستخدام واجهات الذكاء الاصطناعي للمحادثة في WeConnect.chat. قم بتبسيط إنشاء العملاء المحتملين، ورفع مستوى دعم العملاء، وإحداث ثورة في عملية الإعداد، وفتح إمكانيات لا حدود لها باستخدام برنامج الدردشة الآلي المخصص الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي. يمكنك دمج المكونات المستندة إلى القواعد بسلاسة والاستفادة من إمكانات لوحة معلومات الوكيل متعددة القنوات.
Creative Virtual
creativevirtual.com
Creative Virtual هي شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي للمحادثة ومعترف بها في الصناعة بفضل ما يقرب من عقدين من الخبرة والخبرة التي لا مثيل لها. يجمع وكيلنا الافتراضي V-Person™ المبتكر وروبوتات الدردشة وحلول الدردشة المباشرة بين البشر والذكاء الاصطناعي لتقديم دعم رقمي سلس وشخصي وقابل للتطوير للعملاء والموظفين. تعتمد المؤسسات العالمية الرائدة على التكنولوجيا الحائزة على جوائز واستشارات الخبراء لتحسين تجربة الدعم الخاصة بها، وخفض التكاليف، وزيادة المبيعات، وبناء الولاء للعلامة التجارية. يقوم فريقنا العالمي وشبكة الشركاء الواسعة بدعم عمليات التثبيت حول العالم بأكثر من 37 لغة، مما يوفر تعاونًا محليًا ورؤى دولية. يقع المقر الرئيسي لشركة Creative Virtual في المملكة المتحدة ولها عمليات في الولايات المتحدة وأستراليا والهند وسنغافورة وهونج كونج.
tolk.ai
tolk.ai
tolk.ai هي منصة أتمتة علاقات العملاء المصممة لرجال الأعمال. منصة أتمتة بدون تعليمات برمجية لدعم العملاء وتوليد العملاء المحتملين. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، يقوم وكلاؤنا الافتراضيون الأذكياء بحل استفسارات عملائك أو فرزها ديناميكيًا.
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai عبارة عن منصة شاملة تمكن المستخدمين من إنشاء ونشر روبوتات الدردشة المخصصة للذكاء الاصطناعي ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية (GPTs) لمجموعة متنوعة من تطبيقات الأعمال. تشمل الميزات والقدرات الرئيسية للمنصة ما يلي: * سهولة الاستخدام: يؤكد موقع الويب على أن ChatBotBuilder.ai هو "الطريقة الأسرع والأسهل لإنشاء روبوتات الدردشة وGPTs المخصصة" دون الحاجة إلى خبرة فنية واسعة النطاق. * التكامل المرن: تدعم المنصة التكامل مع آلاف التطبيقات وتسمح للمستخدمين بربط أدواتهم وفرقهم لاكتساب ميزة تنافسية. * الذكاء الاصطناعي المتطور: يستفيد ChatBotBuilder.ai من أحدث نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتشغيل روبوتات الدردشة وGPTs المتطورة. * التخصيص: يمكن للمستخدمين تخصيص مظهر روبوتات الدردشة الخاصة بهم ووظائفها وسلوكها باستخدام واجهة النظام سهلة الاستخدام. * الدعم عبر القنوات: يمكن دمج Chatbots عبر قنوات متعددة، بما في ذلك مواقع الويب ووسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والصوت. * أدوات التسويق: توفر المنصة ميزات تسويقية مدمجة لمساعدة المستخدمين على إشراك العملاء بشكل أكثر فعالية من خلال برامج الدردشة الآلية الخاصة بهم. * التحليلات: تتيح إمكانات التحليلات القوية للمستخدمين تتبع أداء روبوتات الدردشة الخاصة بهم وتحسينه. يصنف موقع الويب ChatBotBuilder.ai على أنه "أفضل منشئ Chatbot يعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم في عام 2024"، وهو يقدم خدماته للشركات والمؤسسات التي تتطلع إلى أتمتة خدمة العملاء، وتبسيط الاتصالات، وتعزيز تجارب المستخدم من خلال قوة الذكاء الاصطناعي. تقدم المنصة كلاً من الخطة الاحترافية للمستخدمين الفرديين وخطة White Label Enterprise للوكالات والمؤسسات الكبيرة التي تتطلع إلى إنشاء حلول chatbot ذات العلامات التجارية الخاصة بها. بشكل عام، يبدو أن ChatBotBuilder.ai عبارة عن منصة شاملة بدون تعليمات برمجية مصممة لتمكين الشركات من جميع الأحجام من الاستفادة من فوائد روبوتات الدردشة المتقدمة ذات الذكاء الاصطناعي ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية.
