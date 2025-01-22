برامج الدردشة الآلية - التطبيقات الأكثر شعبية - روسيا

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إن Chatbots، التي يشار إليها غالبًا باسم الوكلاء الظاهريين أو المساعدين الظاهريين، هي تطبيقات برمجية مصممة لأداء مهام محددة أو تقديم معلومات استجابة للطلبات المكتوبة أو المنطوقة. إنها تخدم كلاً من الاحتياجات الخارجية التي تواجه العملاء والطلبات الداخلية التي تواجه الموظفين، مما يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع التطبيقات بطريقة محادثة، إما نصيًا أو مسموعًا. تستخدم Chatbots عادةً معالجة اللغة الطبيعية (NLP) أو التعرف على الكلام لفهم مدخلات المستخدم. ومع ذلك، فإن عملياتهم الأساسية تعتمد على المحادثات المكتوبة. وهذا يتناقض مع المساعدين الافتراضيين الأذكياء، الذين يستخدمون فهم اللغة الطبيعية (NLU) لإجراء تفاعلات أكثر تعقيدًا تشبه التفاعلات البشرية. تستخدم الشركات تقنية chatbot لأتمتة المهام التي كانت تتطلب في السابق تدخلًا بشريًا. عند تلقي طلب مستخدم، يقوم برنامج الدردشة الآلي بمعالجة الإدخال ويقدم استجابة في شكل نص أو كلام. يتم دمج Chatbots في العديد من أدوات دعم العملاء، مثل برامج الدردشة المباشرة وبرامج مكتب المساعدة وبرامج مركز الاتصال، وغالبًا ما تكون بمثابة نقطة الاتصال الأولى. ويتوسع استخدامها في مجالات أخرى، بما في ذلك قواعد المعرفة المتعلقة بالمبيعات والتسويق. في تطبيقات ذكاء الأعمال، يمكن لروبوتات الدردشة أن تحل محل لغات الاستعلام، مما يمكّن المستخدمين من الحصول على نقاط بيانات محددة ببساطة عن طريق كتابة طلب أو التحدث به. تتزايد قدرات روبوتات الدردشة باستمرار، ويتم دمجها في مجموعة متزايدة من التطبيقات البرمجية.
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AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) هي شركة تابعة لشركة Amazon توفر منصات الحوسبة السحابية وواجهات برمجة التطبيقات عند الطلب للأفراد والشركات والحكومات، على أساس الدفع المحدود أولاً بأول. توفر خدمات الويب للحوسبة السحابية مجموعة متنوعة من البنية التحتية التقنية المجردة الأساسية وكتل وأدوات الحوسبة الموزعة. إحدى هذه الخدمات هي Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)، التي تتيح للمستخدمين أن يكون تحت تصرفهم مجموعة افتراضية من أجهزة الكمبيوتر، متاحة طوال الوقت، عبر الإنترنت. يحاكي إصدار AWS لأجهزة الكمبيوتر الافتراضية معظم سمات الكمبيوتر الحقيقي، بما في ذلك وحدات المعالجة المركزية للأجهزة (CPUs) ووحدات معالجة الرسومات (GPUs) للمعالجة؛ الذاكرة المحلية/ذاكرة الوصول العشوائي؛ تخزين القرص الصلب/SSD؛ اختيار أنظمة التشغيل؛ الشبكات؛ وبرامج التطبيقات المحملة مسبقًا مثل خوادم الويب وقواعد البيانات وإدارة علاقات العملاء (CRM). يتم تطبيق تقنية AWS في مزارع الخوادم في جميع أنحاء العالم، وتتم صيانتها بواسطة شركة Amazon الفرعية. تعتمد الرسوم على مزيج من الاستخدام (المعروف باسم نموذج "الدفع أولاً بأول")، أو الأجهزة، أو نظام التشغيل، أو البرامج، أو ميزات الشبكات التي يختارها المشترك والتي تتطلب التوفر والتكرار والأمان وخيارات الخدمة. يمكن للمشتركين الدفع مقابل كمبيوتر AWS افتراضي واحد، أو كمبيوتر فعلي مخصص، أو مجموعات من أي منهما. كجزء من اتفاقية الاشتراك، توفر أمازون الأمان لأنظمة المشتركين. تعمل AWS من العديد من المناطق الجغرافية العالمية بما في ذلك 6 مناطق في أمريكا الشمالية. تقوم أمازون بتسويق AWS للمشتركين كوسيلة للحصول على سعة حوسبة واسعة النطاق بسرعة أكبر وبتكلفة أقل من بناء مزرعة خوادم فعلية. تتم محاسبة جميع الخدمات على أساس الاستخدام، ولكن كل خدمة تقيس الاستخدام بطرق مختلفة. اعتبارًا من عام 2017، تمتلك AWS حصة مهيمنة تبلغ 34% من جميع الخدمات السحابية (IaaS وPaaS) بينما يمتلك المنافسون الثلاثة التاليون Microsoft وGoogle وIBM 11% و8% و6% على التوالي وفقًا لمجموعة Synergy Group.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP)، التي تقدمها Google، عبارة عن مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية التحتية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي، مثل بحث Google وGmail وتخزين الملفات وYouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة، فإنه يوفر سلسلة من الخدمات السحابية المعيارية بما في ذلك الحوسبة وتخزين البيانات وتحليلات البيانات والتعلم الآلي. يتطلب التسجيل تفاصيل بطاقة الائتمان أو الحساب المصرفي. يوفر Google Cloud Platform البنية التحتية كخدمة، والنظام الأساسي كخدمة، وبيئات حوسبة بدون خادم. في أبريل 2008، أعلنت جوجل عن محرك التطبيقات، وهو منصة لتطوير واستضافة تطبيقات الويب في مراكز البيانات التي تديرها جوجل، والتي كانت أول خدمة حوسبة سحابية من الشركة. أصبحت الخدمة متاحة بشكل عام في نوفمبر 2011. منذ الإعلان عن محرك التطبيقات، أضافت جوجل خدمات سحابية متعددة إلى النظام الأساسي. يعد Google Cloud Platform جزءًا من Google Cloud، والذي يتضمن البنية التحتية السحابية العامة لـ Google Cloud Platform، بالإضافة إلى G Suite، وإصدارات المؤسسات من Android وChrome OS، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لخدمات التعلم الآلي ورسم خرائط المؤسسات.
Intercom
intercom.com
يعد الاتصال الداخلي هو الحل الكامل الوحيد لخدمة العملاء الذي يوفر تجربة سلسة للعملاء عبر الأتمتة والدعم البشري، مما يوفر رضا العملاء المتزايد مع تقليل التكاليف. نحن نبني مستقبلًا يتم فيه حل معظم محادثات العملاء بنجاح دون الحاجة إلى دعم بشري، مما يحرر الفريق للعمل على محادثات عملاء ذات قيمة أعلى. تعتمد أكثر من 25000 مؤسسة عالمية، بما في ذلك Atlassian وAmazon وLyft Business، على الاتصال الداخلي لتقديم تجارب مستخدم لا مثيل لها على أي نطاق. تُستخدم منصة Intercom لإرسال أكثر من 500 مليون رسالة شهريًا وتسمح بالتفاعل مع أكثر من 600 مليون مستخدم نهائي نشط شهريًا. تأسست شركة Intercom في عام 2011 وبدعم من كبار أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية، بما في ذلك Kleiner Perkins وBessemer Venture Partners وSocial Capital، وهي في مهمة لجعل الأعمال التجارية عبر الإنترنت شخصية.
JivoChat
jivochat.com
JivoChat عبارة عن دردشة حية مجانية للشركات عبر الإنترنت للتحدث مع عملائها في الوقت الفعلي. فهو يوفر لك إنشاء نظام دعم عملاء 360 درجة وتوصيل مسارات الرسائل وتقديم المكالمات والتهيئة والتخصيص بحرية.