ChatShape
chatshape.com
ChatShape هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي من الجيل التالي تتيح لك إنشاء روبوتات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لموقعك على الويب. ما عليك سوى الانتقال إلى chatshape.com/create، وإضافة رابط موقع الويب الخاص بك الذي سيتم الزحف إليه، وسيتم استخدام النص لتدريب برنامج الدردشة الآلي الذي يمكنك تضمينه في موقع الويب الخاص بك للإجابة على استفسارات العملاء على الفور، وتحويل المزيد من الزوار إلى عملاء، وتوفير المال لك. مئات الساعات من الوقت.
BotSpice
botspice.com
BOTSPICE هو حل أساسي مبتكر للمستخدمين لإنشاء DIY WorkBots لتحسين المهارات وإشراك أصحاب المصلحة وتحويل العمليات التجارية وإدارة المعرفة التنظيمية. ويمكن أيضًا دمجه مع الأنظمة الخلفية عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) لتحقيق مستويات التخصيص المطلوبة لتسهيل أتمتة العمليات الروبوتية (RPA).
Botifi
botifi.me
منشئ Chatbot، أتمتة المبيعات والتسويق والدعم على Telegram وFacebook Messenger وInstagram وغيرها
BotDistrikt
botdistrikt.com
BotDistrikt عبارة عن منصة تركز على تجربة المستخدم وتسمح للشركات ببناء روبوتات الدردشة دون الحاجة إلى أي مهارات برمجية. إنه يقدم حلاً كاملاً لـ chatbot لكل من الشركات الناشئة والمؤسسات القائمة. تم تصميم الأداة خصيصًا للمسوقين والعملاء والمطورين. بالنسبة للمسوقين، فهو يتيح تصميم شخصية افتراضية، وإنشاء حملات مستهدفة، ويوفر رؤى تعتمد على البيانات. بالنسبة للعملاء، يضمن BotDistrikt توفر الروبوتات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يسمح بإجراء محادثات سلسة ومتفاعلة. كما أنه يدعم عمليات التسليم البشرية لإدارة التذاكر ويسمح بالاتصال متعدد القنوات. بالنسبة للمطورين، النظام الأساسي قابل للتخصيص بدرجة كبيرة؛ يتضمن شروطًا منطقية وأنماط regex وتدريب الذكاء الاصطناعي وتكامل واجهة برمجة التطبيقات ووظائف Javascript لدعم المحادثات المعقدة ثنائية الاتجاه. روبوتات الدردشة الخاصة بـ BotDistrikt قادرة على العمل على قنوات مختلفة، بما في ذلك Whatsapp وFacebook Messenger وTelegram ومواقع الويب وGoogle Assistant وSkype. كما أنه يتكامل مع الأدوات المفيدة مثل Dialogflow وWit.ai وGmail وSlack. يتم دعم المنصة من قبل Entrepreneur First وهيئة تطوير المعلومات والاتصالات في سنغافورة. من خلال التركيز على روبوتات الدردشة التي تركز على العملاء والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، يهدف BotDistrikt إلى تقديم أداة سهلة وممتعة وذكية لبناء وتنفيذ استراتيجية روبوتات الدردشة.
Bot9
bot9.ai
قم بإنشاء مساعدك الخاص الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، وهو ليس ذكيًا فحسب، بل فريدًا لك أيضًا!
arabot
arabot.io
منصة Chatbot الرائدة بدون تعليمات برمجية. تم تصميمه خصيصًا للمؤسسات لأتمتة تفاعلات العملاء وتحقيق الخدمات على نطاق واسع، بسرعة فائقة. أرابوت هي منصة الدردشة الآلية الرائدة للمؤسسات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي مصممة لمساعدة الشركات على أتمتة المهام، وتقديم خدمة عملاء متميزة، وزيادة المبيعات، وإنشاء تجارب محادثة هادفة مع عملائها باستخدام الذكاء الاصطناعي للمحادثة. يوفر Arabot.io لأي شخص الأدوات اللازمة لإنشاء الروبوتات واختبارها وإدارتها ونشرها في دقائق. بفضل الميزات الإدارية القوية والأمان على مستوى المؤسسات، نقوم بمعالجة أكثر من 2 مليون محادثة شهرية بين الشركات والعملاء. هدفنا هو مساعدة الشركات على التواصل مع عملائها بشكل أسرع وأكثر سلاسة وكفاءة. منذ عام 2016، قمنا بإنشاء روبوتات الدردشة للتجارة الإلكترونية والسيارات والحكومة الإلكترونية والطاقة والمرافق وتجارة التجزئة والاتصالات على FB Messenger وWhatsApp وSlack وTelegram وHangouts والموقع الإلكتروني ومنصات الاتصال الأخرى.