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول إلى التطبيق من أي جهاز، وسهولة الاستخدام، والتأثير الإيجابي على التواصل مع العملاء وتحويلات موقع الويب. * ذكر المستخدمون مشكلات تتعلق بأوقات استجابة خدمة العملاء، وصعوبات في بعض الميزات، وعدم الرضا عن الأسعار وشروط العقد.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk هو حل خدمة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يسهل إعداده واستخدامه وتوسيع نطاقه. يعمل حل Zendesk خارج الصندوق، ويسهل تعديله في حالة التغيير، مما يمكّن الشركات من التحرك بشكل أسرع. تساعد Zendesk أيضًا الشركات على الاستفادة من أحدث فرق الذكاء الاصطناعي للخدمة لحل مشكلات العملاء بشكل أسرع وأكثر دقة. بناءً على مليارات تفاعلات تجربة العملاء، يمكن الاستفادة من Zendesk AI عبر تجربة الخدمة بأكملها بدءًا من الخدمة الذاتية والوكلاء والمسؤولين، لمساعدتك على النمو والعمل بكفاءة على نطاق واسع. تعمل Zendesk على تزويد الوكلاء بالأدوات والرؤى والسياق الذي يحتاجون إليه لتقديم تجربة خدمة مخصصة على أي قناة، سواء كانت عبر الرسائل الاجتماعية أو الهاتف أو البريد الإلكتروني. يجمع Zendesk كل ما يحتاجه فريق الخدمة - بدءًا من المحادثات الشخصية وإدارة الحالات متعددة القنوات، وحتى سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأدوات الوكلاء والأتمتة وسوق يضم أكثر من 1200 تطبيق - وكلها محمية تحت سقف واحد. والحل الذي نقدمه سهل التنفيذ والتعديل بسرعة، مما يحرر الفرق من مطالبة تكنولوجيا المعلومات والمطورين والشركاء المكلفين بإجراء تغييرات مستمرة. في Zendesk، تتمثل مهمتنا في تبسيط تعقيد الأعمال وتسهيل قيام الشركات بإنشاء اتصالات هادفة مع العملاء. من الشركات الناشئة إلى المؤسسات الكبيرة، نؤمن بأن تجارب العملاء الذكية والمبتكرة يجب أن تكون في متناول كل شركة، بغض النظر عن الحجم أو الصناعة أو الطموح. تخدم Zendesk أكثر من 130 ألف علامة تجارية عالمية عبر العديد من الصناعات بأكثر من 30 لغة. يقع المقر الرئيسي لشركة Zendesk في سان فرانسيسكو، وتدير مكاتب في جميع أنحاء العالم.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) هي منصة الذهاب إلى السوق التي تساعد الشركات في العثور على عملائها واكتسابهم وتنميتهم. توفر ZoomInfo بيانات ورؤى وتقنيات دقيقة وفي الوقت الفعلي لأكثر من 35000 شركة حول العالم. تستخدم الشركات بياناتها ونظامها الأساسي لزيادة الكفاءة ومواءمة فرق المبيعات والتسويق ودمج مجموعات التكنولوجيا. إنها شركة رائدة معترف بها في مجال خصوصية البيانات، مع الامتثال الرائد في الصناعة للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA والعديد من شهادات أمن البيانات والخصوصية. التخصصات: منصة GTM، استراتيجية GTM، استخبارات المبيعات، استخبارات المحادثة، الاستخبارات التسويقية، مشاركة المبيعات، بيانات الاتصال، بيانات النية، توليد العملاء المحتملين، التنقيب المحسن، المعلومات التجارية، جهات الاتصال التجارية، التسويق القائم على الحساب (ABM)، دقة البيانات، قاعدة البيانات النظافة وتنسيق البيانات.
Writesonic
writesonic.com
تُحدث Writesonic ثورة في مجال إنشاء المحتوى وتجربة العملاء، حيث تعمل بمثابة رفيقك الموثوق به في صياغة محتوى جذاب وتطوير روبوتات الدردشة القوية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تجمع منصتهم بين قوة الذكاء الاصطناعي والإبداع لتوفير مجموعة شاملة من الأدوات لإنشاء المحتوى وإنشاء الصوت وصياغة الصور. إنها تمكن الجميع من كتابة أي شيء، والنشر في أي مكان، وتحسين المحتوى الخاص بهم بسهولة لا مثيل لها. يتكامل Botsonic، منشئ روبوتات الدردشة القوي القائم على الذكاء الاصطناعي، بسلاسة مع منصات مثل Slack وWhatsApp وTelegram وFB Messenger، مما يضمن إجراء محادثات متعددة القنوات دون انقطاع. كما أنه يوفر ميزة Human Hand-off، مما يسهل الانتقال السلس من التفاعلات الآلية إلى التفاعلات البشرية. ومن خلال تكامل Zapier، يقومون بأتمتة المهام وتبسيط سير العمل، مما يعزز مشاركة العملاء. Botsonic متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، ويعد بتفاعلات آمنة مع العملاء. تهدف مجموعة الأدوات الخاصة بهم معًا إلى إعادة تعريف إنشاء المحتوى وتجربة العملاء، مما يجعل Writesonic هو الحل الشامل لجميع احتياجاتك الرقمية.
Sobot
sobot.io
نحن نقدم حلول مراكز الاتصال، بما في ذلك خدمة العملاء والتسويق. تتضمن مجموعة منتجاتنا AI Chatbot، والدردشة المباشرة، والصوت، والتذاكر. نحن ملتزمون بتقديم حل متعدد القنوات وذكي، مما يضمن تفاعلات سلسة مع العملاء عبر القنوات المختلفة. لدينا عملاء بارزون مثل Samsung، وOPPO، وDFS، وPhilips، وJ&T، وAir Liquide. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتأسيس شراكات مع عمالقة الصناعة مثل AWS وAlibaba Cloud وMeta. نريد تمكين الشركات من تحقيق تجارب أفضل للعملاء ومستويات رضا أعلى. ومن خلال توفير الحلول المتطورة، نأمل أن نحقق النجاح لعملائنا على مستوى العالم.
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع المستوى وتبسيط عمليات خدمة العملاء لديك. الحديث الحقيقي، في الوقت الحقيقي تدمج المحادثات البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة وقنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وWhatsApp وInstagram. لا مزيد من خلط علامات التبويب أو النسخ واللصق. مركزية جميع تفاعلات العملاء في موجز واحد مناسب. تحويل الزوار إلى عملاء وإطلاق العنان لنمو الإيرادات قم بإشراك العملاء المحتملين من خلال أداة الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة الخاصة بنا، مما يضمن قيامهم بالتحويل قبل مغادرة موقعك. الاحتفاظ بالعملاء الحاليين ورعايتهم لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات في المشهد التنافسي الحالي. الكفاءة في متناول يدك يمكنك توفير الوقت باستخدام الردود الجاهزة التي تتميز بمتغيرات حديثة. أنشئ مركز مساعدة شاملاً لمعالجة الأسئلة الشائعة وتقليل الاستفسارات المتكررة. استفد من أدوات الخدمة الذاتية والأتمتة لإجراء محادثات أكثر فائدة. استخدم تطبيق الهاتف المحمول Brevo Conversations لنظام Android أو iOS أثناء التنقل. التكامل السلس وتوحيد البيانات تتكامل المحادثات التي تقدمها Brevo بسلاسة عبر منتجات Brevo وخارجها، مما يوفر لك مركزًا موحدًا لقيادة العملاء. قم بإدارة مسارات التسويق الخاصة بك بسهولة والمزيد من خلال عمليات التكامل العميقة مع WordPress وShopify وWooCommerce وغيرها. قم بتبسيط عمليات الشحن والإرجاع والمراجعات وبرامج الولاء ووظائف الأعمال الأساسية الأخرى. احصل على رؤية شاملة لكل عميل من خلال جمع ودمج كافة البيانات ذات الصلة في مكان واحد. انضم إلى أكثر من 500000 شركة اختارت Brevo واستمتع بتجربة قوة وبساطة المحادثات التي تقدمها Brevo. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة، فقد قمنا بتصميم خطط مصممة لتلبية احتياجاتك.