FranklyAI
frankly.ai
FranklyAI هي شركة تقدم خدمات التدريب وتكامل Microsoft Teams لمساعدة المؤسسات والأفراد على إطلاق العنان لقوة تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل ChatGPT. النقاط الرئيسية حول FranklyAI: * خدمات التدريب: تقدم FranklyAI برامج تدريب أساسية لمساعدة المؤسسات والأفراد على اكتساب الإتقان في استخدام أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية. * FranklyAI for Microsoft Teams: هذا هو تطبيق Microsoft Teams الذي يوفر وصولاً آمنًا ومشرفًا إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدية مباشرة داخل نظام Teams الأساسي. يتيح ذلك للموظفين الاستفادة من مساعدي الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT في بيئة مؤسسية خاضعة للرقابة. * حلول مخصصة: تعمل شركة FranklyAI أيضًا على تطوير حلول الذكاء الاصطناعي التوليدية المخصصة والمصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات والمتطلبات المحددة لعملاء الأعمال. يسلط موقع الويب الضوء على الكيفية التي يُتوقع بها من المؤسسات التي تتبنى الذكاء الاصطناعي التوليدي أن تتفوق في الأداء على تلك التي لا تفعل ذلك، حيث يمكنها تعزيز إنتاجية الموظفين وتوفير الوقت والمال. يتم وضع تطبيق FranklyAI Teams كوسيلة لإطلاق العنان لإمكانات هذه التقنيات مع الحفاظ على الأمان والتحكم. ويتضمن الموقع شهادات العملاء، ومعلومات عن فريق FranklyAI ونهجه، بالإضافة إلى أمثلة على أعمالهم المعروضة في وسائل الإعلام المختلفة. بشكل عام، يبدو أن Frankly.ai تركز على دفع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية داخل مساحة المؤسسة من خلال التدريب وتكامل البرامج والحلول المخصصة.
Evie
evie.ai
إيفي هي أفضل منسقة توظيف تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، حيث تساعد مسؤولي التوظيف على تولي مهمة جدولة المقابلات التي تستغرق وقتًا طويلاً مع الحفاظ على اللمسة الإنسانية. تقول مارتا بروكويل، مستشارة اكتساب المواهب في شركة Siemens، عن إيفي: "أقوم بجدولة ما يقرب من مائة مقابلة شهريًا ومع إيفي، أوفّر 30% من وقتي! وقد سمح لي هذا بالتركيز على المهام المهمة حقًا مثل تحديد مصادر المرشحين، واستثمار المزيد من الوقت في فحص أفضل المواهب للانضمام إلى شركتنا. أستخدم أيضًا Evie لإرسال المعلومات الصحيحة (المرفقات والتعليمات وما إلى ذلك) تلقائيًا إلى المرشحين ومديري التوظيف، مما يوفر لي المزيد من الوقت ويضمن تجربة متسقة لجميع المرشحين والقائمين بالمقابلات لدينا. تفاعلت إيفي أيضًا بشكل جيد مع مرشحينا، مما وفر تجربة سلسة للمرشحين. فريق إيفي سريع الاستجابة بشكل لا يصدق ويسعدني العمل معه. حتى مع وجود الأتمتة، لا يزال القائمون على التوظيف اليوم يواجهون ضغوطًا شديدة للتوفيق بين المقابلات وإبهار المرشحين والفوز في حرب المواهب. يريد 54% من مسؤولي التوظيف أن تتم جدولة المقابلة تلقائيًا. تخلص مسؤولي التوظيف من صعوبة جدولة المقابلات مع Evie، جدولة المقابلات الأفضل في فئتها والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يتيح تجربة تعاونية بين القائمين على المقابلات والمرشحين وتحقيق: • 10x أسرع في جدولة المقابلة • تقليل 2x في إعادة الجدولة • توفير 30% من الوقت في يوم التوظيف اتصل بـ [email protected] لتحديد موعد عرض توضيحي وتجربة مجانية.
eBotify
ebotify.com
eBotify عبارة عن منصة لبناء روبوتات محادثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنشاء روبوتات محادثة مصممة خصيصًا لتوليد العملاء المحتملين ودعم الدردشة المباشرة والصفحات المقصودة التفاعلية والاستطلاعات والاستفسارات والمواعيد والتعليقات والاقتراحات لعملك.
crafter.ai
crafter.ai
Crafter.ai: منصة محادثة تعمل بالذكاء الاصطناعي تجمع بين القواعد والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي التوليدي لتمكين المستخدمين من جميع مستويات الخبرة من إنشاء روبوتات الدردشة والمساعدين الافتراضيين بسرعة وسهولة.
Botmakers
botmakers.net
يساعد Botmakers الوكالات والمسوقين على إنشاء روبوتات في وقت أقل باستخدام أكثر من 150 نموذجًا لروبوتات الدردشة القابلة للتوصيل والتشغيل. ------------------ الأنواع التالية من القوالب المتوفرة حاليًا: • خدمة العملاء، والدردشة المباشرة، ودعم العملاء، وروبوتات الدردشة الشائعة. • روبوتات حجز المطاعم لشركات الخدمات الغذائية وسلاسل المطاعم. • روبوتات الدردشة للتعيين والجدولة والاستقبال للأطباء والمحامين والمدربين الشخصيين والسياسيين والفنادق والوكالات الفعلية، وما إلى ذلك. • روبوتات الدردشة الخاصة بالتجارة الإلكترونية. • روبوتات الدردشة الخاصة بالعلامات التجارية لشركات الملابس والأفلام والمنظمات غير الربحية وما إلى ذلك. • روبوتات الدردشة الشخصية للمشاهير والموسيقيين والسياسيين. • روبوتات الدردشة الخاصة بالتوصيل للمطاعم وشركات الخدمات الغذائية. • روبوتات الدردشة الخاصة بالنقل لشركات الطيران والحافلات والقطارات وشركات النقل العام الأخرى. • روبوتات الأخبار للناشرين. • روبوتات السفر لوكالات السفر والفنادق عبر الإنترنت. • برامج الدردشة الآلية للجدولة العقارية للوسطاء والوكالات العقارية.
Codar.io
codar.io
Codar.io عبارة عن منصة تسويق رقمية شاملة مصممة لتبسيط الجوانب المختلفة للتسويق عبر الإنترنت للشركات. فهو يدمج أدوات وميزات متعددة لتعزيز كفاءة وفعالية التسويق. يتضمن ذلك روبوتات الدردشة لمنصات مثل Facebook وInstagram وTelegram وWhatsApp، بالإضافة إلى إمكانات التجارة الإلكترونية والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة/البريد الإلكتروني وإدارة الوسائط الاجتماعية. وتشتهر المنصة بسهولة الاستخدام والقدرة على تحمل التكاليف، مما يجعلها في متناول الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتطلع إلى تحسين تواجدها عبر الإنترنت ومشاركة العملاء. يمكن للمستخدمين أتمتة الاستجابات وإدارة الحملات التسويقية وتحليل الأداء، كل ذلك من خلال واجهة واحدة Product Hunt.
Jekka.ai
jekka.ai
Jekka هو برنامج دردشة آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي ويعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويتحدث كإنسان حقيقي. فهو يتعامل بسرعة مع استفسارات العملاء، ويوجه عمليات الشراء، ويعزز التحويلات. يمكن لجيكا، المجهزة بأنظمة المنطق والتذاكر المدمجة، أن تصعد بسلاسة إلى المساعدة البشرية عند الضرورة. من خلال الاستفادة من المحتوى الخاص بك، فإنه يقدم استجابات دقيقة وسريعة مع تجنب المعلومات الخاطئة. من خلال دعم أكثر من 175 لغة، تعمل Jekka على تمكين بائعي التجارة الإلكترونية من زيادة المبيعات وضمان رضا العملاء.
Pingbix
pingbix.com
Pingbix هي عبارة عن منصة مبتكرة عبر الإنترنت مصممة لتبسيط العمليات التجارية المختلفة وتعزيز الإنتاجية من خلال الأتمتة والحلول الذكية. فيما يلي بعض الميزات والفوائد الرئيسية لاستخدام Pingbix: * إدارة المهام: يقدم Pingbix أدوات شاملة لإدارة المهام والمشاريع. يمكن للمستخدمين إنشاء المهام وتعيينها وتتبعها بسهولة، مما يضمن عدم إغفال أي شيء. * أدوات الاتصال: تتضمن المنصة ميزات اتصال قوية، مثل المراسلة الفورية ومؤتمرات الفيديو، لتسهيل التعاون السلس بين أعضاء الفريق. * أتمتة سير العمل: يساعد Pingbix على أتمتة المهام المتكررة وسير العمل، مما يقلل من الجهد اليدوي المطلوب ويقلل من مخاطر الأخطاء. * قدرات التكامل: وهو يدعم التكامل مع مجموعة متنوعة من البرامج والخدمات الأخرى، مما يسمح للمستخدمين بتوصيل أدواتهم الحالية وتبسيط سير العمل الخاص بهم. * تحليلات البيانات وإعداد التقارير: توفر المنصة ميزات تحليلات وإعداد تقارير قوية، مما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات وتتبع مقاييس الأداء بفعالية. * لوحات معلومات قابلة للتخصيص: يمكن للمستخدمين إنشاء لوحات معلومات مخصصة لمراقبة المقاييس الرئيسية وتتبع المهام والمواعيد النهائية المهمة. * الأمان والامتثال: تعطي Pingbix الأولوية لأمن البيانات والامتثال، مما يضمن حماية جميع بيانات المستخدم وفقًا لمعايير الصناعة.
Octocom
octocom.ai
Octocom عبارة عن منصة لدعم العملاء تعمل بالذكاء الاصطناعي لمتاجر التجارة الإلكترونية، وتعمل على أتمتة دعم العملاء للمهام الروتينية وتحرير فريقك للتعامل مع الحالات الاستثنائية فقط. التكامل بنقرة واحدة مع منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية ومكاتب المساعدة، ودعم الذكاء الاصطناعي قبل البيع وما بعد البيع، ودعم العملاء المباشر الحائز على جوائز على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع طوال العام لمساعدة العلامات التجارية من أي حجم على إعداد ودمج الذكاء الاصطناعي لدينا - كل ذلك دون التكلفة المبالغ فيها.