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot عبارة عن روبوت دردشة لـ Twitch وYouTube وTrovo يسمح لك بأتمتة دردشة البث المباشر الخاصة بك مع الإشراف والميزات الجديدة، مما يسمح لك بقضاء المزيد من الوقت في ترفيه المشاهدين.
Appy Pie
appypie.com
منصة واحدة شاملة تحتوي على جميع حلول الذكاء الاصطناعي والحلول التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية لبدء أعمالك وإدارتها وتنميتها. لدى Appy Pie مجموعة من المنتجات والخدمات التي يمكن أن تساعد أي عمل على التفوق بطريقة شاملة من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات غير المشفرة لتطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب وروبوتات الدردشة والأتمتة والتصميم وقاعدة المعرفة ومكتب المساعدة وغير ذلك الكثير.
Infobip
infobip.com
Infobip Email API عبارة عن بنية تحتية لإرسال البريد الإلكتروني توفر على الفور عددًا كبيرًا من رسائل البريد الإلكتروني عبر SMTP أو HTTP API. يساعد على توفير تجربة ممتازة للعملاء من خلال تسليم رسائل البريد الإلكتروني دون تأخير، مما يزيد الإيرادات من خلال زيادة إمكانية التسليم إلى الحد الأقصى. دعم جميع تنسيقات رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات أو الترويج. بنية أساسية قوية وقابلة للتطوير بسهولة قم بمعالجة ملايين رسائل البريد الإلكتروني في دقائق وتسليمها في ثانيتين بمعدل تسليم يبلغ 99,4%. على استعداد لدعم أي حجم من رسائل البريد الإلكتروني. مصمم لفرق المنتجات والمطورين. تكامل بسيط ومرن، ويدعم جميع لغات البرمجة الشائعة، ومتوسط وقت الاستجابة أقل من 100 مللي ثانية، واتفاقية مستوى الخدمة (SLA) لوقت تشغيل بنسبة 99.99%. دعم فني 24/7 من مهندسين ذوي خبرة. مراكز البيانات في جميع أنحاء العالم تضمن عمليات النشر والتخزين المحلية فترات استجابة أقل وأمانًا أعلى. البقاء متوافقًا تمامًا مع اللوائح الإقليمية. دعم قابلية التسليم يساعد فريق متخصص من خبراء قابلية التسليم في الإعداد وتهيئة المجال المخصص وزيادة الأداء. إعداد التقارير والتحليلات يمكنك تشخيص مشكلات الإرسال وحلها بسرعة باستخدام تقارير السجلات وخطافات الويب. تتبع أداء البريد الإلكتروني، واحصل على رؤى مع تحليلات البريد الإلكتروني الكاملة. التحقق من صحة البريد الإلكتروني استخدم واجهة برمجة التطبيقات (API) أو تطبيق الويب لتحديد جهات الاتصال عالية الخطورة، وإزالة عناوين البريد الإلكتروني غير الصالحة، والحفاظ على نظافة القوائم البريدية. حماية سمعة المرسل من خلال قاعدة بيانات عالية الجودة وزيادة إمكانية التسليم.
Trring Me
trringme.com
Trring Me هو أحد حلول WhatsApp for Business API التي تمكن الشركات من الدردشة مع عملائها عبر تطبيق WhatsApp بنفس الطريقة التي يتحدثون بها مع أصدقائهم وعائلاتهم - من خلال مراسلة سريعة وبسيطة وآمنة. يمكن للمؤسسات من جميع الأحجام استخدام منصات مشاركة العملاء الحالية الخاصة بها للتكامل مع WhatsApp من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) والرد على عملائها على الفور من خلال الرسائل والإشعارات وتأكيدات الشحن وتذكير المواعيد وتذاكر الأحداث والعروض الترويجية.
Teleform
teleform.io
Teleform عبارة عن نظام أساسي بدون تعليمات برمجية يمكّن المستخدمين من إنشاء روبوتات Telegram الجذابة وتخصيصها ونشرها بسهولة، مما يؤدي إلى تبسيط الاتصالات الرقمية باستخدام أدوات إنشاء روبوتات الدردشة المرئية التي تقضي على تعقيد البرمجة. تم تصميم Teleform لكل من المبدعين المبتدئين وذوي الخبرة، ويقدم واجهة بديهية تعمل على تبسيط عملية إنشاء روبوت الدردشة من البداية إلى النهاية.
Botpress
botpress.com
Botpress عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي مولدة لبناء روبوتات الدردشة ChatGPT، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء روبوتات دردشة مع تجربة بناء بديهية، مدعومة بأحدث ما في LLMs وGPT من OpenAI. توفر المنصة مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك محرك GPT-Native وConversation Studio، الذي يوفر محرر chatbot من الجيل التالي. بالإضافة إلى ذلك، تشتمل المنصة على Hub، وهو أكبر مجموعة من عمليات التكامل التي يمكن للمستخدمين استخدامها لدمج برامج الدردشة الخاصة بهم مع الأدوات والخدمات الأخرى. كما يقدم أيضًا موارد متنوعة، بما في ذلك الوثائق ودروس الفيديو وSDK ومنتدى مجتمعي على Discord. Botpress Cloud هي الميزة الجديدة للنظام والتي يمكن للمستخدمين تجربتها لبناء ونشر روبوتات الدردشة الخاصة بهم بشكل أسرع، في حين يوفر محرر التدفق المرئي محرر تدفق مرئي بديهي يسمح للمستخدمين بإضفاء الحيوية على محادثات مستخدميهم. توفر المنصة أيضًا العديد من عمليات التكامل والمهارات المعدة مسبقًا والتي يدعمها أكبر مجتمع مفتوح المصدر لروبوتات الدردشة، مما يمكّن المستخدمين من تسريع عملية البناء الخاصة بهم. يمكن للمستخدمين الاستفادة من رؤى النظام الأساسي من التحليلات وسوء الفهم وتحليل المشاعر لتحسين روبوت الدردشة الخاص بهم بشكل مستمر. بالإضافة إلى ذلك، توفر Botpress النشر بنقرة واحدة عبر جميع قنواتها لمقابلة المستخدمين أينما كانوا. تحظى Botpress بثقة الآلاف من المؤسسات وقد قامت بإنشاء قوالب مختلفة، بما في ذلك Shopping Companion، وHealth Bot Template، والدعم المصرفي، ومساعد تكنولوجيا المعلومات، ومستشار فواتير Telco، وFitness Friend، ومساعد الموارد البشرية، وروبوتات الدردشة الخاصة بمدرس اللغة. بشكل عام، يقدم Botpress العديد من الأدوات والميزات التي تجعل إنشاء ونشر روبوتات الدردشة أسرع وأقل جهدًا.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse عبارة عن منصة أتمتة تسويقية متعددة القنوات لترويج الأعمال متعددة الأوجه والاحتفاظ بالعملاء. يتيح لك SendPulse إرسال حملات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، والعمل مع العملاء باستخدام برامج الدردشة الآلية لـ Telegram وFacebook Messenger وWhatsApp وInstagram، وإنشاء صفحات مقصودة في 15 دقيقة فقط. يقدم SendPulse أيضًا منصة لإنشاء دورات عبر الإنترنت. يمكنك بسهولة تتبع جميع أنشطتك التسويقية ومعلومات العميل باستخدام نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المجاني الخاص بـ SendPulse.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – قم بزيادة مبيعاتك عبر الإنترنت من خلال المحادثات! أتمتة المبيعات مع Smartsupp. نحن نقدم كل ما تحتاجه لتنمية مبيعاتك عبر الإنترنت: الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة LeadGen والدردشة المباشرة وغير ذلك الكثير الذي يمكنك استخدامه لجذب زوار موقعك في الوقت المناسب. وتحويلهم إلى عملاء مخلصين في أي وقت من الأوقات. يعد Smartsupp واحدًا من حلول الدردشة وروبوتات الدردشة الرائدة والأكثر موثوقية في العالم، ويعمل حاليًا على تعزيز أكثر من 100000 متجر ويب وموقع ويب.