TxtCart
txtcartapp.com
TxtCart موثوق به من قبل أكثر من 3000 متجر من متاجر Shopify وShopify Plus. نحن نقدم لشركات التجارة الإلكترونية القدرة على زيادة المبيعات والعلاقات مع العملاء من خلال التسويق النصي للمحادثة. باستخدام TxtCart، سيتمكن فريقك من تطوير قائمة مشتركين متوافقة، والاستفادة من بيانات Shopify التاريخية لمتجرك لإنشاء حملات تسويقية مستهدفة عبر الرسائل النصية القصيرة، وتقليل عربات التسوق المهجورة، وإجراء محادثات ثنائية الاتجاه مع العملاء لفتح قناة تسويقية جديدة تمامًا لتحقيق عائد استثمار ذي معنى . نحن واثقون جدًا من عروض منتجاتنا لدرجة أننا نضمن عائد استثمار يصل إلى 10 أضعاف أو استعادة أموالك، وهي إحصائية رائدة في الصناعة. نحن فريق بعيد تمامًا يضم أكثر من 20 موظفًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا وخارجها! نحن شركة تدعم العملاء أولاً، ولكن أكثر من أي شيء آخر، ميزتنا التنافسية هي أننا نركز على النتائج بشكل لا يصدق، بدءًا من ضماناتنا ووصولاً إلى نتائجنا وأسعارنا.
CommBox
commbox.io
CommBox عبارة عن منصة لتجربة عملاء متعددة القنوات تعمل بالذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات، تمكن العلامات التجارية من إشراك العملاء عبر جميع القنوات من واجهة واحدة، والاستفادة من اتصالات القنوات متعددة القنوات، والمشاركة الرقمية، وأتمتة الأعمال، والذكاء الاصطناعي للمحادثة، وروبوتات الدردشة المولدة بالذكاء الاصطناعي. يساعد CommBox المؤسسات على أتمتة أعمالها المتكررة، وتحسين رحلات العملاء، وتعزيز إنتاجية فرق خدمة العملاء، والبقاء في صدارة توقعات العملاء المتطورة في المشهد الرقمي الأول. يعمل CommBox على تمكين فرق الدعم والمبيعات من التفاعل بشكل أفضل مع العملاء عبر قنوات اتصال المراسلة المفضلة لديهم، مثل الرسائل القصيرة وMessenger وWhatsApp وGoogle Business Letters والمزيد، من خلال منصة الاتصالات المستقلة الوحيدة. يستفيد عملاء CommBox الذين يزيد عددهم عن 350 عميلًا من انخفاض تكاليف التشغيل في مراكز الاتصال وزيادة رضا العملاء وزيادة إنتاجية الوكيل. اكتشف تجربة CommBox: قم بزيارة www.commbox.io
SmatBot
smatbot.com
تُعد SmatBot، وهي شركة تابعة لشركة ByteQuark Solutions، لاعبًا رائدًا في صناعة روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ولها تواجد عالمي في الولايات المتحدة والشرق الأوسط والهند مع أكثر من 5000 مستخدم نشط. تعد منصة AI Chatbot الخاصة بنا متعددة اللغات (أكثر من 50 لغة) أداة سهلة الاستخدام وخالية من الترميز وغنية بالميزات توفر دعمًا فوريًا وفي الوقت الفعلي عبر القنوات (موقع الويب وتطبيق الهاتف المحمول وMessenger وInstagram وWhatsApp و إلخ). بعض من قدراتنا تشمل: * توليد الخيوط، * دعم العملاء، * الإجابة على الأسئلة الشائعة، * الدردشة الحية * واتس اب التسويق والرسائل الترويجية * مسح التعرف الضوئي على الحروف، * التحقق من صحة البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة OTP * تتبع ادووردس، * رسم خرائط النوايا * الأتمتة القائمة على السياق الأفضل لـ : * التجارة الإلكترونية D2C، * تعليم * اللوجستية * العقارات * ضيافة * الرعاية الصحية * التكنولوجيا المالية
Sobot
sobot.io
نحن نقدم حلول مراكز الاتصال، بما في ذلك خدمة العملاء والتسويق. تتضمن مجموعة منتجاتنا AI Chatbot، والدردشة المباشرة، والصوت، والتذاكر. نحن ملتزمون بتقديم حل متعدد القنوات وذكي، مما يضمن تفاعلات سلسة مع العملاء عبر القنوات المختلفة. لدينا عملاء بارزون مثل Samsung، وOPPO، وDFS، وPhilips، وJ&T، وAir Liquide. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتأسيس شراكات مع عمالقة الصناعة مثل AWS وAlibaba Cloud وMeta. نريد تمكين الشركات من تحقيق تجارب أفضل للعملاء ومستويات رضا أعلى. ومن خلال توفير الحلول المتطورة، نأمل أن نحقق النجاح لعملائنا على مستوى العالم.
GPT-Trainer
gpt-trainer.com
GPT-Trainer عبارة عن منصة لمشاركة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة لتحسين كفاءة خدمة العملاء والتخصيص. فهو يوفر إمكانية التوفر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والاستجابة السريعة للاستفسارات، وتوفيرًا كبيرًا في التكاليف عن طريق تقليل الحاجة إلى ممثلي خدمة العملاء من البشر. تدعم المنصة مجموعة من الميزات بما في ذلك الدعم الآلي وجمع العملاء المحتملين وجدولة الاجتماعات والتحليلات المتقدمة. يحظى GPT-Trainer بثقة أكثر من 25000 شركة ويتكامل بسلاسة مع مختلف أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وقنوات المراسلة.
STAN AI
stan.ai
STAN هو أول مساعد لمدير الممتلكات الرقمية. ويستخدم الذكاء الاصطناعي للرد على النصوص ورسائل البريد الإلكتروني لمديري العقارات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تم إطلاق STAN في عام 2019 من قبل اثنين من المديرين التنفيذيين السابقين لإدارة العقارات الذين أمضوا أكثر من 20 عامًا في الصناعة وعملوا في أكبر شركة إدارة في أمريكا الشمالية. STAN هي منصة حائزة على جوائز، وقد تم الاعتراف بها من قبل Rogers وFedEx والمستشار الوطني للأبحاث وكلية جورج براون وStartUp Canada ومركز Waterloo Accelerator والمزيد!
VirtualSpirits
virtualspirits.com
يوفر VirtualSpirits Chatbot حل اتصال لأي عمل تجاري. ويغطي التجارة الإلكترونية أو الخدمات المهنية أو الدعم الفني أو الإلكترونيات أو الموضة. مناسبة لمواقع المؤسسات العامة أو الخاصة. يمكن تهيئتها وفقًا للمصالح الفردية. أضف شعارًا وأجب عن أسئلة العملاء واجذب انتباه المستخدمين وأجب عن استفساراتهم لتحويلهم إلى عملاء محتملين. اختر نوع الخطة التي تناسب احتياجات الشركة.
Web2Chat
web2chat.ai
Web2Chat عبارة عن منصة chatbot ديناميكية تعمل بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى تغيير الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع عمليات دعم العملاء الخاصة بها. وتشمل ميزاته الرئيسية ما يلي: 1. الاستجابات المدعومة بالذكاء الاصطناعي: يستخدم Web2Chat خوارزميات التعلم الآلي للتعلم من محتوى موقع الويب الخاص بك أو المستندات أو ملفات Notion المصدرة، مما يؤدي إلى إنشاء استجابات دقيقة وفورية لاستفسارات المستخدم. 2. التفاعل السلس للمستخدم: تستضيف المنصة صندوق بريد واردًا منظمًا حيث يمكن للمسؤولين أو المديرين التنفيذيين للعملاء مراقبة جميع محادثات مستخدمي الروبوت. يتضمن ميزات مثل حظر المستخدم لأولئك الذين يسيئون استخدام الروبوت وزر "وضع علامة على الكل مقروء" لإدارة رسائل المستخدم دون عناء. 3. تدريب الروبوت متعدد المصادر: يوفر Web2Chat المرونة لتدريب الروبوت باستخدام مصادر مختلفة، بما في ذلك المجالات والاتصال الداخلي وGitbook ومقالات Zendesk والملفات (PDF وtxt وCSV وMarkdown). إنه يفتح الأبواب أمام الروبوت للحصول على قاعدة معرفية واسعة النطاق. 4. إدارة الروبوتات والصفحات المتعددة: تتيح لك المنصة إدارة العديد من الروبوتات، كل منها مخصص لصفحات أو مواقع ويب مختلفة. يمكن تدريب كل روبوت بشكل فردي باستخدام مصادر مختلفة. 5. الوصول المجاني إلى الخطة: يوفر Web2Chat خطة مجانية بعد التسجيل، مما يوفر للمستخدمين فرصة لاستكشاف إمكانات النظام الأساسي قبل اختيار الخطة المدفوعة. 6. مؤشرات الحالة وإيصالات القراءة: في الجلسات غير المتعلقة بالروبوت، تساعد مؤشرات الحالة وإيصالات القراءة على فهم تفاعل المستخدم بشكل أفضل. يوضح ما إذا كان المستخدم متصلاً بالإنترنت وما إذا كان المستخدم قد قرأ رسائل المدير التنفيذي. تهدف ميزات Web2Chat القوية إلى تعزيز تجربة خدمة العملاء بشكل كبير، مما يضمن الحصول على استجابات دقيقة وفعالة لاستفسارات عملائك في الوقت المناسب.