Tidio
tidio.com
Tidio هي شركة رائدة عالميًا في برامج خدمة العملاء. تتيح منصة Tidio سهلة الاستخدام لأكثر من 300000 شركة حول العالم تقديم دعم أكثر ذكاءً وأسرع لعملائها. من خلال مجموعة كاملة من حلول خدمة العملاء، تقدم Tidio الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة وحجز التذاكر ووكلاء الدعم الافتراضيين الذين يدعمون الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في حل مشكلات العملاء وتحسين معدلات التحويل. يعمل برنامج Tidio عبر جميع أنظمة إدارة المحتوى الرئيسية ومنصات التجارة الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي. تأسست Tidio في عام 2013، وقد نمت لتضم أكثر من 180 موظفًا ولديها مكاتب في سان فرانسيسكو وشتشيتسين ووارسو. تخدم Tidio العملاء من جميع الأحجام في أكثر من 205 دولة، بما في ذلك Mercedes وShell وPraktiker. يتم عرض أداة الدردشة المباشرة الخاصة بـ Tidio بواسطة 510 مليون مستخدم فريد كل شهر.
Norby AI
norby.io
يعد Norby AI أحد الحلول الرائدة التي توفر للشركات روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي لمواقعها الإلكترونية. يتم تشغيل Chatbot بواسطة تقنية معالجة اللغة الطبيعية المتقدمة لفهم استفسارات العملاء وتقديم استجابات سريعة ودقيقة. تتضمن عملية إعداد chatbot الخاصة بـ Norby AI أربع خطوات بسيطة فقط: * إنشاء حساب على منصة Norby AI * أضف مقتطفًا من التعليمات البرمجية إلى موقع الويب الخاص بك المقدم من Norby AI * أدخل الأسئلة الشائعة الحالية وأوصاف المنتج والوثائق وما إلى ذلك التي تريد أن يستجيب لها برنامج الدردشة الآلي * يتم تشغيل برنامج الدردشة الآلي المدعم بالذكاء الاصطناعي على موقع الويب الخاص بك، وهو جاهز لإشراك العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
Gerabot
gerabot.com
جيرابوت - دردشة للموقع، مصمم روبوتات الدردشة للمراسلين. * الدردشة للموقع. * منشئ روبوتات الدردشة. * تطوير برامج الدردشة.
Cody
meetcody.ai
Cody هو مساعد ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT، ولكن مع ميزة إضافية تتمثل في القدرة على تدريبه على أعمالك وفريقك وعملياتك وبيانات العميل. يمكنك استخدام كودي كموظف لدعم فريقك بعدة طرق: * تقديم إجابات فورية لأسئلة العمل من خلال تحليل المستندات المتراكمة لشركتك والعمل كخبير في عملياتك. * تعزيز كفاءة الموظفين من خلال تقديم إجابات فورية وأفكار وأعمال جاهزة لمساعدة فريقك على العمل بشكل أكثر ذكاءً. * استكشاف المشكلات وإصلاحها واكتشاف الميزات المخفية لأدواتك الرقمية باستخدام وثائق الدعم. * تبادل الأفكار وتقديم اقتراحات مستمدة من سياق محادثاتك السابقة مع كودي. لاستخدام Cody، يمكنك تحميل ملفات شركتك ومستنداتها وبياناتها لبناء قاعدة المعرفة المخصصة الخاصة بك. ثم يستخدم كودي هذه المعلومات لتقديم استجابات مخصصة. يمكن دمج Cody في أدوات متنوعة مثل PowerPoint وPDF وWord وDiscord ومواقع الويب والمزيد. تؤكد المنصة على أمان وخصوصية البيانات المتقدمة، مع ميزات مثل تشفير AWS، والامتثال لـ SOC II، وعناصر التحكم في الوصول القابلة للتخصيص. تم تصميم Cody لتمكين الفرق من خلال توفير مساعد الذكاء الاصطناعي المدرب على سياق أعمالهم المحدد.
YourGPT
yourgpt.ai
يعمل YourGPT Chatbot على تبسيط عملية إنشاء روبوتات الدردشة المخصصة والمخصصة للصناعة دون الحاجة إلى برمجة. يسمح منشئ روبوتات الدردشة المستند إلى الذكاء الاصطناعي وGPT للمستخدمين بإنشاء روبوتات وتدريبها بسرعة باستخدام بياناتهم الخاصة في دقائق معدودة فقط. احصل على أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي ووفر الوقت والمال باستخدام YourGPT Chatbot. يقدم YourGPT منتجات AI وGPT المتطورة المصممة لتلبية احتياجاتك الفريدة. * تعزيز دعم العملاء من خلال برنامج الدردشة الآلي القوي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي * إنشاء تطبيقات LLM جاهزة للإنتاج باستخدام LLM Spark.
ChatBot
chatbot.com
يتيح لك ChatBot إنشاء روبوتات الدردشة في دقائق معدودة باستخدام قوالب متنوعة وأتمتة المهام الرئيسية على الفور. يمكنك سحب العناصر الجديدة وإفلاتها بسهولة لتكييف أي قالب وفقًا لاحتياجاتك. ChatBot جاهز للعمل خارج الصندوق، بينما تساعدك خوارزميات الذكاء الاصطناعي على تحسين الاستجابات بمرور الوقت. صمم تجارب محادثة سلسة لبناء علاقات أفضل مع عملائك. أرسل استجابات ديناميكية تشجع العملاء على الدردشة والتفاعل. قم بمزج ومطابقة النصوص والصور والأزرار والردود السريعة لإظهار علامتك التجارية ومنتجاتك وخدماتك. استخدم ChatBot على منصات وقنوات مختلفة باستخدام التكامل بنقرة واحدة (Facebook Messenger، وSlack، وLiveChat، وWordPress، والمزيد). قم بتوصيل برنامج الدردشة الآلي الخاص بك بأي شيء يمكنك التفكير فيه باستخدام واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة وخطافات الويب وZapier.
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business هو حل WhatsApp Business الكل في واحد، وتشمل عروضنا واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp الرسمية وChatbot وإدارة علاقات العملاء المستندة إلى WhatsApp والأتمتة والتكامل مع العديد من الأدوات وما إلى ذلك. يركز فريق WhatsTool على بناء أدوات لتطبيق WhatsApp والشركات الصغيرة التي تدير أعمالها أو تقوم بالتسويق على WhatsApp. نحن نعمل على إنشاء المزيد من التطبيقات مثل WhatsSave التي تساعد الشركات على الاحتفاظ بأرقام جديدة للاستفادة منها في نموها.
Landbot
landbot.io
Landbot.io عبارة عن منصة chatbot بدون تعليمات برمجية تعمل على تمكين الشركات من بناء تجارب محادثة سلسة من البداية إلى النهاية. من خلال تحويل المحادثات إلى نتائج مربحة، تساعد Landbot فرق التسويق والعمليات وخدمة العملاء على مضاعفة كفاءتها وخفض تكاليف التشغيل بنسبة 30% أو أكثر. سواء كان الأمر يتعلق بـ WhatsApp أو الويب أو Messenger، يمكن لأي شخص إنشاء تدفقات تلقائية لروبوتات الدردشة لإشراك العملاء بشكل أفضل وزيادة معدلات التحويل. تستفيد Landbot أيضًا من التطورات الحديثة في GPT وAI للمساعدة في جعل تجربة بناء روبوت الدردشة أكثر سهولة، حيث تجمع بين إمكانات Landbot بدون تعليمات برمجية ونماذج اللغات الكبيرة الأخرى.
DocsBot
docsbot.ai
DocsBot هو برنامج دردشة آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد في أتمتة دعم العملاء وتحسين إنتاجية الفريق. فهو يسمح للشركات بتقديم إجابات مفصلة ومباشرة حول منتجاتها، بما في ذلك أمثلة التعليمات البرمجية والمخرجات المنسقة. يمكن إضافة DocsBot بسهولة إلى مواقع الويب من خلال عناصر واجهة مستخدم قابلة للتضمين ويقدم ميزات مثل كتابة النصوص المخصصة، حيث يتم تدريب ChatGPT المخصص لمعرفة كل شيء عن المنتج، مما يساعد في إنشاء محتوى عالي الجودة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ DocsBot الرد على تذاكر الدعم، والعمل بمثابة روبوت داخلي للمعرفة، ودمجه في المنتجات عبر واجهة برمجة تطبيقات قوية.
BMC
bmc.com
تساعد BMC العملاء على إدارة أعمالهم وإعادة ابتكارها من خلال حلول مفتوحة وقابلة للتطوير ووحدات نمطية لمشاكل تكنولوجيا المعلومات المعقدة. تعمل BMC مع 86% من قائمة Forbes Global 50 والعملاء والشركاء حول العالم لخلق مستقبلهم. بفضل تاريخنا الحافل بالابتكار والأتمتة الرائدة في الصناعة وحلول إدارة العمليات والخدمات، بالإضافة إلى المرونة التي لا مثيل لها، فإننا نساعد المؤسسات على تحرير الوقت والمساحة لتصبح مؤسسة رقمية مستقلة تغتنم الفرص المقبلة.
Acquire
acquire.io
تزود شركة Acquire فرق المؤسسة بالأدوات الرقمية التي يحتاجونها لإنشاء أفضل تجارب العملاء. من خلال الميزات التي تشمل التصفح الآمن وروبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي والدردشة المباشرة ومكالمات الفيديو، تعمل Acquire على تمكين الفرق من حل مشكلات المبيعات والخدمة والدعم المعقدة بشكل استباقي في الوقت الفعلي عبر جميع القنوات. باستخدام Acquire، يمكن للشركات إشراك العملاء بشكل مستمر مع تقليل وقت الحل والتكرار. تلبي مجموعة برامج Acquire المرنة والقابلة للتطوير احتياجات خدمة العملاء والمبيعات والدعم لأي شركة - على أي جهاز. يقع المقر الرئيسي لشركة Acquire في سان فرانسيسكو. ينتشر عملاء الشركة في جميع أنحاء العالم ويتضمنون العديد من العلامات التجارية المدرجة في قائمة Fortune 500. يتم دعم Acquire من قبل مجموعات مثل Base10 وS28 Capital وFathom Capital.
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz عبارة عن منصة حائزة على جوائز لتحليلات الوسائط الاجتماعية والمشاركة، والتي يمكن نشرها بشكل فعال للاستماع والرد على المشاركات عبر الإنترنت التي أنشأتها العلامة التجارية وتقييم فعالية حملة تسويقية معينة. لا يساعد Locobuzz في "الاستماع" إلى وسائل التواصل الاجتماعي فحسب، بل يساعد أيضًا في "التفاعل" مع المستخدمين على أساس شخصي باستخدام ميزات CRM المدمجة. يؤدي تجميع البيانات القوي إلى إنشاء رؤى وتوفير بيانات قابلة للتنفيذ. نحن نبتكر مركزًا متكاملًا للذكاء الرقمي لعلامتك التجارية. يؤدي ذلك إلى تسهيل الجهود المبذولة لدفع استراتيجيتك الرقمية وهوية علامتك التجارية من خلال تحليلات وتصورات منظمة وقوية، خالية من فائض البيانات الاجتماعية المعقدة. نحن نساعدك من خلال الخبرة الفعلية وقيادة الفكر وإدارة الأزمات. يمكّن Locobuzz أيضًا الشركات من الاستفادة من قوة التعلم الآلي والبرمجة اللغوية العصبية لإنشاء تجربة تفاعلية باستخدام روبوتات الدردشة متعددة اللغات. نحن نؤمن بأن إمكانات التجارة التحادثية يمكنها تحسين الإنتاجية من خلال دمج الذكاء البشري في الآلة عن طريق الذكاء الاصطناعي.
Hubtype
hubtype.com
يمهد Hubtype الطريق نحو عصر جديد من الاتصالات حيث تتواصل العلامات التجارية مع عملائها بطريقة سلسة وذات معنى وملهمة. تعمل Hubtype على تمكين الشركات من تبني محادثات بسيطة وذات معنى وتتمحور حول العملاء على نطاق واسع من خلال تطبيقات المحادثة؛ تقنية جديدة تتجاوز برامج الدردشة الآلية وتجمع بين أفضل الواجهات الرسومية (مثل مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول) التي توفر تجربة مستخدم رائعة وأفضل تطبيقات المراسلة (مثل WhatsApp وFB Messenger وما إلى ذلك) أو الدردشة عبر الإنترنت.
ProManage
promanage.biz
تعمل منصة ProManage، وهي منصة MaaS (التسويق كخدمة)، على توجيه العلامات التجارية والشركات من خلال التعامل مع العملاء والمحتملين بشكل أفضل، وزيادة المراجعات، وإنشاء قواعد بيانات موحدة للعملاء في ثلاث طرق، وشراكات تقنية التوزيع مع الشركات الكبيرة Google وMicrosoft Bing وMeta وSulekha وغيرها. تتيح الأنظمة الأساسية إدارة جميع القوائم في واجهة واحدة. بناء السمعة من خلال تنفيذ تدقيق العلامة التجارية وإدارة الاستجابة الذكية وتوظيف أفضل الممارسات لإنشاء المراجعة. زيادة المشاركات يمكنك الوصول إلى العملاء والمحتملين من خلال وسيلة تكامل الدردشة الموحدة من ProManages والاستفسارات من منصات متعددة. تمكين مساعدة الدردشة النفعية باستخدام قوالب الاستجابة والاستجابة الآلية وChabot وتوجيه التذاكر. تعمل منصة ProManage، وهي منصة MaaS الناشئة، على توجيه العلامات التجارية والشركات مع إمكانية الاكتشاف عبر منصات متعددة، وتعزيز المشاركة مع العملاء والمحتملين، وتحسين المراجعات والتقييمات، وقاعدة بيانات موحدة للعملاء. التكامل قم بتبسيط إدارة تجربة العملاء الخاصة بك عن طريق دمج Promanage مع أداة موجودة.
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow عبارة عن مجموعة محادثة متعددة القنوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمشاركة العملاء. تعمل منصة SleekFlow الشاملة على إنشاء رحلات سلسة ومخصصة للعملاء عبر قنوات المراسلة التي يلجأ إليها الجميع، بما في ذلك WhatsApp وInstagram والدردشة المباشرة والمزيد. إن SleekFlow مكرس لتشكيل مستقبل الاتصالات من خلال تمكين الشركات من تركيز جميع مسارات عملها حول محادثات هادفة. من التسويق والمبيعات إلى فرق الدعم، يعمل SleekFlow على تبسيط العمليات التجارية من خلال الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي للمحادثة المتطورة. ومن خلال أتمتة المهام الروتينية، وتحسين تفاعلات العملاء، وتقديم دعم لا مثيل له، يعمل حل العميل أولاً على تمكين الشركات من تحقيق قابلية التوسع والنمو غير المسبوقين. يقع SleekFlow في سنغافورة وهونج كونج وماليزيا وإندونيسيا والبرازيل والإمارات العربية المتحدة. في عام 2022، حصلت الشركة الناشئة على جولة تمويل من السلسلة A بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي بقيادة Tiger Global، بمشاركة من AEF Greater Bay Area Fund وTranscend Capital Partners.