Yugasa Bot
helloyubo.com
Yugasa Bot عبارة عن منصة SaaS تعتمد على البرمجة اللغوية العصبية (NLP) ومدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء حفلات استقبال افتراضية لأتمتة مكتب الاستقبال ودعم المهام في المستشفى / العيادة / المختبر، على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. يمكن لمساعدي الدردشة الافتراضية الدردشة بأكثر من 100 لغة بما في ذلك اللغات العامية الهندية المتعددة. يمكن تدريب YugasaBot على التعامل مع المهام والاستفسارات المتعلقة بحجز موعد الطبيب، وحالة تقرير المختبر، ومعلومات بنك الدم، والصيدلية، وتوافر الأسرة، والتأمين، وما إلى ذلك. هذه الروبوتات قادرة على تقليل تكلفة دعم المستشفى بنسبة تصل إلى 40%. إن روبوتات الدردشة التي تم إنشاؤها باستخدام منصة YugasaBot هي قنوات شاملة ويمكن وضعها على أي قناة اتصال مثل WhatsApp وFB Messenger وموقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول وما إلى ذلك. إنه حل Plug-n-Play ولا يتطلب أي معرفة بالبرمجة لجعله ذكيًا حول عمل. إن امتداداته المتنوعة مثل Yu-Desk وYu-DB وYu-Consult والعديد من الميزات المبتكرة مثل WhatsApp Campaigning وHACK (Human Agent Control Kit) والتجارة الإلكترونية، تجعل من YugasaBot برنامجًا جاهزًا بزاوية 360 درجة. لاستخدام الحل لشركات الرعاية الصحية. المنتج معتمد من VAPT ويقع في نظام بيئي آمن للغاية. يقوم عملاء D2C الآخرون من مجالات التجارة الإلكترونية والتعليم والعقارات وBFSI حاليًا بتسخير إمكانات YugasaBot لأتمتة الترويج وتوليد العملاء المحتملين ودعم العملاء.
Zifront
zifront.com
برنامج Chatbot والدردشة المباشرة لتوليد العملاء المحتملين ونجاح العملاء.
Stackchat
stackchat.com
Stackchat.com عبارة عن منصة تسهل المناقشات والمحادثات الجذابة حول مجموعة واسعة من المواضيع. إنه بمثابة ساحة اجتماع افتراضية حيث يمكن للأفراد من خلفيات متنوعة أن يجتمعوا معًا لمشاركة الأفكار وطلب المشورة والتواصل مع الآخرين الذين يشاركونك اهتمامات مماثلة. سواء كنت تتطلع إلى الخوض في مناقشات عميقة حول التكنولوجيا، أو استكشاف تعقيدات الأدب، أو مجرد المشاركة في مزاح غير رسمي، فإن Stackchat.com يوفر مساحة للتفاعل الهادف. بفضل واجهته سهلة الاستخدام ومجتمعه القوي، فهو مكان يتم فيه تبادل المعرفة وتكوين الصداقات والاحتفال بالفضول. انضم إلى المحادثة اليوم على Stackchat.com!
Teleform
teleform.io
Teleform عبارة عن نظام أساسي بدون تعليمات برمجية يمكّن المستخدمين من إنشاء روبوتات Telegram الجذابة وتخصيصها ونشرها بسهولة، مما يؤدي إلى تبسيط الاتصالات الرقمية باستخدام أدوات إنشاء روبوتات الدردشة المرئية التي تقضي على تعقيد البرمجة. تم تصميم Teleform لكل من المبدعين المبتدئين وذوي الخبرة، ويقدم واجهة بديهية تعمل على تبسيط عملية إنشاء روبوت الدردشة من البداية إلى النهاية.
Thinkstack
thinkstack.ai
Thinkstack، نعتقد أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يجعل المحادثات أسهل، وليس أصعب. تمكّنك أداتنا من إنشاء روبوتات دردشة تعمل بالذكاء الاصطناعي بسرعة وتبدو وكأنها محادثات حقيقية. مع ثينك ستاك، يمكنك: * قم بتسليح برنامج الدردشة الآلي الخاص بك بالمعرفة من موقع الويب الخاص بك والمستندات والمزيد. سنقوم باستخراج وتنظيم التفاصيل الأساسية. * قم بتخصيص شكل ومظهر برنامج الدردشة الآلي الخاص بك ليتناسب مع علامتك التجارية. * دمج chatbot بسلاسة في موقع الويب الخاص بك للحصول على دعم شخصي. * التعامل مع لغات متعددة بكل سهولة. * جمع المعلومات الرصاص. نحن نتعامل مع الذكاء الاصطناعي حتى تتمكن من التركيز على الاتصالات الحقيقية.