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. * يمكّن العملاء من التفاعل مع علامتك التجارية على قناتهم المفضلة للحصول على تجربة علامة تجارية متسقة تؤدي إلى إسعاد العملاء. * تمكين الوكلاء من خلال عرض موحد/360 للعملاء والتوصية بالاستجابات الأكثر صلة بقوة الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجية الوكيل وخبرته. * يوفر رؤى هادفة وقابلة للتنفيذ للمشرفين لدفع النمو والتميز التشغيلي * يساعد القادة على الكشف عن فرص النمو والتحول والابتكار من خلال رؤى مركز الاتصال في الوقت الفعلي والقابلة للتطوير عبر المؤسسة.
Ivy.ai
ivy.ai
تتخطى Ivy.ai مشهد روبوتات الدردشة كمنصة اتصالات قابلة للتطوير ومدعومة بالذكاء الاصطناعي تُحدث ثورة في دعم العملاء. باعتبارها شركة رائدة في الصناعة، تقدم Ivy حلول روبوتات الدردشة عالية الذكاء والمصممة خصيصًا للتعليم العالي والرعاية الصحية والحكومة والقطاع الخاص، مما يوفر مجموعة ميزات غنية تعمل على تضخيم الوصول إلى المعلومات، وتقليل عبء عمل الموظفين، ورفع الكفاءة التشغيلية من خلال قناة شاملة مستقلة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يدعم. بفضل الذكاء الاصطناعي المتطور، تقوم روبوتات الدردشة الخاصة بـ Ivy بتنسيق المساعدة التحادثية الشخصية عبر الويب والرسائل النصية القصيرة والصوت والبريد الإلكتروني، مما يعيد تشكيل تفاعلات الدعم إلى محادثات سلسة وذكية.
Signals
getsignals.ai
Signals عبارة عن جيل محتمل ومنصة AI تساعدك على معرفة الأشخاص الموجودين على موقع الويب الخاص بك، والاستفادة من سلوكياتهم، للتفاعل مع الزوار المستعدين للشراء. لقد ساعدنا بالفعل الشركات في العثور على الآلاف من جهات الاتصال الجديدة المؤهلة دون أن يحتاج الزوار إلى ملء نموذج.
Tars
hellotars.com
يساعد Tars فرق التسويق وخدمة العملاء على تحسين مسارات التحويل الخاصة بهم، وأتمتة تفاعلات خدمة العملاء، وإعادة تعريف تجربة العملاء باستخدام برامج الدردشة الآلية. في Chatbot أو الصفحة المقصودة للمحادثة، يتم الترحيب بالزائرين باستخدام chatbot آلي يبدأ محادثة نصية تشبه المحادثة البشرية، ويمنحهم فقط المعلومات ذات الصلة حول منتجك/خدمتك، ويطلب منهم معلومات الاتصال الخاصة بهم في الوقت المناسب. من خلال هذا النهج، لا ينشغل المستخدمون بجميع المعلومات المدرجة في الصفحة المقصودة الثابتة النموذجية، ويركزون على إجراء محادثة واحدة مع برنامج الدردشة الآلي. وهذا يزيد من فرص قيام المستخدم بتقديم معلوماته وتحويلها إلى عميل محتمل لك. موثوق بها من قبل أكثر من 500 علامة تجارية عالمية مثل Vodafone، وAmerican Express، وBosch، وUniversity of California، وAdobe، وDaimler، والمزيد. تستضيف Tars أكبر مكتبة لقوالب chatbot في العالم مع أكثر من 950+ قالب chatbot عبر الصناعات وحالات الاستخدام.
BotSpace
bot.space
BotSpace عبارة عن منصة B2B في مرحلة مبكرة وسريعة النمو للشركات لأتمتة دعم العملاء والمشاركة على Whatsapp. من خلال برنامج مشاركة العملاء المتطور الخاص بنا والمبني على واجهة برمجة التطبيقات للأعمال الخاصة بـ WhatsApp، أصبحت الشركات الآن قادرة على إجراء محادثات مخصصة، ويمكن الوصول إليها بسهولة، والتفاعل مع عملائها في الوقت الفعلي - على نطاق واسع! أصبح هذا ممكنًا من خلال منصة BotSpace سهلة الاستخدام والتي يمكن إعدادها وتشغيلها في أي وقت من الأوقات. ونتيجة لذلك، تبنت الشركات الصغيرة والمتوسطة المنصة بسرعة، ويستخدم آلاف العملاء في 13 دولة الآن BotSpace في غضون عام واحد فقط من الإطلاق.
Zappr.AI
zappr.ai
أنشئ روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويتم تدريبه باستخدام بياناتك. بمجرد تحميل ملف PDF أو توفير رابط موقع ويب، يمكنك الحصول على روبوت محادثة مشابه لـ ChatGPT لديه القدرة على الإجابة على أي أسئلة تتعلق بمستندك.
MegaCHAT
megachat247.com
MegaCHAT عبارة عن منصة chatbot للمبيعات لأتمتة المبيعات والتسويق عبر القنوات المتعددة. ويقدم الميزات التالية: * محادثات تفاعلية مخصصة يمكنها التقاط اللحظات الدقيقة بدقة * العديد من روبوتات الدردشة "RoleBot" التي يمكنها العمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مثل الشخص الحقيقي * نظام التجارة السريعة المتكامل لعرض المنتجات والاستعلام والطلب والدفع عبر الإنترنت والشحن * دعم التعرف على الصوت (تحويل الكلام إلى نص). * تكامل طرق الدفع المتعددة تشمل المزايا والعروض الرئيسية ما يلي: * حساب chatbot مجاني مدى الحياة و3 تراخيص مستخدم MegaCHAT لعمليات الاشتراك الجديدة * حزمة مجانية للعلامة التجارية لمؤسسة PARA (بقيمة 800 دولار هونج كونج) * خصم 30% على الترقية إلى AI WorkBots مثل OrderBot وSocialBot وCouponBot * جلسة تدريبية لمدة ساعة واحدة (بقيمة 2500 دولار هونج كونج) * تؤكد المنصة على توفير تجربة أفضل للعملاء في مجال التسويق والمبيعات والإدارة من خلال إمكانات التجارة التحادثية. ويهدف إلى مساعدة الشركات على خلق فرص مبيعات جديدة من خلال التفاعلات التي تعتمد على chatbot. يتم تقديم MegaCHAT بواسطة شركة Parami Co Limited. يوفر الموقع معلومات حول الشركة وفريق الإدارة والمدونة وأدلة المستخدم وتفاصيل الاتصال.
SiteGPT
sitegpt.ai
SitesGPT هو برنامج إنشاء مواقع على شبكة الإنترنت يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء مواقع الويب. يستغرق الأمر أقل من دقيقة واحدة للحصول على موقع الويب الاحترافي الخاص بك مجانًا تمامًا.
CustomGPT
customgpt.ai
تجربة فوائد الذكاء الاصطناعي المخصص مع CustomGPT: احصل على رؤى وحلول فريدة من نوعها مع الذكاء الاصطناعي المدرب على المحتوى الخاص بك
Chaport
chaport.com
Chaport عبارة عن منصة مراسلة شاملة توفر دردشة مباشرة متعددة القنوات وروبوتات الدردشة وقاعدة معرفية والمزيد. فهو يساعد الشركات على النمو والازدهار من خلال تزويدها بطريقة سهلة للتفاعل مع زوار موقع الويب، والحصول على المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين، وتعزيز المبيعات، وتحسين خدمة العملاء. اليوم يتم استخدام تشابورت من قبل أكثر من 30.000 فريق في جميع أنحاء العالم. لماذا تشابورت؟ يقدم لك Chaport مجموعة من الميزات القوية لمساعدتك في تحويل زوار موقع الويب إلى عملاء مخلصين. ومع ذلك، فهو يظل سهل الاستخدام ويجعل التواصل مع العملاء سهلاً وممتعًا مثل الدردشة مع الأصدقاء. عملية التثبيت بسيطة ولا تستغرق أكثر من 5 دقائق. ما عليك سوى إضافة أداة الدردشة إلى موقع الويب الخاص بك والبدء في الإجابة على أسئلة عملائك. إذا كنت بحاجة أيضًا إلى chatbot، فيمكنك إنشائه في دقائق، وذلك بفضل منشئ chatbot's WYSIWYG من Chaport. الميزات الرئيسية: - الدردشة المباشرة: تحدث مع عملائك في الوقت الفعلي. - Chatbots: اسمح لروبوتات الدردشة بالإجابة على الأسئلة الشائعة وتأهيل العملاء المحتملين. قدم مساعدة فورية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حتى عندما يكون فريقك غير متصل بالإنترنت. - قاعدة المعرفة + روبوت الأسئلة الشائعة: قم بتزويد عملائك بقاعدة معرفية وقم بتنشيط روبوت الأسئلة الشائعة لاقتراح المقالات تلقائيًا في أداة الدردشة. - التكامل مع Facebook وViber وTelegram وما إلى ذلك: الإجابة على الأسئلة من جميع القنوات في مكان واحد. – الدعوات التلقائية: ابدأ المزيد من الدردشات مع زوار موقع الويب الخاص بك. - الردود المحفوظة: قم بإعداد قوالب الإجابات على الأسئلة المتداولة، وقم بالإجابة عليها ببضع نقرات، ووفر وقتك. - رؤى الكتابة: قراءة الرسائل حتى قبل إرسالها والرد عليها بشكل أسرع. - تطبيقات الويب وسطح المكتب والهاتف المحمول: قم بالدردشة مع العملاء أينما كنت. - Zapier & API: قم بدمج Chaport مع موقع الويب الخاص بك بشكل أوثق أو قم بتوصيله بتطبيقات الطرف الثالث. - وأكثر من ذلك بكثير ... سجل اليوم وقم بزيادة مبيعاتك! النسخة التجريبية المجانية متاحة.
yellow.ai
yellow.ai
تعمل Yellow.ai على تمكين المؤسسات من إنشاء محادثات لا تُنسى مع العملاء من خلال منصة أتمتة خدمة العملاء التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تتمثل رؤيتنا في التوجه نحو مستقبل دعم العملاء المستقل تمامًا والذي يفتح المجال أمام كفاءة لا مثيل لها ويقلل تكاليف التشغيل بشكل كبير. يقع المقر الرئيسي لشركة Yellow.ai في سان ماتيو، وتقدم خدماتها لأكثر من 1000 مؤسسة، بما في ذلك Sony وDomino's وHyundai وFerellgas وWest Connections وRandstad وTiket.com وLulu Group International وArabic Radio Network وPapa Johns وHyundai وVolkswagen وITC Ltd وOYO. ، سكودا أوتو، في أكثر من 85 دولة. تم بناء منصتنا على بنية متعددة LLM ويتم تدريبها بشكل مستمر على أكثر من 16 مليار محادثة سنويًا، مما يمكّن الشركات من تقديم تجارب عالية وبناء علاقات دائمة مع العملاء. تأسست Yellow.ai في عام 2016 ولديها مكاتب في ستة بلدان، وقد جمعت أكثر من 102 مليون دولار من مستثمرين كبار.
Botmother
botmother.com
Botmother عبارة عن منصة واحدة لإنشاء وإطلاق برامج الدردشة بأي تعقيد دون برمجة. باستخدام أداة الإنشاء المرئي، يتم إنشاء الروبوتات من كتل جاهزة عن طريق السحب والإسقاط البسيط. قم بتنفيذ أي من أفكارك دون سطر واحد من التعليمات البرمجية. نحن لا نحدد حجم السيناريو أو عدد المستخدمين. لبداية سريعة، هناك قوالب جاهزة تحتوي على سيناريوهات الروبوتات الشائعة. يمكنك ربطها مع برنامج المراسلة واستخدامها كما هي، أو تغييرها لتناسب احتياجاتك. لن تضطر إلى إنشاء روبوتات منفصلة لبرامج مراسلة مختلفة. سيتمكن روبوت واحد مدمج في Botmother builder من العمل على Telegram وViber وWhatsApp وFacebook وInstagram وVKontakte وOdnoklassniki.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch عبارة عن منصة تواصل شاملة مع العملاء للدعم والتسويق والمبيعات. فهو يجمع بين مجموعة من الأدوات لمساعدتك على تنمية أعمالك: 👉 دردشة حية متعددة القنوات 👉 روبوتات الدردشة 👉 البريد الوارد المشترك 👉 قاعدة المعرفة 👉 التسويق عبر البريد الإلكتروني 👉 النوافذ المنبثقة 👉 إدارة علاقات العملاء
Verizon
verizon.com
Verizon هو مشغل شبكة لاسلكية أمريكي كان يعمل سابقًا كقسم منفصل لشركة Verizon Communications تحت اسم Verizon Wireless.
WotNot
wotnot.io
تعمل WotNot على أتمتة تفاعلات عملائك على نطاق واسع باستخدام برامج الدردشة الآلية. قم بحل تحديات الأعمال مثل الحصول على المزيد من العملاء المحتملين، وحجز المزيد من المواعيد، وتوسيع نطاق دعم العملاء لديك باستخدام برامج الدردشة الآلية المتطورة. يستخدم العملاء WotNot لتوفير تجربة عملاء مخصصة لعملائهم الحاليين أو المستقبليين، وهي متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتستجيب على الفور، وموثوقة تمامًا، وتتحدث لغة العميل. أضف روبوت الدردشة إلى أي قطاع مثل العقارات والتأمين والمالية والرعاية الصحية والسيارات وإدارة العلاقات مع الخدمات المصرفية والسلع الاستهلاكية والتصنيع والتعليم لتلبية حالات الاستخدام المتعددة. باستخدام WotNot's No-code Bot Builder، يمكنك إنشاء الروبوتات بسهولة إلى حد ما باستخدام أداة إنشاء مرئية بديهية. قم بإدارة عدة روبوتات لأنشطة مختلفة بناءً على المشغلات والشروط التي تحددها. كما تقدم WotNot خدمة مخصصة لك، حيث يفهم فريقنا من خبراء تصميم المحادثة ذوي الخبرة احتياجاتك وينشئون بعناية تدفق محادثة يتوافق مع احتياجات عملك ويستمرون في تحسين التدفق من خلال مراجعة النتائج. انضم إلى أكثر من 3000 شركة في جميع أنحاء العالم تثق في WotNot من خلال تفاعلات عملائها.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ عبارة عن نظام أساسي لمشاركة العملاء يتميز بالدردشة المباشرة وتتبع زائري موقع الويب وإمكانات التحليلات التي تساعدك على معرفة زوار موقعك وإشراكهم ودعم عملائك في الوقت الفعلي. محملة بجميع الميزات التي يتوقعها العميل وأكثر من ذلك بكثير، بما في ذلك تتبع الزائرين المباشرين، وترجمة الدردشة المباشرة، والدردشة المباشرة، ومشغلات الدردشة الآلية، وتسجيل العملاء المحتملين، والمكالمات الصوتية، ومشاركة الشاشة، وإدارة الألفاظ النابية، ومعاينة الدردشة، والروبوت بدون كود، وروبوت الإجابة، توجيه الدردشة، والدردشة الداخلية، وتطبيق الهاتف المحمول للوكيل، وSDK لنظامي التشغيل iOS وAndroid، وعمليات التكامل مع قنوات المراسلة الفورية الشهيرة مثل Whatsapp وInstagram وFB Messenger وTelegram. كل هذا في منصة واحدة.