Tiny Talk
tinytalk.ai
Tiny Talk عبارة عن منصة برمجية كخدمة تمكن المستخدمين من إنشاء روبوتات الدردشة ونشرها في دقائق. فهو يوفر واجهة وأدوات بديهية لإنشاء روبوتات محادثة مخصصة باستخدام نماذج لغة كبيرة. يتيح Tiny Talk للمستخدمين تدريب روبوتات الدردشة الخاصة بهم باستخدام البيانات أو المستندات الخاصة بهم، وتخصيص سلوكهم، ودمجها في مواقع الويب، أو منصات المراسلة مثل WhatsApp، أو التطبيقات الأخرى من خلال واجهات برمجة التطبيقات. يمكن للمستخدمين إنشاء قواعد معرفية، واستخراج عناوين URL على الويب، وإنشاء عملاء متوقعين من الزوار. بشكل عام، تعمل Tiny Talk على تمكين المستخدمين من الاستفادة من تقنية chatbot لأتمتة دعم العملاء، وزيادة مبيعات التجارة الإلكترونية، والتقاط العملاء المحتملين وتأهيلهم، وجمع التعليقات، وتقديم الدعم الفني أو تبسيط عمليات الموارد البشرية والأعمال التجارية وإعداد القوى العاملة.
Tovie AI
tovie.ai
توفر Tovie AI مجموعة واسعة من الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصممة خصيصًا لتحسين المشاركة والخدمة للشركات في العديد من الصناعات. تشمل عروضهم روبوتات الدردشة المخصصة وروبوتات الصوت التي يمكن تطبيقها على استخدامات متنوعة مثل دعم العملاء في مراكز الاتصال والخدمات العامة والضيافة والتأمين وغيرها. ويسمح البرنامج أيضًا بالتفاعل السلس مع بيانات الشركة، مما يحسن إمكانية تحسين الأعمال. يقترحون حلولاً مخصصة لتحصيل الديون وخدمات البيع بالتجزئة المحسنة مع ميزة مساعد المتجر. ويمكن أيضًا لمشغلي الهاتف المحمول تكييف تقنيتهم بسهولة وتطبيقها في القطاع المصرفي. مع الحفاظ على الأمن كأولوية قصوى، تم اعتماد الخدمات المالية لشركة Tovie AIs بأنها صالحة ومتوافقة مع IBM. كجزء من مهمتها لتعزيز نمو الأعمال الرقمية، تقدم Tovie AI خبرة فريدة من نوعها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي والتي يمكنها تحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ، كما هو موضح في عملهم مع جامعة لينكولن. أنها توفر منصة Tovie وTovie Cloud من بين منتجاتها. بشكل عام، أظهرت Tovie AI استخدامًا استراتيجيًا للذكاء الاصطناعي لدفع الشركات إلى الأمام، كما ينعكس في قصص نجاحها.
nativeMsg
nativemsg.com
تتخصص NativeMsg في إنشاء تجارب محادثة مبتكرة للشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) وقنوات المراسلة الغنية. يقوم نظامنا الأساسي بدمج قنوات الاتصال المتباينة مثل الرسائل القصيرة وRCS (خدمات الاتصالات الغنية) ورسائل الأعمال من Google ووسائل التواصل الاجتماعي في واجهة واحدة موحدة، مما يمكّن الشركات من التعامل مع العملاء بشكل أكثر فعالية. تساعد هذه الحلول الشركات على تحسين خدمة العملاء وتعزيز المشاركة وزيادة المبيعات وزيادة الكفاءة الإجمالية. بالإضافة إلى ذلك، توفر NativeMsg ميزات التحليلات وإعداد التقارير التي تقدم رؤى حول سلوك العملاء وأنماط التفاعل. يمكن للمنصة أن تتكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) الحالية، مما يساعد الشركات على تتبع محادثات العملاء وإدارتها بشكل أكثر كفاءة. تم تصميم هذه الحلول حول روبوتات الدردشة والذكاء الاصطناعي، مما يجعل التفاعلات سلسة وشخصية وفورية، مع توفرها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تم تصميم تقنيتنا لتكون قابلة للتطوير ومرنة، مما يضمن قدرتها على استيعاب نمو الشركات والاحتياجات المتغيرة عبر مختلف الصناعات.
OCA
ocaindonesia.co.id
OCA هو مساعد الاتصالات Omni الخاص بك. لوحة تحكم متعددة الاتصالات على شبكة الإنترنت تأسست عام 2019 وهي عضو في مجموعة Telkom. نحن نقدم حل اتصالات في الوقت الفعلي لمساعدتك على اكتساب الوعي وتحسين تجارب العملاء وإنشاء استراتيجية اتصال شاملة لعملك.
Noodle Factory
noodlefactory.ai
يقوم Noodle Factory بتحويل المعلمين إلى أبطال خارقين باستخدام مساعدي التدريس المدعومين بالذكاء الاصطناعي. قامت شركة Noodle Factory ببناء منصة فريدة من نوعها تمكن المعلمين من توفير دروس خصوصية تكيفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والإعداد للامتحانات، بالإضافة إلى إنشاء التقييمات وتصنيفها، كل ذلك بنقرة زر واحدة. يشارك الطلاب في حوار تفاعلي، ويحصلون على دروس خصوصية فردية عبر الدردشة. مع Noodle Factory، يمكن للمعلمين توفير ما يصل إلى 400 ساعة سنويًا!
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