Drift
drift.com
Drift®، شركة تجربة المشتري والذكاء الاصطناعي للمحادثة، تلهم الشركات لإنشاء تجارب عملاء أكثر جاذبية، محادثة واحدة في كل مرة. تستمع منصتها التي تتمحور حول الإنسان والمدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى المشترين وتفهمهم وتتعلم منهم لتقديم تجارب وتوصيات مخصصة في كل نقطة اتصال. يعمل Drift على إنشاء عالم يعمل فيه الذكاء الاصطناعي لصالح البشر لتحويل المحادثات إلى علاقات. يساعد Drift الآلاف من العملاء في جميع أنحاء العالم على ترجمة بيانات المحادثة وسلوك المشتري إلى علاقات أعمق ومزيد من خطوط الأنابيب والمزيد من الإيرادات. تأسست الشركة، وهي شركة رائدة في مجال التسويق التحادثي، في عام 2015 للمساعدة في إزالة الاحتكاك من عملية الشراء بين الشركات. مع استمرار زيادة توقعات المشتري وأصبح الذكاء الاصطناعي عنصرًا أساسيًا في تمكين رحلات العملاء الهادفة على نطاق واسع، تعمل Drift على إحداث تغيير جذري في الفئة التي أنشأتها.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye هي منصة إدارة السمعة وتجربة العملاء الرقمية الأعلى تقييمًا للعلامات التجارية المحلية والشركات متعددة المواقع. تستفيد أكثر من 100000 شركة من منصة Birdeye المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتعامل بسلاسة مع العملاء وتعزيز الولاء والتفوق في أسواقهم المحلية.
Cohere
cohere.com
Cohere هي منصة الذكاء الاصطناعي الرائدة للمؤسسات. إن الذكاء الاصطناعي العالمي الخاص بنا مناسب بشكل فريد لاحتياجات الأعمال، مما يفتح المجال أمام سهولة الاستخدام وإمكانية الوصول وخصوصية البيانات بشكل غير مسبوق. منصة Cohere هي منصة سحابية، ويمكن الوصول إليها من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) كخدمة مُدارة، ويمكن نشرها على السحابة الافتراضية الخاصة (VPC) أو حتى في الموقع للقاء الشركات حيث توجد بياناتها، مما يوفر أعلى مستويات المرونة والتحكم. تأسست شركة Cohere على يد خريجي Google Brain والمؤلف المشارك لورقة بحث Transformer الرائدة، وهي في مهمة لتحويل المؤسسات ومنتجاتها باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يفتح طريقة أكثر سهولة لإنشاء المعلومات والبحث عنها وتلخيصها أكثر من أي وقت مضى. نحن مدعومون من قبل مجموعة من المستثمرين المؤسسيين والاستراتيجيين العالميين بما في ذلك Index Ventures، وOracle، وNVIDIA، وSalesforce Ventures، وInovia Capital، وDTCP، وMirae Asset، وRadical Ventures، وSection 32، وTiger Global، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات البارزة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك جيفري هينتون. ، جيف دين، فاي فاي لي، بيتر أبيل، وراكيل أورتاسون.
Alendei
alendei.com
Alendei هي منصة مشاركة العملاء القائمة على الذكاء الاصطناعي. أنها تمكن المستخدمين من إرسال رسائل نصية قصيرة لمستخدمي الهاتف المحمول. يوفر دعمًا آليًا للعملاء والمشاركة من خلال واجهة محادثة لتحسين تجربة المستخدم ورضاه. فهو يمكّن المستخدمين من توفير اتصال ثنائي الاتجاه من خلال دمج واجهات برمجة تطبيقات WhatsApp للأعمال لإرسال واستقبال الرسائل.
Mevo
usemevo.com
Mevo هو منشئ برامج الدردشة سهل الاستخدام ويأتي مع خيارات قائمة على القواعد ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، والكثير من القوالب، والمزيد. باستخدام Mevo، يمكنك إنشاء صفحة chatbot ونشرها ودمجها كنافذة منبثقة لصفحتك المقصودة في دقائق دون أي خبرة في البرمجة، وذلك بفضل واجهة السحب والإفلات سهلة الاستخدام. تقدم Mevo مجموعة متنوعة من الميزات لجعل تجربة جمع المعلومات الخاصة بك أكثر سلاسة، بما في ذلك تحليلات المشاركة وإعادة الجلسة والقدرة على تصدير بياناتك بتنسيق CSV. يمكنك أيضًا تخصيص برنامج الدردشة الآلي الخاص بك باستخدام علامتك التجارية الخاصة وتعيين الرسائل الأولية والاحتياطية ليستخدمها برنامج الروبوت الخاص بك في حالة عدم الاستجابة.
Messangi
messangi.com
منذ عام 2001، قامت شركة Messangi بربط الشركات بعملائها عبر مليارات الأجهزة حول العالم. لقد تم إنشاء منصاتنا المتنوعة والموثوقة داخليًا بواسطة بعض أفضل المهندسين في هذا المجال. لتعزيز عملياتنا، لدينا فرق عالمية المستوى في 7 دول على استعداد لبذل جهد إضافي لتلبية احتياجات عملائنا. واليوم، يعتمد كبار مشغلي شبكات الهاتف المحمول والبنوك العالمية وتجار التجزئة على Messangi لحل تحديات التواصل والمشاركة مع العملاء. تستمر حلولنا الخاصة بالرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني والتطبيقات ومحفظة الهاتف المحمول والمساعدين الصوتيين في إحداث ثورة في التفاعلات بين الشركة والعملاء، مما يجعل التواصل أسهل وأكثر كفاءة ويمكن الوصول إليه أكثر من أي وقت مضى. يمكن تخصيص منصة الاتصالات السحابية الخاصة بشركة Messangi كخدمة وتشكيلها لإنشاء أفضل حل مناسب. من خلال الجمع بين القنوات المتعددة، يمكنك الوصول إلى عملائك وإشراكهم بطريقة أكثر كفاءة.
Swiftsell
swiftsell.biz
Swiftsell هي أداة توليدية بدون تعليمات برمجية مدعمة بالذكاء الاصطناعي يمكن من خلالها للعلامات التجارية الاستهلاكية أتمتة محادثاتها الرئيسية بسلاسة عبر قنوات مختلفة وتعزيز المبيعات والتسويق ورضا العملاء.
Answered.so
answered.so
Answered.so: خدمة عملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع خبرة بشرية. يمكنك حل ما يصل إلى 70% من مشكلات العملاء باستخدام برنامج الدردشة GPT وقاعدة المعرفة ومركز المساعدة وشريط البحث الذكي.
Algomo
algomo.com
Algomo عبارة عن منصة توليدية تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة لأتمتة دعم العملاء من خلال روبوتات مخصصة تشبه ChatGPT لمواقع الويب. فهو يسمح للشركات بحل تفاعلات دعم العملاء بكفاءة، حيث يتعامل الروبوت مع الطلبات، ويصعد المشكلات عند الضرورة، ويعمل دون الحاجة إلى التدريب أو الصيانة. تعمل منصة Algomo من خلال الإجابة الفورية على أسئلة العملاء المتكررة، وبالتالي تقليل التكاليف وزيادة رضا العملاء (CSAT) ودرجات مشاركة الموظفين. فهو يقوم بأتمتة عملية وضع العلامات والتصنيف والفرز لتفاعلات الدعم، مما يقلل من أوقات المعالجة والمهام اليدوية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يمكّن الوكلاء من اقتراحات الذكاء الاصطناعي ومشاركة الشاشة المباشرة لتحسين أوقات الاستجابة والإنتاجية. يعد Algomo مفيدًا بشكل خاص للشركات التي تتطلع إلى: * أتمتة خدمة العملاء: من خلال حل معظم تفاعلات الدعم من خلال الأتمتة. * تعزيز الكفاءة: تقليل الوقت والموارد التي يتم إنفاقها على دعم العملاء. * تحسين رضا العملاء والموظفين: من خلال حلول أسرع ومهام يدوية أقل. * التوسع الدولي: بفضل إمكانياته المتعددة اللغات، فهو مثالي للشركات التي تتوسع عالميًا.
Lucy
lucy.ai
لوسي عبارة عن منصة معرفية متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي لجميع البيانات التي تمتلكها المؤسسة وترخصها. لقد تم تشكيلها وفقًا لاحتياجات عملائنا وهي مستمرة في التطور مع السوق. لوسي موجودة لإبهار العاملين في مجال المعرفة وإسعادهم وتمكينهم.
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